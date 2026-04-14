Новини
България »
Всички градове »
С промяна в наредба социалното министерство слага край на забавянето при плащане на пенсии заради почивни дни

14 Април, 2026 15:47 938 12

  • плащане на пенсии-
  • забавяне-
  • почивни дни-
  • наредба-
  • промяна

С промяна в наредба социалното министерство слага край на забавянето при плащане на пенсии заради почивни дни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. По указания на министър Хасан Адемов експертите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с колегите си от Националния осигурителен институт подготвиха промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора.
В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.
След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.
„Слагаме край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивните дни. Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет – подкрепата на най-уязвимите. Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери. Това е дългогодишен проблем, но сега той намира своето решение“, заяви министър Адемов.
Проектът за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикуван за обществено обсъждане. След края на консултациите ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да му

    8 3 Отговор
    мислят Кауфланд,Лидъл и Билла

    15:57 14.04.2026

  • 2 Тези

    4 6 Отговор
    ТЕЯ НЕ БЯХА ЛИ, ЗА ДА НАПРАВЯТ ПРЕСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ - какви наредби, стратегии и други глупости дробят ....

    16:01 14.04.2026

  • 3 Увеличение на пенсиите КОГА ?

    13 1 Отговор
    И с колко, с мижавите 7% при инфлация 300 %!!! Засрамете се

    Коментиран от #7, #12

    16:04 14.04.2026

  • 4 ЧИЧО

    0 10 Отговор
    Полицията ходи по села и паланки да гони и хваща купувачи на гласове а министър Адемов Законно ги подкупва. Това е то преди избори да си на власт.

    16:06 14.04.2026

  • 5 Истината боли

    1 4 Отговор
    СИГAНСКА ЕСЕН
    (днешна мотoрна избoрна песен)

    Ний бивши ПAРТИЗАНИ,
    превърнали се в кoлхозни КАЛПAЗАНИ
    не забравили за наша СЛАВА.
    Покoрявайки един народ.
    пoтушихме в него неговата СЛAВА.

    Носим ний сeмето на радостта,
    който не ни вярва, че рeволюция е тя.
    Рeволюция в сърцето,
    само като смигнеме на Aйшeто.

    Че тя носи потенциала на РAЗПЛОДА.
    Aйшeто наше е в основата на НАРОДА.
    Деца ний правиме на пoразия.
    В това е нашта CИЛА и CТИХИЯ.

    С Кoнна Aрмия ний дойдохме
    Кpишна наший Бог ни РEЧЕ.
    Де Видиш ЦИВИЛИЗoВАНО ЧOВЕЧЕ
    Сеpни му в УCТАТА БЕ ЧOВЕЧЕ

    Сеpни напред, Сеpни назад.
    Сеpни Налево и на Десно,
    Навсякъде да има CМРАД.
    Светът да ПOДИВЕЕ, че сме малко БРАТ

    Дивaта природа е в кpъвта ни.
    на кyчетo хрaнопровода е ЗОВА НИ.
    Всички кaмъни и пеcъчинки
    са наши цигaнски картинки.

    Ний крилати сме в душата
    светът ни пее в мъpдoлята.
    Защо светът не иска да ни слуша?
    Може би ни имат всите рoби до ГУШA?

    Ний сме рицaрите на Кaтуна
    покoрители на ЕврoРОМА.
    Рим е наш престолен град.
    Париж е в наш, превзет.
    За Срeдец да не говорим
    Името му ний CМЕНИХМЕ
    и сега СOФИЯ се той зове.

    Да Сoфия става Сoфия по външна ЗАПОВЕД не по наше БЪЛГАРИАНСКО УСМОТРЕНИЕ

    Факт!
    Евpеите и Цигaните тогава като са и сменяли името са биле понад 30% от населението на С0фия придошла смрад по времето на Oсманлиите!

    Айде наще. Чиста Жива КAНАЛИЗАЦИЯ!

    16:12 14.04.2026

  • 6 БеГемот

    4 1 Отговор
    Вземам пенсията на баща ми с пълномощно....първият ден парите свършиха преди мен девет и половина сутринта ,вторият по същото време служителката обяви че и остава една папка а имаше десет пенсионера преди мене...естествено им теглих една майна и си тръгнах взех я днес след велик ден едвам за малко пак...та така с български пощи...

    16:18 14.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Увеличение на пенсиите КОГА ?":

    Когато поумнеете!!! Ако бяхте избрали "Продължаваме Промяната" сега щяхте да имате увеличение на пенсиите с 11 процента. Ама вас ви тегли все към крадци и айдуци като Боко, Шиши и Боташко, които освен да крадат друго не могат! А иначе, браво на министър Адемов, това трябваше отдавна да стане.

    Коментиран от #8

    16:20 14.04.2026

  • 8 Атина Паднала

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ!!!":

    По големи крадци и парапети без капка канадски морал са измислените менте партии ПП и ДБ

    Коментиран от #9

    16:40 14.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Паднала":

    Е!!! Щом ти плащат шишкавите можеш да ги плещиш всякакви!

    16:51 14.04.2026

  • 10 бфбж

    2 0 Отговор
    От 1 юли пенсиите трябва да се увеличат с над 10%. Швейцарското правило не отговаря на жестоката инфлация.

    16:52 14.04.2026

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ако 7ми е неделя?

    17:09 14.04.2026

  • 12 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Увеличение на пенсиите КОГА ?":

    И лудите цени на горивата, че тепърва ще се отрази и в магазините

    17:10 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол