Времето днес, прогноза за събота, 11 април: На много места ще вали дъжд, сняг в планинските райони

11 Април, 2026 06:39, обновена 11 Април, 2026 05:43 1 067 9

Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, в София – около 12°, по Черноморието от 9° до 11°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се увеличи, в югозападните райони ще започне да вали дъжд, в планините – сняг.

Вятърът ще стихне и в Североизточна България, където температурите сутринта ще паднат до около нулата, ще има условия за слани.

През деня на много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг, а в Източна България ще има и гръмотевична дейност. Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, в София – около 12°, по Черноморието от 9° до 11°.

Ще духа умерен северозападен, в източните райони - югоизточен вятър.

В планините ще духа временно силен вятър от запад-северозапад. И там ще вали, като границата между дъжд и сняг ще остане на около 1500 метра.

В неделя ще има променлива облачност и само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

В понеделник вероятността за валежи е малка, а във вторник ще превалява в Северна България.

В сряда изолирани и слаби валежи ще вали на места в Западна и Централна България.

Минималните температури в близките дни ще се повишават, а максималните в повечето райони ще бъдат от 12 ° до 17°.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Име

    3 1 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #7

    06:29 11.04.2026

  • 6 хаберих

    0 3 Отговор
    Мъж и жена пристигат в рая и жената казва:
    - Тук ще бъдем заедно завинаги!
    Мъжът й отговаря:
    - Няма начин, уговорката ни беше "Докато смъртта ни раздели!". Тук съм ерген!

    Коментиран от #8

    06:30 11.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "хаберих":

    Всеки сам си избира приятелите!

    07:04 11.04.2026

  • 9 Професор шаман Рачков

    0 0 Отговор
    "На много места ще вали дъжд, сняг в планинските райони"...А на други места няма да вали. В отделни райони времето ще бъде преобладаващо. През нощта се очаква да бъде тъмно, а още от сутринта ще започне да става по-светло над цялата страна. Температурите ще бъдат в широки граници, но все пак няма да прехвърлят рамката от минус 30 до плюс 50 градуса. Четете нашата прогноза за да знаете винаги какво ще е времето във вашия град, който и да е той. И нека силата да бъде с Вас, но все пак си носете чадър за дъжда и шишенце вода нужно в жегата.

    08:07 11.04.2026

