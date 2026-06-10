100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите

100 писмени работи по български език и литература са анулирани според новите правила след като е установено, че са идентични. Това съобщиха от просветното министерство. Днес излязоха резултатите от матурите след 12-ти клас. Добрата новина е, че успехът по български език и литература е най-висок от началото на провеждането на матурите досега, обобщи БНТ.

От просветното министерство днес представиха няколко от анулираните работи, при които се вижда, че написаните текстове са абсолютно идентични. Проверителите са изпратили сигнали и след това работите многократно са прегледани от комисия. Това се случва за първи път след промяната на Наредба 11.

Таня Панчева, зам. - министър на образованието и науката: „След проверка на идентифицираните работи бяха анулирани 107 изпитни работи, 100 от тях са с идентично съдържание.“

При 7 от работите пък са оставени различни знаци. На въпрос дали преписването е станало чрез диктуване отвън на текст, създаден от изкуствен интелект, от министерството казаха, че проверката на видеонаблюдението все още продължава. Колкото до проблемите по време на провеждането на матурата по английски език, от ведомството обясниха:

Таня Панчева, зам. министър на образованието и науката: „В 9 от задачите 100% успеваемост. В останалите 11 задачи - 95% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала влияние върху резултатите. Тази година беше отчетен най-високият успех на матурата по български език и литература от 2008-ма досега. 60 точки от общо 100 или добър 4.39. Успехът при втората матура е много добър 4.89. 338 зрелостници имат по две оценки отличен. Двойка по български имат над 5 хиляди зрелостници, а отличен - над 7 хиляди.“