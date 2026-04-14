Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. По указания на министър Хасан Адемов експертите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с колегите си от Националния осигурителен институт подготвиха промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора.
В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.
След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.
„Слагаме край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивните дни. Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет – подкрепата на най-уязвимите. Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери. Това е дългогодишен проблем, но сега той намира своето решение“, заяви министър Адемов.
Проектът за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикуван за обществено обсъждане. След края на консултациите ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.
С промяна в наредба социалното министерство слага край на забавянето при плащане на пенсии заради почивни дни
14 Април, 2026 15:47 938 12
3 Увеличение на пенсиите КОГА ?
Коментиран от #7, #12
16:04 14.04.2026
4 ЧИЧО
7 Ъхъ!!!
До коментар #3 от "Увеличение на пенсиите КОГА ?":Когато поумнеете!!! Ако бяхте избрали "Продължаваме Промяната" сега щяхте да имате увеличение на пенсиите с 11 процента. Ама вас ви тегли все към крадци и айдуци като Боко, Шиши и Боташко, които освен да крадат друго не могат! А иначе, браво на министър Адемов, това трябваше отдавна да стане.
Коментиран от #8
16:20 14.04.2026
8 Атина Паднала
До коментар #7 от "Ъхъ!!!":По големи крадци и парапети без капка канадски морал са измислените менте партии ПП и ДБ
Коментиран от #9
16:40 14.04.2026
9 Ъхъ!!!
До коментар #8 от "Атина Паднала":Е!!! Щом ти плащат шишкавите можеш да ги плещиш всякакви!
16:51 14.04.2026
12 Герп боклуци
До коментар #3 от "Увеличение на пенсиите КОГА ?":И лудите цени на горивата, че тепърва ще се отрази и в магазините
17:10 14.04.2026