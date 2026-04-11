Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Незабавно ще предложим правила за избор на нов ВСС

„Всички органи с изтекъл мандат трябва да бъдат подменени незабавно – обществото очаква резултати, а не оправдания.“. Това заяви Владимир Георгиев, водач на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в София област, в предаването „Офанзива“ по Нова нюз. По неговите думи всички партийни лидери трябва да имат категорична позиция относно Висшия съдебен съвет и и.ф. главен прокурор.
Георгиев подчерта, че един от първите приоритети на левицата в следващия парламент ще бъде изготвянето на правила за избор на нов състав на ВСС. „Хората не се интересуват дали ще се съберат 160 гласа, а очакват работещи решения и резултати.“, категоричен бе той.
Според него настоящото състояние на съдебната система създава сериозни рискове: „Към момента за нас изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е нелегитимен. Всяко възобновено от него дело рискува да бъде опорочено.“.
Владимир Георгиев видя резон в решението на служебния кабинет да оттегли номинациите за европейски прокурор: „Още при първата процедура видяхме, че тя не е била напълно прозрачна. Необходимо е да се започне отначало, като се даде шанс на професионалисти, вместо продължаване на практиката на назначаване на удобни кандидати.“.
Георгиев коментира и случая с градския прокурор Емилия Русинова, за която излезе информация, че е пътувала заедно с Пепи Еврото: „Именно с такива казуси трябва да се занимава Висшия съдебен съвет, вместо с административни въпроси. Нужно е да се даде повече гласност и да се потърсят обяснения. Тези хора нямат място на позициите, които заемат.“.
Владимир Георгиев каза още, че необходимо съдебната система да бъде изчистена от олигархичните зависимости, за да се върне общественото доверие в правосъдието. Кандидатът за народен представител анонсира намерението на левицата да направи законодателни предложения за работеща антикорупционна комисия. Той се обяви и в подкрепа на връщането на конституционните правомощия на президента по отношение избора на служебна власт.
„Хората очакват едно по-справедливо и по-бързо правосъдие и като цяло – една по-справедлива България. Това трудно би се случило в отсъствието на силна левица – затова ни подкрепете с номер 5.“, призова в заключение Георгиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Това човече
До коментар #3 от "Тоя":бие и Зарков по мъпетизъм!
20:20 11.04.2026
11 ?????
Дано не ги минете четирите %.
Пр-добре ще е и за вас - ще се очистите от прилепналите търговци към трите букви.
И за България ще е по-добре - може да се пръкне нещо читаво вляво.
20:34 11.04.2026
13 нннн
,,Кака до вчера бе к..., от днес вече не е."
20:42 11.04.2026
