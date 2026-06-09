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Мъж прегази колелото на дете заради череши

Мъж прегази колелото на дете заради череши

9 Юни, 2026 08:37 1 599 38

  • череши-
  • лесново-
  • прегазено колело

В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест

Мъж прегази колелото на дете заради череши - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случай от село Лесново, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, предизвика остри реакции и обществено възмущение. На кадрите се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши, обобщи бТВ.

По думите на бащата Цветко Цветков всичко се случва по време на обичайната му вечерна разходка с дъщеря му.

„Разхождахме се из селото и видяхме черешово дърво. Предложих на дъщеря ми да откъсне няколко череши. Понеже дървото беше високо, я качих на раменете си“, разказва той.

Според него няколко минути по-късно към тях се приближил автомобил, чийто водач започнал да подава сигнали с фаровете си.

„Извадих телефона, защото усетих, че този човек ще дойде при нас. В момента, в който започнах да снимам, той настъпи велосипеда на дъщеря ми с автомобила си, така че да не можем да си тръгнем“, твърди Цветков.

На видеото се чува плачът на момичето, което става свидетел на конфликта.

„Не мога да спя. Семейството ми също не може да спи. Вместо да се радва на първите дни от ваканцията, дъщеря ми постоянно се връща към този спомен“, казва бащата.

По думите му най-трудно е било да обясни на детето защо възрастен човек би постъпил по подобен начин.

„Казах ѝ, че това е проява на слаб характер и че не всички хора решават проблемите си по този начин“, допълва той.

Цветков разказва още, че ден след инцидента е получил телефонно обаждане от мъжа, участвал в конфликта.

„Не получих извинение. Обади се и ми предложи да се разберем. Разговорът беше арогантен и затова реших да го запиша“, твърди бащата.

Именно след този разговор той решил да направи случая публичен.

Сигнал до полицията е подаден няколко часа след инцидента.

„Случаят вече е в ръцете на органите на реда. Образувано е досъдебно производство и вярвам, че институциите ще си свършат работата“, заяви Цветков.

В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест.

Един от организаторите, Цветан Иванов, призова хората да изразят позицията си мирно и без саморазправа.

„Нека покажем съпричастност към семейството, но без да се посяга на чужда собственост и без допълнително напрежение. Не искаме нови конфликти“, каза той.

Бащата на момичето заяви, че е решил да говори публично не заради лична вендета, а защото вярва, че подобни прояви не трябва да бъдат подминавани.

„Вярвам в доброто и в това, че когато си прав, трябва да застанеш зад думите си. Всеки носи отговорност за действията си и последствията от тях“, каза Цветков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 13 Отговор
    Черешите са по скъпи от златото.Една черешка е едно евро.Можем да ги използваме вместо валута.

    08:41 09.06.2026

  • 2 фАНТОМасс

    9 8 Отговор
    Черешовата градина на кого е ? Не е на някоя от двете спорещи страни , нали ?

    08:44 09.06.2026

  • 3 в кратце

    3 9 Отговор
    Е,добре,де,разбрахме! Нали го четохме вчера?!

    08:44 09.06.2026

  • 4 123

    31 12 Отговор
    Това е вербален тормоз на малко дете и 100% е подсъдимо. Дано този изверг си го полуи в съдът !! Също така ясно се чува на клипът, че извергът 2-3 пъти заплашва бащата , че ще го убие ! 2-ро престъпление ! Сгазването на колеото е 3-то ! Дано станат поне 5 бр. и да си получи достатъчно от съдът! Измет !!! Никой няма право да се държи така с дете, и то даже чуждо ! ( и със сосбтвеното си дете никой няма право така да се държи ).

    Коментиран от #21

    08:48 09.06.2026

  • 5 123

    14 8 Отговор
    Ако няма ограда и надпис частна собственост тази череша няма как да се знае, че е частна ! Този изверг ще има много проблеми в съдът независимо, че ще покаже че наистина е негова ! Има куп череши извън частни имоти! Изверг, дано му дадат ефективна присъда (да лежи) !!!

    Коментиран от #32

    08:50 09.06.2026

  • 6 И кво сега

    18 17 Отговор
    Крадецът вика: Помощ! Не ми дават да крада! Да се сезират Прокуратурата, МВР, НС, МС ЕС,НАП, БАН, ФИФА НАСА, Конгреса, Сената. Тръмп, Путин,Си Дзин Пин, Ким Чен Ун и Папата!

