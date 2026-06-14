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Министърът на туризма: Курортите ни са чисти, подредени и готови, а туристи няма

Министърът на туризма: Курортите ни са чисти, подредени и готови, а туристи няма

14 Юни, 2026 13:07 1 046 67

  • илин димитров-
  • курорти-
  • туристи

По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били разходвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности

Министърът на туризма: Курортите ни са чисти, подредени и готови, а туристи няма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари – април, предава БНТ. Той посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари.

Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален приток на туристи липсва:

"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. И понеже трябва да работим с числа и данни, преди няколко дни буквално излезе резултат. Евростат излезе със статистика къде се намира България от периода януари – април 2026 г. спрямо януари – април 2025 г. Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно място. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България."

Димитров определи ситуацията като тревожна и посочи, че данните не са негови лични оценки, а официална статистика. Той акцентира, че основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм:

"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара – германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус."

По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били разходвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности:

"Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството – 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът – по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Един брой монтаж е 41 лева. Ако сложите два – 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене. По-интересно е, защото имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда – договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева."

И допълни, че договорите в някои случаи не са съдържали ясни механизми за прекратяване. Министърът посочи, че значителни средства са били насочени към събития с неясен ефект върху туризма:

"Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива – свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността."

Димитров подчерта, че не прави обвинения, а изнася факти, и че към момента тече институционален одит:

"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно."

Илин Димитров заяви още, че туристическият бранш ще се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    35 0 Отговор
    защото целия свят видя какви резили дерибействат на територията и имбецилите които ги търпят няма какво добро да очакват туристите

    Коментиран от #3, #38

    13:09 14.06.2026

  • 2 Единственото

    39 1 Отговор
    вярно е , че туристи няма и сезонът отече у морето с фекалиите .

    13:10 14.06.2026

  • 3 Абсолютно

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Хората се чувстват несигурни ! Кой ще даде пари , за да си купи неприятности и нерви ?

    Коментиран от #8

    13:11 14.06.2026

  • 4 хехе

    26 3 Отговор
    туристи няма, но пък има дронове само дето не гръмнаха като при мамалигарите.

    13:11 14.06.2026

  • 5 Иво

    41 3 Отговор
    Съвсем нормално за след 20 г. ГЕРБ и калинки навсякъде по администрацията, Б.Б върна държавата 100 г. Назад.

    Коментиран от #12

    13:12 14.06.2026

  • 6 Факт

    32 0 Отговор
    Няма и да има

    13:12 14.06.2026

  • 7 Бойко

    32 0 Отговор
    Не е от ЕВРОТО.....от лакомия е

    Коментиран от #15

    13:13 14.06.2026

  • 8 ганчо бизнесменя

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абсолютно":

    си мисли че още има такива будали...

    13:14 14.06.2026

  • 9 ВИСОКИ ЦЕНИ

    32 0 Отговор
    Липса на туристи

    13:14 14.06.2026

  • 10 хи хи

    33 0 Отговор
    Чудна работа, никой не иска да почива на фекалната яма! .....цццц

    13:14 14.06.2026

  • 11 хаха

    33 0 Отговор
    Получавате каквото заслужавате!

    ХАХАХА

    13:14 14.06.2026

  • 12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    19 7 Отговор

    До коментар #5 от "Иво":

    Ния отдавна заграбихме туризма
    Спрямо нас Бойко е мизерник.

    Коментиран от #44

    13:15 14.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    32 0 Отговор
    А цените на стоките, как са ви? Само ще ви кажа, че вече е по-скъпо от Скандинавието, където по принцип винаги е било скъпо. А сега в България е по-скъпо! За какво? В България вече е по-скъпо от колкото да се ходи в Гърция, а даже и в Испания. България няма такъв стандарт, за да иска тези цени, това е! България беше избирана, за това че беше евтина дестинация. След като вече не е евтина, няма за какво да бъде избирана.

    13:19 14.06.2026

  • 15 Отговор

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бойко":

    Да, не е от еврото, а от лакомия за евро!

    13:19 14.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Влязохме в Еврозоната и цените се изравниха . Защо да идват чужденци?

    Коментиран от #21, #34

    13:20 14.06.2026

  • 17 Немски баби

    10 0 Отговор
    Нормално е зимата да няма желащи за море, но ме съмнява ,че и лятото няма да има мераклии при тези дъждове и градушки дори немските баби няма да се навият да дойда на нашето черноморие и те се изхитриха.

