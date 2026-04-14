Борисов от Пловдив: Можем да чакаме, ако не сме първи - компромиси не правим

"Показвайте на хората какво прави ГЕРБ - поддържайте винаги най-ниските данъци за бизнеса, модернизация, икономика, растеж. Оттам идват пенсиите и заплатите. А оставете другите да ни "хейтят" - те друго не са правили през живота си". С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към кмета на Пловдив Костадин Димитров, съобщават от "Фокус".
Борисов е на посещение в Пловдив в рамките на предизборната кампания, която приключва след три дни. По време на визитата той направи сравнение между София и Пловдив.
"За съжаление в София никъде нищо ново не може да се види - само колчета. Довършват се старите обекти и това е", каза той.
"Хората знаят - когато управлява ГЕРБ, се строят нови неща. А когато дойдат другите - само приказват, намират кусур и нищо не правят", допълни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията вече не е задължена да прави компромиси.
"Можем да чакаме, ако не сме първи - компромиси не правим", каза Борисов. Той обвини политическите си опоненти, че в предизборната кампания печелят избиратели основно с "общи приказки".
"Ще вдигнем доходите - но как, по какъв начин? Нищо конкретно. Как ще вържат бюджета?", попита той и изрази надежда, че хората са достатъчно мъдри и няма да се подведат.
Борисов смята, че служебният кабинет прави голяма грешка като не плаща на общините.
"Фирмите ще искат индексация, кметовете ще отидат при министъра на финансите да търсят пари и след няколко месеца страната ще влезе в спирала", прогнозира той.
10 Бай Тошо
ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.
-Ваш Бай Тошо
Коментиран от #13, #65
12:58 14.04.2026
13 Виж ти...
До коментар #10 от "Бай Тошо":Не каза ли ти, че комунизмът бил едно НЕДОНОСЧЕ?🤔
13:00 14.04.2026
16 Сталин
България е нация от социални инвалиди
13:00 14.04.2026
17 Калин
Тулупът Орбан си отиде , нашите две прасета са следващите!
13:01 14.04.2026
22 Тая кампания и избори
Всички знаят кой ще победи, дори му дадоха доброволно властта- ГЕРБ, дори му постилат пътя към нея, назначават му кадрите - ППДБ, други директно му ЛЕГНАХА - БСП, АСП, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ и т.н.
За какво е целият цирк да имитират кампания?!
Ако не били първи, вика Боцко?!
Кого лъжеш бе, байно?
13:04 14.04.2026
26 ДЕЖА ВЮ!
Корумпирани до ушите ,ги тресе треска да не ги "отсвирят" от държавната "баница"!!!
" Орбан- синдрома " набира скорост , като торнадо за изборите ни!!!
13:06 14.04.2026
27 Някой
1. Дойдоха на власт 2009г и дотогава има дигане на раждаемостта. След това пълен срив. Единствено изключение 2014г след Орешарски;
2. Преди ковида години наред станахме държавата номер 1 по смъртност. Коефициент умрели на 1000 за година;
3. При ковида (и с други) постигнаха към 70 000 повече умрели по обща смъртност. Това без ад се броят умрели от ковида, а умрели констатирани, от които над половината със сърдечни проблеми (64.4% от смъртността преди ковида 2019г броени от сърдечно-съдови проблеми). В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и там за 2021г се спори за 46701 починали общо, а тук официално 148995, като те 2021г са някъде 6.1 милиона, а ние на преброяване 6.52 милиона. Открийте разликата.
13:06 14.04.2026
28 Ха Ха
Нашите изчисления показват следното./данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията./
Минимална пенсия - реално увеличение след инфлация /нетно/
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета
Средна пенсия за стаж и възраст - реално увеличение след инфлация /нетно/
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
Изяще „кюфтетата“ на Борисов, които ви се предлагат на мероприятия по пенсионерските клубове и гласувайте за ПП-ДБ.
Ако искате достойни старини — гласувайте за ПП-ДБ.
Коментиран от #75, #78
13:06 14.04.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЕДНА ТУХЛА И ЕДИН КУБИК ЧАКЪЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ СА НА ЦЕНАТА НА ГОЛФ :)
13:07 14.04.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДА МУ ПРАТЯ ЕДИН ДЕЗОДОРАНТ С АНТИБИОТИК ЗА ГЪБИЧКИ ПО СЛАБИНИТЕ:)
13:09 14.04.2026
37 Много си чао, бе усерко
Предлагам оная кърджалийска поцинкованата да ти подари една кофа, че да си е само твоя!
