Мъж прегази колелото на дете заради череши

Случай от село Лесново, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, предизвика остри реакции и обществено възмущение. На кадрите се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши, обобщи бТВ.

По думите на бащата Цветко Цветков всичко се случва по време на обичайната му вечерна разходка с дъщеря му.

„Разхождахме се из селото и видяхме черешово дърво. Предложих на дъщеря ми да откъсне няколко череши. Понеже дървото беше високо, я качих на раменете си“, разказва той.

Според него няколко минути по-късно към тях се приближил автомобил, чийто водач започнал да подава сигнали с фаровете си.

„Извадих телефона, защото усетих, че този човек ще дойде при нас. В момента, в който започнах да снимам, той настъпи велосипеда на дъщеря ми с автомобила си, така че да не можем да си тръгнем“, твърди Цветков.

На видеото се чува плачът на момичето, което става свидетел на конфликта.

„Не мога да спя. Семейството ми също не може да спи. Вместо да се радва на първите дни от ваканцията, дъщеря ми постоянно се връща към този спомен“, казва бащата.

По думите му най-трудно е било да обясни на детето защо възрастен човек би постъпил по подобен начин.

„Казах ѝ, че това е проява на слаб характер и че не всички хора решават проблемите си по този начин“, допълва той.

Цветков разказва още, че ден след инцидента е получил телефонно обаждане от мъжа, участвал в конфликта.

„Не получих извинение. Обади се и ми предложи да се разберем. Разговорът беше арогантен и затова реших да го запиша“, твърди бащата.

Именно след този разговор той решил да направи случая публичен.

Сигнал до полицията е подаден няколко часа след инцидента.

„Случаят вече е в ръцете на органите на реда. Образувано е досъдебно производство и вярвам, че институциите ще си свършат работата“, заяви Цветков.

В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест.

Един от организаторите, Цветан Иванов, призова хората да изразят позицията си мирно и без саморазправа.

„Нека покажем съпричастност към семейството, но без да се посяга на чужда собственост и без допълнително напрежение. Не искаме нови конфликти“, каза той.

Бащата на момичето заяви, че е решил да говори публично не заради лична вендета, а защото вярва, че подобни прояви не трябва да бъдат подминавани.

„Вярвам в доброто и в това, че когато си прав, трябва да застанеш зад думите си. Всеки носи отговорност за действията си и последствията от тях“, каза Цветков.