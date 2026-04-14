Новини
България »
Пазарджик »
Асен Василев от Пазарджик: Задава се тежка криза заради Иран, доходите трябва да се вдигнат по-бързо от инфлацията
  Тема: Избори

Асен Василев от Пазарджик: Задава се тежка криза заради Иран, доходите трябва да се вдигнат по-бързо от инфлацията

14 Април, 2026 13:50 527 25

  • асен василев-
  • пазарджик-
  • криза-
  • иран-
  • доходи-
  • инфлация

"Имаме 1 милион човека, чиито пенсии не стигат, защото линията на бедност е с около 50 евро по-висока от минималната пенсия. Това трябва да спре, защото се задава още една тежка криза заради Иран. Решението трябва да е пак доходите да се вдигнат по-бързо от инфлацията. А това само с швейцарското правило няма да стане“, обясни бившият финансов министър

Снимка: ПП
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Задава още една тежка криза заради Иран. Тя пак ще тръгне по същата линия - цената на електроенергията, цената на храните, и ще удари най-уязвимите хора в страната. И решението трябва да е пак доходите да се вдигнат по-бързо от инфлацията“. Това обяви на среща с граждани в Пазарджик лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев. В разговора участваха също водачът на листата на ПП-ДБ за Пазарджик Ивайло Шотев, както и кмета на града Петър Куленски.
Асен Василев припомни как през 2022 г. по време на кабинета „Петков“, ПП за първи път постави приоритет - да не остават пенсионери под линията на бедност. Тогава тръгна много тежка криза – цените на газа, на торове, на хранителните стоки, на всичко изхвърчаха нагоре заради войната в Украйна. „Въпреки това, тогава на два пъти се вдигнаха пенсиите – през юли и втори път през октомври за най-ниските пенсии. През 2023 и 2024 г. малко дръпнахме напред и за първи път отлепихме от дъното. За първи път през 2024 г. българските семейства имаха по-високи доходи от унгарските семейства. Не бяхме последни в Европа. Унгарците останаха последни“, каза лидерът на „Продължаваме Промяната“. Той обясни, че политиката на унгарския премиер Виктор Орбан доведе до обедняване на съгражданите му. „Той се държи за всичко руско и те до ден днешен ползват руски газ и руски петрол. Обаче това ги направи по-бедни, а не по-богати. Защото най-важното е да се купува най-евтиното, а не да се купува най-братското. Това е начинът да станем по-богати във времето“, уточни бившият финансов министър.
Той припомни, че през миналата година правителството на ГЕРБ и ДПС с премиер Росен Желязков, хем със социален министър от БСП, поискаха да вдигнат пенсиите само с 5%, а не по швейцарското правило. ПП-ДБ тогава се пребориха да не се въведе тази несправедливост. „За първи път сега – през януари 2026 г. пенсиите пак паднаха под линията на бедността. Имаме 1 милион човека, чиито пенсии не стигат, защото линията на бедност е с около 50 евро по-висока от минималната пенсия. Това трябва да спре, защото се задава още една тежка криза заради Иран. Решението трябва да е пак доходите да се вдигнат по-бързо от инфлацията. А това само с швейцарското правило няма да стане“, обясни Асен Василев. По думите му решението е, както през 2022 г. да има по-голямо увеличение на пенсиите, изпреварващо на швейцарското правило.
Лидерът на ПП допълни, че формацията ще работи, за да има нормални, добре платени работни места и фокус върху семействата с деца. През 2022 г. „Продължаваме Промяната“ увеличи данъчното облекчение за деца от 20 лева на 600 лева. „Сега сме заложили да стигне 600 евро. Предложихме мярката и миналата година, но управляващите тогава не я приеха“, припомни Асен Василев. Той допълни, че от ПП ще искат двоен размер на майчинство за майките с близнаци, както и да се изплаща 100% майчинството, дори когато жената се върне на работа, за да може по-лесно да си гледа децата и да работи.
Асен Василев отдели и специално внимание на неефективното харчене на публичните пари в здравеопазването. По думите му трябва да се върне контрола в сектора и да се помогне на хората да не доплащат. „Ние в момента доплащаме най-много от цяла Европа за здраве. Уж е безплатно, а пък всеки път, като влезем в болница, все нещо трябва да се плати. Парите за здраве се вдигнаха от 4,5 млрд. лева по време на Ковида на почти 11 млрд. лева сега. Два пъти и половина горе-долу се качиха. Обаче нито стана по-добро здравеопазването, нито стана по-евтино за гражданите. Трябва да се сложи много ясен контрол“, категоричен беше лидерът на ПП.
Бившият финансов министър разказа пред хората в залата плана на експертите в „Продължаваме Промяната“ как това може да се случи. „Касата като плаща нещо за вас, да получите SMS: „НЗОК сега плати изследване за вас и Вие да имате опция да отговорите на SMS-а: "Аз не съм се изследвал" или "Хубаво де, Касата като плаща на мен, защо пак ми искаха пари?". Това нещо стане ли, подобрят ли се заплатите на младите лекари и на медицинските сестри, вкарат ли се в пътеките възможност най-евтините консумативи и материали да минат без доплащане, да може да влезете в болница и да излезете, без да платите една стотинка, нещата ще стоят по съвсем различен начин“, допълни Асен Василев. Той беше категоричен, че това не е въпрос на пари, а на организация да се спрат едни кражби, които се случват в момента в здравеопазването.
Лидерът на ПП припомни, че когато преди 5 г. „влязохме в политиката, мечтата ни беше България да стане нормална, богата, справедлива държава“. Той обобщи, че Промяната е управлявала веднъж за 6,5 месеца и втори път за 9 месеца в коалиции, където всеки гледа да те прецака. За сравнение, служебните кабинети на Румен Радев имат 2,5 години управление.
„Сега имаме шанс да преборим Борисов и Пеевски, ако българите излязат да гласуват, както в Унгария излязоха да гласуват страшно много хора“, каза Асен Василев. Той обясни, че избирателната активност в Унгария беше 78%, а на последните избори в България – 38%. Ако на предстоящите на 19 април избори у нас тя достигне 65%, Борисов и Пеевски вече няма да са фактор, защото двамата заедно ще имат под 80 депутата. „Тогава вече може да се смени главният прокурор. МВР сега почна малко да ги понагърчва заради изборни измами и за първи път да видим някакви хора арестувани за това, че дават пари да купуват гласове. Нали тука в Пазарджик си спомняте, ги хванахме на живо по време на местните избори и полицията каза: "Ама ние пари не видяхме“, разказа Асен Василев и призова хората да излязат и да гласуват.
Водачът на листата на ПП-ДБ за Пазарджик Ивайло Шотев заяви, че е изключително горд, тъй като се наблюдава едно пробуждане в обществото. „Цяла България въстана преди няколко месеца. За мен е важно да си дадем сметка, че промяната тръгна и от нас. Нашата съдба, нашето бъдеще зависи изцяло от нас. Затова се обръщам към вас: „Излезте, упражнете си правото на вот“, каза кандидатът за депутат.


Пазарджик / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 5 Отговор
    Хасан директно от Пазарджък. Когато доходите се вдигат по-бързо от инфлацията, тогава инфлацията е галопираща.

    13:52 14.04.2026

  • 2 Да те вдигнат

    3 5 Отговор
    Орли

    13:52 14.04.2026

  • 3 Точно

    6 5 Отговор
    Тези мизерници прецакаха още по мизерното вдигане на доходите точно преди еврозоната! Но сега нали идват избори ...

    13:55 14.04.2026

  • 4 ами

    7 4 Отговор
    Още заемчета нещо...

    13:55 14.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Този ни вкара в две войни, еврозоната и хиперинфлация.

    Коментиран от #24

    13:55 14.04.2026

  • 6 Как ще вдигнеш доходите

    7 4 Отговор
    Като само плещиш и чакаш за депутатско място на аванта.

    13:55 14.04.2026

  • 7 Асен Василев е виновен

    6 4 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    Коментиран от #19

    13:55 14.04.2026

  • 8 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Ася,ти,Гн.ма и Мирчеф ли ще вдигнете доходите Ма ? Ако някой гласува за тази е иди.т !

    13:57 14.04.2026

  • 9 Тръмп съм

    6 3 Отговор
    Асен Василев : Задава се тежка криза заради Иран.АЛООУУУ ВАСИЛЕНКЕ,ИРАН ЛИ НАПАДНА САЩ И СРАЕЛ???

    13:57 14.04.2026

  • 10 значи

    5 0 Отговор
    Още по-голяма инфлацията спирала.

    13:58 14.04.2026

  • 11 Асанчо да дойде към Петрохан

    4 2 Отговор
    Има много гласоподаватели в. Околията

    Коментиран от #15

    13:59 14.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Хасанеее как ша дигаш доходите бе - По заповед на щуката и по мое желание - имаше навремето една такава приказка за Иванушка глупака!

    ИНФЛАЦИЯ СЕ МОРИ С ГЛАД ХАСАНЕ!!! Това го пише в учебниците от първи курс още!!!!

    ДОХОДИ СЕ ВДИГАТ С ЕФЕКТИВНОСТ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ХАСАНЕ! Това пак там го пише!

    ТРЯБВА ДА ИЗКАРАШ ПАРИ ХАСАНЕ!!! ТОГАВА ДАВАШ ХАСАНЕ! Добър дълг и лош дълг Хасане! Около края на първи курс Хасане! Ама кога дипломата ти е от ХарвАрд явно не четеш Хасане!

    13:59 14.04.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН - ВЗИМАМЕ ОТ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ И
    ДАВАМЕ НА НАРОДА :)

    13:59 14.04.2026

  • 14 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 4 Отговор
    ‼️Кой искаше да открадне едни 8-9 милиарда лева?
    ➡️ Дефицитът за 2023г. е 2.2%, по-нисък от заложения 3%, също така по-нисък и от очаквания преди три седмици 2.5%.
    Новината е много добра по много причини, но не за това е този пост!
    Служебният финансов министър, Росица Велкова (от кабинета на Румен Радев с Премиер Гълъб Донев 2), прогнозираше дефицит от 6.6% и нов дълг от 16 милиарда - това беше заложила в нейният бюджет за 2023г.
    ‼️Разбира се, Асен Василев щеше да е виновен за всичко…НО, точно Асен Василев опроверга всички си критици и мрънкачи.
    ‼️Разликата от 6.6% до 2.2% е 4.4%.
    При почти 200 милиарда лева БВП, някой искаше да открадне около 9 милиарда‼️ Руменее ?!
    ➡️ 9 милиарда лева, това не е шега работа!
    ‼️И да, ако нямаше правителство, а още служебни кабинети - тези 9 милиарда щяха да “отплават” към нечия джоб, зелен чорап или катамаран…

    13:59 14.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Асанчо да дойде към Петрохан":

    Ако нема и 12-13 годишни Аго немоо го заинтересуваш да доде...

    14:00 14.04.2026

  • 16 Някой

    3 2 Отговор
    Абе не му показвайте снимката на тоя олигофрен бе, че е страшен за гледане !!!!?

    14:00 14.04.2026

  • 17 Джон Кейнс

    4 2 Отговор
    Скъсай си дипломата, Кокорчо. Повишаване на доходи при инфлационен натиск? Абсурдно е, харвардски възпитанико.

    14:01 14.04.2026

  • 18 Попов

    2 2 Отговор
    Асен Василев е единствения, който може да превърне кризата в растеж . Правил го е вече при много по тежки кризи.
    Останалите ги знаем - постна пица, застой по орбански, виденова зима ...

    Коментиран от #22

    14:02 14.04.2026

  • 19 Асанчо седя в скута на Пеевски

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Асен Василев е виновен":

    И му беше приятно!

    Коментиран от #23

    14:04 14.04.2026

  • 20 Пенсионер

    2 2 Отговор
    Това момче е гений, който наистина е загрижен за хората. Единствено той се погрижи за пенсионерите и младите семейства !

    14:04 14.04.2026

  • 21 малко истински факти

    1 2 Отговор
    Мани го , тоя е просто един лъжлив демагог по пеньоарче и нищо повече .

    14:04 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Долни пеевски подлоги !

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Асанчо седя в скута на Пеевски":

    Лъжа !
    Колко трябва да си npoZ и ограничен за да повтаряш като папагал думите на касиера на мафията Пеевски ?!
    Това ли е модела ти за подражание ? Намагнитения Пеевски ? Изпълнителя на руски поръчки ?
    Или пък си нареден на konaнkaта му ? Що не цитираш и Ицето - "На колене ме молеше да ходатайства да го извадят от Магнитски"

    14:05 14.04.2026

  • 24 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дори няколко пъти и с Украйна. Не забравяй какво си писал и доказвал.

    14:05 14.04.2026

  • 25 алооооуу

    1 0 Отговор
    ОТ КЪДЕ ПАРИ БЕ ПАЛЯЧО

    14:06 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове