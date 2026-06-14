Министърът на туризма: Курортите ни са чисти, подредени и готови, а туристи няма

Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари – април, предава БНТ. Той посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари.
Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален приток на туристи липсва:
"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. И понеже трябва да работим с числа и данни, преди няколко дни буквално излезе резултат. Евростат излезе със статистика къде се намира България от периода януари – април 2026 г. спрямо януари – април 2025 г. Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно място. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България."
Димитров определи ситуацията като тревожна и посочи, че данните не са негови лични оценки, а официална статистика. Той акцентира, че основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм:
"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара – германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус."
По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били разходвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности:
"Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството – 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът – по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Един брой монтаж е 41 лева. Ако сложите два – 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене. По-интересно е, защото имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда – договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева."
И допълни, че договорите в някои случаи не са съдържали ясни механизми за прекратяване. Министърът посочи, че значителни средства са били насочени към събития с неясен ефект върху туризма:
"Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива – свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността."
Димитров подчерта, че не прави обвинения, а изнася факти, и че към момента тече институционален одит:
"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно."
Илин Димитров заяви още, че туристическият бранш ще се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
Коментиран от #3, #38
13:09 14.06.2026
2 Единственото
13:10 14.06.2026
3 Абсолютно
До коментар #1 от "сигурно":Хората се чувстват несигурни ! Кой ще даде пари , за да си купи неприятности и нерви ?
Коментиран от #8
13:11 14.06.2026
4 хехе
13:11 14.06.2026
5 Иво
Коментиран от #12
13:12 14.06.2026
6 Факт
13:12 14.06.2026
7 Бойко
Коментиран от #15
13:13 14.06.2026
8 ганчо бизнесменя
До коментар #3 от "Абсолютно":си мисли че още има такива будали...
13:14 14.06.2026
9 ВИСОКИ ЦЕНИ
13:14 14.06.2026
10 хи хи
13:14 14.06.2026
11 хаха
ХАХАХА
13:14 14.06.2026
12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #5 от "Иво":Ния отдавна заграбихме туризма
Спрямо нас Бойко е мизерник.
Коментиран от #44
13:15 14.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха
13:19 14.06.2026
15 Отговор
До коментар #7 от "Бойко":Да, не е от еврото, а от лакомия за евро!
13:19 14.06.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #34
13:20 14.06.2026
17 Немски баби
13:21 14.06.2026
18 Оги
13:21 14.06.2026
19 Аааа що бе
Коментиран от #25
13:21 14.06.2026
20 Голем смех
13:22 14.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Не е еврозоната. В много държави, където отдавна е с евро, е по-евтино от България! Спекулациите и липсата на контрол са проблема. Няма държава.
13:23 14.06.2026
22 Милев
То излиза, че българският лев е бил по силен и не ни е трябвало еврото.
Бай Румен Радев взима външен дълг за 3,8 милиарда евро.
А защо не ползва от 40-те милиарда евро от Валутният Борд? Те къде ИЗЧЕЗНАХА?
А закона за еврото кой спазва?
Там нали пише, че цените трябва да останат такива каквито са били при превалутирането.
И ако има промяна тя трябва да се докаже
Та въпроса ми е:
Като имаме 40 милиарда евро защо да взимаме дълг от 3,8 милиарда евро?
Или има кражба велика.
Коментиран от #56
13:23 14.06.2026
23 Павел Пенев
13:23 14.06.2026
24 Скъпо е, особено шезлонги и чадър
13:24 14.06.2026
25 мутра бизнесмен
До коментар #19 от "Аааа що бе":ще си вкараме туристи от зимбабве за 5 лева не ни трябват неблагодарници като вас!
Коментиран от #41
13:24 14.06.2026
26 пепи
Коментиран от #28
13:25 14.06.2026
27 Ти ли лешпер?
Коментиран от #49
13:25 14.06.2026
28 в България
До коментар #26 от "пепи":от толкова министерства и разбирачи затова сме на последно място по всичко..
