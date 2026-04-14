ПП-ДБ настоява за радикална съдебна реформа и съкращаване на администрацията

Съдебната система е един от големите провали - обслужващ персонал на досегашните управляващи. Още през 2012 година ДСБ предложи чрез законопроект промяна на функционирането на ВСС. Той да бъде съставен от действащи магистрати - изключително важен приоритет, който може да се реши на законово ниво. Това каза в студиото на „Здравей, България“ председателят на ДСБ Атанас Атанасов, който е втори в листата на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ в 23 МИР в София.
„Не мога да разбера от думите на Румен Радев къде се позиционира той. Заради това след изборите трябва да преговаряме, за да видим дали съвпадат приоритетите ни. ПП-ДБ свали корумпираното управление като организира протестите. Сътрудничество с досегашните управляващи няма как да има. Антикорупционната и геостратегическата линии са най-важни за нас. Втората надделява, макар и двете да са много важни“, коментира Атанасов.
Той призова все още да не се допуска вариант за нови предсрочни избори. „След преговори между формациите в новосформирания парламент може да се стигне до обединение в приоритетите. Разговорите обаче трябва да се проведат в детайли, не бива да има клишета. Не можем да подкрепим „котка в чувал“. Румен Радев, ако спечели изборите, трябва ясно да постави приоритетите си на масата. Ще направим необходимото да има редовна власт, но не на всяка цена - няма да отстъпим от ценностите си. Единствено за радикална съдебна реформа можем да се договорим с ГЕРБ, защото съдебната власт е узурпирана“, смята Атанасов. Той изтъкна, че ПП-ДБ предлага между 10 и 15% съкращаване на администрацията.
Кандидат-депутатът Катя Панева, която е втора в листата на ПП-ДБ в 25 МИР в София, акцентира на антикорупционните мерки на коалицията. „Не сме чули ясно Румен Радев да казва срещу кого се бори и какви са неговите мерки. България трябва да бъде по-активен участник в решенията на Европа, това е непроменлива наша ценност. Няма как да сме в мнозинство с ГЕРБ, доказахме, че не можем да бъдем патерица“, заяви Панева.
По думите ѝ сред приоритетите на ПП-ДБ е подобряване на икономическите условия, ниски данъци, увеличаване на доходите и инвестициите.
Баце се самосвали, за да не опере пешкира за въвеждането на Еврото и фалита на държавата.
Хижарите ще вземат 7%
Коментиран от #12
Коментиран от #19, #55
12 ама нидейте да им ходите
До коментар #9 от "Отнесени от вихъра":Нидейте да им гласувате. те на това разчитат. Нали видяхте с Орбан какво стана при 80% сласували?
Коментиран от #56, #57
Коментиран от #29
19 Факти
До коментар #10 от "ЧИЧО":И как щяха да ги направят тези промени с 20-25%? Нужни са 51%, а за някои неща дори 67%. Те ИТН им събориха правителството след няколко месеца, а ти питаш защо не са направили съдебна реформа. Хайде малко по-сериозно, моля те. ПП-ДБ е единствената формация, която се бори с мафията, но народът е глупав и не й дава мнозинство. Над 60% не гласуват и така подаряват властта на мафията. Народното събрание е отражение на народа.
Коментиран от #23, #25
Коментиран от #54
До коментар #19 от "Факти":Цели 99% са нужни. Без ДДСто. Ламата ще ги изпере и тях.
До коментар #19 от "Факти":Те даже и с тези проценти успяха зад гърба на народа да пробутват оръжие на Украйна и да действат противоположно на народната воля (кирчо с антиковидните мерки напр., да не питам къде му е автомобилния завод), сега правят същото, смятай ако имат повече проценти.
Коментиран от #39
Лъжците, които обещаваха минимум 10% съкращение на администрацията, а после се отчетоха с 3% увеличение, сега настояват друг да оправя нещата!
