Дефинариумът във Варна с безплатни представления за деца

С безплатни представления за празниците ще изненада децата от Делфинариума във Варна. В събота, неделя и понеделник най-малките посетители ще влизат с вход свободен на представленията от 12:00 и 15:30 часа.

Артистите Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо, и най-младата Флипър, ще зарадват малките посетители с интересна програма и познавателна игра, уточнява БНТ.

Ивелина Жеков, треньор в Делфинариума: “Делфинът превежда, задава въпросите, а гостенинът превежда това към децата. Много е интересно, любопитно! Много въпроси, които провокират знанията на децата, но и провокират желанието им да дават правилни отговори, и да покажат, че са добри и толкова умни като тях.”

Делфините също чакат с нетърпение малките си приятели. А за децата срещата с интелигентните бозайници винаги е празник.

Магдалена Димитрова: “На мен много ми хареса! Аз много обичам делфини, те са уникални животни!”

Мартин Пендичев: “Много беше хубаво! Делфините скачаха през обръчи, над едни пръчки, тези които ги тренират казаха на един човек да влезе в лодка и те го бутаха.”

Ивелина Жеков, треньор в Делфинариума: “Подготвили сме много изненади, фокусирали сме изцяло вниманието към най-младата ни аудитория, това е най-желаната публика, най-очакваната от делфините.”

Билети за представленията могат да бъдат резервирани онлайн на сайта на делфинариума или на касата преди представленията.