Борисов от Пловдив: Можем да чакаме, ако не сме първи - компромиси не правим
  Тема: Избори

14 Април, 2026 12:54 1 488 86

Ани Ефремова

"Показвайте на хората какво прави ГЕРБ - поддържайте винаги най-ниските данъци за бизнеса, модернизация, икономика, растеж. Оттам идват пенсиите и заплатите. А оставете другите да ни "хейтят" - те друго не са правили през живота си". С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към кмета на Пловдив Костадин Димитров, съобщават от "Фокус".

Борисов е на посещение в Пловдив в рамките на предизборната кампания, която приключва след три дни. По време на визитата той направи сравнение между София и Пловдив.

"За съжаление в София никъде нищо ново не може да се види - само колчета. Довършват се старите обекти и това е", каза той.

"Хората знаят - когато управлява ГЕРБ, се строят нови неща. А когато дойдат другите - само приказват, намират кусур и нищо не правят", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията вече не е задължена да прави компромиси.

"Можем да чакаме, ако не сме първи - компромиси не правим", каза Борисов. Той обвини политическите си опоненти, че в предизборната кампания печелят избиратели основно с "общи приказки".

"Ще вдигнем доходите - но как, по какъв начин? Нищо конкретно. Как ще вържат бюджета?", попита той и изрази надежда, че хората са достатъчно мъдри и няма да се подведат.

Борисов смята, че служебният кабинет прави голяма грешка като не плаща на общините.

"Фирмите ще искат индексация, кметовете ще отидат при министъра на финансите да търсят пари и след няколко месеца страната ще влезе в спирала", прогнозира той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 1 Отговор
    Ще чакаш в затвора.

    Коментиран от #72

    12:55 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    15 39 Отговор
    Баце в тези турболентни времена само си мислеше как да е първи. Ще чака резила на Льотчика и после пак на бял кон.

    Коментиран от #9, #61

    12:56 14.04.2026

  • 3 Атина Палада

    61 2 Отговор
    Тиквата в затвора!

    12:56 14.04.2026

  • 4 ВСИЧКИ ЗНАЯТ

    59 2 Отговор
    Когато управляват ГЕРБ - умножавате цените х 2!

    12:56 14.04.2026

  • 5 щурецъ

    60 0 Отговор
    След като съсипахте България и й ограбихте парите ,какво още ще чакате?

    12:56 14.04.2026

  • 6 Сталин

    58 1 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    12:57 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бибитков

    50 1 Отговор
    Във Варна от пристанище направиха кръчми, автомивка и паркинг!!!

    12:57 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Тошо

    30 7 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    Коментиран от #13, #65

    12:58 14.04.2026

  • 11 Казуар

    8 17 Отговор
    Банкята много умно говори.

    13:00 14.04.2026

  • 12 Оз. Ген.Румянцев

    39 1 Отговор
    Чакай правосъдие, ГЛАВО ПРАЗНА.

    13:00 14.04.2026

  • 13 Виж ти...

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Тошо":

    Не каза ли ти, че комунизмът бил едно НЕДОНОСЧЕ?🤔

    13:00 14.04.2026

  • 14 Василев

    38 2 Отговор
    Идолът на про стите пак обикаля с пътуващия си цирк от статисти.

    13:00 14.04.2026

  • 15 Дръта чанта

    33 2 Отговор
    Баце у затвора

    13:00 14.04.2026

  • 16 Сталин

    17 4 Отговор
    Българина е тъпо парче ако мисли че като гласува до припадък за хора които са предварително избрани и одобрени от американското посолство че ще работят за интереса на българите в колониална система прикрита като фалшива демокрация.Трябва да си кръгъл глупак да се спъваш 100 пъти в един и същи камък последните 30 години.
    България е нация от социални инвалиди

    13:00 14.04.2026

  • 17 Калин

    26 2 Отговор
    Всичките тулупи и прасета на мезета.
    Тулупът Орбан си отиде , нашите две прасета са следващите!

