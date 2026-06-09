Челна катастрофа с жертва край Нареченски бани, пътят е затворен

Мъж загина в тежка катстрофа на входа на Нареченски бани откъм Бачково, съобщиха от БНР.
Сигналът е получен в РУ- Асеновград около 14.40 ч. По предварителни данни той е шофирал лек автомобил „Рено“, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал челно в лек автомобил „Хонда“.
Изваден е от колата с помощта на специализирана техника на пожарната, а лекарският екип само е констатирана неговата смърт.
В другия автомобил са пътували двама души. Те нямат сериозни наранявания.
Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.
Очевидци в социалните мрежи съобщават за сериозно задръстване в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почти 1/3
Коментиран от #10
17:14 09.06.2026
2 ДрайвингПлежър
И пак ли е имало мантинели, че поне другия да е "бЕгал"
И сега пак почва да се вдига врява по медиите как измирате и скоро пак ще ви вдигнат глобите за да ви спасели жалкия живот - е няма толкова просто стадо, което всеки път да се лови на една и съща милиционерска простотия!
17:16 09.06.2026
3 Тити
17:18 09.06.2026
4 Тахумба
17:19 09.06.2026
5 Пенчо питанката
17:21 09.06.2026
6 Цдс
17:29 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Знае ли се
17:40 09.06.2026
10 Юру-у-у-ш!
До коментар #1 от "Почти 1/3":Драги съотечественици.Който има възможност да се спасява в чужбина.Тук,от това,държава няма да си получи.Живота е единствен.Изживейте го като свободни хора.Всеки ден ни лъжат,заблуждават и баламосват.Последното е за намалението на продуктите от първа необходимост.Хора които не стъпвали в магазин говорят за цени?
17:50 09.06.2026