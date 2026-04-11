Мария Недина: Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала

Мария Недина: Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала

11 Април, 2026 21:40

По думите ѝ е трудно да се каже кой е най-значимият проект в рамките на ПВУ

Мария Недина: Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала. Много е трудно е да се сравняват година за година първите тримесечия, тъй като сега сме в много по-различна ситуация, отколкото предишната година. Сега имаме край на оперативните програми, изключително много инвестиции в общините, също край на Националния план по възстановяване и устойчивост. За него първото плащане, което ще пристигне от ЕК е в рамките на месец и половина, два, а следващото е август-септември. В момента разплащаме средства, които ще ни бъдат осигурени по-късно. Това заяви служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина в в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS във връзка с рязкото нарастване на дефицита за месец март.

По думите ѝ е трудно да се каже кой е най-значимият проект в рамките на ПВУ. "Проектите са с различна значимост за различните групи граждани. Изключително значим проект е, например, инвестицията във влакове - 32 влака на стойност 429 млн. евро, както и инвестицията в 2200 STEM центъра и изграждането им. Това е изключително важна инвестиция за образованието в нашата страна. Има множество инвестиции и в социалната сфера. В здравеопазването имаме редица мерки - модернизация, обновяваме на болнични заведения, психиатри, както и тяхното оборудване", коментира Недина.

"Инвестициите по ПВУ, които са за домове за възрастни хора, са за домове с държавно финансиране. Тези хосписи, на които станахме свидетели, са частни", уточни тя. По думите ѝ 20 от домовете вече са изградени, а останалите над 60 трябва да бъдат изградени до края на август тази година.

Относно мерките на правителството във връзка с военните действия в Близкия изток, служебният вицепремиер коментира, че правителството е в процес на обсъждане на бъдещи мерки в случай, че ситуацията в Близкия изток се задълбочи. По думите ѝ министрите на енергетиката, на икономиката, на здравеопазването и на финансите са в постоянна комуникация във връзка с бъдещи мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    3 12 Отговор
    Путен няма ли да даде някоя кинта по ПВУ ?
    Или ЕС ни храни, НАТО ни пази?

    Коментиран от #2, #11

    21:44 11.04.2026

  • 2 Гробар

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Като и гледам физиономията на тая и няма как да не и повярвам. Пепедебейска превъзходна, коефициент на интелигентност някъде под абсолютната нула.

    21:47 11.04.2026

  • 3 Мнение

    31 2 Отговор
    Вместо доцент Григор Сарийски или някой друг доказан финансист, ни пробутват кухи соросоидни патки. В България умните се считат за опасни. Позорище!

    21:47 11.04.2026

  • 4 Опа

    23 2 Отговор
    Тая е соросоид на държавна хранилка.

    21:48 11.04.2026

  • 5 Хмм

    10 18 Отговор
    Пред последните 5 години Радев и пуделите му през служебни и редовни правителства вкараха държавата в дефицит. Цените скочиха тройно.

    Коментиран от #19

    21:49 11.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    24 3 Отговор
    Коя е тая проста женица и поради защо ръси толкоз простотия?!

    21:50 11.04.2026

  • 7 Горски

    15 3 Отговор
    Това са гюровите, нали за тези викахте по площадите? Пепейците са това, ето управляват ви. 67 милиарда евро, разпределен между 1.5 милиона работещи бедни.

    21:52 11.04.2026

  • 8 Българите останаха без пари

    13 7 Отговор
    Заради кражбите на ГЕРБ и сглобка. И заради новоприетото евро на Тиквата.

    Коментиран от #13, #15, #17

    21:52 11.04.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Щом е на амбразурата значи е обратното....

    22:00 11.04.2026

  • 10 кака миче

    17 0 Отговор
    но пък навлизаме в турбулентна спирала
    на рояк калинки на службици без ефект

    22:02 11.04.2026

  • 11 Путин ще даде някой ритник

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    на кака Ганкя Путенофилациовна

    22:04 11.04.2026

  • 12 МАРИЙЧЕ МОЛИМ ТЕ ДУША

    14 1 Отговор
    ОДИ СИ ГЛЕДАЙ КУХНЯТА У ДОМА,ЧЕ МАТЕРИЯТА ПО КОЯТО СЕ ИЗКАЗВАШ ТИ Е ХИПЕР НЕИЗВЕСТНА. АРЕ ДУША БЕГАЙ ВЪРШИ ДРУГИ НЕЩА.

    22:09 11.04.2026

  • 13 Не е така

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Българите останаха без пари":

    При управлението на ГЕРБ до 2021 година държавата вървеше добре и имаше излишък всяка година. От както служебното правителство на Радев подписа договора с Боташ и Асен Василев беше негов служебен финансов министър народа обедня. Сега Радев и Василев ни готвят нова сглобка след изборите.

    Коментиран от #16, #23

    22:09 11.04.2026

  • 14 Калинките и метресите

    10 1 Отговор
    станах мода сред властта.Как да станем държава с такива таратайки безумни.

    22:12 11.04.2026

  • 15 Анонимен

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българите останаха без пари":

    От 5 години насам управляват служебни на Радев и пепейците Какви герб бълнуваш СЪБУДИ се А от 5 години насам тези същите само рушат и консумират власт без да ги е грижа за държавата Единствено сеят омраза разделение лъжи и така си пълнят банковите сметки личните а държавата хахахахаха

    22:17 11.04.2026

  • 16 3 милиона икономически емигранти.

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Не е така":

    Дело на ГЕРБ. Каква държава? Държавата на мафията.

    Коментиран от #18, #20

    22:18 11.04.2026

  • 17 Развитие

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българите останаха без пари":

    Ето заради тази тичахте по площадите Държавата е на минус милиард и половина Защо мълчите Тичайте крещете пепейците ви управляват алабалата

    22:21 11.04.2026

  • 18 Отец Афанасий

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "3 милиона икономически емигранти.":

    Покай се чадо, грях е да агитираш за фашистите.

    22:21 11.04.2026

  • 19 Евро Пейка

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Е ако имаше сериозни и отговорни правителства а не клептокеати нямаше да се налага Радев да съставя служебни правителства ! Много е лесно личния провал в политически план да го прехвърлим на другите !

    Коментиран от #21, #34

    22:23 11.04.2026

  • 20 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "3 милиона икономически емигранти.":

    16 Аз също живея тук Знам на кой какво дело е ТВОИТЕ безмислици са клевети А който желае може да работи успешно ТИ чакай месията хахахахаха и тогава месията лично ще ти пълни сметката хахахахаха

    Коментиран от #22

    22:24 11.04.2026

  • 21 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Евро Пейка":

    От 2021 г я прочети кой управлява държавата а не пише глупости тук Аз също живея тук

    Коментиран от #25, #32

    22:26 11.04.2026

  • 22 Да Гербаджиите живеят тука.

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    И разбира се работят ама на хранилка.

    Коментиран от #27

    22:32 11.04.2026

  • 23 19 млрд

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не е така":

    За 1 година държавата при управлението на Росен е задлъжняла с повече от 19 милярда евро. Изводите всеки сам да си ги прави.

    22:34 11.04.2026

  • 24 Мда

    3 0 Отговор
    Кифла говори за спирали, лелей...

    22:39 11.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    И кой управлява държавата в момента. Един гуру петроханец Гюров изваден от домовата книга на Простото Киро, Тулупа и Шиши. Халал да ви е. Целта ви беше да отрежете правата на Радев да назначава служебно правителство. Нагледахме се след това на глупаци, като Главчев и сега това незаконно недоразуменив Гюров. Проверете образованието на тази фалшива калинка. Защо си изтри профила на български от Уикипедия. Остави само една боза на английската версия.

    Коментиран от #33

    22:40 11.04.2026

  • 26 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Четете бавно и се любувайте на тази руса птичка

    Изтече грозно видео, тази блондинка ли е следващия вицепремиер, който ще изхвърчи: С брат й блажат от…

    Екзотична птица се оказа вицепремиерът и министър на еврофондовете – Мария Недина, която най-вероятно ще е следващата озовала се под прицел след проваления Стоил Цицелков. Тя е дъщеря на Любомир Недин, бивш изпълнителен директор на Интерхотел „Сандански“ и на Димитрина Хаджиева – Недина, бивш депутат от ПП, сега общински съветник в Сандански.

    За нейната биография се знае, че е е завършила международна бизнес администрация в Ротердам, Холандия, и има опит като финансов и бизнес анализатор в международни компании.

    Мария Недина има международен опит като специалист по данни (Data Scientist) и изкуствен интелект. Работила е над 3 години в централата на Twitter в Дъблин, където е заемала позицията ръководител „Data Science AI“ за отдела за финанси и инвестиции, пише в официалната й биография.

    Нейният брат Стоян Недин е съосновател и управляващ партньор във Vitosha Venture Partners – един от водещите фондове за рисков капитал в България"

    Коментиран от #28

    22:43 11.04.2026

  • 27 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да Гербаджиите живеят тука.":

    Аз по добре знам какво и как работим Хахахаха Хранилка викаш от президенството всичката хранилка се мести в парламента Хранилка викаш Кой уволни всичко тук и сега и назначи свои все едно ще управляват вечно хранилка викаш Научи се да работиш за себе си вместо да пишеш небивалици срещу,българи

    22:45 11.04.2026

  • 28 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    По време на Сглобката родителите уреждат дъщеря си в държавната администрация – първо като съветник при Пеканов, а после направо като шеф на политическите кабинети на Юлиан Попов и Петър Димитров, с мотива, че много разбира от околна среда и най-вече имала великолепни идеи как да пуснем едни зелени проектчета с европейско финан

    Коментиран от #31

    22:45 11.04.2026

  • 29 Мариийке Ниедна

    2 0 Отговор
    Дй за теб нее проблем гепиш средства и делите пита се кво ще стигне до народа нищо от сърце нали????

    22:46 11.04.2026

  • 30 Коста

    2 0 Отговор
    Може ли госпожата да обясни какво е турбулентна дългова спирала?

    22:46 11.04.2026

  • 31 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    По време на Сглобката родителите уреждат дъщеря си в държавната администрация – първо като съветник при Пеканов, а после направо като шеф на политическите кабинети на Юлиан Попов и Петър Димитров, с мотива, че много разбира от околна среда и най-вече имала великолепни идеи как да пуснем едни зелени проектчета с европейско финансиране към нашите хора. Например проектче за ядливи чаши за кафе за няколко милиона

    Какво ще прави Мари Недина сега с европрограмите, не е ясно, но може да се допусне, че ще пренасочи колкото може повече пари за подобни пепейски идиотизми.

    Макар някои публикации за нея да са старателно изтири в интернет, все още се върти един разкошен клип, в който вицепремиерът и министър по еврофондовете ни обяснява как въглищата потъвали като Леонардо ди Каприо с „Титаник“.

    22:47 11.04.2026

  • 32 Живеш или съществуваш!

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Ако ,, живееш" -ще рече че си Пе пеец!

    Коментиран от #35

    22:47 11.04.2026

  • 33 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    И кой назначи гюровите Йотова и Радев А колкото до твоят месия НЕ мога да повярвам че още има заблудени хорица А АКО беше образован щеше да работиш нещо по така а не да хулиш Главчев 2026 г а има толкова заблудени НЕ мога да го повярвам

    22:48 11.04.2026

  • 34 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Евро Пейка":

    Май забравяте промените в Конституцията и кой ги направи и как се нареждага служебните правителства... Ама то това е и целта. Промените Конституцията сега се пъчат и обвиняват Радев за последиците от действията си

    22:49 11.04.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Живеш или съществуваш!":

    Аз живея тук и знам кой управлява и как се добира до властта от 2021 г Предполагам това си е ваша дилема за съществуването ви

    22:50 11.04.2026

  • 36 Да се закълне

    0 0 Отговор
    В деца, баща и майка, брат сестра! Но като я гледам бързо ще стегне ,, Куфара" за островите! Както каза ,, просто Киро- брадата!

    22:51 11.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

