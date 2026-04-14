Новини
България »
Враца »
Трайчо Трайков открива националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Трайчо Трайков открива националното хранилище за радиоактивни отпадъци

14 Април, 2026 07:48 839 45

  • аец козлодуй-
  • трайчо трайков-
  • открива-
  • национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Мащабният комплекс се състои от 66 стоманобетонни конструкции

Трайчо Трайков открива националното хранилище за радиоактивни отпадъци - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци у нас. Официалната церемония е насрочена за 11:30 часа и ще се проведе на специално изградената площадка „Радиана“ в близост до атомната централа, съобщават от енергийното ведомство.

Съоръжението е от стратегическо значение и е предназначено единствено за преработени и обезопасени отпадъци, генерирани на територията на България. Според данните на институциите, в него ще се складират ниско- и средноактивни материали от промишлеността, медицината и бита. Там ще постъпват и отпадъците от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”, както и тези от бъдещи нови ядрени мощности.

Министерството изрично уточнява, че на площадката няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Мащабният комплекс се състои от 66 стоманобетонни конструкции. Общият му капацитет е изчислен да поеме точно 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци, като плановете предвиждат то да се запълва постепенно в продължение на 60 години. Според експлоатационните протоколи, през този период, както и през следващите 300 години, обектът ще бъде подложен на непрекъснат контрол от оторизираните държавни и международни органи.

Изграждането на хранилището е финансирано безвъзмездно с приблизително 76 милиона евро от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Националното съфинансиране от държавния бюджет е в размер на около 34 милиона лева.

Строителството премина през дълъг период на подготовка, като правителственото решение датира още от 2005 година, а реалните строителни дейности стартираха през лятото на 2017 година. Съоръжението получи разрешение за ползване от ДНСК през март 2026 година.

Според агенция БТА, с решение на Министерския съвет от 25 март тази година Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" официално е определено за експлоатиращ ядрената инсталация оператор. Задължително условие за старта на работата е наличието на солидна финансова гаранция, която да покрива отговорността за евентуална ядрена вреда.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Приказко

    17 4 Отговор
    Почна се за живеещите там и на щастливите потребители на подземните им води след години. Триглавият змей в приказките не е измислица, а бъдеще.

    Коментиран от #8

    07:52 14.04.2026

  • 3 Бойко

    11 4 Отговор
    Какво откриваш бе Трайко,като хранилището не е готово на 100%

    07:53 14.04.2026

  • 4 никой не знае

    5 11 Отговор
    Ядрените отпадъци днес, може да са енергиен ресурс утре.

    Коментиран от #10, #13, #41

    07:54 14.04.2026

  • 5 Браво

    31 4 Отговор
    Руснаците си прибираха отпадъка но тези ни го оставят в наследство за идните поколения, наред с натрупаните дългове. Глуповат народ- слаба държава!

    Коментиран от #12, #24

    07:55 14.04.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    0 14 Отговор
    Най-после имаме модерно хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци. И две хранилища за отработило ядрено гориво. Време е да започне проектиране на хранилище за високо радиоактивни отпадъци, защото няма време. Руснаците ще започнат да ни връщат боклука.

    Коментиран от #33

    07:55 14.04.2026

  • 7 евентуална ядрена вреда

    5 5 Отговор
    шансовете колко 50 на 50 са ?

    07:55 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "никой не знае":

    Ядрените отпадъци не могат да са ресурс.

    07:56 14.04.2026

  • 11 оня с коня

    5 18 Отговор
    А как ГРАЧЕХА НЕИСТОВО русофилите какво ще правим с отработеното гориво за АЕЦ-а след като Русия си го вземала обратно а внасяното от Америка нямало да има такава "Екстра"!А реалността е че приемането на отработеното Гориво се приемаше от Русия НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА,а нашето хранилище СЕ ФИНАНСИРА от ЕС благодарение на Членството ни- същото което Възраждане иска да прекратим.

    Коментиран от #16

    07:58 14.04.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    1 17 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Руснаците никога не са прибирали ядрени отпадъци.

    Коментиран от #15, #17

    07:58 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прочети повечко по темата

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    и пак пиши.

    Коментиран от #18

    08:00 14.04.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Отработилото ядрено гориво не е отпадък.

    08:01 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Прочети повечко по темата":

    Чел съм много. Все пак съм хотелиер. Имам време да чета.

    Коментиран от #27

    08:02 14.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пламен Бобоков

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ирина":

    Права си колежке.

    08:03 14.04.2026

  • 21 Браво

    1 2 Отговор
    на Трайчо за отпадъка !

    08:03 14.04.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    2 2 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    08:03 14.04.2026

  • 23 Дзак

    5 0 Отговор
    Цялата страна е зарината с отпадъци.

    08:04 14.04.2026

  • 24 704 милиона години полуразпад

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    на радиоактивните отпадъци!

    Пак изтрийте!

    И честито на печелившите антибългари!

    Защото СССР и Русия си прибираха отработеното ядрено гориво...

    Но русофобите и антибългарите под натиска на Новия Вавилон - Брюксел - решиха да го закопават в България за вечни времена!