    13:21 14.06.2026

  • 18 Оги

    25 0 Отговор
    Отношението цена-качество в БГ е най-зле от навсякъде - Ганьо ти съдира кожата с цената, той е тарикат, все гледа да те мине и да се изтъни. Плащаш здраво, а отношението към клиента е все едно тв храни за негова сметка. Затова - марш от тука! Всеки, с който разговарям ми казвам, предпочитам дори повече да дам, но да се чувствам човек. Затова - Гърция, Турция, Испания…. Жалко, за хубавата природа и плажове, за съжаление не е случила на хора.

    13:21 14.06.2026

  • 19 Аааа що бе

    22 0 Отговор
    Вдигайте още цените и ще се напълни.Ще се сетите ама е ,, късно либе за китка’’Селските и мутренски тарикатлъци дотегнаха на всички

    Коментиран от #25

    13:21 14.06.2026

  • 20 Голем смех

    10 9 Отговор
    Ами толкова си можете вие - радевите гълъби :) хахахахаха

    13:22 14.06.2026

  • 21 Хахахаха

    23 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Не е еврозоната. В много държави, където отдавна е с евро, е по-евтино от България! Спекулациите и липсата на контрол са проблема. Няма държава.

    13:23 14.06.2026

  • 22 Милев

    11 9 Отговор
    Преди въвеждането на еврото с 50 лева купувах повече стоки отколкото сега със 100 евро.
    То излиза, че българският лев е бил по силен и не ни е трябвало еврото.
    Бай Румен Радев взима външен дълг за 3,8 милиарда евро.
    А защо не ползва от 40-те милиарда евро от Валутният Борд? Те къде ИЗЧЕЗНАХА?
    А закона за еврото кой спазва?
    Там нали пише, че цените трябва да останат такива каквито са били при превалутирането.
    И ако има промяна тя трябва да се докаже
    Та въпроса ми е:
    Като имаме 40 милиарда евро защо да взимаме дълг от 3,8 милиарда евро?
    Или има кражба велика.

    Коментиран от #56

    13:23 14.06.2026

  • 23 Павел Пенев

    13 6 Отговор
    Ликвидирахте социализма, ликвидирахте "Балкантурист", крадяхте парите на народа от банките, направихте си частни хотели и ресторанти,освинихте черноморието и сега туристи няма и няма и да има. Но за сметка на това има Баба Алино. Честито на простаците демократи. Туризма е частна дейност,защо търсите помощ от държавата? Върнете хотелите на държавата и тогава да имаме Министър на туризма.

    13:23 14.06.2026

  • 24 Скъпо е, особено шезлонги и чадър

    18 0 Отговор
    Ами поучете се от съседите, там и храна, и обслужване, и анимация... че и екскурзии, на приемливи цени!

    13:24 14.06.2026

  • 25 мутра бизнесмен

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аааа що бе":

    ще си вкараме туристи от зимбабве за 5 лева не ни трябват неблагодарници като вас!

    Коментиран от #41

    13:24 14.06.2026

  • 26 пепи

    8 0 Отговор
    В Гърция дали има министерство на туризма?

    Коментиран от #28

    13:25 14.06.2026

  • 27 Ти ли лешпер?

    8 8 Отговор
    Ти ли бе лешпер ги направи такива курортите ни? Понимаеш ли защо не идват туристи! Защото си имаме еблюто радев за премиер и свинята йотова за президент. Угояваха се девет години за наша сметка. И разрушаваха европейското ни бъдеще. И към днешна дата рушат.

    Коментиран от #49

    13:25 14.06.2026

  • 28 в България

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "пепи":

    от толкова министерства и разбирачи затова сме на последно място по всичко..

    13:26 14.06.2026

  • 29 Летец Пешеходец

    13 0 Отговор
    Кой ще ви ходи на "чистите и подредени" курорти, като обслужването е под всякаква критика, просташко поведение от простият персонал и чалга навсякъде. Гърция и Турция предлагат много по- добро обслужване, а и цените не са по- високи от нашите бетонни гета по морето. Морските селяндури години наред "работиха" за да се случи това. Опашките към Кулата и към Турция са показателни. Българите отдавна не искат и да чуят за нашите така наречени "курорти". Явно и в чужбина негативното отношение към нашето Черноморие е взело връх. Дори евтиният за западняците алкохол, вече не е привлекателен. Който успее да вдигне нивото и да го подържа достатъчно дълго, ще оцелее. Останалите си знаят. От години по морските курорти , около половината хотели са затворени, а останалите работят на една трета от капацитета си.

    13:27 14.06.2026

  • 30 Кочо

    4 3 Отговор
    Гълап Донев да предприеме стъпки за обезщетяване на бизнеса! Украинските и Омруските пари да се дадат! Няма само зърнарите да присвояват! Нарочно хленчат, за да кажат на края на сезона, че са се справили! Така Теменушка говореше, че Асен Василев унищожил всички критерии и показатели за влизане в еврозоната и след 1 месец Бойко нейният наставник започна да се хвали, че ви вкарал в еврозоната под вещото си мъдро ръководство и извадил Бъгария от ада, в който я натикал Асен Василев! Тези са като тях, но малко по културни и още по номенклатурни!

    Коментиран от #37, #50

    13:28 14.06.2026

  • 31 Ааа

    7 0 Отговор
    туристи няма, няма и да има!

    13:32 14.06.2026

  • 32 Миризлив пор

    8 0 Отговор
    Няма туристи, няма и желаещи за туризъм. Някак не ви ли се струва, че проблема не е в министерството, не е в хората а в услугата която се предлага, като вид, качество и цена.

    13:32 14.06.2026

  • 33 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Албена миналата година беше като факултето

    13:32 14.06.2026

  • 34 Варненец

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Цените не са се изравнили, а сериозно надскочиха европейските. Качеството на заведенията, плажовете и услугите е под всякаква критика. От 15 години ходя на почивка на о-в Тасос - за по 2 седмици, въпреки че съм кореняк варненец. Между другото, зимна почивка на Алпите излиза по-евтина и несравнимо по-качествена от такава в прехвалените ни планински курорти. В България ползвам единствено къщи за гости в малките села.

    13:32 14.06.2026

  • 35 Деций

    4 0 Отговор
    Е как да има,те търсят мазохисти а не кърортисти.Парите не растат по дърветата,и не само в България е така! Капитализма общо погледнато има една тежка дилема от която не може да се измъкне.Той се опитва да спестява от всичко,от материали от количество и най вече от работна заплата,а после е силно изненадан ,че трудно намира реализация на своята продукция!За известно време банките компенсират липсата на пари в бъдещите клиенти,но и това е до време.Та всеки според нивото на което се намира,но общата картина е тежко задлъжняло и бедно население.Както се казва нищо не е такова на каквото изглежда! Мятането на къчове затихва.

    13:33 14.06.2026

  • 36 Германец

    3 0 Отговор
    Мрсни са душите на персонала ви обаче 😉😝💩

    13:33 14.06.2026

  • 37 я по сериозно

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    "Гълап Донев да предприеме стъпки за обезщетяване на бизнеса! "

    С чии пари да ги обезщетява, а и на туристите кой да предприеме обезщетение, те са най ощетени от всички останали?

    13:33 14.06.2026

  • 38 Плажовете засяти с чадъри яко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Трябва да се поливат редовно и да им се четат молитви да вържат €вра ))

    13:34 14.06.2026

  • 39 оти да се лажеме?

    5 0 Отговор
    Все повече няма да има, чужденците не идват, а българите заминават. Защо ли?

    13:34 14.06.2026

  • 40 Програмист

    8 0 Отговор
    Вижте видеата на туристите в ютуб и ще разберете защо не идват😉😝хората викат това не е държава, а хорър филм...

    13:35 14.06.2026

  • 41 Аааа що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "мутра бизнесмен":

    Желая ви успех

    13:35 14.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Икономист

    9 0 Отговор
    За да оправите туризма трябва да премахнете българския етнос от него 😉👍

    13:37 14.06.2026

  • 44 Кафе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    А кои са тия БСП милиардери никой не знае,но знае за двама дебелака който са истински милиардери чрез подставени лица

    13:37 14.06.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    За сметка на това Исторически парк и Неофит Рилски са пълни с немци и румънци 😏🤑🤑🤑

    13:37 14.06.2026

  • 46 шаа

    5 0 Отговор
    всъщност това е добра новина

    13:38 14.06.2026

  • 47 ?????

    4 1 Отговор
    Братята украинци що не идват?
    Или не ги пущат.
    За сравнение 6 900 000 руснаци са посетили Турция през 2025 г.

