Времето днес, прогноза за събота, 11 април: На много места ще вали дъжд, сняг в планинските райони

През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се увеличи, в югозападните райони ще започне да вали дъжд, в планините – сняг.
Вятърът ще стихне и в Североизточна България, където температурите сутринта ще паднат до около нулата, ще има условия за слани.
През деня на много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг, а в Източна България ще има и гръмотевична дейност. Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, в София – около 12°, по Черноморието от 9° до 11°.
Ще духа умерен северозападен, в източните райони - югоизточен вятър.
В планините ще духа временно силен вятър от запад-северозапад. И там ще вали, като границата между дъжд и сняг ще остане на около 1500 метра.
В неделя ще има променлива облачност и само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.
В понеделник вероятността за валежи е малка, а във вторник ще превалява в Северна България.
В сряда изолирани и слаби валежи ще вали на места в Западна и Централна България.
Минималните температури в близките дни ще се повишават, а максималните в повечето райони ще бъдат от 12 ° до 17°.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Име
Коментиран от #7
06:29 11.04.2026
6 хаберих
- Тук ще бъдем заедно завинаги!
Мъжът й отговаря:
- Няма начин, уговорката ни беше "Докато смъртта ни раздели!". Тук съм ерген!
Коментиран от #8
06:30 11.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
До коментар #6 от "хаберих":Всеки сам си избира приятелите!
07:04 11.04.2026
9 Професор шаман Рачков
08:07 11.04.2026