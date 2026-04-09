Русия поддържа големи териториални цели в Украйна, отвъд исканията за изтегляне на Украйна от Донецка област.

Заместник-началникът на украинската президентска администрация, полковник Павло Палиса, заяви пред украинската информационна агенция РБК-Украйна на 8 април, че руските сили имат амбициозни планове за бойното поле за 2026 г. и след това, но нямат силите да ги изпълнят.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Палиса съобщи, че руските сили ще се съсредоточат главно върху завземането на останалата част от Донбас и ще засилят усилията си в граничния район между Днепропетровск и Запорожка област през 2026 г. Палиса заяви, че военните цели на Русия включват създаване на буферна зона по северната украинско-руска граница в Харковска, Сумска и Черниговска области; създаване на условия за завземане на цялата Запорожка и Херсонска област; и завземане на Николаевска и Одеска области в дългосрочен план. Палиса отбеляза също, че Русия планира за първи път да създаде буферна зона в югозападната Виницка област на Украйна от територията на Приднестровието - проруската молдовска парадъдържава.

Палиса подчерта, че руските сили в момента нямат офанзивни способности, за да постигнат която и да е от тези цели. Той вече оцени през юни 2025 г., че руските сили са се стремили да завземат оперативно значима част от Донецка област до 1 септември 2025 г.; останалата част от Херсонска област и буферна зона в Северна и Южна Украйна до края на 2025 г.; и цялата земя на изток от река Днепър в Северна и Източна Украйна и по-голямата част от Николаевска и Одеска области до края на 2026 г.

Репортажът на Палиса за военните планове на Русия за 2026 г. е в съответствие с дългогодишната оценка на ISW. Кремъл редовно твърди, че Русия "трябва" да създаде буферна зона в Северна Украйна, сигнализирайки за по-широки териториални искания и поставяйки условия, за да изисква по-късно Украйна да отстъпи част или цялата тази територия, включително в области, където руските сили имат минимално или никакво военно присъствие.

Служители на Кремъл рутинно се позовават на концепцията на Кремъл за "Новорусия" - аморфен регион в Южна и Източна Украйна, който се простира отвъд Крим и четирите области, които Русия незаконно е анексирала - за да оправдаят постоянно разширяващите се руски териториални амбиции в Източна и Южна Украйна.

Руски служители също така са характеризирали Харков и Одеса като "руски" градове.

Предполагаемото желание на Русия да разшири буферна зона до Виническа област е в съответствие с руските служители, предявяващи претенции към украинска територия отвъд Донбас, и опровергава руското твърдение, че преговорите за прекратяване на войната са изцяло зависими от това Украйна да отстъпи Донецка област.

Украинските технологични адаптации и иновации в областта на дроновете продължават да предоставят на Украйна тактическо и оперативно предимство, тъй като руските сили понасят големи загуби. Палиса съобщи, че руските сили са понесли 316 жертви на квадратен километър настъпление в Донецка област през първото тримесечие на 2026 г. (от 1 януари до 31 март 2026 г.).

Палиса заяви, че руските сили са понесли около 120 жертви на квадратен километър настъпление през 2025 г. и приблизително 160 жертви само в посока Покровск през 2025 г. Палиса съобщи, че украинските сили като цяло са възвърнали численото си превъзходство в дронове над руските сили на фронтовата линия и сега имат 1,3 ударни дрона на всеки руски ударен дрон. Палиса отбеляза, че руските сили все пак поддържат количественото предимство в някои райони, където концентрират настъпателни операции.

Палиса добави, че 32% от украинските дронове са устойчиви на електронна война оптични дронове, в сравнение с 24% от руските дронове. Палиса също така отбеляза, че украинската кампания за удари със среден обсег срещу руски площадки за изстрелване на дронове и инфраструктура, включително удари срещу окупираното градско летище Донецк и ретранслатори на дронове в окупирания Крим, е попречила на руските сили да изстрелят "до 1000 дрона" едновременно и е принудила руските сили да разпределят изстрелванията на дронове през целия ден.

Отбранителните успехи на Украйна, адаптациите на дроновете и кампанията за удари със среден обсег очевидно създават усложняващи се ефекти, които влошават както руските фронтови сили, така и руската кампания за удари с голям обсег. Неотдавнашните украински настъпления в Южна Украйна от края на януари 2026 г. също създадоха каскадни оперативни ефекти на фронтовата линия, които принудиха руските сили да избират между защита от украински контраатаки или разпределяне на човешка сила и ресурси към други сектори на фронтовата линия.

Неотдавнашните успехи на Украйна постигат тактически, оперативни и стратегически бойни цели, въпреки руските твърдения, че украинските фронтови линии са на ръба на колапс.

Кремъл продължава да участва в координирани информационни усилия, насочени към засилване на реториката за ядрена ескалация, вероятно в опит да се вбие клин между Съединените щати и Европейския съюз. Руската служба за външно разузнаване (СВР) заяви на 8 април, че неопределени лидери на ЕС водят дискусии за разработване на капацитет за производство на ядрени оръжия в ЕС.

СВР конкретно заяви, че Русия насочва това обвинение към вниманието на Съединените щати, за да им помогне да предотвратят разработването на ядрени оръжия от ЕС. СВР изглежда отправя тези безпочвени обвинения като част от продължаващите усилия на Кремъл да разклати отношенията между САЩ и ЕС в полза на Русия, като представя ЕС като действащ в противоречие с ядрените интереси на САЩ. Кремъл често използва СВР, за да подкрепи безпочвени твърдения за предполагаемите ядрени стремежи на Украйна и да отправя ядрени заплахи срещу Украйна, Обединеното кралство и Франция.

СВР по подобен начин обвини Обединеното кралство и Франция през февруари 2026 г., без доказателства, в опит за прехвърляне на "мръсна бомба" или ядрено оръжие на Украйна, което вероятно ще наруши текущите дискусии относно западните гаранции за сигурност за Украйна.