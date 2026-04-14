Експерт по сигурността: Тръмп залага, че иранската икономика ще рухне преди световната, но може да сбърка

Международният експерт по сигурността Ивайло Иванов коментира в студиото на Euronews Bulgaria, че ситуацията около Ормузкия проток ескалира след най-новите действия на САЩ, които на практика водят до „двойна блокада“ на ключовия морски път. По думите на експерта този ход на Доналд Тръмп е високорисков, тъй като залага на сценарий, в който иранската икономика ще рухне преди световната, но според него подобна стратегия е непоследователна и може да доведе до обратен ефект върху петролните пазари.

Иванов подчерта, че контролът над Ормузкия проток е ключов за глобалните енергийни доставки и всяко ограничение води до незабавен ръст на цените на петрола. Той предупреди, че дори краткосрочна блокада може да има дългосрочни последици, тъй като ще са нужни месеци за нормализиране на корабоплаването, а рискът от нова ескалация остава висок заради възможни ответни действия от страна на Иран и неговите съюзници в региона.