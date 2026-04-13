Специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон и четири снаряда в Синеморец

13 Април, 2026 05:24, обновена 13 Април, 2026 04:30 370 1

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен контролирано

Специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон и четири снаряда в Синеморец
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас от състава на Военноморските сили изпълни задача по проучване, транспортиране и унищожаване на четири снаряда, извлечени от плавателен съд, открити днес на плажа на град Синеморец, местност „Корабите“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация – Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Специализираният екип транспортира снарядите към Военноморска база – Бургас, а плавателният съд беше унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи от Военноморските сили в началото на април.


  • 1 Е що ги унищожхте бе?

    0 0 Отговор
    Трябваше да ги върнете на зеления пор. Сега той ще поиска поне 1000 нови за компенсация

    04:40 13.04.2026

