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Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

9 Юни, 2026 09:23 924

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  • гражданска отговорност-
  • превозвачи-
  • българия

Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с Министерството на икономиката и Комисията за финансов надзор

Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Един от водещите застрахователи в България - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), ще предлага годишна автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ на българските транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство (международни влекачи с полуремаркета - тирове и камиони).

Специалните ценови условия по застраховката са договорени с активната подкрепа на Българската агенция по експортно застраховане (БАЕЗ) и след интензивни преговори и консултации с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) и Комисията за финансов надзор (КФН). Те са част от антиинфлационните мерки на българското правителство и предоставят реална подкрепа на над 1200 български транспортни фирми, които реализират международни превози на товари на три континента, осигуряват над 30 хил. работни места и генерират повече от 2 млрд. евро годишен оборот. Целта е да се запази конкурентоспособността на българските транспортни компании, извършващи международни превози и доставки - един от важните и стратегически отрасли в българската икономика, даващ поминък на хиляди български семейства. Целта е да се предостави реално облекчение за сектора, стабилност и предвидимост в момент на сериозни предизвикателства на международния пазар.

„Постигнатите условия за застраховка „Гражданска отговорност“ за българските превозвачи и партньорството между бизнеса и държавата са показателни, че когато всички страни работят заедно, съвместно и конструктивно, могат да се постигат добри резултати за цялата българска икономика,“ коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

Евроинс ще изисква от превозвачите да се ангажират с внедряването и прилагането на набор от мерки, които ефективно да ограничат високия застрахователен риск и голямата щетимост в сектора.


София / България
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