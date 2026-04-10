Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите

Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите

10 Април, 2026 19:28 1 102 21

На ниво Европейски съюз вече функционира специализирана директива, която предвижда бързо прекратяване на неоснователни искове

Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че институцията подготвя спешни промени за предотвратяване на т.нар. "дела-шамари", чиято цел е да заглушават критични гласове. Изявлението идва на фона на безпрецедентен скандал – петима магистрати от Районен съд – Бургас наложиха възбрана върху сметките на разследващия журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов, блокирайки 25 000 евро след серия искове от бивш митничар.

В своя позиция в социалните мрежи правосъдният министър подчерта необходимостта от нов подход, който да защити свободата на словото в България.

"В Министерството на правосъдието ще се опитаме да спомогнем за създаването на по-добри правила, които да не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, както и да убедим Върховния касационен съд в нуждата от промяна към по-добри решения", категоричен бе Янкулов.

Проблемът със стратегическите съдебни производства срещу публичното участие (известни с английската абревиатура SLAPP) ескалира през последните дни заради казуса с Димитър Стоянов. Срещу репортера са заведени пет отделни дела, довели до мащабните запори от бургаските съдии, което предизвика остра реакция от ръководството на медията.

Според правосъдния министър справянето с този тип процесуална принуда, както и с привременните мерки по тях, вече е основен приоритет на ведомството. С въпроса е ангажиран лично заместник-министър Андрей Георгиев, като се очакват реални действия в рамките на следващите седмици.

На ниво Европейски съюз вече функционира специализирана директива, която предвижда бързо прекратяване на неоснователни искове, заведени от корпорации или влиятелни фигури с единствената цел да упражнят финансов и психически тормоз над журналисти. Въвеждането ѝ в българското законодателство обаче се бави.

Янкулов увери, че държавата не стои безучастна. Експертите в правосъдното министерство вече са подготвили необходимите текстове, които са изпратени за предварителна оценка в Министерския съвет. До няколко дни законопроектът ще бъде качен за обществено обсъждане.

Въпреки острата размяна на реплики между Районен съд – Бургас и редакцията на BIRD.bg, министърът призова двете страни към успокояване на тона.

"Разбирам гнева на непримиримите журналисти, на които ежедневно се налага да плащат огромна лична цена, за да разкриват истината – това не е нормална ситуация в една правова европейска държава", посочи Андрей Янкулов, но допълни, че критиките към съдебните актове трябва да останат мотивирани и рационални, за да не губят своята тежест пред обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеевски в морето

    8 7 Отговор
    Помооооощ.....Драги съграждани да му помогним ,или не, решете Вие на 19 април.

    19:36 10.04.2026

  • 2 Съдията

    10 4 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната няма, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    19:41 10.04.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 9 Отговор
    МОЛЯ СЕ РУМЕН РАДЕВ ДА УБЕДИ
    КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ДА СТАНЕ ШЕФ НА МВР
    .....
    24/7 ЩЕ ИМА КУДКУДЯКАНЕ В РОДИНАТА
    ВСЕ ЕДНО ЧЕ НЕВЕСТУЛКА Е ВЛЯЗЛА В
    КОКОШАРНИКА ПРИ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ:)

    19:45 10.04.2026

  • 4 Спрете и делата на топлофикация.

    9 3 Отговор
    Който падат като бомба върху главите на слисаните , щат не щат клиенти.

    19:47 10.04.2026

  • 5 Лена

    11 5 Отговор
    Тоя петроханец отново се появи да ни разсмива

    19:52 10.04.2026

  • 6 Фибата

    9 4 Отговор
    И кои сте вие, дето "спирате".....нещо си? С вас ще се занимава КС, за това се гответе!

    19:56 10.04.2026

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    Обезпечението на бъдещ иск е много добра и съвременна мярка, само че липсва регулация, която да задължава съда да прави оценка на иска, за който се иска обезпечаване, така е, защото се внасят 10% от стойността на обезпечението от ищеца по сметката на съда, българският съд не е нищо друго от неработещ такъв, меркантилен и зает от бездарни и алчни същества...🥱

    19:57 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Воптер

    2 2 Отговор
    Ами да стават всички бсндитити журналисти. Ало а къде остана равенство дискриминация права задължения и отговорност. Още повече няма да гласувам за пППДБ само глупости. Ако някой плати ида оишат глупости после докато и ако се изчисти какво

    20:04 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Янкул портиера

    9 3 Отговор
    Какъв е тоя Явнкулов-слаб юрист, за нищо нп става, безличен, но кариерист, лаком за постове.В България само некадърници издигат.Такива като Янкулов, Мирчев, Ичо Талибана, секретарката му, Гнома, баба Цона, дебелия, другия Дебел и т.н.Заради тях няма да гласуваме-аз, моите роднини, приятели, съседи, колеги, познати,клиенти-адвокат съм и много други.Нищо не става в тая "държава".

    Коментиран от #17

    20:05 10.04.2026

  • 12 Виж сега,

    7 3 Отговор
    Можеш само да спреш петела на баба си да кукурига. Нефелен си като всички от Пропадналата Петроханска партия

    20:14 10.04.2026

  • 13 2234

    3 2 Отговор
    НПО инструктор без образование се е разпищолил и що го търпиме незнам.

    20:50 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хи хи

    1 1 Отговор
    А кой беше ти смешникопетрохански непотребноалабалистичен .

    21:01 10.04.2026

  • 17 Обосновано предположение.

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Янкул портиера":

    Хора,който ви призовава да не гласувате е или голям глупак или е от тези тарикати, които ни мамят и грабят.
    Тези, които не гласуват или гласуват с "не подкрепям никого" прецакват и себе си и тези, които гласуват.
    Простите, но ХИТРИ турци и цигани гласуват масово и вкарват в общинската и държавна власт своите бейове
    и барони и те успешно обслужват електората си и обръчите от фирми на ДПС.
    Традиционните партии имат интерес недоволните от управлението да не гласуват, защото техните твърди
    електорати ги избират отново и отново, нищо, че реално те не представляват по-голямата част от народа.

    Българино "опичай" си акъла, че инак ще загубиш и земята и държавата си !

    От бележника на Левски : "НАРОДЕ ????".

    Коментиран от #19

    21:02 10.04.2026

  • 18 вай вай

    2 2 Отговор
    Горкото ,най жалкото министърче-с-най-безумния поглед

    21:02 10.04.2026

  • 19 Що за умник си

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Обосновано предположение.":

    Всеки глас пълни с субсидии партиините каси Явно казваш хора даваи те пари на тези некъдърници Ако народа е доволен от животи си сам ще ходи да гласува А НЕ НА СИЛА КАТО РУСИЯ СЕВ КОРЕЯ ВЕНИЦУЕЛА

    Коментиран от #20, #21

    21:19 10.04.2026

  • 20 Трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Що за умник си":

    да се чете с разбиране !

    22:04 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

