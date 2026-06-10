100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите

100 писмени работи по български език и литература са анулирани според новите правила след като е установено, че са идентични. Това съобщиха от просветното министерство. Днес излязоха резултатите от матурите след 12-ти клас. Добрата новина е, че успехът по български език и литература е най-висок от началото на провеждането на матурите досега, обобщи БНТ.
От просветното министерство днес представиха няколко от анулираните работи, при които се вижда, че написаните текстове са абсолютно идентични. Проверителите са изпратили сигнали и след това работите многократно са прегледани от комисия. Това се случва за първи път след промяната на Наредба 11.
Таня Панчева, зам. - министър на образованието и науката: „След проверка на идентифицираните работи бяха анулирани 107 изпитни работи, 100 от тях са с идентично съдържание.“
При 7 от работите пък са оставени различни знаци. На въпрос дали преписването е станало чрез диктуване отвън на текст, създаден от изкуствен интелект, от министерството казаха, че проверката на видеонаблюдението все още продължава. Колкото до проблемите по време на провеждането на матурата по английски език, от ведомството обясниха:
Таня Панчева, зам. министър на образованието и науката: „В 9 от задачите 100% успеваемост. В останалите 11 задачи - 95% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала влияние върху резултатите. Тази година беше отчетен най-високият успех на матурата по български език и литература от 2008-ма досега. 60 точки от общо 100 или добър 4.39. Успехът при втората матура е много добър 4.89. 338 зрелостници имат по две оценки отличен. Двойка по български имат над 5 хиляди зрелостници, а отличен - над 7 хиляди.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Само да има кой да кибичи у дома пред лаптопа, да гледа камерата на монитора как снима листа с въпроси, и да ти диктува в ухото.
Коментиран от #7
18:39 10.06.2026
2 Глей ти
Колко двойкаджии влязоха в елитни училища с нереално високи оценки от матура.....
Коментиран от #4, #6
18:42 10.06.2026
3 Значи !
Освен Че Мислят Еднакво !
Но Се, Изразяват И !
Еднакво !
Как ?
Успяхте ?
18:44 10.06.2026
4 Виж Кой те Управлява !
До коментар #2 от "Глей ти":И Ще Разбереш !
18:45 10.06.2026
5 Гост0
Отделно от това,квесторите са помагали също за да има такъв"висок"удпех!
18:49 10.06.2026
6 Я глей ти
До коментар #2 от "Глей ти":Да, и като влязат с преписване в добро, елитно училище, почват с ниските оценки. Веднага лъсват колко са учили и дали са за там.
На матурите отличници, на дъската двойкаджии. Този парадокс трябва да събужда подозрение в учителите.
18:49 10.06.2026
7 Я глей ти
До коментар #1 от "Факт":Бяха по € 500 преди години.
Вече са под 300.
18:51 10.06.2026
8 старо куче
19:07 10.06.2026
9 Помните ли
19:15 10.06.2026
10 ДЪРТ ДАСКАЛ
19:22 10.06.2026