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100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите

100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите

10 Юни, 2026 18:35 699 10

  • матури-
  • математика-
  • български език-
  • преписване-
  • ученици

Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега

100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

100 писмени работи по български език и литература са анулирани според новите правила след като е установено, че са идентични. Това съобщиха от просветното министерство. Днес излязоха резултатите от матурите след 12-ти клас. Добрата новина е, че успехът по български език и литература е най-висок от началото на провеждането на матурите досега, обобщи БНТ.

От просветното министерство днес представиха няколко от анулираните работи, при които се вижда, че написаните текстове са абсолютно идентични. Проверителите са изпратили сигнали и след това работите многократно са прегледани от комисия. Това се случва за първи път след промяната на Наредба 11.

Таня Панчева, зам. - министър на образованието и науката: „След проверка на идентифицираните работи бяха анулирани 107 изпитни работи, 100 от тях са с идентично съдържание.“

При 7 от работите пък са оставени различни знаци. На въпрос дали преписването е станало чрез диктуване отвън на текст, създаден от изкуствен интелект, от министерството казаха, че проверката на видеонаблюдението все още продължава. Колкото до проблемите по време на провеждането на матурата по английски език, от ведомството обясниха:

Таня Панчева, зам. министър на образованието и науката: „В 9 от задачите 100% успеваемост. В останалите 11 задачи - 95% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала влияние върху резултатите. Тази година беше отчетен най-високият успех на матурата по български език и литература от 2008-ма досега. 60 точки от общо 100 или добър 4.39. Успехът при втората матура е много добър 4.89. 338 зрелостници имат по две оценки отличен. Двойка по български имат над 5 хиляди зрелостници, а отличен - над 7 хиляди.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Преписани са от нета с помощта на бръмбари. Новите са миниатюрни, не се виждат, защото са навътре в ушният канал. В комплекта има микро камера с висока резолюция, замаскирана като копче на ризата. Комплектът се продава в онлайн платформите за 500€.
    Само да има кой да кибичи у дома пред лаптопа, да гледа камерата на монитора как снима листа с въпроси, и да ти диктува в ухото.

    Коментиран от #7

    18:39 10.06.2026

  • 2 Глей ти

    5 0 Отговор
    Това, с преписването, ставаше винаги на матурите. Чак сега почнаха да ги хващат.
    Колко двойкаджии влязоха в елитни училища с нереално високи оценки от матура.....

    Коментиран от #4, #6

    18:42 10.06.2026

  • 3 Значи !

    5 0 Отговор
    Хората !

    Освен Че Мислят Еднакво !

    Но Се, Изразяват И !

    Еднакво !

    Как ?

    Успяхте ?

    18:44 10.06.2026

  • 4 Виж Кой те Управлява !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глей ти":

    И Ще Разбереш !

    18:45 10.06.2026

  • 5 Гост0

    7 0 Отговор
    На тези матури поне 80% от децата са били с"бръмбари"!
    Отделно от това,квесторите са помагали също за да има такъв"висок"удпех!

    18:49 10.06.2026

  • 6 Я глей ти

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глей ти":

    Да, и като влязат с преписване в добро, елитно училище, почват с ниските оценки. Веднага лъсват колко са учили и дали са за там.
    На матурите отличници, на дъската двойкаджии. Този парадокс трябва да събужда подозрение в учителите.

    18:49 10.06.2026

  • 7 Я глей ти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Бяха по € 500 преди години.
    Вече са под 300.

    18:51 10.06.2026

  • 8 старо куче

    4 1 Отговор
    И да се преписва се иска акъл. В университета по много технически предмети преподавателите разрешаваха на изпит да се ползва всякаква литература - учебници, лекции, справочници. Ама после като ти зададе три въпроса и те оценяваше колко струваш.

    19:07 10.06.2026

  • 9 Помните ли

    5 0 Отговор
    филма " Операция Ы " ?

    19:15 10.06.2026

  • 10 ДЪРТ ДАСКАЛ

    5 0 Отговор
    Резултатите стават все по високи защото ВЪПРОСИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ЕЛЕМЕНТАРНИ! за да стигнат до такива от типа:Името на река на северната граница на България започващо с Д и завършващо на УНАВ! КОГО ЛЪЖЕМ?

    19:22 10.06.2026

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