Влезеш ли в затвора, никой няма да се сети за теб. Ще се отрекат, че й ще те натопят още повече!
Помни ми думата!
13:11 14.04.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМАШ 5 ДНИ ДА ЗАМИНЕШ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО СЪС СИКАДЖИЙЧЕТАТА
СЕТНЕ ИДВА ЛАУРА КЬОВЕШИ И ИСКА ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТИ :)
ГЕЙМ ОВЪР ДОН РАПОН
13:11 14.04.2026
39 Напомням че най масовото убийство
Още напомням че по времето на Бойко Методиев Борисов в МВР стават близо 200 неразкрити убийства, повечето в мафия стил.
Ако искате повече от същото гласувайте за ГЕРБ. Ти Избираш.🇧🇬
13:12 14.04.2026
46 РАЗМИСЛИ
„НАДПРРВАРАТА ”ЩЕ Е НЕ ЗА ПЪРВО МЯСТО
А ЗА ДА НЯМА ШЕСТО МЯСТО....☝ ЧАКАМЕ....
Коментиран от #68
13:20 14.04.2026
49 нищо ново под слънцето
Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.
И задето Петко в къщи
често тъй се мръщи -
Николинка, Ваньо, Митко
викат му сърдитко.
13:21 14.04.2026
57 Какво толкова е построил
Ааа, сетих, зайчарник в Банкя.
13:26 14.04.2026
59 Амин
До коментар #33 от "Ами то и Оня горе":Следват пет дневни народни тържества и милиони усмихнати лица при повторение по новините . И Томиславчо ще води хорото щото отдавна мераклия за мястото . Даже и физиономиите мутренски заплашителни му копира.
13:29 14.04.2026
65 Казуар
До коментар #10 от "Бай Тошо":Бай Тошо, забрави ли, че България фалира заедно с всички братски социалистически страни и великия Съветски съюз. В България хората с нетърпение очакваха госпожа Ан Макгърк с чантата да уреди външен заем. В България навсякъде плъзнаха руснаци които продаваха стоки внесени от Русия за да спечелят някакви пари.
13:34 14.04.2026
66 Само факти
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
13:35 14.04.2026
68 БЕЗ СТРАСТИ
До коментар #46 от "РАЗМИСЛИ":АБСОЛЮТНО САМО ПЕТ.....
ТОГАВА ЩЕ СЕ ВИДИ
КОИ ЩЕ НАХЛУЗЯТ ЗЕЛЕНИТЕ ЧОРАПИ..😀
13:35 14.04.2026
70 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
13:39 14.04.2026
72 Ку-ку
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мнозина се надяваха, ама с надеждата си останаха....🤣🤣🤣
13:41 14.04.2026
74 Блез Паскал
нека да Свалим и Мутрата на ГЕРБ от власт!
13:44 14.04.2026
75 Мунчо
До коментар #28 от "Ха Ха":Ако искате заемите, които ще изтеглят ПП за да раздават големите заплати на държавните служители да ги връщат и пра-правнуците ви, то тогава гласувайте за П-Петрохан.... 🤣🤣🤣
13:45 14.04.2026
78 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #28 от "Ха Ха":АБЕ Б00КЛУК 300 ЕВРО ПЕНСИЯ НА 70 ГОДИНИ ???? И ВСИЧКИ ПАРИ И ОРЪЖИЕ ЗА ФАШИСТКАТА КЛИКА В УКРАЙНА ДА СИ ПРАВЯТ ЗЛАТНИ НУЖНИЦИ . ПП-ДБ ОПРАЗНИХА ТЕХНИКАТА И ОРЪЖИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПОДАРИХА ГО УКРАЙНА СЕГА ПОДАРИХА И РЕАКТОРА НА БЕЛЕНЕ
13:46 14.04.2026
79 Народът на Бг
Сега всеки ден се събуждаме с Нови Цени на стоки, услуги и горива!
Долу ГЕРБ, Долу Борисов!
13:46 14.04.2026
84 Бай Ставри !
В затвора ще се научите да чакате...
14:04 14.04.2026
85 кво речи
До коментар #83 от "Анонимен":Бг??? Ква Бг, бе!? Нема такава държава, да не би да си имал предвид някоя марка кисело мляко???
14:07 14.04.2026
