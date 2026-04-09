Руската армия - амбициозни планове за Украйна, но скромни успехи на фронта

Русия поддържа големи териториални цели в Украйна, отвъд исканията за изтегляне на Украйна от Донецка област.
Заместник-началникът на украинската президентска администрация, полковник Павло Палиса, заяви пред украинската информационна агенция РБК-Украйна на 8 април, че руските сили имат амбициозни планове за бойното поле за 2026 г. и след това, но нямат силите да ги изпълнят.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Палиса съобщи, че руските сили ще се съсредоточат главно върху завземането на останалата част от Донбас и ще засилят усилията си в граничния район между Днепропетровск и Запорожка област през 2026 г. Палиса заяви, че военните цели на Русия включват създаване на буферна зона по северната украинско-руска граница в Харковска, Сумска и Черниговска области; създаване на условия за завземане на цялата Запорожка и Херсонска област; и завземане на Николаевска и Одеска области в дългосрочен план. Палиса отбеляза също, че Русия планира за първи път да създаде буферна зона в югозападната Виницка област на Украйна от територията на Приднестровието - проруската молдовска парадъдържава.
Палиса подчерта, че руските сили в момента нямат офанзивни способности, за да постигнат която и да е от тези цели. Той вече оцени през юни 2025 г., че руските сили са се стремили да завземат оперативно значима част от Донецка област до 1 септември 2025 г.; останалата част от Херсонска област и буферна зона в Северна и Южна Украйна до края на 2025 г.; и цялата земя на изток от река Днепър в Северна и Източна Украйна и по-голямата част от Николаевска и Одеска области до края на 2026 г.
Репортажът на Палиса за военните планове на Русия за 2026 г. е в съответствие с дългогодишната оценка на ISW. Кремъл редовно твърди, че Русия "трябва" да създаде буферна зона в Северна Украйна, сигнализирайки за по-широки териториални искания и поставяйки условия, за да изисква по-късно Украйна да отстъпи част или цялата тази територия, включително в области, където руските сили имат минимално или никакво военно присъствие.
Служители на Кремъл рутинно се позовават на концепцията на Кремъл за "Новорусия" - аморфен регион в Южна и Източна Украйна, който се простира отвъд Крим и четирите области, които Русия незаконно е анексирала - за да оправдаят постоянно разширяващите се руски териториални амбиции в Източна и Южна Украйна.
Руски служители също така са характеризирали Харков и Одеса като "руски" градове.
Предполагаемото желание на Русия да разшири буферна зона до Виническа област е в съответствие с руските служители, предявяващи претенции към украинска територия отвъд Донбас, и опровергава руското твърдение, че преговорите за прекратяване на войната са изцяло зависими от това Украйна да отстъпи Донецка област.
Украинските технологични адаптации и иновации в областта на дроновете продължават да предоставят на Украйна тактическо и оперативно предимство, тъй като руските сили понасят големи загуби. Палиса съобщи, че руските сили са понесли 316 жертви на квадратен километър настъпление в Донецка област през първото тримесечие на 2026 г. (от 1 януари до 31 март 2026 г.).
Палиса заяви, че руските сили са понесли около 120 жертви на квадратен километър настъпление през 2025 г. и приблизително 160 жертви само в посока Покровск през 2025 г. Палиса съобщи, че украинските сили като цяло са възвърнали численото си превъзходство в дронове над руските сили на фронтовата линия и сега имат 1,3 ударни дрона на всеки руски ударен дрон. Палиса отбеляза, че руските сили все пак поддържат количественото предимство в някои райони, където концентрират настъпателни операции.
Палиса добави, че 32% от украинските дронове са устойчиви на електронна война оптични дронове, в сравнение с 24% от руските дронове. Палиса също така отбеляза, че украинската кампания за удари със среден обсег срещу руски площадки за изстрелване на дронове и инфраструктура, включително удари срещу окупираното градско летище Донецк и ретранслатори на дронове в окупирания Крим, е попречила на руските сили да изстрелят "до 1000 дрона" едновременно и е принудила руските сили да разпределят изстрелванията на дронове през целия ден.
Отбранителните успехи на Украйна, адаптациите на дроновете и кампанията за удари със среден обсег очевидно създават усложняващи се ефекти, които влошават както руските фронтови сили, така и руската кампания за удари с голям обсег. Неотдавнашните украински настъпления в Южна Украйна от края на януари 2026 г. също създадоха каскадни оперативни ефекти на фронтовата линия, които принудиха руските сили да избират между защита от украински контраатаки или разпределяне на човешка сила и ресурси към други сектори на фронтовата линия.
Неотдавнашните успехи на Украйна постигат тактически, оперативни и стратегически бойни цели, въпреки руските твърдения, че украинските фронтови линии са на ръба на колапс.
