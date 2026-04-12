Възстановиха движението в тунел „Витиня“ и край берковското село Мездрея

Възстановено е движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).



По-рано днес движението по първа активна лента в тунела в посока София беше временно ограничено поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. Трафикът се осъществяваше по изпреварващата и втора активна лента.

Възстановено е и движението по път II–81 Монтана – София при разклона за село Мездрея, в района на Берковица, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.



По-рано днес движението в пътния участък беше временно пренасочено поради пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил. При инцидента загинаха двама души, а трима са в болница.