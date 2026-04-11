Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Варна »
Дефинариумът във Варна с безплатни представления за деца

11 Април, 2026 10:37 424 7

  • варна-
  • делфинариум-
  • деца-
  • безплатно

Дефинариумът във Варна с безплатни представления за деца - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С безплатни представления за празниците ще изненада децата от Делфинариума във Варна. В събота, неделя и понеделник най-малките посетители ще влизат с вход свободен на представленията от 12:00 и 15:30 часа.

Артистите Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо, и най-младата Флипър, ще зарадват малките посетители с интересна програма и познавателна игра, уточнява БНТ.

Ивелина Жеков, треньор в Делфинариума: “Делфинът превежда, задава въпросите, а гостенинът превежда това към децата. Много е интересно, любопитно! Много въпроси, които провокират знанията на децата, но и провокират желанието им да дават правилни отговори, и да покажат, че са добри и толкова умни като тях.”

Делфините също чакат с нетърпение малките си приятели. А за децата срещата с интелигентните бозайници винаги е празник.

Магдалена Димитрова: “На мен много ми хареса! Аз много обичам делфини, те са уникални животни!”

Мартин Пендичев: “Много беше хубаво! Делфините скачаха през обръчи, над едни пръчки, тези които ги тренират казаха на един човек да влезе в лодка и те го бутаха.”

Ивелина Жеков, треньор в Делфинариума: “Подготвили сме много изненади, фокусирали сме изцяло вниманието към най-младата ни аудитория, това е най-желаната публика, най-очакваната от делфините.”

Билети за представленията могат да бъдат резервирани онлайн на сайта на делфинариума или на касата преди представленията.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дефинариумът на простата Тони

    1 1 Отговор
    Е като пещера. Влизаш и се губиш

    10:41 11.04.2026

  • 2 Във

    2 2 Отговор
    Варна обикновено съм зяпнал по варненките. Много хубави жени са!

    Коментиран от #7

    10:43 11.04.2026

  • 3 8988

    0 1 Отговор
    Дефинариумът във Варна? Да не би да има някаква гршка?

    10:45 11.04.2026

  • 4 хмммм

    1 0 Отговор
    а за дджендъри как е?

    10:48 11.04.2026

  • 5 Интересно заглавие

    0 0 Отговор
    Все едно Дебелян уриЗто го е писал!

    10:48 11.04.2026

  • 6 И така

    0 0 Отговор
    Важно уточнение.Дефинариумът ,а не делфинариумът.Не се подлъгвайте.

    10:51 11.04.2026

  • 7 Варненка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Във":

    Благодаря Ви, стана ми приятно!

    10:55 11.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове