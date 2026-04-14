Трайчо Трайков открива националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци у нас. Официалната церемония е насрочена за 11:30 часа и ще се проведе на специално изградената площадка „Радиана“ в близост до атомната централа, съобщават от енергийното ведомство.
Съоръжението е от стратегическо значение и е предназначено единствено за преработени и обезопасени отпадъци, генерирани на територията на България. Според данните на институциите, в него ще се складират ниско- и средноактивни материали от промишлеността, медицината и бита. Там ще постъпват и отпадъците от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”, както и тези от бъдещи нови ядрени мощности.
Министерството изрично уточнява, че на площадката няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.
Мащабният комплекс се състои от 66 стоманобетонни конструкции. Общият му капацитет е изчислен да поеме точно 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци, като плановете предвиждат то да се запълва постепенно в продължение на 60 години. Според експлоатационните протоколи, през този период, както и през следващите 300 години, обектът ще бъде подложен на непрекъснат контрол от оторизираните държавни и международни органи.
Изграждането на хранилището е финансирано безвъзмездно с приблизително 76 милиона евро от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Националното съфинансиране от държавния бюджет е в размер на около 34 милиона лева.
Строителството премина през дълъг период на подготовка, като правителственото решение датира още от 2005 година, а реалните строителни дейности стартираха през лятото на 2017 година. Съоръжението получи разрешение за ползване от ДНСК през март 2026 година.
Според агенция БТА, с решение на Министерския съвет от 25 март тази година Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" официално е определено за експлоатиращ ядрената инсталация оператор. Задължително условие за старта на работата е наличието на солидна финансова гаранция, която да покрива отговорността за евентуална ядрена вреда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Приказко
Коментиран от #8
07:52 14.04.2026
3 Бойко
07:53 14.04.2026
4 никой не знае
Коментиран от #10, #13, #41
07:54 14.04.2026
5 Браво
Коментиран от #12, #24
07:55 14.04.2026
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #33
07:55 14.04.2026
7 евентуална ядрена вреда
07:55 14.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "никой не знае":Ядрените отпадъци не могат да са ресурс.
07:56 14.04.2026
11 оня с коня
Коментиран от #16
07:58 14.04.2026
12 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Браво":Руснаците никога не са прибирали ядрени отпадъци.
Коментиран от #15, #17
07:58 14.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прочети повечко по темата
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":и пак пиши.
Коментиран от #18
08:00 14.04.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "оня с коня":Отработилото ядрено гориво не е отпадък.
08:01 14.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Прочети повечко по темата":Чел съм много. Все пак съм хотелиер. Имам време да чета.
Коментиран от #27
08:02 14.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пламен Бобоков
До коментар #13 от "Ирина":Права си колежке.
08:03 14.04.2026
21 Браво
08:03 14.04.2026
22 кой мy дpeмe
🇪🇺🇺🇦🇮🇱
08:03 14.04.2026
23 Дзак
08:04 14.04.2026
24 704 милиона години полуразпад
До коментар #5 от "Браво":на радиоактивните отпадъци!
Пак изтрийте!
И честито на печелившите антибългари!
Защото СССР и Русия си прибираха отработеното ядрено гориво...
Но русофобите и антибългарите под натиска на Новия Вавилон - Брюксел - решиха да го закопават в България за вечни времена!
Коментиран от #28, #29, #30
08:05 14.04.2026
25 честен ционист
До коментар #13 от "Ирина":Това са мисловните инвалиди от Ген Зи-то. На тях всичко им е втора употреба. Какво им пречи, да правят опити да произвеждат и ток от отработено ядрено гориво.
Коментиран от #26
08:07 14.04.2026
26 мане
До коментар #25 от "честен ционист":Това е мнението на човек с три десетки години стаж в Енергопроект.
Коментиран от #37
08:08 14.04.2026
27 НРБ
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Аз пък съм енергетик и знам че разходите по транспорта и депонирането на отработеното ядрено гориво извън България бяха предвидени по договора от руската ( съветската) държава. Само СССР може да преработва отпадъци от ядрени централи. Другите просто ги заравят или изхвърлят в дълбоките води на океаните.
Коментиран от #35
08:09 14.04.2026
28 честен ционист
До коментар #24 от "704 милиона години полуразпад":Не само на излязлото от употреба в България, а и чуждо, който си плати, е добре дошъл, тия 19000 контейнера можеш ли да си ги представиш как изглеждат?
08:09 14.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 407 цирки
До коментар #24 от "704 милиона години полуразпад":От повече от 30 години русия не прибира нищо
08:10 14.04.2026
31 Фен
Коментиран от #34, #36
08:11 14.04.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
08:11 14.04.2026
33 НЕСКА С ВЕЛИЙДЕНСКИ БОНУС
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":ОТ НИКЕЛОВИ ЦЕНТОВЕ ЛИ СИ МНОГО СИ АКТИВЕН АМА ДАЖЕ ИМЕТО СИ НЕГРАМОТНО СПИСВАШ СЕ ЛИПСВА ЕНА БУКВА...
08:12 14.04.2026
34 честен ционист
До коментар #31 от "Фен":До 5г България няма да има ядрена енергетика. Затова са се подсигурили, че хранилището ще се ползва и за медицинско оборудване и радиоактивни отпадъци от бита.
08:14 14.04.2026
35 Данко Харсъзина
До коментар #27 от "НРБ":Ти си енергетик, колкото аз съм македонски космонавт. Аз пък съм хотелиер.
08:15 14.04.2026
36 Голем фен
До коментар #31 от "Фен":До 1951 г. става очевидно, че реката и населението са отровени. Постепенно замърсяването достига чак до Арктическия океан по течението на река Об. Във връзка с това е решено отпадъците да се изхвърлят на друго място - безотточното езеро Карачай. А за да се ограничат инцидентите с местните жители от радиоактивната река Теча, властите поставят огради от бодлива тел по бреговете й. Никой обаче не обяснява на местните защо се предприемат тези мерки. Но още по-страшно става през 1957 г., когато част от сектора, в който се съхраняват радиоактивни отпадъци, избухва. Причината за аварията е, че предишната година е изградено ново хранилище. То се състои от стоманени резервоари, монтирани в бетонна основа на 8,2 метра под земята. Поради високото ниво на радиация ядреният "боклук" се загрява, но е необходим охладител за всяка банка с 20 цистерни. На един от резервоарите със 70-80 тона течни радиоактивни отпадъци обаче не е монтирана такава система. Температурата в него започва опасно да расте. Резултатът е колосален химически взрив, който заразява площ от над 20 хил. кв.км и облъчва над 250 хил. души.
Те, наплашени от пропагандата, били убедени, че това е началото на третата световна война Никой обаче не си направил труда да ги информира, че става дума за авария. Едва половин процент били евакуирани, и то със закъснение от десет дни. Хората от съседните области били преместени чак след година. През това време цялото население консумирало замърсени храни и вода. Две
08:15 14.04.2026
37 честен ционист
До коментар #26 от "мане":Отработеното ядрено гориво се рециклира единствено в термоядрени бомби. Но в това хранилище няма да се съхранява такова, което е така и така е малко по количество. Тези 19000 контейнера ще се ползват за боклуци от цял свят. В боклучарника е така.
Коментиран от #39
08:18 14.04.2026
38 1989
08:18 14.04.2026
39 Пламен Бобоков
До коментар #37 от "честен ционист":Пещери има достатъчно, колега. Ще се справим.
08:22 14.04.2026
40 Тъпи тъпаци
08:26 14.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 нещо си нервен
До коментар #41 от "Сталин":гладен ли си?
08:27 14.04.2026
43 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Ирина":Тук пишат предимно хора с ампутирани мозъци. Другите мнения ги изтриват поради невежество, защото смятат че засягат отговорни другари. Повечето проектанти от Енергопроект ги познавам. Идвали са на почивка в хотелите ми.
Коментиран от #44
08:27 14.04.2026
44 верно ли?
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":А некой от ДП РАО дойде ли?
08:28 14.04.2026
45 Данко Харсъзина
08:30 14.04.2026