    13:01 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тролчета

    17 0 Отговор
    Само кюлчета и колчета.

    13:02 14.04.2026

  • 20 Ицо Багера

    14 1 Отговор
    Не знам за вас, но е дошло времето за атентати. Тези няма да си идат по друг начин.

    13:03 14.04.2026

  • 21 Да така е

    12 0 Отговор
    С това ГЕРБ и се строят много неща, трябва и да каже за многото отчисления от общото с години. Неприятно е, но се знае.

    13:03 14.04.2026

  • 22 Тая кампания и избори

    14 0 Отговор
    са пълен майтап!

    Всички знаят кой ще победи, дори му дадоха доброволно властта- ГЕРБ, дори му постилат пътя към нея, назначават му кадрите - ППДБ, други директно му ЛЕГНАХА - БСП, АСП, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ и т.н.

    За какво е целият цирк да имитират кампания?!

    Ако не били първи, вика Боцко?!
    Кого лъжеш бе, байно?

    13:04 14.04.2026

  • 23 Ръцете

    25 0 Отговор
    в джобовете , крадливата Юрдана с дясната ѝ ръка при кметуването , мазен плешльо от Новозагорско , когото и министър за срам бяха направили ! Групата си е за зад решетките , те тръгнали да сеят вечните си хвалби и да плюят като махленки !

    13:04 14.04.2026

  • 24 Ква спирала

    19 0 Отговор
    Ти ни пусна в канала с фекалиите

    13:04 14.04.2026

  • 25 Фейк - либераст

    16 0 Отговор
    Много му големи топките на Борисов, ако не ги държи през джобовете току виж стигнали до кокалчетата.

    13:05 14.04.2026

  • 26 ДЕЖА ВЮ!

    20 1 Отговор
    Б..Б. първо краде колкото може , после "хвърля димката ", че някой друг е откраднал парите!
    Корумпирани до ушите ,ги тресе треска да не ги "отсвирят" от държавната "баница"!!!

    " Орбан- синдрома " набира скорост , като торнадо за изборите ни!!!

    13:06 14.04.2026

  • 27 Някой

    11 3 Отговор
    Когато управлява Герб:
    1. Дойдоха на власт 2009г и дотогава има дигане на раждаемостта. След това пълен срив. Единствено изключение 2014г след Орешарски;
    2. Преди ковида години наред станахме държавата номер 1 по смъртност. Коефициент умрели на 1000 за година;
    3. При ковида (и с други) постигнаха към 70 000 повече умрели по обща смъртност. Това без ад се броят умрели от ковида, а умрели констатирани, от които над половината със сърдечни проблеми (64.4% от смъртността преди ковида 2019г броени от сърдечно-съдови проблеми). В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и там за 2021г се спори за 46701 починали общо, а тук официално 148995, като те 2021г са някъде 6.1 милиона, а ние на преброяване 6.52 милиона. Открийте разликата.

    13:06 14.04.2026

  • 28 Ха Ха

    50 4 Отговор
    Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. За съжаление дори не осъзнават, че имат един, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
    Нашите изчисления показват следното./данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията./
    Минимална пенсия - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета

    Средна пенсия за стаж и възраст - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
    При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
    Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
    Изяще „кюфтетата“ на Борисов, които ви се предлагат на мероприятия по пенсионерските клубове и гласувайте за ПП-ДБ.
    Ако искате достойни старини — гласувайте за ПП-ДБ.

    Коментиран от #75, #78

    13:06 14.04.2026

  • 29 Симеон

    1 17 Отговор
    Само ГЕРБ!

    13:07 14.04.2026

  • 30 Видовден

    16 1 Отговор
    Няма нужда да показват какво прави ГЕРБ, ние всички много добре знаем, а го и усетихме. Така, че марш при Орбан..

