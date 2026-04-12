Продължава ръстът на цените на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци

12 Април, 2026 12:44

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава ръстът на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,96 на сто до 2,76 пункта спрямо 2,707 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелената салата, която е с 19,76 на сто нагоре и се търгува по 0,80 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също доматите - с 10,71 на сто до 3,06 евро за килограм, зелените чушки - с 9,65 на сто до 3,68 евро за килограм, и червените чушки - с 8,77 на сто до 3,40 евро за килограм. Нагоре са цените на картофите - с 2 на сто до 0,51 евро за килограм, краставиците - с 1,87 на сто до 2,07 евро за килограм, и морковите - с 1,25 на сто до 0,65 евро за килограм.

Най-много поевтинява зелето, което е с 15,3 на сто надолу до 0,62 евро за килограм. По-ниски са също цените на тиквичките - с 11,9 на сто надолу до 1,88 евро за килограм, и зрелия лук кромид – с 3,23 на сто до 0,48 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава ръст на цените на ябълките - с 4,67 до 1,30 евро за килограм, и бананите - с 2,53 на сто до 1,54 евро за килограм. Лимоните и портокалите поевтиняват съответно с 2,27 на сто до 2,07 евро за килограм и с 1,23 на сто до 1,28 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,83 на сто до 6,06 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ е надолу с 0,75 на сто до 9,31 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 2,17 на сто и се продава по 0,72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 0,17 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,50 евро за брой, което е ръст с 1,35 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,12 на сто до 3,62 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 2,38 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, докато тази на лещата е с 5,95 на сто нагоре до 2,10 евро за килограм. По-скъпи са също зрелият фасул - с 2,13 на сто до 2,11 евро за килограм, захарта - с 3,07 на сто до 0,94 евро за килограм, и олиото - с 2,53 на сто до 1,78 евро за литър. Сериозен ръст се наблюдава при цената на брашното тип 500, която е с 15,45 на сто нагоре до 0,88 евро за килограм.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    5 1 Отговор
    По важно е , че сега всеки ден и всеки час БАНАНИ има на всякъде

    Коментиран от #5

    12:46 12.04.2026

  • 2 бою циганина

    4 0 Отговор
    честито на робите отново

    12:48 12.04.2026

  • 3 Селянин

    2 0 Отговор
    Важно е да има гъби по горите по време на избори

    12:49 12.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    споко , преди да стане по-добре , ще стане по-зле////бг-то ако спре да купува , и стоката се развали , няма да е така , но явно имаме пари и търсенето е високо

    Коментиран от #8

    12:49 12.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "САНДОКАН":

    и тоалетна хартия има..само да ти се бачка и да си кадърен да вадиш евраци

    12:50 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айшето":

    Айше, и езика си катерицата си също можеш да го продадеш. Можеш ВиК-и него да продаваш.

    12:53 12.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Моят съсед така спря да храни К.О.Т.А.р.АКА си❗
    Той тъкмо свикна да не яде , даже спря да АКА и....
    се гътна милия😉

    Коментиран от #10

    12:53 12.04.2026

  • 9 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    Не може да бъде, разни шефове на комисии по тв постояно обесняват, че поскъпване няма. Вчера влязох в ефин супермаркет, чери домати 15лв.

    12:54 12.04.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бил е смотано коте-русофил , да чака на господаря си РАШко ,аз съм си хващал и зайци

    12:57 12.04.2026

  • 11 вашето мнение

    0 0 Отговор
    Нали има банани с двойна упатреба за паветните

    12:59 12.04.2026

  • 12 ЮРУШ НА МАСЛИНИТЕ..

    0 0 Отговор
    НАГОРЕ НАГОРЕ ЯКО НАГОРЕ. БРАВО НА ЕДИН КОЙТО СЕ РАДВАШЕ ЧЕ Е ВКАРАЛ ЕВРОТО. ЗА ВАС МУЛТИ МИЛИОНЕРИТЕ Е ДОБРЕ ЛЕВЧЕТА СИ ИЗПРАХТЕ И НИ ГО НАЧУКАХТЕ. НО НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ ДАНО ТОЗИ ПЪТ НА ИЗБОРИТЕ ИЗЛЕЗЕМ И ВИ ПОКАЖЕМ ПЪТЯ КЪМ ЗАЛЕЗА ВАШ. И ЧЕСТИТО ВОСКРЕСНИЕ ХРИСТОВО.

    12:59 12.04.2026