    Коментиран от #18

    08:51 09.06.2026

  • 7 За съжаление

    17 6 Отговор
    Булгарете тотално изтрещяха, положението е зле. Гена им се развалил много.

    Коментиран от #9

    08:54 09.06.2026

  • 8 Прилича ми

    13 18 Отговор
    на циганска история. Циганите на зачитат собствеността на българите. Затова бащата е качил детето си на раменете си, а не е откъснал сам черешите, за да го учи да краде от бЪгарете.

    08:54 09.06.2026

  • 9 Отивай

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "За съжаление":

    си тогава в Цигания, роме, и си кради колкото искаш.

    08:57 09.06.2026

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 10 Отговор
    Можете да предложите на детето си да откъсне череши във вашия двор, не в чуждия!
    Възпитание и чудо!
    Че и ревнал по медиите!

    Коментиран от #35

    08:58 09.06.2026

  • 11 Гост шофер

    14 8 Отговор
    Вербален тормоз-интересно.
    Значи трябва да оставим малки и големи да правят каквото си искат.
    Бащата си го търси,а го отнася колелото на детето.
    Децата са огледални образи на родителите.

    08:59 09.06.2026

  • 12 Миризлив пор

    12 5 Отговор
    Когато не зачиташ чуждата собственост и ревеш? Ама то били няколко череши, така днес утре с торбата а собственика? Отгледал дърво, очаква да получи плодове а насреща някой му обира плодовете и реално остава без нищо. Ако толкова ти се ядат череши купи си и не реви.

    09:01 09.06.2026

  • 13 Крадец

    15 5 Отговор
    Не бих тръгнал да уча дъщеря си да краде.
    Всичко пстанало са дрън-дрън, шествия щели да правят, тинтири минтири... Ако не я беше накарал да краде, нямаше да се стигне да и обяснява, че не всички реагират лошо на крадците. Развалила им се почивката, водиш ли, понеже не ги оставили да си крадат на воля 😂. Мега нагъл!

    09:01 09.06.2026

  • 14 анонимен

    5 8 Отговор
    Ако няма ограда и надпис частна собственост тази череша няма как да се знае, че е частна ! Този изверг ще има много проблеми в съдът независимо, че ще покаже че наистина е негова ! Има куп череши извън частни имоти! Изверг, дано му дадат ефективна присъда (да лежи) !!!

    09:02 09.06.2026

  • 15 А бе

    4 5 Отговор
    Като не иска да берат от дървото му да го е засадил в Градината си и--ота

    09:02 09.06.2026

  • 16 анонимен

    5 7 Отговор
    Това е вербален тормоз на малко дете и 100% е подсъдимо. Дано този изверг си го полуи в съдът !! Също така ясно се чува на клипът, че извергът 2-3 пъти заплашва бащата , че ще го убие ! 2-ро престъпление ! Сгазването на колеото е 3-то ! Дано станат поне 5 бр. и да си получи достатъчно от съдът! Измет !!! Никой няма право да се държи така с дете, и то даже чуждо ! ( и със сосбтвеното си дете никой няма право така да се държи ).

    Коментиран от #31

    09:03 09.06.2026

  • 17 Реалист

    3 7 Отговор
    Затовя българите не преуспяват като държава,нямат отношение един към друг и търпимост и толеранс. Като дойдат турските ятагани ще се оправи всичко:))

    09:05 09.06.2026

  • 18 007 лиценз ту кил

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "И кво сега":

    Нормален човек сам би дал на детето да си откъсне няколко черешки от дървото. Освен ако разбира се не става дума за тумба мъгали, които искат да оберат цялата череша, но случаят едва ли е такъв щом детето е било с колело.

    09:06 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Като шведите

    6 4 Отговор
    Българина също много обича да бере/краде.

    09:07 09.06.2026

  • 21 Не е лошо

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    преди да даваш съвети на съдЪТ да понаучиш българския правопис, г-н ром.

    09:07 09.06.2026

  • 22 Реалист

    4 5 Отговор
    „Казах ѝ, че това е проява на слаб характер..." - той бащата пък щото проявява много силен характер. Момиченцето го спаси от шамарите. Както се държа нагло и провокативно, че и телефон извадил да снима?! Като е такъв страхлив и малодушен да се беше извинил, че детето е поискало череши и така...а той хем страхливец, хем не е ербап, ама провокира. Виждаш насреща си селяндур, пиян и агресивен?! Как ще му вадиш телефон да го снимаш??? А тоя пък селски бек с Дачята звъни на другия ден...ми да беше отишъл на трезво да се извини, да предложи да плати щети по колелото ако има, а той арогантно се държи. Но този баща си е мишок...добре, че няма момче, а момиченце. Да краде череши може, ама да се държи мъжки не умее. Аз на негово място не бих постъпил така, нито при инцидента, нито след това. Но пък и човек никога не е подготвен на 100% като му се случи нещо такова, за да реагира коректно. Но си мисля, че на подпийналия селяндур ще му се размине...няма как да го осъдят, ще подпишат един протокол при кмета, че при евентуална следваща среща ще избягват комуникация и така.

