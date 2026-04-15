Венко Сабрутев: Мерките за подпомагане на младите семейства са приоритет
Венко Сабрутев: Мерките за подпомагане на младите семейства са приоритет

15 Април, 2026 09:45, обновена 15 Април, 2026 10:20 1 408

Всяка политика в държавния бюджет има пряк ефект върху живота на българските граждани

Милен Ганев, Главен редактор във Fakti.bg

Всяка политика в държавния бюджет има пряк ефект върху живота на българските граждани. Бюджетите на Асен Василев бяха различни. Насочени към повишаване на стандарта на живот. От “политиката на стабилната бедност” към политика на по-справедлив живот тук в България. Към това да останеш в България и да можеш да си позволиш да имаш деца.

Направихме първите стъпки - детските градини са вече безплатни. Увеличихме данъчните облекчения за деца от 20 лв на 600 лв на дете. Регламентирахме допълнително бащинство – 2 месеца, което може да ползвате до навършване на 8 годишна възраст на детето. Гласувахме рекордна национална програма (670 млн лева) за изграждане, ремонт и разширение на ясли, градини, училища. Увеличихме средствата за храна в яслите, градите и училищата – за да растат здрави.

Няма да сменим фокуса си и в следващото Народно събрание! Наш приоритет ще са доходите, семействата и децата на България. Поемем личен ангажимент да внесем и защитаваме следните политики:

1. Двойно увеличение на данъчното облекчение за деца – от 300 евро на 600 евро на дете;

2. 100% майчински при по-ранно връщане на работа – без дилема деца или кариера;

3. Двойни майчински при близнаци и тризнаци. Защото двойната радост е и двоен разход;

4. Инвестиционна програма за изграждане на липсващите детски градини и ясли в София – за да има ясла и градина за всяко дете (преодоляване на недостига - 10.000 неприети деца в София);

5. Бързо и безопасно оставяне и вземане на децата от училище, градина и ясла – обособяване на места за кратък престой и паркиране за родителите;

6. Премахване на дискриминацията при наемане на млади жени на работа, като здравните вноски по време на майчинство се поемат от държавата, а не от работодателя;

7. Гъвкаво бащинство, което работи за младите семейства – защото в момента едва 22% от бащите се възползват от полагащите им се 15 дни при раждане на дете;

8. Помощи за учениците в 5., 6. и 7. клас;



И не на последно място:

9. Забрана рекламата на хазарт. Да се махне от градовете и селата. От погледите ни. За да защитим нашите семейства и деца от разрухата на хазарта.
10. Да свържем игралните автомати с НАП! Защото не е справедливо всеки бизнес да е задължен да има връзка с НАП, но не и казината.

България, за която се борим:

- Където доходите не представляват бариера пред семействата да имат деца.

- Майчинските и детските осигуряват справедливото отглеждане на децата.

- Пред майките няма дилема „кариера или деца“.

- Всяко дете има своето място в детска градина и ясла, където развиват талантите им.

Имаме нужда от твоята подкрепа на предстоящите избори, за да прокараме тези политики.

Бюлетина #7

Преференция 103 за 23-ти МИР София и 102 за 26-ти МИР София-област.


