ПП-ДБ настоява за радикална съдебна реформа и съкращаване на администрацията

Съдебната система е един от големите провали - обслужващ персонал на досегашните управляващи. Още през 2012 година ДСБ предложи чрез законопроект промяна на функционирането на ВСС. Той да бъде съставен от действащи магистрати - изключително важен приоритет, който може да се реши на законово ниво. Това каза в студиото на „Здравей, България“ председателят на ДСБ Атанас Атанасов, който е втори в листата на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ в 23 МИР в София.

„Не мога да разбера от думите на Румен Радев къде се позиционира той. Заради това след изборите трябва да преговаряме, за да видим дали съвпадат приоритетите ни. ПП-ДБ свали корумпираното управление като организира протестите. Сътрудничество с досегашните управляващи няма как да има. Антикорупционната и геостратегическата линии са най-важни за нас. Втората надделява, макар и двете да са много важни“, коментира Атанасов.

Той призова все още да не се допуска вариант за нови предсрочни избори. „След преговори между формациите в новосформирания парламент може да се стигне до обединение в приоритетите. Разговорите обаче трябва да се проведат в детайли, не бива да има клишета. Не можем да подкрепим „котка в чувал“. Румен Радев, ако спечели изборите, трябва ясно да постави приоритетите си на масата. Ще направим необходимото да има редовна власт, но не на всяка цена - няма да отстъпим от ценностите си. Единствено за радикална съдебна реформа можем да се договорим с ГЕРБ, защото съдебната власт е узурпирана“, смята Атанасов. Той изтъкна, че ПП-ДБ предлага между 10 и 15% съкращаване на администрацията.

Кандидат-депутатът Катя Панева, която е втора в листата на ПП-ДБ в 25 МИР в София, акцентира на антикорупционните мерки на коалицията. „Не сме чули ясно Румен Радев да казва срещу кого се бори и какви са неговите мерки. България трябва да бъде по-активен участник в решенията на Европа, това е непроменлива наша ценност. Няма как да сме в мнозинство с ГЕРБ, доказахме, че не можем да бъдем патерица“, заяви Панева.

По думите ѝ сред приоритетите на ПП-ДБ е подобряване на икономическите условия, ниски данъци, увеличаване на доходите и инвестициите.