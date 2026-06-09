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Челна катастрофа с жертва край Нареченски бани, пътят е затворен

Челна катастрофа с жертва край Нареченски бани, пътят е затворен

9 Юни, 2026 17:10 688 10

  • загинал-
  • катастрофа-
  • нареченски бани

Сигналът е получен в РУ- Асеновград около 14.40 ч.

Челна катастрофа с жертва край Нареченски бани, пътят е затворен - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж загина в тежка катстрофа на входа на Нареченски бани откъм Бачково, съобщиха от БНР.

Сигналът е получен в РУ- Асеновград около 14.40 ч. По предварителни данни той е шофирал лек автомобил „Рено“, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал челно в лек автомобил „Хонда“.

Изваден е от колата с помощта на специализирана техника на пожарната, а лекарският екип само е констатирана неговата смърт.

В другия автомобил са пътували двама души. Те нямат сериозни наранявания.

Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.

Очевидци в социалните мрежи съобщават за сериозно задръстване в района.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почти 1/3

    7 0 Отговор
    български граждани се изселиха в чужбина и установиха трайно там , и още толкова са на път да ги убият по всевъзможни начини или да се самоубият....

    Коментиран от #10

    17:14 09.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Е някой ако ми каже как става тва...
    И пак ли е имало мантинели, че поне другия да е "бЕгал"

    И сега пак почва да се вдига врява по медиите как измирате и скоро пак ще ви вдигнат глобите за да ви спасели жалкия живот - е няма толкова просто стадо, което всеки път да се лови на една и съща милиционерска простотия!

    17:16 09.06.2026

  • 3 Тити

    4 0 Отговор
    Явно на Българина не му дреме за живота.

    17:18 09.06.2026

  • 4 Тахумба

    1 0 Отговор
    Очевидно е на правата отсечка, където всички "къси фитили" вече изнервени, натискат педала до ламарината.

    17:19 09.06.2026

  • 5 Пенчо питанката

    1 0 Отговор
    Дайте първите букви от номерата на колите, че СМ.....

    17:21 09.06.2026

  • 6 Цдс

    2 0 Отговор
    Пак дрогирани мммангалииии с купени книжки

    17:29 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Знае ли се

    2 0 Отговор
    С българска или чеХска книжка е бил нарушителя? От кои сингани е бил, от оригиналните или от тия дали името на държавата, не, че има разлика

    17:40 09.06.2026

  • 10 Юру-у-у-ш!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Почти 1/3":

    Драги съотечественици.Който има възможност да се спасява в чужбина.Тук,от това,държава няма да си получи.Живота е единствен.Изживейте го като свободни хора.Всеки ден ни лъжат,заблуждават и баламосват.Последното е за намалението на продуктите от първа необходимост.Хора които не стъпвали в магазин говорят за цени?

    17:50 09.06.2026

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