ПП-ДБ настоява за радикална съдебна реформа и съкращаване на администрацията
  Тема: Избори

14 Април, 2026 09:08 1 152 62

ПП-ДБ свали корумпираното управление като организира протестите. Сътрудничество с досегашните управляващи няма как да има

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съдебната система е един от големите провали - обслужващ персонал на досегашните управляващи. Още през 2012 година ДСБ предложи чрез законопроект промяна на функционирането на ВСС. Той да бъде съставен от действащи магистрати - изключително важен приоритет, който може да се реши на законово ниво. Това каза в студиото на „Здравей, България“ председателят на ДСБ Атанас Атанасов, който е втори в листата на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ в 23 МИР в София.

„Не мога да разбера от думите на Румен Радев къде се позиционира той. Заради това след изборите трябва да преговаряме, за да видим дали съвпадат приоритетите ни. ПП-ДБ свали корумпираното управление като организира протестите. Сътрудничество с досегашните управляващи няма как да има. Антикорупционната и геостратегическата линии са най-важни за нас. Втората надделява, макар и двете да са много важни“, коментира Атанасов.

Той призова все още да не се допуска вариант за нови предсрочни избори. „След преговори между формациите в новосформирания парламент може да се стигне до обединение в приоритетите. Разговорите обаче трябва да се проведат в детайли, не бива да има клишета. Не можем да подкрепим „котка в чувал“. Румен Радев, ако спечели изборите, трябва ясно да постави приоритетите си на масата. Ще направим необходимото да има редовна власт, но не на всяка цена - няма да отстъпим от ценностите си. Единствено за радикална съдебна реформа можем да се договорим с ГЕРБ, защото съдебната власт е узурпирана“, смята Атанасов. Той изтъкна, че ПП-ДБ предлага между 10 и 15% съкращаване на администрацията.

Кандидат-депутатът Катя Панева, която е втора в листата на ПП-ДБ в 25 МИР в София, акцентира на антикорупционните мерки на коалицията. „Не сме чули ясно Румен Радев да казва срещу кого се бори и какви са неговите мерки. България трябва да бъде по-активен участник в решенията на Европа, това е непроменлива наша ценност. Няма как да сме в мнозинство с ГЕРБ, доказахме, че не можем да бъдем патерица“, заяви Панева.

По думите ѝ сред приоритетите на ПП-ДБ е подобряване на икономическите условия, ниски данъци, увеличаване на доходите и инвестициите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    47 3 Отговор
    Гнома още мърда... Това е чудо!

    09:12 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    42 11 Отговор
    "ПП-ДБ свали корумпираното управление като организира протестите."

    Баце се самосвали, за да не опере пешкира за въвеждането на Еврото и фалита на държавата.

    09:13 14.04.2026

  • 3 Ето заради

    30 3 Отговор
    Такива дребни човечета
    Хижарите ще вземат 7%

    09:13 14.04.2026

  • 4 Пък

    25 3 Отговор
    Аз настоявам да върнат парите за зелю в бюджета от техните заплати

    09:13 14.04.2026

  • 5 Фен

    17 2 Отговор
    Да имаше и водещи... Да имаше кой да те попита, кой е този бизнесмен, който преди изборите се е договарял с теб каква ще е политиката след това, за да знае как да инвестира.. Ама Сектата сте така. И "политиците", и "журналистите".

    09:14 14.04.2026

  • 6 Исторически факти

    12 4 Отговор
    На 12 април 1961 г. в 9 часа и 7 минути (6 часа и 7 минути по Гринуич) московско време Гагарин излита от космодрума Байконур на космическия кораб „Восток-1“ с ракета носител Р-7. Първите му думи в открития Космос са „Поехали!“ (Да потегляме!). Позивната на Гагарин е „Кедър“. Корабът прави една обиколка около Земята, с продължителност 1 час и 48 минути, и се насочва за приземяване в Саратовска област. Още ги е яд кравите, че първият човек в космоса е Гагарин!!! После развързаха кисиите и платиха на Холиуд, та поне да са първи на Луната, стъпили на грунта и пясъка на Невада...

    09:14 14.04.2026

  • 7 Трол

    0 4 Отговор
    За форма съдебна радикална ППДБ настоява.

    09:15 14.04.2026

  • 8 Пълни Педофили

    21 3 Отговор
    За пореден път ще намалим държавната администрация и ще създадем необходимния брой частни Национални Агенции.

    09:15 14.04.2026

  • 9 Отнесени от вихъра

    21 2 Отговор
    Тия дали някога ще разберат какво е важно за народа, че не може с клишета и лозунги да лъжеш и мажеш, че трябва да се мисли и работи, а не само да крадат и важничат. Вие сте едни паразити лъжци и мошеници поне от три поколения. Дали има наивници да си губят деня и да им ходят на крака да гласуват. Нещастни паразити сте всичките.

    Коментиран от #12

    09:16 14.04.2026

  • 10 ЧИЧО

    30 2 Отговор
    Нали бяхте на власт, защо не ги направихте тия промени! Или само предизборно лаете за някой друг глас повече.

    Коментиран от #19, #55

    09:16 14.04.2026

  • 11 Гост

    11 2 Отговор
    Всички съдии, прокурори, следователи и поне половината персонал на МВР трябва да се изгонят и разследват.

    Коментиран от #58

    09:17 14.04.2026

  • 12 ама нидейте да им ходите

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Отнесени от вихъра":

    Нидейте да им гласувате. те на това разчитат. Нали видяхте с Орбан какво стана при 80% сласували?

    Коментиран от #56, #57

    09:18 14.04.2026

  • 13 Гост

    12 3 Отговор
    Чи ба.

    09:18 14.04.2026

  • 14 Ура,,Ура

    19 2 Отговор
    Проблемът е, че след изборите не се знае с кой ще направите " компромис", за да сте във власта. А това е подмяна на вота.

    Коментиран от #29

    09:20 14.04.2026

  • 15 Абе не им давайте дума

    18 2 Отговор
    на тези отпадъци на мафията ПП и ДБ. Толкова са гнусни и лъжливи!

    09:23 14.04.2026

  • 16 иван костов

    12 4 Отговор
    Синовете на Калушев да си гледат клизмите и разширителните!

    09:24 14.04.2026

  • 17 Сашо

    19 2 Отговор
    Този гном няма ли да спре да се появява пиян в студията!!!

    09:26 14.04.2026

  • 18 Час

    5 1 Отговор
    по - скоро !

    09:27 14.04.2026

  • 19 Факти

    4 21 Отговор

    До коментар #10 от "ЧИЧО":

    И как щяха да ги направят тези промени с 20-25%? Нужни са 51%, а за някои неща дори 67%. Те ИТН им събориха правителството след няколко месеца, а ти питаш защо не са направили съдебна реформа. Хайде малко по-сериозно, моля те. ПП-ДБ е единствената формация, която се бори с мафията, но народът е глупав и не й дава мнозинство. Над 60% не гласуват и така подаряват властта на мафията. Народното събрание е отражение на народа.

    Коментиран от #23, #25

    09:28 14.04.2026

  • 20 Бивша ППДБ административна калинка

    24 5 Отговор
    ще гласувам на Бойко и ГЕРБ, тия украинстващите предатели от ППДБ, дето ме излъгаха преди 3 години, вече искат да ме съкращават!

    Коментиран от #54

    09:29 14.04.2026

  • 21 Горан

    17 3 Отговор
    Предлагам да започнем съкращаването на администрацията от депутатите на ПП - ДБ. На изборите на 19 април...

    09:30 14.04.2026

  • 22 Чудя се

    14 0 Отговор
    самата съдебна система ли е проблема или назначените в нея хора?

    09:30 14.04.2026

  • 23 даже не 51%

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Цели 99% са нужни. Без ДДСто. Ламата ще ги изпере и тях.

    09:31 14.04.2026

  • 24 Гост

    9 4 Отговор
    При ПП/ДБ всичко е пигмейско! И ръст и мечти и най-вече умствени възможности! Гигантско е само продажничеството и слугинажа!

    09:32 14.04.2026

  • 25 провинциалист

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Те даже и с тези проценти успяха зад гърба на народа да пробутват оръжие на Украйна и да действат противоположно на народната воля (кирчо с антиковидните мерки напр., да не питам къде му е автомобилния завод), сега правят същото, смятай ако имат повече проценти.

    Коментиран от #39

    09:32 14.04.2026

  • 26 Абе

    9 0 Отговор
    и.з.к.л.е.с.ъ.к, а тебе кога ще съкратят, така и ще си п.с.о.в.и.с.аш в някое студио пред микрофоните...

    09:32 14.04.2026

  • 27 Тити на Кака

    11 3 Отговор
    Тъпаците, които катастрофираха с всичките си съдебнореформаторски напъни, сега настояват друг да се справи с провалите им!
    Лъжците, които обещаваха минимум 10% съкращение на администрацията, а после се отчетоха с 3% увеличение, сега настояват друг да оправя нещата!
    Класика😂😂😂

    09:32 14.04.2026

  • 28 д-р Бръкнигъзов

    11 2 Отговор
    поредните безмислици от един стар човек, и то къде - по Новатв , утре и в битиви

    09:33 14.04.2026

  • 29 Факти

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ура,,Ура":

    На тях изобщо не им пука дали ще са във властта. Лидерът им Кирил Петков се оттегли и се върна към комфортния си живот. Христо Иванов и той се оттегли. На хората им омръзна да се борят за глупав народ, който не ги подкрепя и дава доброволно властта на мафията като дори не ходи да гласува. Такъв народ не заслужава да се жертваш за него. Аз дълго време се чудих защо Кирил Петков продължава да се бори и повтарях, че трябва да го се откаже. Той от политиката само губеше. Е, на човекът накрая му писна и си тръгна. Сега си гледа бизнеса и семейството и си живее живота. Този глупав и неблагодарен народ заслужава Бойко, Пеевски и Радев.