    09:10 09.06.2026

  • 23 Да възхваляваме кражбата ли?

    13 6 Отговор
    Този май не разбира, че учи детето си на кражба

    09:11 09.06.2026

  • 24 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 4 Отговор
    Ами ти какъв Баща си ако бях аз тоя щеше да изяде колелото щях даго пръсна от бой.

    Коментиран от #25

    09:12 09.06.2026

  • 25 замислен

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Значи колелото е собственост а черешите не са собственост? А дали всеки ден не се повтаря това "откъсване на няколко череши" докато дървото остане без плодове и клони? Щом си толкова ербап вземи си лепни някъде дебитната карта с пин-кода и всеки да си тегли колко му е нужно, един за цигари друг за водка и да видим колко ще имаш в края на деня? Или щото онзи е "див селянин" и може го оберем а заплатата си е лично твоя и ще я защитаваш със зъби и нокти?

    09:18 09.06.2026

  • 26 хихи

    2 1 Отговор
    За кастриране на този е късно, но е добре да помислим за наказанието Кастрация, като справедливо наказание

    09:19 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пазаря на бостана.

    4 1 Отговор
    Не можеш да спиш, защото си крал! Господ е казал, НЕ КРАДИ! А ТИ КРАДЕ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО СИ. СИГАНСКА КРАДЛИВА РАБОТА. ТРЕБЕ ДА ГО СЪДЯТ ЧЕ УЧИ ДЕТЕТО СИ ДА КРАДЕ.

    09:22 09.06.2026

  • 30 Приятел

    1 1 Отговор
    Атанасова пак защитавате малцинствата

    09:25 09.06.2026

  • 31 Не на соросоидната сган!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "анонимен":

    Ей ти да не си соросоиден боклук? Бегай да въртиш педалите! Пляс, пляс педалите! Водно колело! Това е песен триещ редактора. Трето полов извратеняк.

    09:27 09.06.2026

  • 32 МАТИ МИСЛИШ ЧЕ ТАБЕЛИТЕ ША ГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "123":

    СПРАТ..?!?!?! ДЪНЕРА ЩОМ Е В ПРЕЗ ОГРАДАТА В ДВОРА ВЪТРЕ ЗНАЧИ ТВАЕ НА НЯКОЙ......

    09:28 09.06.2026

  • 33 1488

    2 1 Отговор
    "това е проява на слаб характер и че не всички хора решават проблемите си по този начин"

    а как ги решават ? като снимат човека нелегално и се крият зад гавази ?

    09:29 09.06.2026

  • 34 666

    1 0 Отговор
    мьж със силен характер не прави дьщери

    09:32 09.06.2026

  • 35 456

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Черешата е на пътя и няма ограда. Погледното реално по нищо не се разбира ,че е частна. На видеото ясно всичко това се вижда. Има много плодни дръвчета които не са ничия собственост. Това изглежда точно такова. Човекът не е влязъл в ничии двор или място.

    09:32 09.06.2026

  • 36 Мари ти си за уволнение

    0 0 Отговор
    ММАРИЙКЕ ЩО ТАКА ЗАЩИТАВАШ КРАДЛИВИТЕ СИГАНИ МА ? ТЕ ВЕКЕ ЗАМЕНЯТ АПАРТАМЕНТ ЗА ДЪРВО ЧЕРЕШИ! МАРИЙКЕ МА ЗЛАТНИ СТАНАХА ЧЕРЕШИТЕ! КАК ТАКА Е ЗАЩИТАВАШ КРАДЦИТЕ?

    09:33 09.06.2026

  • 37 Не знам

    0 1 Отговор
    дали е етично , дете което вече ходи на училище , бащата да го качва на раменете си...

    09:36 09.06.2026

  • 38 Гоуст

    2 0 Отговор
    Да влизаш в нечий чужд двор и да "береш" плодове как се нарича? Взимане?

    09:37 09.06.2026

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