    Коментиран от #51

    13:07 14.04.2026

  • 31 Деций

    19 1 Отговор
    Какви първи ве крадец долен ,то може и да не си втори.Кой ще гласува за теб,само от хранилката и най тежките малоумници и дебили!

    13:07 14.04.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    САМО ПРИ БОЦИ АЛ РАПОНЕ
    .....
    ЕДНА ТУХЛА И ЕДИН КУБИК ЧАКЪЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ СА НА ЦЕНАТА НА ГОЛФ :)

    13:07 14.04.2026

  • 33 Ами то и Оня горе

    10 2 Отговор
    Не прави компромиси - щото си на 70+, и вече ти е време да се срещнеш с Него!

    Коментиран от #59

    13:08 14.04.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    И ПАК ДЖОБНИЯ ТЕНИС ИГРАЕ БОЦКО
    .....
    ДА МУ ПРАТЯ ЕДИН ДЕЗОДОРАНТ С АНТИБИОТИК ЗА ГЪБИЧКИ ПО СЛАБИНИТЕ:)

    13:09 14.04.2026

  • 35 Мдаа

    9 6 Отговор
    Днес Словения официално обяви, че свиква референдум за излизане от НАТО!

    Мдаа....

    13:09 14.04.2026

  • 36 Град Симитли

    12 1 Отговор
    Мата Хари да му зашие джобовете на гащите!

    13:10 14.04.2026

  • 37 Много си чао, бе усерко

    12 1 Отговор
    По- скоро рано, отколкото късно ще пикаеш в обща кофа.
    Предлагам оная кърджалийска поцинкованата да ти подари една кофа, че да си е само твоя!
    Влезеш ли в затвора, никой няма да се сети за теб. Ще се отрекат, че й ще те натопят още повече!
    Помни ми думата!

    13:11 14.04.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    БОЦКО ,
    ИМАШ 5 ДНИ ДА ЗАМИНЕШ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО СЪС СИКАДЖИЙЧЕТАТА
    СЕТНЕ ИДВА ЛАУРА КЬОВЕШИ И ИСКА ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТИ :)
    ГЕЙМ ОВЪР ДОН РАПОН

    13:11 14.04.2026

  • 39 Напомням че най масовото убийство

    16 1 Отговор
    след събитията през 1944 г. и преди това в България стана по времето на Кабинета на Бойко Методиев Борисов, Делян Пеевски, Борислав Сарафов и Митов начело на МВР.

    Още напомням че по времето на Бойко Методиев Борисов в МВР стават близо 200 неразкрити убийства, повечето в мафия стил.

    Ако искате повече от същото гласувайте за ГЕРБ. Ти Избираш.🇧🇬

    13:12 14.04.2026

  • 40 Точно така

    6 1 Отговор
    Строим но всичко на половина. Кога децата на народа ще играят на терените до английската. А не охраната да гони малки деца по терените и над оградите. Кой е дал заповед да се гонят децата от терените. ???

    13:12 14.04.2026

  • 41 ТИ СИ КОРУМПИРАН

    8 1 Отговор
    Яко нагушкан със пари народни. И ЕДНА ДРУГА ИСТИНА ПИША НЕ САМО ТИ СИ ВЗЕЛ ОТ НАРОДА НО ТОВА КОЕТО СИ КРАДНАЛ КОГА БЕШЕ ВЛАСТИМАЩ ОТ КРАДНАТОТО ДАВАШЕ И НА ДРУГИТЕ ПОДВЛАСТНИ НА ТЕБ И ТЕ ТЕ ДЪРЖАХА НА ВЛАСТ 15 ГОДИНИ. СЪС ПО 12% ОТ ИМАЩИТЕ ГЛАС НАРОДЕН. А ДРУГИТЕ НЕ БЯХА СЪС ТЕБЕ НО КАКТО НЕ НАРОД А М... А СИ ТРАЕХА ЗА ГЪБИ РИБА ХОДЕХА. НО РАНО ИЛИ КЪСНО ИДВА ВЪЗМЕЗДИЕТО. АКО НЕ ТУК ТО ТАМ У ЦАРСТВО ГОСПОДНЕ ЗА ВСИЧКИ.

