АПИ: Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на „Хемус“ и затрудни движението

13 Април, 2026 14:23 2 765 38

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на реда да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, мъжът е задържан.

АПИ: Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на „Хемус“ и затрудни движението - 1
Снимка: АПИ
Ани Ефремова

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден. Това съобщават от АПИ. От Пътната агенция допълват още, че водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на реда да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, категорични са от АПИ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    25 23 Отговор
    ще да е някъде по средата ! Едва ли умишлено би спрял !

    14:26 13.04.2026

  • 2 До апи

    65 10 Отговор
    То и вийй умишлено не подържате съсипаните пътища и ни трепете наред, ама ви търпим , а?

    Коментиран от #38

    14:26 13.04.2026

  • 3 Просто човек

    33 23 Отговор
    Затвор! Това е умишлено престъпление…

    14:30 13.04.2026

  • 4 Гост

    49 8 Отговор
    Точно по средата беше спрял и заради тоя прекарахме близо един час в адско задръстване!
    Не ми е ясно само защо в последния почивен ден на Великден се допуска движението на тирове по магистралите!

    Коментиран от #6, #7, #12, #29

    14:31 13.04.2026

  • 5 Софийски селянин,

    44 9 Отговор
    Светли Понеделник,
    Такъв екземпляр идиот в Щатите полицаите щяха да го измъкнат от тира,и при съпротива му пускат ток със тейзър.
    После го тръшват на асвалта и белезници на ръцете.
    От там директно в най близкият затвор.

    14:31 13.04.2026

  • 6 КАНТОНЕР

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    НАЧАЛСТВО,
    С БЕДЕЖЕТО И ТЕЛК БИЛЕТ
    ВЕЧЕ ДА СИ СТИГНАЛ ДО ФОНДОВИ ЖИЛИЩА

    14:35 13.04.2026

  • 7 Алекс

    17 19 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Ами явно сред вас е нямало истински мъже,да идете и да го измъкнете от кабината..
    А се оплаквате във форумите,М у х л ь о в ц и...

    Коментиран от #13

    14:36 13.04.2026

  • 8 Бобчо

    4 2 Отговор
    Браво! Какво са тръгнали разни де бели веснафени тр.тр.ътл.яци , да им дохде умът в главите.

    14:36 13.04.2026

  • 9 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Тахографът го е хванал в тунела и шофьорът е бил принуден да си вземе почивка.

    14:36 13.04.2026

  • 10 Може на човека

    5 12 Отговор
    Да му свършило горивото , чорбетата викат карай до последно и е закъсал човека в тунела.

    14:38 13.04.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    12 12 Отговор
    Шофьора по този начин изразява скръбта си от загубата на унгарският комунист

    14:41 13.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "Алекс":

    Главоч, на навигацията излиза надпис: "катастрофа" и какво според теб - да зарежа колата по средата на магистралата с цялото ми семейство и да тътря пеша 7, 8 километра за да "измъкна" от колата някой за който навигацията пише: "катастрофа"!? Не си особено "умен", а между другото до камиона имаше полицейски коли! Чак от тази статия научавам какъв е бил проблема, първоначално мислех, че е инфаркт или нещо подобно, щото имаше и линейка...

    Коментиран от #16

    14:42 13.04.2026

  • 14 Дзак

    4 2 Отговор
    Излиза че от глоби за нарушения са заплашени само водачи, които не ползват приложения за определяне на режима и маршрута на движение. На практика всички камери за следене не изпълняват предназначението си да отсяват слабо подготвени и неадекватни водачи. В приложението те са предупредени и компенсират в някоя зона без контрол

    14:50 13.04.2026

  • 15 Естественно

    3 2 Отговор
    ...еврейката Ефремова е винаги ,,дежурна" през почивните дни за да изкара някакви пари след ,като е бърсала дупарите на дечурлигите в детската градина ,където работи за това ,което квалификация има...

    14:52 13.04.2026

  • 16 Пенсионер ОСВ

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Напоследък като стане някой сакатлък на пътя по вина на шофьора започнаха да симулират прилошаване и други подобни здравословни проблеми...

    14:53 13.04.2026

  • 17 Баа

    4 11 Отговор
    Някой фен на Орбан пак е изплискал легена.

    15:03 13.04.2026

  • 18 Ядко шишков

    6 1 Отговор
    Важното е да се взимат и носят ядки в студиата

    15:03 13.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор
    Просто тренира за "протестите" "човека".

    15:17 13.04.2026

  • 21 Ами

    4 2 Отговор
    Някой турчин сигурно на който не са му дали ракия или му е била малко?

    15:18 13.04.2026

  • 22 русофили

    4 5 Отговор
    тераристи

    15:20 13.04.2026

  • 23 Кирил

    13 3 Отговор
    Опитал се е да спаси София, като запуши селинджерите.

    15:22 13.04.2026

  • 24 Никой

    2 5 Отговор
    Е нещо е станало - чак пък полиция.

    Не е ясно все пак. Впрочем защо използват само автомобили хората - това е най-неудобният транспорт.

    15:30 13.04.2026

  • 25 Спрял е селяндурите

    5 2 Отговор
    да се връщат в Софето!

    15:32 13.04.2026

  • 26 Ами Софийски селяндури

    7 1 Отговор
    да си бяхте останали на софрата не да пълните багажници със л@йн@.

    15:33 13.04.2026

  • 27 Русодебил

    5 5 Отговор
    Разбрал е за падането на Орбан и е получил тежък психоепизод!

    15:34 13.04.2026

  • 28 Бончо

    3 2 Отговор
    ТОЯ Е НЕЩАСТЕН ОТ ЗАГУБАТА НА ОРБАН-ТРОЯНСКИЯ КОН

    15:34 13.04.2026

  • 29 Сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    И те , като теб са тръгнали на разходка.

    15:40 13.04.2026

  • 30 така е

    1 5 Отговор
    И на този водач са му виновни Борисов, Пеевски, Орбан и Международното положение като цяло. Толерастията ще я затрие тази държава.

    Коментиран от #33, #34

    15:41 13.04.2026

  • 31 Бой по каската!

    3 1 Отговор
    Докато омекне.

    15:43 13.04.2026

  • 32 Задържане, бой и признания

    4 1 Отговор
    Проби за окупиране на страната.

    15:46 13.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ти какво показа

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "така е":

    сега, че Борисов и Пеевски са невинни и, че бедността ни е безпричинна ? Къде са МИЛИАРДИТЕ от ЕС бе мух(++)льо ?

    15:53 13.04.2026

  • 35 Очевидец

    1 1 Отговор
    Тира е с украински номера.

    15:57 13.04.2026

  • 36 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ СВОЕВОЛИЯ ? ОТНЕМАТ МУ КНИЖКАТА И НЕЩАТА ПРИКЛЮЧВАТ.ДОСТА ПРОСТИ ХОРА УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ КАМИОНИ.НИКАКВА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ТЯХ НЕОЧАКВАЙТЕ.

    16:02 13.04.2026

  • 38 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "До апи":

    ПЪТЯ.. ВРАЦА.. МОНТАНА Е ВЕЧЕ ПОЧТИ НЕПРОХОДИМ

    16:07 13.04.2026

