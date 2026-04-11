Новини
България »
Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Незабавно ще предложим правила за избор на нов ВСС

11 Април, 2026 20:10 591 17

  • владимир георгиев-
  • бсп-
  • конституция-
  • служебен премиер

Настоящото състояние на съдебната власт крие рискове, промяната не търпи отлагане

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Всички органи с изтекъл мандат трябва да бъдат подменени незабавно – обществото очаква резултати, а не оправдания.“. Това заяви Владимир Георгиев, водач на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в София област, в предаването „Офанзива“ по Нова нюз. По неговите думи всички партийни лидери трябва да имат категорична позиция относно Висшия съдебен съвет и и.ф. главен прокурор.

Георгиев подчерта, че един от първите приоритети на левицата в следващия парламент ще бъде изготвянето на правила за избор на нов състав на ВСС. „Хората не се интересуват дали ще се съберат 160 гласа, а очакват работещи решения и резултати.“, категоричен бе той.

Според него настоящото състояние на съдебната система създава сериозни рискове: „Към момента за нас изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е нелегитимен. Всяко възобновено от него дело рискува да бъде опорочено.“.

Владимир Георгиев видя резон в решението на служебния кабинет да оттегли номинациите за европейски прокурор: „Още при първата процедура видяхме, че тя не е била напълно прозрачна. Необходимо е да се започне отначало, като се даде шанс на професионалисти, вместо продължаване на практиката на назначаване на удобни кандидати.“.

Георгиев коментира и случая с градския прокурор Емилия Русинова, за която излезе информация, че е пътувала заедно с Пепи Еврото: „Именно с такива казуси трябва да се занимава Висшия съдебен съвет, вместо с административни въпроси. Нужно е да се даде повече гласност и да се потърсят обяснения. Тези хора нямат място на позициите, които заемат.“.

Владимир Георгиев каза още, че необходимо съдебната система да бъде изчистена от олигархичните зависимости, за да се върне общественото доверие в правосъдието. Кандидатът за народен представител анонсира намерението на левицата да направи законодателни предложения за работеща антикорупционна комисия. Той се обяви и в подкрепа на връщането на конституционните правомощия на президента по отношение избора на служебна власт.

„Хората очакват едно по-справедливо и по-бързо правосъдие и като цяло – една по-справедлива България. Това трудно би се случило в отсъствието на силна левица – затова ни подкрепете с номер 5.“, призова в заключение Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    5 0 Отговор
    Голем смех!

    20:13 11.04.2026

  • 2 Европеец

    7 0 Отговор
    БСП и СДС преди 35 години заедно започнаха разрушаването на България...съжалявам обикновените членове на БСП....

    20:13 11.04.2026

  • 3 Тоя

    4 0 Отговор
    водач на листа?!? А сега, бе!!! Мъпет шоу!!!

    Коментиран от #6

    20:14 11.04.2026

  • 4 Отвратен

    2 0 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И ПРЕДИЗВИКАНА ИНФЛАЦИЯ , ГЕРБ ГЕПИ, БСП, ИТН, ДЪПЪСЪ , НИТО ГЛАС ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ !!!!

    20:17 11.04.2026

  • 5 Аман

    6 0 Отговор
    от Владимировци и обещанията им , само и само да лежат на гърба на българските граждани !

    20:19 11.04.2026

  • 6 Това човече

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    бие и Зарков по мъпетизъм!

    20:20 11.04.2026

  • 7 Озадачен

    4 0 Отговор
    Ами досега защо не предложихте? От 1944 година досега сте на власт, вие и вашите производни! Имали сте предостатъчно време да я подредите, а вие я унищожихте! За вас има значение какво казва Митрофанова, а не какво казват българите.

    20:26 11.04.2026

  • 8 Какво се правите

    2 0 Отговор
    На невини това що е в съд прокоратура мвр воени са ваши хора .комунистите са най големите боклуци на света .

    20:32 11.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Това ли е най-големият проблем в България, бе. Съдебна реформа. Това да било първото нещо на тия. Нали сте лява партия, бе. Приоритет трябва да ви са високите цени и ниските заплати. Пука му на някой, кой бил главен прокурор, пък кой бил съдия. Едно време нито имена знаехме, нито сме се интересували. Събирахме се семействата на сефалък, печахме си мръвката на скара и си пийвахме щастливи и спокойни биричката с добри приятели.

    20:33 11.04.2026

  • 10 Тити

    4 0 Отговор
    Амииии ама докато бяхте с мафията Боко и Шиши що не го предложихте???

    20:33 11.04.2026

  • 11 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    Дано не ги минете четирите %.
    Пр-добре ще е и за вас - ще се очистите от прилепналите търговци към трите букви.
    И за България ще е по-добре - може да се пръкне нещо читаво вляво.

    20:34 11.04.2026

  • 12 БИЕКАПИЕ

    2 0 Отговор
    Няяя да влиезие в парлямента браво ..айде в канализацията на историята...

    20:35 11.04.2026

  • 13 нннн

    2 1 Отговор
    А като бяхте на власт, защо не предложихте?
    ,,Кака до вчера бе к..., от днес вече не е."

    20:42 11.04.2026

  • 14 По-добре

    3 0 Отговор
    да не влезете в НС. Околяни сте до ушите. Аман от патерици. Не сте се изчистили от слугите на дебелетата. А иначе сте се наточили да се съешавате вече и с герговите дружки. Този парламент ще е още по-гаден - дебелета, герковци, копейки, леваци

    20:45 11.04.2026

  • 15 Плашите гаргите

    1 1 Отговор
    Евала пич, страшни сте! - не става с кьорфишеци !

    20:48 11.04.2026

  • 16 Просто човек

    2 0 Отговор
    Забрана на тая партия!

    20:53 11.04.2026

  • 17 Политически

    2 0 Отговор
    помияри.

    20:56 11.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове