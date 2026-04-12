Край на зимния сезон: Ски зоните спират работа

Ски съоръженията ще работят до неделя, 12 април, след което ще бъдат затворени за сезона, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Благодарение на добрите метеорологични условия и стабилната снежна покривка, любителите на зимните спортове тази година имаха възможност да се радват на снежни приключения и през април.

Ски зоните в Боровец и Пампорово ще останат отворени до 12 април (неделя) включително. Зимният сезон в ски зоната над Банско ще продължи до 13 април. Удължаването на сезона даде отлична възможност на българските и чуждестранните туристи за още емоции по пистите.

От ски зоната в Боровец посочват, че пролетното каране предлага отлични условия – добре поддържани писти, по-дълги дни и комбинация от сняг и слънце. Атмосферата е по-спокойна, с по-малко хора и без опашки по лифтовете, а условията са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали скиори и сноубордисти.