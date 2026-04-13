АПИ: Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на „Хемус“ и затрудни движението

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден. Това съобщават от АПИ. От Пътната агенция допълват още, че водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на реда да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, категорични са от АПИ.