    Коментиран от #59

    13:38 14.06.2026

  • 48 Само да добавя

    2 4 Отговор
    Ами помолете руснаците, бе дорогой, те ще се върнат

    13:39 14.06.2026

  • 49 Хахаааа

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти ли лешпер?":

    Мдааа, ако бяха Боко и Шиши сега всичко щеше да пръска по шевовете, нали така:)))

    13:39 14.06.2026

  • 50 Буахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    Гълъб Донев да вземе да обезщети всеки, който дръзне да почива на нашето Черноморие. Бизнеса да обезщетявал, те щото са жертви, изгониха и чужди и свои.
    Няма агенция или контролен орган, който да тръгне да ги проверява какво стои зад посочените цени, като качество/количество/условия, та да ги изпозатвори със забрана за практикуване...... Хаха

    13:39 14.06.2026

  • 51 Йордан

    7 0 Отговор
    Както свършиха балъците, които да работят за бг мутри, така свършиха и балъктуристите, които да ходят в хотелите на въпросните мутри 😏 скоро и бангите и узбеките ще избягат дори 😆😅🤣😂🤣

    13:40 14.06.2026

  • 52 Почиващ

    4 0 Отговор
    Няма и да има при такива цени!

    13:41 14.06.2026

  • 53 алибега

    3 0 Отговор
    дайте ми пари!!!

    13:41 14.06.2026

  • 54 "демократ"

    2 0 Отговор
    Алчни бе!

    13:44 14.06.2026

  • 55 Гост

    5 0 Отговор
    Реших да проверя какви са цените... Дори и при най-скапаните хотелчета цената не пада под 100€, а при малко повече лукс отива на над 200-300€ за една нощувка. Харесах си един хотел на 155€ нощувката, звъннах..., обаче то било на човек в двойна стая...!? Като видях и цените на салатите, храната и шезлонгите и си отивам на село, под ореха и ще си ловя риба на реката под нас... А с парите за морето ще купя една количка на дъщерята, да си джитка из града... Айде със здраве!

    Коментиран от #57

    13:44 14.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АбреЧовек

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Много го отпусна тоя коментар, кажи просто, че е имало опашка за стаята, та не си се вредил.

    13:47 14.06.2026

  • 58 На германците им дойде акъла

    4 0 Отговор
    макар и късно!

    13:48 14.06.2026

  • 59 Е как да дойдат като не си тръгват?

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "?????":

    Целогодишно олинклузив на Слънчака за наша сметка.

    13:49 14.06.2026

  • 60 Горно Уйно

    4 0 Отговор
    Е па нема! И нема да има. Баламите измряха и тарикатите няма кого да лъжат.

    13:52 14.06.2026

  • 61 Човек, който пътува и почиваШЕ

    3 0 Отговор
    Всеки месец в България.
    Казвам: при тези надути по 2 цени за кафета и ресторанти, както и за хотели, при липсата на възможност да се паркира по морето и зимните курорти /дори и платено/, при тия цени на плажа.. НЕМА да ви стъпим повече. Приход от мен НУЛА за "бг туризмът". Ще давам пари извън страната. Фалирайте

    Коментиран от #67

    13:53 14.06.2026

  • 62 Гост

    2 0 Отговор
    Има хубави места при нас, отлично съотношение цена и предлагане! Ала та малко, пълни винаги, и си работят па печалба! Другото, като описаното по горе, е на Бай Ганя бизнес модела! И сета какво, ще ги субсидираме ли некадърните?

    13:54 14.06.2026

  • 63 Хмм

    1 0 Отговор
    аз също не ходя, заради персонала. който мъкне алибегов

    13:54 14.06.2026

  • 64 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Как да има туристи като всека седмица,или месец намират дронове на брега на морето.

    13:54 14.06.2026

  • 65 Цвете

    1 0 Отговор
    НАПРАВИХТЕ ЛИ РЕКЛАМА ЗА ЧЕРНОМОРИЕТО НИ? ТЕ СЕ ПРАВЯТ ВСЯКА ГОДИНА СЛЕД НОВА ГОДИНА. ЗИМАТА ХОРАТА РАЗГЛЕЖДАТ РАЗЛИЧНО САЙТОВЕ И КОГАТО ПОПАДНАТ НА НАИСТИНА НЕЩО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ,ТОГАВА ПРАВЯТ И РЕЗЕРВАЦИИ.ПРОБВАЙТЕ ,ЗАЩОТО Е ТАКА НАВСЯКЪДЕ. 🥰

    13:55 14.06.2026

  • 66 Планинар

    1 0 Отговор
    А какви са цените? Лично съм чувал на немци реплики, че им е скъпо. Това беше преди 2 години, сега алибеговци вдигнаха още повече мизите, а и нощувките също са на трицифрени суми.

    13:57 14.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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