    13:13 14.04.2026

  • 42 Тома

    12 1 Отговор
    Как да не знаем бати Бойко когато управляват герб кражбата е с г.за си

    13:14 14.04.2026

  • 43 Мислител

    9 1 Отговор
    В момента който падне прокурора - мафиот и корумпираните съдии , мутрата и Шиши ще бъдат настанени в ЦСЗ ! Гласувайте българи !

    13:16 14.04.2026

  • 44 Страхливци,

    9 1 Отговор
    не можете ли да оцелявате без дементния

    13:16 14.04.2026

  • 45 Весо

    2 1 Отговор
    Да ти икъ нъйгътъ!

    13:17 14.04.2026

  • 46 РАЗМИСЛИ

    0 1 Отговор
    ОТ ОПАШКАТА ПРЕД 25 М.И.Р... СОФИЯ...
    „НАДПРРВАРАТА ”ЩЕ Е НЕ ЗА ПЪРВО МЯСТО
    А ЗА ДА НЯМА ШЕСТО МЯСТО....☝ ЧАКАМЕ....

    Коментиран от #68

    13:20 14.04.2026

  • 47 Дръжков

    8 1 Отговор
    Къде са 4 милиона човека , нископоддържащия и най-високо крадещия ? То пък не крадеш - сами ти наливат от мафията номенклатурна. За това я създаде. Да дере тя народа и да ти отчита радвайки се на огризките които им оставяше . Тлъсто с кокал за кметовете ти с твоето име на уста към пълен родов феодализъм . Поръчки,Евро помощи, заеми прз ББРазвитие , субсидии- Всичко под благият ти поглед.

    13:20 14.04.2026

  • 48 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    Тоя пак е с ръце в джобовете. Как не се научи да се държи уважително. Сигурно има пижама с джобове. Иначе не може да спи.

    13:20 14.04.2026

  • 49 нищо ново под слънцето

    5 1 Отговор
    Сърдитко Петко, празна му торбичка!

    Все за нещо ще намери
    да се начумери:
    ту му млякото горещо,
    ту пък друго нещо.

    И задето Петко в къщи
    често тъй се мръщи -
    Николинка, Ваньо, Митко
    викат му сърдитко.

    13:21 14.04.2026

  • 50 Бат Венце Сикаджията

    3 4 Отговор
    ГЕРБ няма да победи на тези избори. Но тези които ще победят са още по-големи тиквеници и от ГЕРБ. Абсолютно нищо ново не може да се очаква. Само смяна на "актьора".

    13:21 14.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 вече няколко дни

    4 2 Отговор
    Главния манипулатор с екран липсва от ефира на агитацията.!?

    13:24 14.04.2026

  • 53 Орбан

    7 2 Отговор
    Орбан те чака...

    13:25 14.04.2026

  • 54 Буда

    11 2 Отговор
    Жалката и проста мутра отлита с двеста , хихи не се ли усеща , че само като си отвори устата за да избълва поредната простотия , лъжа или неспокопсана манипулация даже съпартииците му се отвращават от него ?

    13:25 14.04.2026

  • 55 ШЕФА

    6 1 Отговор
    А ние не можем вече да чакаме да влезеш в затвора и да ти се конфискува всичко българоубиецо !!!!!!!!!!!!!!!!

    13:26 14.04.2026

  • 56 Деций

    2 4 Отговор
    Орбан ,ще го търсят скоро.Роди се младо поколение гласоподаватели,което приема всичко за даденост,че просто так произтича,също както нас ни излъгаха,и си мислехме ,че това което го има ще остане,и само ще надградим със западни стоки с лъскави опаковки.Да ама не,както каваше Петко Бучваров,взеха ни най хубавото и ни донесоха на лошото.Та и Орбан ги запази от всякакви от мигранти от Африка и Азия,запазиха традиционните ценности където мъжа е мъж а жената жена и брака е между мъж и жена,даваше им по 33000 евро на трето дете и всякаква подкрепа.Нямаше гей бракове,но скоро ще си имат всичко което така много им "липсва".Та Орбан не е Борисов, Борисов една жалка запетайка спрямо Орбан.Човека беше приет и в блики отношения със повечето световни фактори,и многократно е бил Мара Лаго и в Кремъл,при Си,и прие Натаняхо. А нашата торба деъо вдигал 150 от лежанка ама с телфер, кой го брои за жив? Няма да забравя Тръмп как го блокира и дистанцира с ръка,и как е треперил в Москва Путин да не го оправи(отрови или да получи инфаркт).И да знаеш Орбан ще се върне на следващите избори!

    13:26 14.04.2026

  • 57 Какво толкова е построил

    3 2 Отговор
    уста Боку Гичето не знам.
    Ааа, сетих, зайчарник в Банкя.

    13:26 14.04.2026

  • 58 Бат Венце Сикаджията

    2 3 Отговор
    Прогресивна България е пълна с интересчии и нагаждачи. Когато се "създаде" ппдб, бяха ппдб-ейци. Същите тези безпринципни нагаждачи сега са в ПБ. Безпринципни люде. Фурнаджийски лопати. За пари и майка си ме продадат.

    13:26 14.04.2026

  • 59 Амин

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами то и Оня горе":

    Следват пет дневни народни тържества и милиони усмихнати лица при повторение по новините . И Томиславчо ще води хорото щото отдавна мераклия за мястото . Даже и физиономиите мутренски заплашителни му копира.

    13:29 14.04.2026

  • 60 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тук са само платени помии срещу България Срещу платените никой не и обръща внимание

    13:30 14.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 1-20

    1 1 Отговор
    Абе ти се моли и Сретан Йосич да може да чака. Или събирай още една рота снайперисти да лежат денонощно на покрива в Банкя.

    13:32 14.04.2026

  • 63 Анонимен

    1 0 Отговор
    Няма сте първи

    13:32 14.04.2026

  • 64 Стига се фука бе, мутро!

    6 0 Отговор
    Стига се фука като циганин на сватба с откраднат костюм бе, мутро СИКаджийска, неграмотен селявнур и престъпник от подземния свят, стига! Стига лъжи бе, бандит магистрален, дето размахваше бухалки над нещастни турски тираджии! А ти какво построи бе, мутро, наглец и мерзавец, дето ограби, съсипа и срути България?! "Магистрали" с асфалт с 10 см. по-тънак отколкото трябва, нали? И по тези твои "магистрали" хиляди хора загинаха и се осакатиха бе, мутро СИКаджийска?! А онези милиони за язовирите, които видяхме в чувала?! А къщата за милиони в Барселона на любовницата и незаконното ти дете?! А чекмеджето до кухата ти картуна, пълно със златни кюлчета и пачки милиони евро?! Скрий я тая твоя СИКаджийска мутра и не я покозавай пред хората ,защото си отврат бе, неграмотен селяндурино! И не само отврат, ти си срам и позор за великата ни някога държава! Затова в неделя заминаваш на бунището при "коалиционния ти партньор" - сакатото учиндолско нищожестов! Ще си правите компания, ама ти си носи пет дезодоранта, понежа учиндолският инвалид вече се разлага и вони на леш!

    13:32 14.04.2026

  • 65 Казуар

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Тошо":

    Бай Тошо, забрави ли, че България фалира заедно с всички братски социалистически страни и великия Съветски съюз. В България хората с нетърпение очакваха госпожа Ан Макгърк с чантата да уреди външен заем. В България навсякъде плъзнаха руснаци които продаваха стоки внесени от Русия за да спечелят някакви пари.

    13:34 14.04.2026

  • 66 Само факти

    4 2 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    13:35 14.04.2026

  • 67 85 % комисионна

    4 0 Отговор
    Крадене, дългове и ремонт на ремонта.

    13:35 14.04.2026

  • 68 БЕЗ СТРАСТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "РАЗМИСЛИ":

    АБСОЛЮТНО САМО ПЕТ.....
    ТОГАВА ЩЕ СЕ ВИДИ
    КОИ ЩЕ НАХЛУЗЯТ ЗЕЛЕНИТЕ ЧОРАПИ..😀

    13:35 14.04.2026

  • 69 Гено

    3 0 Отговор
    Какво строиш? Града не прилича на нищо. Само рушвети под масата и разрешителни. Видяхме ви!

    13:38 14.04.2026

  • 70 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    2 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    13:39 14.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мнозина се надяваха, ама с надеждата си останаха....🤣🤣🤣

    13:41 14.04.2026

  • 73 Боко Истината

    2 0 Отговор
    Добре, че е предизборната кампания, та Банкята да си разходи егото и да ръси лакардии из страната. Жалко е, че има още такива наивни будали дето му се връзват..

    13:41 14.04.2026

  • 74 Блез Паскал

    3 0 Отговор
    Орбан беше свален от власт,
    нека да Свалим и Мутрата на ГЕРБ от власт!

    13:44 14.04.2026

  • 75 Мунчо

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ха Ха":

    Ако искате заемите, които ще изтеглят ПП за да раздават големите заплати на държавните служители да ги връщат и пра-правнуците ви, то тогава гласувайте за П-Петрохан.... 🤣🤣🤣

    13:45 14.04.2026

  • 76 Никакво чакане

    4 1 Отговор
    160 гласа. Промяна в прокуратура и съдебна система. Независимо правосъдие. Бойко следствен за Барселона, пачки, чували с пари от магистрали. И по закон- на всекиму по заслуги. На Борисов - също. За цялостно творчество

    13:46 14.04.2026

  • 77 Боклук

    3 1 Отговор
    Бойко, откраднатите пари за свещи да ги даваш

    13:46 14.04.2026

  • 78 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха Ха":

    АБЕ Б00КЛУК 300 ЕВРО ПЕНСИЯ НА 70 ГОДИНИ ???? И ВСИЧКИ ПАРИ И ОРЪЖИЕ ЗА ФАШИСТКАТА КЛИКА В УКРАЙНА ДА СИ ПРАВЯТ ЗЛАТНИ НУЖНИЦИ . ПП-ДБ ОПРАЗНИХА ТЕХНИКАТА И ОРЪЖИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПОДАРИХА ГО УКРАЙНА СЕГА ПОДАРИХА И РЕАКТОРА НА БЕЛЕНЕ

    13:46 14.04.2026

  • 79 Народът на Бг

    2 1 Отговор
    Ти ни вкара в клуба на богатите, бе Мутро герберска,
    Сега всеки ден се събуждаме с Нови Цени на стоки, услуги и горива!
    Долу ГЕРБ, Долу Борисов!

    13:46 14.04.2026

  • 80 Констатация

    0 0 Отговор
    Преведено на разбираем за "Матрялъ" език - Ако Радев ни повикат Веднага даваме съгласие, с другите не щем! -))))

    13:48 14.04.2026

  • 81 Баце, звънни на Орбан

    0 0 Отговор
    Той сигурно има вариант, ще те посъветва.

    13:53 14.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Бай Ставри !

    1 1 Отговор
    Само при мен !


    В затвора ще се научите да чакате...

    14:04 14.04.2026

  • 85 кво речи

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Анонимен":

    Бг??? Ква Бг, бе!? Нема такава държава, да не би да си имал предвид някоя марка кисело мляко???

    14:07 14.04.2026

  • 86 Анонимен

    1 0 Отговор
    ФАКТИТЕ с вашите платени помии срещу България ФАКТИТЕ само тук помии невижданиТрийте си хахаха

    14:07 14.04.2026