Кремъл продължава да участва в координирани информационни усилия, насочени към засилване на реториката за ядрена ескалация, вероятно в опит да се вбие клин между Съединените щати и Европейския съюз. Руската служба за външно разузнаване (СВР) заяви на 8 април, че неопределени лидери на ЕС водят дискусии за разработване на капацитет за производство на ядрени оръжия в ЕС.
СВР конкретно заяви, че Русия насочва това обвинение към вниманието на Съединените щати, за да им помогне да предотвратят разработването на ядрени оръжия от ЕС. СВР изглежда отправя тези безпочвени обвинения като част от продължаващите усилия на Кремъл да разклати отношенията между САЩ и ЕС в полза на Русия, като представя ЕС като действащ в противоречие с ядрените интереси на САЩ. Кремъл често използва СВР, за да подкрепи безпочвени твърдения за предполагаемите ядрени стремежи на Украйна и да отправя ядрени заплахи срещу Украйна, Обединеното кралство и Франция.
СВР по подобен начин обвини Обединеното кралство и Франция през февруари 2026 г., без доказателства, в опит за прехвърляне на "мръсна бомба" или ядрено оръжие на Украйна, което вероятно ще наруши текущите дискусии относно западните гаранции за сигурност за Украйна.
2 Мими Кучева🐕
Затова Путин бавно и скромно размазва брацка Окраина.😎🤗🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #12, #16, #55
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А реалността е друга...
08:32 09.04.2026
4 Браво, сега пуснахте "Института"
сега пуснахте "Института",
след малко дайте какво казва Дойче Веле.
Коментиран от #39
08:32 09.04.2026
5 Е вече
Поне далаверка има ли някаква или просто за кеф?
08:33 09.04.2026
6 Иво
08:34 09.04.2026
8 Колко да са скромни успехите
Светът не е спокоен
Коментиран от #20, #23
08:35 09.04.2026
9 Мими Кучева🐕
08:35 09.04.2026
10 Виктория Нюланд
До коментар #1 от "Пич":Я не обиждай!
08:35 09.04.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":Путин бавно и скромно избива....руснаците.
Коментиран от #59
08:39 09.04.2026
13 Аз съм веган
Коментиран от #25, #76
08:40 09.04.2026
14 Кой точно финансира "Института"
"Институтът за изучаване на войната (ISW) се финансира от американски военни контрагенти като General Dynamics, Raytheon, CACI и DynCorp, което поражда опасения относно потенциална пристрастност поради връзките им с отбранителната промишленост. Той не приема държавно финансиране, разчитайки на частни донори, въпреки че конкретните имена не са напълно разкрити. ISW се ръководи от основателката Кимбърли Каган и включва генерал в оставка Джак Кийн. Кимбърли е омъжена за Фредерик Каган, свързан с неоконсервативните фигури Робърт Каган и Виктория Нюланд, което предизвиква спекулации за идеологическо влияние. ISW твърди, че е безпартиен и е широко цитиран, но финансирането и лидерските му връзки предполагат възможни „ястребови“ наклонности, особено в анализа на войната в Украйна."
08:40 09.04.2026
16 Мишел
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":Нацистка Украйна започна тази война през 2012г. с опита за геноцид срещу руснаците в Донбас под лозунга " Москаляку на гиляку". Русия защити руското население. НатО хареса да воюва с Русия чрез кръвта на украинците, с надеждата, че Русия ще бъде победена и ще се разпадне. Вместо това обаче вървим към разпада на НатО.
Коментиран от #30, #37
08:44 09.04.2026
19 Ако потрошването
08:47 09.04.2026
20 Мишел
До коментар #8 от "Колко да са скромни успехите":Украйна е загубила в тази война 145000 кв км . територия и населението е намаляло с над 30%.
08:47 09.04.2026
21 Иво Христов
Коментиран от #32, #33, #67
08:47 09.04.2026
22 Виж. Краварите
08:48 09.04.2026
23 Лука
До коментар #8 от "Колко да са скромни успехите":Рашистите да не се месят в българските сайтове . Имат си рашистки ! Да ги ползват ако могат !
08:49 09.04.2026
24 РУСИЯТА БЯГА ПРЕЗГЛАВА НА ЗАПАД
08:50 09.04.2026
25 Мухахаха
До коментар #13 от "Аз съм веган":Обичам веганчета много са крехки
08:51 09.04.2026
26 бай Дончо
08:52 09.04.2026
27 Истината
Коментиран от #66
08:52 09.04.2026
28 Тцк ......тцк
08:52 09.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лука
До коментар #16 от "Мишел":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #38
08:53 09.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да те питам
До коментар #21 от "Иво Христов":А ФАЩ победи ли Иран?
08:54 09.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Факти
До коментар #16 от "Мишел":"Русия защити руското население" - Как? Като уби милион руснаци? На Путин не му пука за руското население. Той уби, осакати и прогони милиони руснаци. Путин се интересува само от територията.
08:57 09.04.2026
38 Мишел
До коментар #30 от "Лука":Фантазираш. Фашизмът няма почва в държава, която е загубила 20% от населението си в борбата с него.
Коментиран от #41
08:57 09.04.2026
39 Този "институт"
До коментар #4 от "Браво, сега пуснахте "Института"":да не се ръководи от Джамбo пoмака?
08:59 09.04.2026
40 Лука
09:02 09.04.2026
41 Лука
До коментар #38 от "Мишел":Чети и след това пиши !
Коментиран от #54, #68
09:04 09.04.2026
42 АБВ
Аре, скрийте се, бе !
Коментиран от #43, #48
09:09 09.04.2026
43 Ами не чети.
До коментар #42 от "АБВ":Легай.
09:10 09.04.2026
44 Дойче Веле, време е за Дойче Веле
губи ли Русия войната, останаха ли чипове от пералните.
Искаме и вашия трети източник.
Днес може да разнообразите с обективното мнение на Тагарев,
ние също горим от желание да прочетем какво казва по въпроса Тагарев, моля ви се!
Коментиран от #46, #52
09:10 09.04.2026
46 Руснак без крак
До коментар #44 от "Дойче Веле, време е за Дойче Веле":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава?
Коментиран от #53
09:12 09.04.2026
47 ДРУГО СИ Е АМЕРИКАНЕЦА
09:13 09.04.2026
52 А при Кобзон как е бизнесът?
До коментар #44 от "Дойче Веле, време е за Дойче Веле":Върви ли?
09:17 09.04.2026
54 Копейките освен че са предатели
До коментар #41 от "Лука":Са и неграмотни.
Коментиран от #60
09:18 09.04.2026
55 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":".. Путин бавно и скромно размазва брацка Окраина..."
Спасиба таварищь Кунчева, но хората в Белгород, Брянск, Уст-Луга и един таварищь курил на балкона не споделят твойта пропаганда, 6лять 😁
Коментиран от #74
09:18 09.04.2026
56 ами
До коментар #45 от "Гресирана ватенка":ха ха ха - слава на великия пълководец стратег и просяк - вселенски и на украина без която европа ще загине
09:19 09.04.2026
57 Васил
09:19 09.04.2026
58 Някой копей да ни информира
Кога започват всенародните празници за въвеждането на шест дневна работна седмица, да пием и ние по едно уиски за тях?
Коментиран от #77
09:19 09.04.2026
59 Путин
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тихо, може да има някоя недрогирананкопейка да се усети.
09:20 09.04.2026
62 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Коментиран от #78
09:23 09.04.2026
63 Последния Софиянец
09:25 09.04.2026
65 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:29 09.04.2026
66 Хм Хм
До коментар #27 от "Истината":Амиии... Симонян: В горячей войне - два дня.
09:30 09.04.2026
68 дългото име
До коментар #41 от "Лука":а ти изобщо не пиши
09:36 09.04.2026
69 Еврака все по-малко се търси
09:37 09.04.2026
71 Моля,
09:46 09.04.2026
72 Тъжна картина
09:49 09.04.2026
73 Механик
09:50 09.04.2026
77 Механик
До коментар #58 от "Някой копей да ни информира":В момента тегля два филма от рутракер. Теглят се доста бързо. като гледам флагчетата на сийдърите виждам около 80 процента руски, 3% полски, няколко литовски и няколко украински.
Та ти как мислиш, имат ли руснаците интернет?
Щото аз съдейки по горните резултати смятам че си имат и то добър.
В същност, казаното от мен може лесно да бъде проверено от всеки. Веднага и безплатно. С минимум усилия и 100% резултатност. А ти можеш да си папагалиш колкото си искаш.
Коментиран от #81
10:01 09.04.2026
78 КГБ
До коментар #62 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Другари оплюването на Христо Грозев продължава но не дава резултат,не успяхме и да го елиминиреме с " новичок или друго . Чакаме предложения !
10:04 09.04.2026
79 За съжаление
Коментиран от #87
10:06 09.04.2026
81 Лука
До коментар #77 от "Механик":Рашистите да си ползват рашисткия нет! Не ни трябва рашистка пропаганда !
10:08 09.04.2026
82 Руснак
10:10 09.04.2026
83 И запомнете
10:11 09.04.2026
84 Путин
10:12 09.04.2026
85 Ццц
10:13 09.04.2026
86 Мишел
Русия се интересува от безопасност. Историята казва, че ако съседите са нацисти, не си в безопасност.
Коментиран от #88, #91
10:15 09.04.2026
87 Лука
До коментар #79 от "За съжаление":Вестник " правда" вярно е на страната на рашшстите . Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
10:17 09.04.2026
88 Лука
До коментар #86 от "Мишел":Русия иска да има марионетки в съседните държави :грузия армения украйна и др .
10:20 09.04.2026
90 В.В.П.
10:55 09.04.2026
91 Че кой ги заплашва бе...
До коментар #86 от "Мишел":Марульо увяхнала?
10:57 09.04.2026