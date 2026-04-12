Новини
България »
Тежка катастрофа между кола и камион с двама загинали в Монтанско

12 Април, 2026 16:38 1 144 4

  • загинали-
  • катастрофа-
  • мездея

Інцидентът е станал в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея. По първоначална информация при инцидента са загинали двама души - възрастен мъж и 18-годишно момиче.

В автомобила са пътували общо петима души. Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана. Едното от тях е в изключително тежко състояние и се намира в отделението по реанимация, казаха за NOVA от лечебното заведение. Още един от пътуващите е хоспитализиран.

Според първоначалните данни лекият автомобил не е спрял на знак „Стоп“ и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен автомобил.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешна помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    7 5 Отговор
    По принцип у нашия край "стоп" требва да са замени с "газ до ламарината", щото "на мене нема некой да ми казва кво да праим". И ше видите ка ше намалеят петепетата.

    16:53 12.04.2026

  • 2 Мунчо

    4 2 Отговор
    Мдаааа....явно са команчи, които са се накатерили навръх Великден в колата да "берат джелезо" и не са имали време да спрат на знака. ... 🤣

    17:23 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 по реда

    1 0 Отговор
    ...не са хубави тия работи!!!

    17:37 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове