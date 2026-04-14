Трайчо Трайков открива националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци у нас. Официалната церемония е насрочена за 11:30 часа и ще се проведе на специално изградената площадка „Радиана“ в близост до атомната централа, съобщават от енергийното ведомство.

Съоръжението е от стратегическо значение и е предназначено единствено за преработени и обезопасени отпадъци, генерирани на територията на България. Според данните на институциите, в него ще се складират ниско- и средноактивни материали от промишлеността, медицината и бита. Там ще постъпват и отпадъците от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”, както и тези от бъдещи нови ядрени мощности.

Министерството изрично уточнява, че на площадката няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Мащабният комплекс се състои от 66 стоманобетонни конструкции. Общият му капацитет е изчислен да поеме точно 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци, като плановете предвиждат то да се запълва постепенно в продължение на 60 години. Според експлоатационните протоколи, през този период, както и през следващите 300 години, обектът ще бъде подложен на непрекъснат контрол от оторизираните държавни и международни органи.

Изграждането на хранилището е финансирано безвъзмездно с приблизително 76 милиона евро от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Националното съфинансиране от държавния бюджет е в размер на около 34 милиона лева.

Строителството премина през дълъг период на подготовка, като правителственото решение датира още от 2005 година, а реалните строителни дейности стартираха през лятото на 2017 година. Съоръжението получи разрешение за ползване от ДНСК през март 2026 година.

Според агенция БТА, с решение на Министерския съвет от 25 март тази година Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" официално е определено за експлоатиращ ядрената инсталация оператор. Задължително условие за старта на работата е наличието на солидна финансова гаранция, която да покрива отговорността за евентуална ядрена вреда.