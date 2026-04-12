Нормален трафик на българските гранични пунктове

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 18:00 ч. тази вечер.

От 14:15 ч. на 9 април е променена временната организация за пропускане на трафика по „Дунав мост“ /Русе – Гюргево/, като движението на границата с Румъния е в двете посоки. На 14 април към 08:00 ч. регулирането на „Дунав мост“ ще бъде възстановено.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата„, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е и трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.