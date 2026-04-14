Цончо Ганев: Всеки ден сме на терен сред хората, за да чуем какво ги притеснява

Цончо Ганев: Всеки ден сме на терен сред хората, за да чуем какво ги притеснява

14 Април, 2026 17:51

Има начин да излезем от тази спирала на трайно обедняване, коментира още той

Цончо Ганев: Всеки ден сме на терен сред хората, за да чуем какво ги притеснява - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Всеки ден сме на терен сред хората, за да чуем какво ги притеснява. Това е най-вече драмата с доходите и притесненията за сигурността – дали няма да бъдем въвлечени във война”. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Цончо Ганев, водач на листата на „Възраждане” в 23 МИР в София и в Бургас.

Ганев коментира, че за първи път виждаме кампания с множество дебати, което е добре, за да може избирателят да направи информиран избор. „Има реална възможност да види сблъсък на идеи, политики и разминаването в това, което се говори и конкретните действия. Това е изключително полезно. За съжаление лидерите на почти всички партии, с изключение на „Възраждане”, отказаха да влязат в лидерски дебат”, коментира Ганев.

Като част от икономическия екип на „Възраждане“, той е участвал в няколко дебата, свързани с икономическите програми на партиите, които най-вероятно ще влязат в следващия парламент.

„Възраждане” със своята визия за икономическото развитие, за прекратяване на всичко това, което ни се случва в икономическия живот, може би седи самостоятелно”, обясни Ганев.

Според него формацията на Румен Радев, която се очаква да стане първа политическа сила в следващото НС, не показва визия за развитие на икономиката.

„Без финанси и национална сигурност няма как да управляваш пълноценно страната. Има начин да излезем от тази спирала на трайно обедняване, особено след влизането ни в еврозоната. Има конкретни стъпки и решения, които могат да се предприемат от следващото управление. Това ще е цената ние да дадем подкрепа за следващото управление, ако бъдем поканени на разговори”, каза Ганев.

От „Възраждане” не вярват на социологията.

„В момента ни дават около 8%, но само няколко дни преди това ни даваха 4,5%. След това 6%, след това 8% – и всичко това в рамките на една седмица. Това е невъзможно от гледна точка на статистиката, на реалния живот, както и на реалните изборни процеси. Данните по социологията в момента са изключително манипулирани, необективни, нереални. Какво ще се случи, ще разберем в деня на изборите”, каза Ганев.

За „Прогресивна България” Ганев припомни, че още когато Радев беше президент представителите на „Възраждане” са били на редица консултации при него и тогава ясно и точно са аргументирали позициите си.

„Когато той тръгна да напуска поста, подадохме ръка към него и го призовахме да работим заедно в името на политики. За съжаление в неговата програма, която беше официално представена в НДК, е заложено основно на задълбочаването на членството в ЕС и НАТО. Към днешна дата тези две тези, според нас, увреждат българската икономика. Виждаме какво се случва след влизането в еврозоната. А по отношение на членството ни в НАТО и присъствието на чуждестранни бази в страната – това, според нас, намалява възможността да бъдем място за сигурност и ни въвлича в риск от военен конфликт”, каза Ганев.

„За еврозоната всички изпитваме по джоба си какво се случва. По отношение на военните бази – България официално получи дипломатическа нота от Иран, в която беше предупредено, че може да бъде обект на атака заради американските самолети, които излитат от страната”, обясни Ганев.

Така по тези два въпроса „Възраждане” и „Прогресивна България” нямали допирни точки.

„Негово право е да има тези политики и да ги предлага. Дано избирателите, които гласуват за него, го правят не заради личния му чар, а заради политиките, които иска да реализира”, коментира Ганев. И припомни, че след вота в неделя, ако Радев действително е първа политическа сила, то веднага трябва да реши кого ще покани на разговори.

„Ако покани „Възраждане”, ние ще водим разговор на база политики и ще подкрепим правителство само ако приоритетите са в интерес на българското общество – по отношение на икономиката и националната сигурност. Ако той, като лидер на своята формация, приеме да реализира тези политики, ние ще дадем подкрепа. Не искаме нито постове, нито участие в изпълнителната власт, ако тези политики не се реализират”, каза Ганев.

„От 1 януари нещо, което струваше преди 5 лева, сега е вече 5 евро. Преди приемахме за даденост, че ще отидем и ще си заредим гориво, но вече има реална опасност това да не се случи. Рафинерията ни вече работи с различни типове петрол, тъй като отказваме да приемаме руски. За да работи, тя използва шест вида петрол, по думите на Спецов. Това ни поставя пред опасност да нямаме доставки на петрол, респективно да нямаме и гориво”, смята Ганев.

Той посочи, че в момента има проблем и с цените, и с горивата. Ганев не смята също, че се е увеличило доверието към еврото, както казват от европейските институции.

„Нека всеки един от тях излезе на улицата и попита хората – доволни ли са от живота си, доволни ли са от икономическото си състояние, доволни ли са от това, че една седмица купуват определени стоки за една сума, а следващата не могат да ги купят за същата сума. Така че ние сме в много тежко икономическо състояние. Държавата е изправена пред банкрут”, смята Ганев.

Според него сме влезли в еврозоната с фалшиви данни за инфлацията и дефицита.

„Не, няма доверие в еврозоната, защото обедняхме трайно от 1 януари. Освен това сме изправени и пред енергийна криза. Ситуацията не е розова”, каза Ганев.

Той смята, че има нужда от спешни мерки, на база национален интерес, а не само на поети ангажименти към Брюксел и санкционни политики. „Кое е по-важно – да спазваме санкциите или да вдигнем санкциите, за да гарантираме доставки на газ и петрол”, каза Ганев.


