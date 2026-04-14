Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Матева: В ЦИК няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения

14 Април, 2026 17:21 281 1

  • росица матева-
  • цик-
  • сигнали-
  • нарушения

Мария Атанасова

В Централната избирателна комисия (ЦИК) няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева на брифинг пред журналисти. Тя участва в Деня на отворените врати на ЦИК, в рамките на който навършили пълнолетие ученици, които ще упражнят правото си на глас за първи път на предстоящите парламентарни избори, се научиха как да гласуват с хартиена бюлетина и чрез машина. Събитието се състоя в мраморното фоайе на парламента.

В ЦИК постъпват сигнали за предизборна агитация на чужди езици в социалните мрежи, но съгласно Изборния кодекс публикациите в социалните мрежи не могат да бъдат следени от ЦИК, тъй като не се приемат за медийна услуга и остават без разглеждане, каза Матева.

Няма информация за сума, нито за много лица, регистрирани на един адрес, каза Росица Матева по повод информация за иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове.

Имаме четири адреса в страната, където по служебен път са регистрирани 97 хиляди български граждани, които не са имали постоянен адрес, който да посочат при придобиване на българско гражданство, коментира още говорителят на ЦИК. Тя обясни, че единият от тях е в район „Средец“ в София, като има още три такива секции в Благоевград. Матева посочи, че става дума за граждани на Република Северна Македония, които не са посочили адрес в страната, когато са придобивали българско гражданство.

Матева каза още, че няма промяна в начина на гласуване на предстоящите избори спрямо последните пет години. Тя добави, че районните избирателни комисии са деветчленни, пропорционално на деветте партии в парламента.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В ЦИК няма постъпили сигнали

    1 0 Отговор
    щото сте кръгла нула и за нищо не ставате смешкофци

    сигнали има в полицията
    които ги фащат и пускат без обвинения

    17:31 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове