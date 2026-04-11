Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Незабавно ще предложим правила за избор на нов ВСС

„Всички органи с изтекъл мандат трябва да бъдат подменени незабавно – обществото очаква резултати, а не оправдания.“. Това заяви Владимир Георгиев, водач на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в София област, в предаването „Офанзива“ по Нова нюз. По неговите думи всички партийни лидери трябва да имат категорична позиция относно Висшия съдебен съвет и и.ф. главен прокурор.

Георгиев подчерта, че един от първите приоритети на левицата в следващия парламент ще бъде изготвянето на правила за избор на нов състав на ВСС. „Хората не се интересуват дали ще се съберат 160 гласа, а очакват работещи решения и резултати.“, категоричен бе той.

Според него настоящото състояние на съдебната система създава сериозни рискове: „Към момента за нас изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е нелегитимен. Всяко възобновено от него дело рискува да бъде опорочено.“.

Владимир Георгиев видя резон в решението на служебния кабинет да оттегли номинациите за европейски прокурор: „Още при първата процедура видяхме, че тя не е била напълно прозрачна. Необходимо е да се започне отначало, като се даде шанс на професионалисти, вместо продължаване на практиката на назначаване на удобни кандидати.“.

Георгиев коментира и случая с градския прокурор Емилия Русинова, за която излезе информация, че е пътувала заедно с Пепи Еврото: „Именно с такива казуси трябва да се занимава Висшия съдебен съвет, вместо с административни въпроси. Нужно е да се даде повече гласност и да се потърсят обяснения. Тези хора нямат място на позициите, които заемат.“.

Владимир Георгиев каза още, че необходимо съдебната система да бъде изчистена от олигархичните зависимости, за да се върне общественото доверие в правосъдието. Кандидатът за народен представител анонсира намерението на левицата да направи законодателни предложения за работеща антикорупционна комисия. Той се обяви и в подкрепа на връщането на конституционните правомощия на президента по отношение избора на служебна власт.

„Хората очакват едно по-справедливо и по-бързо правосъдие и като цяло – една по-справедлива България. Това трудно би се случило в отсъствието на силна левица – затова ни подкрепете с номер 5.“, призова в заключение Георгиев.