Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че институцията подготвя спешни промени за предотвратяване на т.нар. "дела-шамари", чиято цел е да заглушават критични гласове. Изявлението идва на фона на безпрецедентен скандал – петима магистрати от Районен съд – Бургас наложиха възбрана върху сметките на разследващия журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов, блокирайки 25 000 евро след серия искове от бивш митничар.
В своя позиция в социалните мрежи правосъдният министър подчерта необходимостта от нов подход, който да защити свободата на словото в България.
"В Министерството на правосъдието ще се опитаме да спомогнем за създаването на по-добри правила, които да не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, както и да убедим Върховния касационен съд в нуждата от промяна към по-добри решения", категоричен бе Янкулов.
Проблемът със стратегическите съдебни производства срещу публичното участие (известни с английската абревиатура SLAPP) ескалира през последните дни заради казуса с Димитър Стоянов. Срещу репортера са заведени пет отделни дела, довели до мащабните запори от бургаските съдии, което предизвика остра реакция от ръководството на медията.
Според правосъдния министър справянето с този тип процесуална принуда, както и с привременните мерки по тях, вече е основен приоритет на ведомството. С въпроса е ангажиран лично заместник-министър Андрей Георгиев, като се очакват реални действия в рамките на следващите седмици.
На ниво Европейски съюз вече функционира специализирана директива, която предвижда бързо прекратяване на неоснователни искове, заведени от корпорации или влиятелни фигури с единствената цел да упражнят финансов и психически тормоз над журналисти. Въвеждането ѝ в българското законодателство обаче се бави.
Янкулов увери, че държавата не стои безучастна. Експертите в правосъдното министерство вече са подготвили необходимите текстове, които са изпратени за предварителна оценка в Министерския съвет. До няколко дни законопроектът ще бъде качен за обществено обсъждане.
Въпреки острата размяна на реплики между Районен съд – Бургас и редакцията на BIRD.bg, министърът призова двете страни към успокояване на тона.
"Разбирам гнева на непримиримите журналисти, на които ежедневно се налага да плащат огромна лична цена, за да разкриват истината – това не е нормална ситуация в една правова европейска държава", посочи Андрей Янкулов, но допълни, че критиките към съдебните актове трябва да останат мотивирани и рационални, за да не губят своята тежест пред обществото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 Обосновано предположение.
До коментар #11 от "Янкул портиера":Хора,който ви призовава да не гласувате е или голям глупак или е от тези тарикати, които ни мамят и грабят.
Тези, които не гласуват или гласуват с "не подкрепям никого" прецакват и себе си и тези, които гласуват.
Простите, но ХИТРИ турци и цигани гласуват масово и вкарват в общинската и държавна власт своите бейове
и барони и те успешно обслужват електората си и обръчите от фирми на ДПС.
Традиционните партии имат интерес недоволните от управлението да не гласуват, защото техните твърди
електорати ги избират отново и отново, нищо, че реално те не представляват по-голямата част от народа.
Българино "опичай" си акъла, че инак ще загубиш и земята и държавата си !
От бележника на Левски : "НАРОДЕ ????".
Коментиран от #19
21:02 10.04.2026
19 Що за умник си
До коментар #17 от "Обосновано предположение.":Всеки глас пълни с субсидии партиините каси Явно казваш хора даваи те пари на тези некъдърници Ако народа е доволен от животи си сам ще ходи да гласува А НЕ НА СИЛА КАТО РУСИЯ СЕВ КОРЕЯ ВЕНИЦУЕЛА
До коментар #19 от "Що за умник си":да се чете с разбиране !
