Мъж прегази колелото на дете заради череши

Случай от село Лесново, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, предизвика остри реакции и обществено възмущение. На кадрите се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши, обобщи бТВ.
По думите на бащата Цветко Цветков всичко се случва по време на обичайната му вечерна разходка с дъщеря му.
„Разхождахме се из селото и видяхме черешово дърво. Предложих на дъщеря ми да откъсне няколко череши. Понеже дървото беше високо, я качих на раменете си“, разказва той.
Според него няколко минути по-късно към тях се приближил автомобил, чийто водач започнал да подава сигнали с фаровете си.
„Извадих телефона, защото усетих, че този човек ще дойде при нас. В момента, в който започнах да снимам, той настъпи велосипеда на дъщеря ми с автомобила си, така че да не можем да си тръгнем“, твърди Цветков.
На видеото се чува плачът на момичето, което става свидетел на конфликта.
„Не мога да спя. Семейството ми също не може да спи. Вместо да се радва на първите дни от ваканцията, дъщеря ми постоянно се връща към този спомен“, казва бащата.
По думите му най-трудно е било да обясни на детето защо възрастен човек би постъпил по подобен начин.
„Казах ѝ, че това е проява на слаб характер и че не всички хора решават проблемите си по този начин“, допълва той.
Цветков разказва още, че ден след инцидента е получил телефонно обаждане от мъжа, участвал в конфликта.
„Не получих извинение. Обади се и ми предложи да се разберем. Разговорът беше арогантен и затова реших да го запиша“, твърди бащата.
Именно след този разговор той решил да направи случая публичен.
Сигнал до полицията е подаден няколко часа след инцидента.
„Случаят вече е в ръцете на органите на реда. Образувано е досъдебно производство и вярвам, че институциите ще си свършат работата“, заяви Цветков.
В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест.
Един от организаторите, Цветан Иванов, призова хората да изразят позицията си мирно и без саморазправа.
„Нека покажем съпричастност към семейството, но без да се посяга на чужда собственост и без допълнително напрежение. Не искаме нови конфликти“, каза той.
Бащата на момичето заяви, че е решил да говори публично не заради лична вендета, а защото вярва, че подобни прояви не трябва да бъдат подминавани.
„Вярвам в доброто и в това, че когато си прав, трябва да застанеш зад думите си. Всеки носи отговорност за действията си и последствията от тях“, каза Цветков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:41 09.06.2026
2 фАНТОМасс
08:44 09.06.2026
3 в кратце
08:44 09.06.2026
4 123
Коментиран от #21
08:48 09.06.2026
5 123
Коментиран от #32
08:50 09.06.2026
6 И кво сега
Коментиран от #18
08:51 09.06.2026
7 За съжаление
Коментиран от #9
08:54 09.06.2026
8 Прилича ми
08:54 09.06.2026
9 Отивай
До коментар #7 от "За съжаление":си тогава в Цигания, роме, и си кради колкото искаш.
08:57 09.06.2026
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Възпитание и чудо!
Че и ревнал по медиите!
Коментиран от #35
08:58 09.06.2026
11 Гост шофер
Значи трябва да оставим малки и големи да правят каквото си искат.
Бащата си го търси,а го отнася колелото на детето.
Децата са огледални образи на родителите.
08:59 09.06.2026
12 Миризлив пор
09:01 09.06.2026
13 Крадец
Всичко пстанало са дрън-дрън, шествия щели да правят, тинтири минтири... Ако не я беше накарал да краде, нямаше да се стигне да и обяснява, че не всички реагират лошо на крадците. Развалила им се почивката, водиш ли, понеже не ги оставили да си крадат на воля 😂. Мега нагъл!
09:01 09.06.2026
14 анонимен
09:02 09.06.2026
15 А бе
09:02 09.06.2026
16 анонимен
Коментиран от #31
09:03 09.06.2026
17 Реалист
09:05 09.06.2026
18 007 лиценз ту кил
До коментар #6 от "И кво сега":Нормален човек сам би дал на детето да си откъсне няколко черешки от дървото. Освен ако разбира се не става дума за тумба мъгали, които искат да оберат цялата череша, но случаят едва ли е такъв щом детето е било с колело.
09:06 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Като шведите
09:07 09.06.2026
21 Не е лошо
До коментар #4 от "123":преди да даваш съвети на съдЪТ да понаучиш българския правопис, г-н ром.
09:07 09.06.2026
22 Реалист
09:10 09.06.2026
23 Да възхваляваме кражбата ли?
09:11 09.06.2026
24 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #25
09:12 09.06.2026
25 замислен
До коментар #24 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Значи колелото е собственост а черешите не са собственост? А дали всеки ден не се повтаря това "откъсване на няколко череши" докато дървото остане без плодове и клони? Щом си толкова ербап вземи си лепни някъде дебитната карта с пин-кода и всеки да си тегли колко му е нужно, един за цигари друг за водка и да видим колко ще имаш в края на деня? Или щото онзи е "див селянин" и може го оберем а заплатата си е лично твоя и ще я защитаваш със зъби и нокти?
09:18 09.06.2026
26 хихи
09:19 09.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пазаря на бостана.
09:22 09.06.2026
30 Приятел
09:25 09.06.2026
31 Не на соросоидната сган!
До коментар #16 от "анонимен":Ей ти да не си соросоиден боклук? Бегай да въртиш педалите! Пляс, пляс педалите! Водно колело! Това е песен триещ редактора. Трето полов извратеняк.
09:27 09.06.2026
32 МАТИ МИСЛИШ ЧЕ ТАБЕЛИТЕ ША ГИ
До коментар #5 от "123":СПРАТ..?!?!?! ДЪНЕРА ЩОМ Е В ПРЕЗ ОГРАДАТА В ДВОРА ВЪТРЕ ЗНАЧИ ТВАЕ НА НЯКОЙ......
09:28 09.06.2026
33 1488
а как ги решават ? като снимат човека нелегално и се крият зад гавази ?
09:29 09.06.2026
34 666
09:32 09.06.2026
35 456
До коментар #10 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Черешата е на пътя и няма ограда. Погледното реално по нищо не се разбира ,че е частна. На видеото ясно всичко това се вижда. Има много плодни дръвчета които не са ничия собственост. Това изглежда точно такова. Човекът не е влязъл в ничии двор или място.
09:32 09.06.2026
36 Мари ти си за уволнение
09:33 09.06.2026
37 Не знам
09:36 09.06.2026
38 Гоуст
09:37 09.06.2026