    Коментиран от #28, #29, #30

    08:05 14.04.2026

  • 25 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ирина":

    Това са мисловните инвалиди от Ген Зи-то. На тях всичко им е втора употреба. Какво им пречи, да правят опити да произвеждат и ток от отработено ядрено гориво.

    Коментиран от #26

    08:07 14.04.2026

  • 26 мане

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    Това е мнението на човек с три десетки години стаж в Енергопроект.

    Коментиран от #37

    08:08 14.04.2026

  • 27 НРБ

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Аз пък съм енергетик и знам че разходите по транспорта и депонирането на отработеното ядрено гориво извън България бяха предвидени по договора от руската ( съветската) държава. Само СССР може да преработва отпадъци от ядрени централи. Другите просто ги заравят или изхвърлят в дълбоките води на океаните.

    Коментиран от #35

    08:09 14.04.2026

  • 28 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "704 милиона години полуразпад":

    Не само на излязлото от употреба в България, а и чуждо, който си плати, е добре дошъл, тия 19000 контейнера можеш ли да си ги представиш как изглеждат?

    08:09 14.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 407 цирки

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "704 милиона години полуразпад":

    От повече от 30 години русия не прибира нищо

    08:10 14.04.2026

  • 31 Фен

    3 2 Отговор
    Сигурно е много щастлив. Сектата ни накара да си съхраняваме сами отпадъци за хилядолетия напред. Най вероятно Путин го е боляло по-малко, като са му вадили зъб.

    Коментиран от #34, #36

    08:11 14.04.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ТОЯ Е 500% ПАНДИЗЧИЯ .... ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ИЗБЯГА В РУМЪНИЯ !

    08:11 14.04.2026

  • 33 НЕСКА С ВЕЛИЙДЕНСКИ БОНУС

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    ОТ НИКЕЛОВИ ЦЕНТОВЕ ЛИ СИ МНОГО СИ АКТИВЕН АМА ДАЖЕ ИМЕТО СИ НЕГРАМОТНО СПИСВАШ СЕ ЛИПСВА ЕНА БУКВА...

    08:12 14.04.2026

  • 34 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фен":

    До 5г България няма да има ядрена енергетика. Затова са се подсигурили, че хранилището ще се ползва и за медицинско оборудване и радиоактивни отпадъци от бита.

    08:14 14.04.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "НРБ":

    Ти си енергетик, колкото аз съм македонски космонавт. Аз пък съм хотелиер.

    08:15 14.04.2026

  • 36 Голем фен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Фен":

    До 1951 г. става очевидно, че реката и населението са отровени. Постепенно замърсяването достига чак до Арктическия океан по течението на река Об. Във връзка с това е решено отпадъците да се изхвърлят на друго място - безотточното езеро Карачай. А за да се ограничат инцидентите с местните жители от радиоактивната река Теча, властите поставят огради от бодлива тел по бреговете й. Никой обаче не обяснява на местните защо се предприемат тези мерки. Но още по-страшно става през 1957 г., когато част от сектора, в който се съхраняват радиоактивни отпадъци, избухва. Причината за аварията е, че предишната година е изградено ново хранилище. То се състои от стоманени резервоари, монтирани в бетонна основа на 8,2 метра под земята. Поради високото ниво на радиация ядреният "боклук" се загрява, но е необходим охладител за всяка банка с 20 цистерни. На един от резервоарите със 70-80 тона течни радиоактивни отпадъци обаче не е монтирана такава система. Температурата в него започва опасно да расте. Резултатът е колосален химически взрив, който заразява площ от над 20 хил. кв.км и облъчва над 250 хил. души.
    Те, наплашени от пропагандата, били убедени, че това е началото на третата световна война Никой обаче не си направил труда да ги информира, че става дума за авария. Едва половин процент били евакуирани, и то със закъснение от десет дни. Хората от съседните области били преместени чак след година. През това време цялото население консумирало замърсени храни и вода. Две

    08:15 14.04.2026

  • 37 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "мане":

    Отработеното ядрено гориво се рециклира единствено в термоядрени бомби. Но в това хранилище няма да се съхранява такова, което е така и така е малко по количество. Тези 19000 контейнера ще се ползват за боклуци от цял свят. В боклучарника е така.

    Коментиран от #39

    08:18 14.04.2026

  • 38 1989

    1 1 Отговор
    безполезен разход. Русия си го изнасяше за рециклиране. Сега нац. предатели продъължават да действат против народа.

    08:18 14.04.2026

  • 39 Пламен Бобоков

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "честен ционист":

    Пещери има достатъчно, колега. Ще се справим.

    08:22 14.04.2026

  • 40 Тъпи тъпаци

    0 1 Отговор
    Вместо да го взима Русия, ние ще си замърсяваме страната.

    08:26 14.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 нещо си нервен

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сталин":

    гладен ли си?

    08:27 14.04.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ирина":

    Тук пишат предимно хора с ампутирани мозъци. Другите мнения ги изтриват поради невежество, защото смятат че засягат отговорни другари. Повечето проектанти от Енергопроект ги познавам. Идвали са на почивка в хотелите ми.

    Коментиран от #44

    08:27 14.04.2026

  • 44 верно ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    А некой от ДП РАО дойде ли?

    08:28 14.04.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    От техническа гледна точка, всички написани мнения до тук са колосални глупости.

    08:30 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове