79-годишен мъж е загинал при пожар в садовското село Чешнегирово, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигналът за избухналите пламъци бил подаден вчера около 14,20 ч. На място са били изпратени два пожарни екипа - един от службата в Садово и един от Пловдив.
Служителите успели да потушат огъня, но за жалост се оказало, че има загинал.
1 кой мy дpeмe
09:54 12.04.2026
2 Пустиня(к)
09:55 12.04.2026
3 нещастие
09:55 12.04.2026