    Коментиран от #49

    09:36 14.04.2026

  • 30 Електра

    5 4 Отговор
    Гнома Главен прокурор и Шарлатаните на Боташ доволни. Рашков дамаджана и пудела му с пачките доволни. Тея кретени докато не направят наше прокуратура и наш Гл. Прокурор няма да спрат. Но докога софийските овце ще блеят и ще им се водят по акъла не е ясно...🐏🐑🐏

    09:38 14.04.2026

  • 31 Баце ЕООД

    7 2 Отговор
    Ахахахаха, кого лъжем пак?

    09:38 14.04.2026

  • 32 Пита

    10 1 Отговор
    Ситуацията е такава, че съкращения на администрацията ще има по принуда.

    09:38 14.04.2026

  • 33 Мдаааа

    7 3 Отговор
    Те яко се бориха и ще се борят с корупцията... Искат всичкия КЕШ да оберът само за тях!!!

    09:38 14.04.2026

  • 34 Бжбф

    8 0 Отговор
    Преди избори говорят за съкращение на чиновниците, след избори увеличават щата им. Докога ще хрантутим близо 1 милион чиновници с по 24 заплати на година? Кой получава 24 заплати или 24 пенсии на година?! Само готованите.

    09:40 14.04.2026

  • 35 17 милиона отидоха...

    9 3 Отговор
    Без да сте избрани дадохте на бандерфашагите 17 милиона евро. Ако сте мнозинство след изборите нас ли ще изпратите като роби на бандерите? Пари като няма поне от нас да се отървете.

    09:40 14.04.2026

  • 36 Виж сега,

    7 2 Отговор
    Петроханските Простидиоти настояват да влязат в затвора за корупция, подробно описана в разпита на бизнесмен от Варна

    09:44 14.04.2026

  • 37 1488

    1 4 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    09:44 14.04.2026

  • 38 Абе

    7 1 Отговор
    Да оди на фронта таз мумия, да не се обяснява какво няма да направят.. Точно тия, дето най-много раздуха администрацията, ще я съкращават.. Да бе, да..

    09:45 14.04.2026

  • 39 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "провинциалист":

    Най-бруталните анти-ковидни мерки бяха при Борисов и ГЕРБ. В Бургас изнесоха пейките от морската градина. Не се шегувам. Затвориха всичко. При Кирил Петков ходихме на ресторанти. А оръжието за Украйна беше страхотен успех. Спечелихме много пари. Заводите работиха на три смени. Всички малки бизнеси в района на Сопот и Казанлък тръгнаха нагоре, а това беше голямо облекчение след тежките локдауни на Борисов.

    Коментиран от #61

    09:49 14.04.2026

  • 40 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Е те точно тея нека дърници раздуха администрацията с цели 2-3 министерства. Пълни иди оти.

    Коментиран от #44

    09:49 14.04.2026

  • 41 НАСЮ ПЕТРОХАНСКИ

    7 1 Отговор
    НАСКО БЕ НАЛИ ПРЕГРЪЩАШЕ ТУ ТУУУУ МАЙ НЕ ПОМНИШ И ТИ СЕ ПРАВИШ НА УЛАВ С ТВОЙТО ВЪЖЕ НАСЕ В КЛАДИНЕЦ НЕСЕ ВЛИЗА ЛАБАВОЕ МНОГО ПОЗДРАВИ ОТ ЛЕТЕЦА.

    09:50 14.04.2026

  • 42 Блатото

    7 0 Отговор
    Радикално изритване на тази комунистическа жаба,крякайки в урсулански хор.

    09:54 14.04.2026

  • 43 Дедо Пене

    5 1 Отговор
    Тъ.панарите от ПП-ДБ като че ли искат да настроят срещу себе си цялата администрация преди изборите(над 500хил.избиратели със семействата си). Дж.уджето генерал е безм.озъчно!

    09:55 14.04.2026

  • 44 Истината е нужна

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хохо Бохо":

    Най-много разду администрацията пожарникаря- к.радец!

    Коментиран от #51

    09:56 14.04.2026

  • 45 И честен министър...

    5 0 Отговор
    Та при Киро тъпото колко нови министерства родихте, а? А сега на Гюро сопа навирихте и министър на честните...А той пък излезе нечестен от всякъде...Такава е всяка ваша работа. Каквото докоснете, ликвидирате . Шарлатани нагли и крадливи.

    09:56 14.04.2026

  • 46 Жабок

    6 0 Отговор
    А ние настояваме НС да е от 120 човека със стенографките! Ти си ненужен, колкото и другите въшки. Време ви е за кариетите в Иран!
    На добър час, улуци!

    09:57 14.04.2026

  • 47 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Нали управлявахте бре шарени папагали! Що не го направихте.

    09:57 14.04.2026

  • 48 Ппдб

    5 0 Отговор
    Са банда престъпници и мястото им е в затвора

    09:57 14.04.2026

  • 49 Мефистофел

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    За съжаление си абсолютно прав!
    Да погледнем унгарците -78% гласували и ако и ние се вдигнем то няма да има КУПЕН и КОРПОРАТИВЕН ВОТ!!!

    10:00 14.04.2026

  • 50 Българин

    5 0 Отговор
    Първо Атанасов да се съкрати че от комунизма до сега само смукач го дава.

    10:01 14.04.2026

  • 51 ПРАВ СИ ПРИЯТЕЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е нужна":

    ВЪВ ВСЕКИ ОБЛАСТЕН ГРАД НАЗНАЧЕНИ ,ПЛИКЧЕТА,КЕЛОТИ,БИКИНИ,ГОЛИ ВСЬО ДЪРЖАНКИ НА ТУ ТУУУУ БАНКЯТА И ЗА КАПАК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА ВАРНЕНСКА ФОРТУНАТА .

    10:01 14.04.2026

  • 52 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Не всички панделки са от ДБ, но със сигурност всички от ДБ са панделки!

    10:02 14.04.2026

  • 53 Дедо Поп

    4 0 Отговор
    Задайте му въпроса. През коя година са го приели за партиен член, този сладур?

    10:02 14.04.2026

  • 54 Шоп

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бивша ППДБ административна калинка":

    Споко, ако вземат властта ще бъдеш шеф!

    10:06 14.04.2026

  • 55 Истината е нужна

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "ЧИЧО":

    Никога не са били на власт сами, а винаги са зависими от ДС слуги-ИТН,БСП, ГЕРБ,ДПС-НН.

    Коментиран от #59

    10:09 14.04.2026

  • 56 Истината е нужна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ама нидейте да им ходите":

    Никога не са били на власт сами, а винаги са зависими от ДС слуги-ИТН,БСП, ГЕРБ,ДПС-НН.

    10:10 14.04.2026

  • 57 Мефистофел

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ама нидейте да им ходите":

    Нашият Орбан е ДВУГЛАВО ЧУ.ДОВИЩЕ - БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ! Време е да му отрежем главите.

    10:12 14.04.2026

  • 58 Риформа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    И това е правено и виж какво се получава. Първо да се махне цялата нефелна реформа в правосъдието до сега правена за отделни хора. Пълна забрана за членуване в съюзи и НПО на независимите съдии. Намаляване на политическото вливние чре НС и президента при избора на ВСС. Намаляване на мандатите на 4 или 5 години и въвеждане на 2 мандат но не повече. Възрастов и професионален ценз. Не оо малко от 15 г. професионален стаж. Създаване на правила за развитие и на по ниски нива в зависимост от стажа да не се налага задължително за да си увеличи възнаграждението да се среми към окръжно или апелативно ниво. Пълна забрана в един съдебен район да работят съпрузи нисходящи и възходяящи защото станабтопно това сега. Цели фамилии са в съдебнатажвласт от районно до Касацоинно и апелативно ниво. Така е и в адвокатския съвет

    10:12 14.04.2026

  • 59 щом е никога

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Истината е нужна":

    значи не стават. Не са заслужили доверието на народа.
    Абе кво стана на Кики Умното с германските електромобили в Ловеч? Къде да направя вноска за един?

    10:13 14.04.2026

  • 60 Хаха

    3 0 Отговор
    Под "радикална съдебна реформа" гнома разбира техен главен прокурор, ако може самия той! И това, ако се случи спират всички приказки за "съдебни реформи"!
    Но след пеДроханските изцепки, едва ли ще има повече от 7, 8 процента заблудени гласуващи са тях...

    10:14 14.04.2026

  • 61 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Да се сравнява герб с пп-дб е като да се сравнява с вазелин и без вазелин. А ако продаването на оръжие е било страхотен успех, смятай колко по-страхотно щеше да е да бяхме продавали бЕло...

    10:15 14.04.2026

  • 62 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Каквото и да ви предлагат педофилите и дебилите от ПП и ДБ да знаете че е измамна схема и ала бала!!!
    Няма изключения!

    10:20 14.04.2026

