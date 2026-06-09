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Започва спецакция за охрана на черешовата реколта в Кюстендил

Започва спецакция за охрана на черешовата реколта в Кюстендил

9 Юни, 2026 15:51 824 17

  • акция-
  • охрана-
  • череши

Целта е да не се допуска извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция

Започва спецакция за охрана на черешовата реколта в Кюстендил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Кюстендил започва специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и охрана на селскостопанската продукция.

Това каза говорителят на Областната дирекция ОД на МВР Катя Табачка. Тя поясни, че операцията е ежегодна и се провежда след убийството на пазач на черешови насаждения.

Специализираната операция ще продължи до 8 юли и се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Целта е да не се допуска извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция.

По време на операцията ще има засилено полицейско присъствие и контрол в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши и животинските тържища. Ще бъде упражняван и контрол за стриктното спазване на правилата за движение и недопускане на пътни инциденти.

В осъществяването на охранителната операция маршрутите на екипите ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще бъдат увеличавани екипите в районите с черешови насаждения.

Полицията ще следи работата в черешовите градини да е преустановена преди 20:00 часа, както и да се спазват правилата, които приема местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата и извозването им от земеделските производители.

От полицията в Кюстендил отчитат, че в резултат на провеждането на такива операции в минали години значително са намалели посегателствата към земеделска реколта в района.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Черешова мутра

    6 2 Отговор
    Оооо тигре,тигре...имаш ли череши.

    15:54 09.06.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    11 2 Отговор
    Предвид цената на черешите са ангажирани специални части от охраната на БНБ.

    15:54 09.06.2026

  • 3 глоги

    9 1 Отговор
    говорителКАТА на Областната дирекция,на ОД на МВР - Катя Табачка.

    15:55 09.06.2026

  • 4 Въй

    7 0 Отговор
    Пламена Заячка, Катя Табачка. Все в тая посока на фамилии.

    15:57 09.06.2026

  • 5 Да правят компоти и сладко от череши

    8 0 Отговор
    Да има за няколко години напред
    Щото не се знае каква ще е реколтата догодина
    Както пчеличките събират мед и има за много години напред

    15:57 09.06.2026

  • 6 Зевс

    18 0 Отговор
    Нали преди време писахте, че реколтата е унищожена на 100 процента и искат компенсации

    Коментиран от #7, #15

    15:58 09.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    Сега берат шумата, според въпросната информация от преди.

    16:01 09.06.2026

  • 8 Факт

    4 1 Отговор
    Айде пак циркове .......

    16:01 09.06.2026

  • 9 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор
    Това е за да не реши случайно някой производител да има нахалството сам да си закара и продаде продукцията на пазара и да стане "патаклама" с пиещите е селото кафенце G класи."Набези" може и да има,но не е заради тях това "засилено полицейско присъствие". Вервайте ми !

    16:02 09.06.2026

  • 10 хехе

    11 0 Отговор
    Каква охрана нали точно в Кюстендил ревяха, че реколтата е на 100% унищожена или всичко беше номер за да се вдигне цената

    Коментиран от #17

    16:03 09.06.2026

  • 11 Цвете

    5 0 Отговор
    ДО КЪДЕ Е СТИГНАЛА ДЪРЖАВАТА НИ, ДА ПАЗЯТ ЧЕРЕШИТЕ ОТ КОРУМПИРАНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ? 🍒🍒🍒

    16:04 09.06.2026

  • 12 Неам думи

    1 0 Отговор
    4€ вървят черешите по тоя край.. аз съм на 20 км.от Кюстендил и такава висока цена не е имало никога до сега,дано ги намалят но на дали..

    Коментиран от #14

    16:07 09.06.2026

  • 13 Колко Се Очаква !

    2 0 Отговор
    Да Станат !

    Черешите ?

    16:09 09.06.2026

  • 14 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Неам думи":

    Много точно казано с онези ден ги гледах в лидл СЕДЕМ евро килото 😵‍💫😮‍💨😕 , та викам тез череши от луната ли карат от Марс ли , 🤔🤑😁 , Абе кво да кажем , важното е да върви кампанията достъпно за всеки😁♿

    16:14 09.06.2026

  • 15 Компенсации !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    При Дядо Господ !

    Кат Не Са Се Молили !

    Навреме ! -- -- -- --

    16:14 09.06.2026

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Черешарите взеха компенсация от градушка и измръзване,а сега продават на 5рни цени вече платените от българските данъкоплатци череши.
    Дори полицията пак ние я плащаме

    16:30 09.06.2026

  • 17 Точно преди Гергьовден

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Се вайкаха че ще имат нулеви приходи от напълно унищожена сливова реколта и почти толкова с малки изключения и черешова

    16:32 09.06.2026

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