Мария Недина: Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала

Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала. Много е трудно е да се сравняват година за година първите тримесечия, тъй като сега сме в много по-различна ситуация, отколкото предишната година. Сега имаме край на оперативните програми, изключително много инвестиции в общините, също край на Националния план по възстановяване и устойчивост. За него първото плащане, което ще пристигне от ЕК е в рамките на месец и половина, два, а следващото е август-септември. В момента разплащаме средства, които ще ни бъдат осигурени по-късно. Това заяви служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина в в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS във връзка с рязкото нарастване на дефицита за месец март.
По думите ѝ е трудно да се каже кой е най-значимият проект в рамките на ПВУ. "Проектите са с различна значимост за различните групи граждани. Изключително значим проект е, например, инвестицията във влакове - 32 влака на стойност 429 млн. евро, както и инвестицията в 2200 STEM центъра и изграждането им. Това е изключително важна инвестиция за образованието в нашата страна. Има множество инвестиции и в социалната сфера. В здравеопазването имаме редица мерки - модернизация, обновяваме на болнични заведения, психиатри, както и тяхното оборудване", коментира Недина.
"Инвестициите по ПВУ, които са за домове за възрастни хора, са за домове с държавно финансиране. Тези хосписи, на които станахме свидетели, са частни", уточни тя. По думите ѝ 20 от домовете вече са изградени, а останалите над 60 трябва да бъдат изградени до края на август тази година.
Относно мерките на правителството във връзка с военните действия в Близкия изток, служебният вицепремиер коментира, че правителството е в процес на обсъждане на бъдещи мерки в случай, че ситуацията в Близкия изток се задълбочи. По думите ѝ министрите на енергетиката, на икономиката, на здравеопазването и на финансите са в постоянна комуникация във връзка с бъдещи мерки.
1 Ганя Путинофила
Или ЕС ни храни, НАТО ни пази?
21:44 11.04.2026
2 Гробар
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Като и гледам физиономията на тая и няма как да не и повярвам. Пепедебейска превъзходна, коефициент на интелигентност някъде под абсолютната нула.
21:47 11.04.2026
5 Хмм
21:49 11.04.2026
6 ДрайвингПлежър
21:50 11.04.2026
7 Горски
21:52 11.04.2026
21:52 11.04.2026
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
22:00 11.04.2026
на рояк калинки на службици без ефект
22:02 11.04.2026
11 Путин ще даде някой ритник
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":на кака Ганкя Путенофилациовна
22:04 11.04.2026
13 Не е така
До коментар #8 от "Българите останаха без пари":При управлението на ГЕРБ до 2021 година държавата вървеше добре и имаше излишък всяка година. От както служебното правителство на Радев подписа договора с Боташ и Асен Василев беше негов служебен финансов министър народа обедня. Сега Радев и Василев ни готвят нова сглобка след изборите.
22:09 11.04.2026
15 Анонимен
До коментар #8 от "Българите останаха без пари":От 5 години насам управляват служебни на Радев и пепейците Какви герб бълнуваш СЪБУДИ се А от 5 години насам тези същите само рушат и консумират власт без да ги е грижа за държавата Единствено сеят омраза разделение лъжи и така си пълнят банковите сметки личните а държавата хахахахаха
22:17 11.04.2026
16 3 милиона икономически емигранти.
До коментар #13 от "Не е така":Дело на ГЕРБ. Каква държава? Държавата на мафията.
22:18 11.04.2026
17 Развитие
До коментар #8 от "Българите останаха без пари":Ето заради тази тичахте по площадите Държавата е на минус милиард и половина Защо мълчите Тичайте крещете пепейците ви управляват алабалата
22:21 11.04.2026
18 Отец Афанасий
До коментар #16 от "3 милиона икономически емигранти.":Покай се чадо, грях е да агитираш за фашистите.
22:21 11.04.2026
19 Евро Пейка
До коментар #5 от "Хмм":Е ако имаше сериозни и отговорни правителства а не клептокеати нямаше да се налага Радев да съставя служебни правителства ! Много е лесно личния провал в политически план да го прехвърлим на другите !
22:23 11.04.2026
20 Анонимен
До коментар #16 от "3 милиона икономически емигранти.":16 Аз също живея тук Знам на кой какво дело е ТВОИТЕ безмислици са клевети А който желае може да работи успешно ТИ чакай месията хахахахаха и тогава месията лично ще ти пълни сметката хахахахаха
22:24 11.04.2026
21 Анонимен
До коментар #19 от "Евро Пейка":От 2021 г я прочети кой управлява държавата а не пише глупости тук Аз също живея тук
22:26 11.04.2026
22 Да Гербаджиите живеят тука.
