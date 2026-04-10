Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че институцията подготвя спешни промени за предотвратяване на т.нар. "дела-шамари", чиято цел е да заглушават критични гласове. Изявлението идва на фона на безпрецедентен скандал – петима магистрати от Районен съд – Бургас наложиха възбрана върху сметките на разследващия журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов, блокирайки 25 000 евро след серия искове от бивш митничар.

В своя позиция в социалните мрежи правосъдният министър подчерта необходимостта от нов подход, който да защити свободата на словото в България.

"В Министерството на правосъдието ще се опитаме да спомогнем за създаването на по-добри правила, които да не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, както и да убедим Върховния касационен съд в нуждата от промяна към по-добри решения", категоричен бе Янкулов.

Проблемът със стратегическите съдебни производства срещу публичното участие (известни с английската абревиатура SLAPP) ескалира през последните дни заради казуса с Димитър Стоянов. Срещу репортера са заведени пет отделни дела, довели до мащабните запори от бургаските съдии, което предизвика остра реакция от ръководството на медията.

Според правосъдния министър справянето с този тип процесуална принуда, както и с привременните мерки по тях, вече е основен приоритет на ведомството. С въпроса е ангажиран лично заместник-министър Андрей Георгиев, като се очакват реални действия в рамките на следващите седмици.

На ниво Европейски съюз вече функционира специализирана директива, която предвижда бързо прекратяване на неоснователни искове, заведени от корпорации или влиятелни фигури с единствената цел да упражнят финансов и психически тормоз над журналисти. Въвеждането ѝ в българското законодателство обаче се бави.

Янкулов увери, че държавата не стои безучастна. Експертите в правосъдното министерство вече са подготвили необходимите текстове, които са изпратени за предварителна оценка в Министерския съвет. До няколко дни законопроектът ще бъде качен за обществено обсъждане.

Въпреки острата размяна на реплики между Районен съд – Бургас и редакцията на BIRD.bg, министърът призова двете страни към успокояване на тона.

"Разбирам гнева на непримиримите журналисти, на които ежедневно се налага да плащат огромна лична цена, за да разкриват истината – това не е нормална ситуация в една правова европейска държава", посочи Андрей Янкулов, но допълни, че критиките към съдебните актове трябва да останат мотивирани и рационални, за да не губят своята тежест пред обществото.