Класика😂😂😂
До коментар #14 от "Ура,,Ура":На тях изобщо не им пука дали ще са във властта. Лидерът им Кирил Петков се оттегли и се върна към комфортния си живот. Христо Иванов и той се оттегли. На хората им омръзна да се борят за глупав народ, който не ги подкрепя и дава доброволно властта на мафията като дори не ходи да гласува. Такъв народ не заслужава да се жертваш за него. Аз дълго време се чудих защо Кирил Петков продължава да се бори и повтарях, че трябва да го се откаже. Той от политиката само губеше. Е, на човекът накрая му писна и си тръгна. Сега си гледа бизнеса и семейството и си живее живота. Този глупав и неблагодарен народ заслужава Бойко, Пеевски и Радев.
Коментиран от #49
🇪🇺🇺🇦🇮🇱
До коментар #25 от "провинциалист":Най-бруталните анти-ковидни мерки бяха при Борисов и ГЕРБ. В Бургас изнесоха пейките от морската градина. Не се шегувам. Затвориха всичко. При Кирил Петков ходихме на ресторанти. А оръжието за Украйна беше страхотен успех. Спечелихме много пари. Заводите работиха на три смени. Всички малки бизнеси в района на Сопот и Казанлък тръгнаха нагоре, а това беше голямо облекчение след тежките локдауни на Борисов.
Коментиран от #61
Коментиран от #44
До коментар #40 от "Хохо Бохо":Най-много разду администрацията пожарникаря- к.радец!
Коментиран от #51
На добър час, улуци!
До коментар #29 от "Факти":За съжаление си абсолютно прав!
Да погледнем унгарците -78% гласували и ако и ние се вдигнем то няма да има КУПЕН и КОРПОРАТИВЕН ВОТ!!!
До коментар #44 от "Истината е нужна":ВЪВ ВСЕКИ ОБЛАСТЕН ГРАД НАЗНАЧЕНИ ,ПЛИКЧЕТА,КЕЛОТИ,БИКИНИ,ГОЛИ ВСЬО ДЪРЖАНКИ НА ТУ ТУУУУ БАНКЯТА И ЗА КАПАК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА ВАРНЕНСКА ФОРТУНАТА .
До коментар #20 от "Бивша ППДБ административна калинка":Споко, ако вземат властта ще бъдеш шеф!
До коментар #10 от "ЧИЧО":Никога не са били на власт сами, а винаги са зависими от ДС слуги-ИТН,БСП, ГЕРБ,ДПС-НН.
56 Истината е нужна
До коментар #12 от "ама нидейте да им ходите":Никога не са били на власт сами, а винаги са зависими от ДС слуги-ИТН,БСП, ГЕРБ,ДПС-НН.
57 Мефистофел
До коментар #12 от "ама нидейте да им ходите":Нашият Орбан е ДВУГЛАВО ЧУ.ДОВИЩЕ - БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ! Време е да му отрежем главите.
58 Риформа
До коментар #11 от "Гост":И това е правено и виж какво се получава. Първо да се махне цялата нефелна реформа в правосъдието до сега правена за отделни хора. Пълна забрана за членуване в съюзи и НПО на независимите съдии. Намаляване на политическото вливние чре НС и президента при избора на ВСС. Намаляване на мандатите на 4 или 5 години и въвеждане на 2 мандат но не повече. Възрастов и професионален ценз. Не оо малко от 15 г. професионален стаж. Създаване на правила за развитие и на по ниски нива в зависимост от стажа да не се налага задължително за да си увеличи възнаграждението да се среми към окръжно или апелативно ниво. Пълна забрана в един съдебен район да работят съпрузи нисходящи и възходяящи защото станабтопно това сега. Цели фамилии са в съдебнатажвласт от районно до Касацоинно и апелативно ниво. Така е и в адвокатския съвет
59 щом е никога
До коментар #55 от "Истината е нужна":значи не стават. Не са заслужили доверието на народа.
Абе кво стана на Кики Умното с германските електромобили в Ловеч? Къде да направя вноска за един?
60 Хаха
Но след пеДроханските изцепки, едва ли ще има повече от 7, 8 процента заблудени гласуващи са тях...
61 провинциалист
До коментар #39 от "Факти":Да се сравнява герб с пп-дб е като да се сравнява с вазелин и без вазелин. А ако продаването на оръжие е било страхотен успех, смятай колко по-страхотно щеше да е да бяхме продавали бЕло...
62 Ти да видиш
Няма изключения!
