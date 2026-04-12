79-годишен мъж е загинал при пожар в садовското село Чешнегирово, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за избухналите пламъци бил подаден вчера около 14,20 ч. На място са били изпратени два пожарни екипа - един от службата в Садово и един от Пловдив.

Служителите успели да потушат огъня, но за жалост се оказало, че има загинал.