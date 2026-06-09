Започва спецакция за охрана на черешовата реколта в Кюстендил

В Кюстендил започва специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и охрана на селскостопанската продукция.
Това каза говорителят на Областната дирекция ОД на МВР Катя Табачка. Тя поясни, че операцията е ежегодна и се провежда след убийството на пазач на черешови насаждения.
Специализираната операция ще продължи до 8 юли и се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Целта е да не се допуска извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция.
По време на операцията ще има засилено полицейско присъствие и контрол в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши и животинските тържища. Ще бъде упражняван и контрол за стриктното спазване на правилата за движение и недопускане на пътни инциденти.
В осъществяването на охранителната операция маршрутите на екипите ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще бъдат увеличавани екипите в районите с черешови насаждения.
Полицията ще следи работата в черешовите градини да е преустановена преди 20:00 часа, както и да се спазват правилата, които приема местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата и извозването им от земеделските производители.
От полицията в Кюстендил отчитат, че в резултат на провеждането на такива операции в минали години значително са намалели посегателствата към земеделска реколта в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Черешова мутра
15:54 09.06.2026
2 007 лиценз ту кил
15:54 09.06.2026
3 глоги
15:55 09.06.2026
4 Въй
15:57 09.06.2026
5 Да правят компоти и сладко от череши
Щото не се знае каква ще е реколтата догодина
Както пчеличките събират мед и има за много години напред
15:57 09.06.2026
6 Зевс
Коментиран от #7, #15
15:58 09.06.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "Зевс":Сега берат шумата, според въпросната информация от преди.
16:01 09.06.2026
8 Факт
16:01 09.06.2026
9 🦁ЩЩД🦁
16:02 09.06.2026
10 хехе
Коментиран от #17
16:03 09.06.2026
11 Цвете
16:04 09.06.2026
12 Неам думи
Коментиран от #14
16:07 09.06.2026
13 Колко Се Очаква !
Черешите ?
16:09 09.06.2026
14 Стенли
До коментар #12 от "Неам думи":Много точно казано с онези ден ги гледах в лидл СЕДЕМ евро килото 😵💫😮💨😕 , та викам тез череши от луната ли карат от Марс ли , 🤔🤑😁 , Абе кво да кажем , важното е да върви кампанията достъпно за всеки😁♿
16:14 09.06.2026
15 Компенсации !
До коментар #6 от "Зевс":При Дядо Господ !
Кат Не Са Се Молили !
Навреме ! -- -- -- --
16:14 09.06.2026
16 Сатана Z
Дори полицията пак ние я плащаме
16:30 09.06.2026
17 Точно преди Гергьовден
До коментар #10 от "хехе":Се вайкаха че ще имат нулеви приходи от напълно унищожена сливова реколта и почти толкова с малки изключения и черешова
16:32 09.06.2026