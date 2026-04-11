Божидар Божанов: Темите на изборите са антикорупция и Европа, останалото са димки и всяване на страх

Темите на предизборната кампания са как ще се борим с корупцията и как оставаме на европейската писта. Останалите теми, като шистов газ и румънски сценарий ала Джодржеску, са димки и всяване на страх. Това бе тезата на съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за предаването “Говори сега” по БНТ.



“Ние сме предсказуеми, последователни по въпросите за борбата с корупцията и европейското позициониране на България. Дали останалите политически сили ще ги припознаят - очакваме отговори, но такива досега не сме получили”, каза Божанов. И подчерта, че в хода на предизборната кампания се развяват твърде много лозунги, а никой, за разлика от ПП-ДБ, не казва как конкретно ще се изпълняват обещания. “Не може само с лозунги, дяволът винаги е в детайлите и без тях завладяната държава става по-силна. Антикорупционната програма на “Да, България” е над 50 страници, в нея има мерки как да не остане камък върху камък от завладяната държава”, каза партийният лидер.



Той е категоричен, че изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да бъде извършен по нови правила, но това далеч не е единствената крачка за освобождаването на съдебната система от зависимости. И напомни, че в предложения от ПП-ДБ нов Закон за съдебната власт е предвидена възможност за много по-широк кръг от номиниращи за членове на ВСС - включително от реномирани университети, както и да се правят допълнителни проверки на кандидатите срещу риска да не бъдат пробити.

“За да не се окажат като сегашните членове на ВСС, и като Борислав Сарафов, за когото няма значение какво казват Конституционният съд и ВКС по отношение на изтеклия му мандат, а какво казва бункерът на Пеевски”, каза Божидар Божанов.



На въпрос, дали и как ще се формира управление след изборите, той напомни за опита на “Демократична България” от преговорите с досегашните управляващи, когато приоритетите на ПП-ДБ не бяха приети и затова коалицията остана в опозиция в настоящия парламент. “При формирането на мнозинства за управление трябва да се подхожда много отговорно, влизайки в подробности. В европейските държави преговори за правителство се водят с месеци, защото се преговаря за приоритети. Избирателите са прави в подозренията си към всички партии, че преговорите са за парлама - дайте да се разберем, че ще управляваме заедно, пък после ще видим какво ще правим.

Когато не можеш да намериш подкрепа за своите приоритети и по двете оси - антикорупционната и проевропейската, отговорът е ясен”, каза партийният лидер. И добави, че според конституцията през цялото време до образуване на управляващо мнозинство действа служебното правителство на Андрей Гюров, което, по думите му, се справя доста добре.



Божанов отхвърли публичните внушения за хибридни намеси в българските избори и призова партийни лидери да не се заиграват с тях. “Има известни флуктоации в социалните мрежи, но мащабно вмешателство не виждам, няма причина да има румънски сценарий ала Джодржеску. А активирането на механизма на Европейската комисия е превантивна мярка, в която няма нищо необичайно и странно, трябва да сме подготвени. Решението за следващия парламент ще вземат хората, които гласуват”, каза партийнiят лидер. И подчерта, че всяването на такива страхове не може да замести заемането на ясна позиция по ключови политически въпроси, визирайки “Прогресивна

България”



“Няма тема шистов газ за момента. Тя бе вкарана от ГЕРБ като димка да събере напрежение, както и темата за социалните мрежи, на която Борисов също се качи. Темите на кампанията са как ще се борим с корупцията и как оставаме на европейската писта”, каза още Божидар Божанов.



В навечерието на изборите в Унгария, съпредседателят на “Да, България” посочи, че при управлението на Виктор Орбан страната е изостанала много в развитието си и дори е след България по някои статистически показатели. “Нека всеки, който си мисли, че може да е българският Орбан, да види какво се случва с Орбан”, предупреди той.



Според Божидар Божанов, ако в парламента има мнозинство, което да спре най-големите корупционни кранчета, пари ще има за противодействие на ръста на цените цените. А сегашният бюджетен дефицит се дължи на надути разходи именно за такива проекти. Той смята, че служебният кабинет трябва да подготви основните параметри за държавен бюджет, за да подпомогне следващо редовно правителство, което да го внесе. Но този бюджет не трябва да повтаря грешките, заради което бе свалено последното правителство - да не предвижда вдигане на данъци, корупционни разходи, скрити например през ББР. “На площадите бе казано ясно - няма през вдигане на данъци и корупционни касички да крадете бъдещето ни. И това трябва да бъде отразено в следващия бюджет”, каза партийният лидер.



Той призова избирателите да гласуват с номер 7 в бюлетината за ПП-ДБ - “за един много ясен план за борбата с корупцията и завладявана държава и за гаранция, че България няма да бъде отклонена от европейския си път”.