АПИ: Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на „Хемус“ и затрудни движението

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден. Това съобщават от АПИ. От Пътната агенция допълват още, че водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.
По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на реда да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.
Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.
Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, категорични са от АПИ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
14:26 13.04.2026
2 До апи
Коментиран от #38
14:26 13.04.2026
3 Просто човек
14:30 13.04.2026
4 Гост
Не ми е ясно само защо в последния почивен ден на Великден се допуска движението на тирове по магистралите!
Коментиран от #6, #7, #12, #29
14:31 13.04.2026
5 Софийски селянин,
Такъв екземпляр идиот в Щатите полицаите щяха да го измъкнат от тира,и при съпротива му пускат ток със тейзър.
После го тръшват на асвалта и белезници на ръцете.
От там директно в най близкият затвор.
14:31 13.04.2026
6 КАНТОНЕР
До коментар #4 от "Гост":НАЧАЛСТВО,
С БЕДЕЖЕТО И ТЕЛК БИЛЕТ
ВЕЧЕ ДА СИ СТИГНАЛ ДО ФОНДОВИ ЖИЛИЩА
14:35 13.04.2026
7 Алекс
До коментар #4 от "Гост":Ами явно сред вас е нямало истински мъже,да идете и да го измъкнете от кабината..
А се оплаквате във форумите,М у х л ь о в ц и...
Коментиран от #13
14:36 13.04.2026
8 Бобчо
14:36 13.04.2026
9 Сатана Z
14:36 13.04.2026
10 Може на човека
14:38 13.04.2026
11 АГАТ а Кристи
14:41 13.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
До коментар #7 от "Алекс":Главоч, на навигацията излиза надпис: "катастрофа" и какво според теб - да зарежа колата по средата на магистралата с цялото ми семейство и да тътря пеша 7, 8 километра за да "измъкна" от колата някой за който навигацията пише: "катастрофа"!? Не си особено "умен", а между другото до камиона имаше полицейски коли! Чак от тази статия научавам какъв е бил проблема, първоначално мислех, че е инфаркт или нещо подобно, щото имаше и линейка...
Коментиран от #16
14:42 13.04.2026
14 Дзак
14:50 13.04.2026
15 Естественно
14:52 13.04.2026
16 Пенсионер ОСВ
До коментар #13 от "Гост":Напоследък като стане някой сакатлък на пътя по вина на шофьора започнаха да симулират прилошаване и други подобни здравословни проблеми...
14:53 13.04.2026
17 Баа
15:03 13.04.2026
18 Ядко шишков
15:03 13.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
15:17 13.04.2026
21 Ами
15:18 13.04.2026
22 русофили
15:20 13.04.2026
23 Кирил
15:22 13.04.2026
24 Никой
Не е ясно все пак. Впрочем защо използват само автомобили хората - това е най-неудобният транспорт.
15:30 13.04.2026
25 Спрял е селяндурите
15:32 13.04.2026
26 Ами Софийски селяндури
15:33 13.04.2026
27 Русодебил
15:34 13.04.2026
28 Бончо
15:34 13.04.2026
29 Сигурно
До коментар #4 от "Гост":И те , като теб са тръгнали на разходка.
15:40 13.04.2026
30 така е
Коментиран от #33, #34
15:41 13.04.2026
31 Бой по каската!
15:43 13.04.2026
32 Задържане, бой и признания
15:46 13.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ти какво показа
До коментар #30 от "така е":сега, че Борисов и Пеевски са невинни и, че бедността ни е безпричинна ? Къде са МИЛИАРДИТЕ от ЕС бе мух(++)льо ?
15:53 13.04.2026
35 Очевидец
15:57 13.04.2026
36 Цвете
16:02 13.04.2026
37 Цвете
16:04 13.04.2026
38 Боруна Лом
До коментар #2 от "До апи":ПЪТЯ.. ВРАЦА.. МОНТАНА Е ВЕЧЕ ПОЧТИ НЕПРОХОДИМ
16:07 13.04.2026