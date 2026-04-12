Новини
България »
Възстановиха движението в тунел „Витиня“ и край берковското село Мездрея

12 Април, 2026 17:27, обновена 12 Април, 2026 18:15

  • тунел „витиня“ -
  • движение

По-рано днес там станаха сериозни пътни инциденти

Възстановено е движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес движението по първа активна лента в тунела в посока София беше временно ограничено поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. Трафикът се осъществяваше по изпреварващата и втора активна лента.

Възстановено е и движението по път II–81 Монтана – София при разклона за село Мездрея, в района на Берковица, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-рано днес движението в пътния участък беше временно пренасочено поради пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил. При инцидента загинаха двама души, а трима са в болница.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    5 0 Отговор
    В коя търба ?

    Коментиран от #5

    17:29 12.04.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    АПИ са бандити, така че...каквото и да кажат е само "за очи".

    17:30 12.04.2026

  • 3 Хихи

    3 0 Отговор
    сега в АПИ ще лапнат някой милион , за "ремонт" на пострадалите асфалт и мантинели ...

    18:24 12.04.2026

  • 4 Просто феноменално

    4 0 Отговор
    Ние сме способни да отворим и Ормузкия проток

    18:34 12.04.2026

  • 5 тръбата за софя

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неразбрал":

    с неприятното изкачване за натоварените машини...... умишлено е проектиран тоя тунел да има съкатлъци форевър

    18:35 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И пак нямат свършване

    2 0 Отговор
    Идриотите софиянци от северозапада се избиха

    19:07 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове