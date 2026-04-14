Експерт по сигурността: Тръмп залага, че иранската икономика ще рухне преди световната, но може да сбърка

Експерт по сигурността: Тръмп залага, че иранската икономика ще рухне преди световната, но може да сбърка

14 Април, 2026 11:34 830 10

Контролът над Ормузкия проток е ключов за глобалните енергийни доставки и всяко ограничение води до незабавен ръст на цените на петрола, посочи Ивайло Иванов

Експерт по сигурността: Тръмп залага, че иранската икономика ще рухне преди световната, но може да сбърка - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Международният експерт по сигурността Ивайло Иванов коментира в студиото на Euronews Bulgaria, че ситуацията около Ормузкия проток ескалира след най-новите действия на САЩ, които на практика водят до „двойна блокада“ на ключовия морски път. По думите на експерта този ход на Доналд Тръмп е високорисков, тъй като залага на сценарий, в който иранската икономика ще рухне преди световната, но според него подобна стратегия е непоследователна и може да доведе до обратен ефект върху петролните пазари.

Иванов подчерта, че контролът над Ормузкия проток е ключов за глобалните енергийни доставки и всяко ограничение води до незабавен ръст на цените на петрола. Той предупреди, че дори краткосрочна блокада може да има дългосрочни последици, тъй като ще са нужни месеци за нормализиране на корабоплаването, а рискът от нова ескалация остава висок заради възможни ответни действия от страна на Иран и неговите съюзници в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бендида

    9 0 Отговор
    ,,Тръмп залага... " много точно, защото Тръмп се държи точно като хазартно зависим в казино.

    Коментиран от #5

    11:39 14.04.2026

  • 3 Червената шапчица

    1 3 Отговор
    Този има особена форма на главата, с много странен поглед... Има явно специални потребности.. От къде ги намират тия, ве...

    11:42 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дафинка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Бендида, Ивайло е неустоим, нали...

    11:44 14.04.2026

  • 6 Лама Иво

    0 1 Отговор
    Още един Ивайло.

    11:45 14.04.2026

  • 7 Хм...

    5 1 Отговор
    тръмп е инфантилен идиот. При тия цени руснаците са на сметка да плащат на Иран за да не добива нефт и да държи протока затворен. А при $200 и нагоре Русия може да издържа и въоръжава Куба и Северна Корея.

    11:48 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В Иран

    2 1 Отговор
    си диктатура! Могат да карат дълго и на коричка хляб! В свободния свят обаче ще се разбунтуват!

    12:02 14.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Иран от 50 години е под санкции.ЕС може ли да издържи 50 години без петрол и газ?

    12:05 14.04.2026