До коментар #20 от "Анонимен":И разбира се работят ама на хранилка.
22:32 11.04.2026
23 19 млрд
До коментар #13 от "Не е така":За 1 година държавата при управлението на Росен е задлъжняла с повече от 19 милярда евро. Изводите всеки сам да си ги прави.
22:34 11.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Анонимен":И кой управлява държавата в момента. Един гуру петроханец Гюров изваден от домовата книга на Простото Киро, Тулупа и Шиши. Халал да ви е. Целта ви беше да отрежете правата на Радев да назначава служебно правителство. Нагледахме се след това на глупаци, като Главчев и сега това незаконно недоразуменив Гюров. Проверете образованието на тази фалшива калинка. Защо си изтри профила на български от Уикипедия. Остави само една боза на английската версия.
22:40 11.04.2026
26 Сатана Z
Изтече грозно видео, тази блондинка ли е следващия вицепремиер, който ще изхвърчи: С брат й блажат от…
Екзотична птица се оказа вицепремиерът и министър на еврофондовете – Мария Недина, която най-вероятно ще е следващата озовала се под прицел след проваления Стоил Цицелков. Тя е дъщеря на Любомир Недин, бивш изпълнителен директор на Интерхотел „Сандански“ и на Димитрина Хаджиева – Недина, бивш депутат от ПП, сега общински съветник в Сандански.
За нейната биография се знае, че е е завършила международна бизнес администрация в Ротердам, Холандия, и има опит като финансов и бизнес анализатор в международни компании.
Мария Недина има международен опит като специалист по данни (Data Scientist) и изкуствен интелект. Работила е над 3 години в централата на Twitter в Дъблин, където е заемала позицията ръководител „Data Science AI“ за отдела за финанси и инвестиции, пише в официалната й биография.
Нейният брат Стоян Недин е съосновател и управляващ партньор във Vitosha Venture Partners – един от водещите фондове за рисков капитал в България"
22:43 11.04.2026
27 Анонимен
До коментар #22 от "Да Гербаджиите живеят тука.":Аз по добре знам какво и как работим Хахахаха Хранилка викаш от президенството всичката хранилка се мести в парламента Хранилка викаш Кой уволни всичко тук и сега и назначи свои все едно ще управляват вечно хранилка викаш Научи се да работиш за себе си вместо да пишеш небивалици срещу,българи
22:45 11.04.2026
28 Сатана Z
До коментар #26 от "Сатана Z":По време на Сглобката родителите уреждат дъщеря си в държавната администрация – първо като съветник при Пеканов, а после направо като шеф на политическите кабинети на Юлиан Попов и Петър Димитров, с мотива, че много разбира от околна среда и най-вече имала великолепни идеи как да пуснем едни зелени проектчета с европейско финан
22:45 11.04.2026
31 Сатана Z
До коментар #28 от "Сатана Z":По време на Сглобката родителите уреждат дъщеря си в държавната администрация – първо като съветник при Пеканов, а после направо като шеф на политическите кабинети на Юлиан Попов и Петър Димитров, с мотива, че много разбира от околна среда и най-вече имала великолепни идеи как да пуснем едни зелени проектчета с европейско финансиране към нашите хора. Например проектче за ядливи чаши за кафе за няколко милиона
Какво ще прави Мари Недина сега с европрограмите, не е ясно, но може да се допусне, че ще пренасочи колкото може повече пари за подобни пепейски идиотизми.
Макар някои публикации за нея да са старателно изтири в интернет, все още се върти един разкошен клип, в който вицепремиерът и министър по еврофондовете ни обяснява как въглищата потъвали като Леонардо ди Каприо с „Титаник“.
22:47 11.04.2026
32 Живеш или съществуваш!
До коментар #21 от "Анонимен":Ако ,, живееш" -ще рече че си Пе пеец!
22:47 11.04.2026
33 Анонимен
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":И кой назначи гюровите Йотова и Радев А колкото до твоят месия НЕ мога да повярвам че още има заблудени хорица А АКО беше образован щеше да работиш нещо по така а не да хулиш Главчев 2026 г а има толкова заблудени НЕ мога да го повярвам
22:48 11.04.2026
34 Коста
До коментар #19 от "Евро Пейка":Май забравяте промените в Конституцията и кой ги направи и как се нареждага служебните правителства... Ама то това е и целта. Промените Конституцията сега се пъчат и обвиняват Радев за последиците от действията си
22:49 11.04.2026
35 Анонимен
До коментар #32 от "Живеш или съществуваш!":Аз живея тук и знам кой управлява и как се добира до властта от 2021 г Предполагам това си е ваша дилема за съществуването ви
22:50 11.04.2026