13:26 14.06.2026
29 Летец Пешеходец
13:27 14.06.2026
30 Кочо
Коментиран от #37, #50
13:28 14.06.2026
31 Ааа
13:32 14.06.2026
32 Миризлив пор
13:32 14.06.2026
33 Исторически парк
13:32 14.06.2026
34 Варненец
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Цените не са се изравнили, а сериозно надскочиха европейските. Качеството на заведенията, плажовете и услугите е под всякаква критика. От 15 години ходя на почивка на о-в Тасос - за по 2 седмици, въпреки че съм кореняк варненец. Между другото, зимна почивка на Алпите излиза по-евтина и несравнимо по-качествена от такава в прехвалените ни планински курорти. В България ползвам единствено къщи за гости в малките села.
13:32 14.06.2026
35 Деций
13:33 14.06.2026
36 Германец
13:33 14.06.2026
37 я по сериозно
До коментар #30 от "Кочо":"Гълап Донев да предприеме стъпки за обезщетяване на бизнеса! "
С чии пари да ги обезщетява, а и на туристите кой да предприеме обезщетение, те са най ощетени от всички останали?
13:33 14.06.2026
38 Плажовете засяти с чадъри яко
До коментар #1 от "сигурно":Трябва да се поливат редовно и да им се четат молитви да вържат €вра ))
13:34 14.06.2026
39 оти да се лажеме?
13:34 14.06.2026
40 Програмист
13:35 14.06.2026
41 Аааа що бе
До коментар #25 от "мутра бизнесмен":Желая ви успех
13:35 14.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Икономист
13:37 14.06.2026
44 Кафе
До коментар #12 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":А кои са тия БСП милиардери никой не знае,но знае за двама дебелака който са истински милиардери чрез подставени лица
13:37 14.06.2026
45 Ивелин Михайлов
13:37 14.06.2026
46 шаа
13:38 14.06.2026
47 ?????
Или не ги пущат.
За сравнение 6 900 000 руснаци са посетили Турция през 2025 г.
Коментиран от #59
13:38 14.06.2026
48 Само да добавя
13:39 14.06.2026
49 Хахаааа
До коментар #27 от "Ти ли лешпер?":Мдааа, ако бяха Боко и Шиши сега всичко щеше да пръска по шевовете, нали така:)))
13:39 14.06.2026
50 Буахаха
До коментар #30 от "Кочо":Гълъб Донев да вземе да обезщети всеки, който дръзне да почива на нашето Черноморие. Бизнеса да обезщетявал, те щото са жертви, изгониха и чужди и свои.
Няма агенция или контролен орган, който да тръгне да ги проверява какво стои зад посочените цени, като качество/количество/условия, та да ги изпозатвори със забрана за практикуване...... Хаха
13:39 14.06.2026
51 Йордан
13:40 14.06.2026
52 Почиващ
13:41 14.06.2026
53 алибега
13:41 14.06.2026
54 "демократ"
13:44 14.06.2026
55 Гост
Коментиран от #57
13:44 14.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АбреЧовек
До коментар #55 от "Гост":Много го отпусна тоя коментар, кажи просто, че е имало опашка за стаята, та не си се вредил.
13:47 14.06.2026
58 На германците им дойде акъла
13:48 14.06.2026
59 Е как да дойдат като не си тръгват?
До коментар #47 от "?????":Целогодишно олинклузив на Слънчака за наша сметка.
13:49 14.06.2026
60 Горно Уйно
13:52 14.06.2026
61 Човек, който пътува и почиваШЕ
Казвам: при тези надути по 2 цени за кафета и ресторанти, както и за хотели, при липсата на възможност да се паркира по морето и зимните курорти /дори и платено/, при тия цени на плажа.. НЕМА да ви стъпим повече. Приход от мен НУЛА за "бг туризмът". Ще давам пари извън страната. Фалирайте
Коментиран от #67
13:53 14.06.2026
62 Гост
13:54 14.06.2026
63 Хмм
13:54 14.06.2026
64 Бай онзи
13:54 14.06.2026
65 Цвете
13:55 14.06.2026
66 Планинар
13:57 14.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.