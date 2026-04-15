Новини
България »
Гюров: Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове

15 Април, 2026 12:00 651 31

  • андрей гюров-
  • избори-
  • търговия с гласове

Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми, каза премиерът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не мога да изброя всичко, което министерствата направиха през последните седмици, но има три неща, които мисля, че всеки ще запомни, защото не са били правени досега. Първи - сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. Второ - направихме крачка към истинска достъпност. И трето, може би най-видимото - показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Това заяви премиерът Андрей Гюров по време на последния брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Той призова за висока избирателна активност, тъй като "от българските граждани зависи да обезсмислят тези усилия на купувачите на гласове". "Защото високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", категоричен е Гюров.

И подчерта, че в неделя за първи път ще се гласува с паравани. "И това не е само техническа подробност - това е граница между свободния избор и контролиран вот. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за отбелязване на правилното квадратче на бюлетината", подчерта той.

Премиерът допълни: "Разработихме приложение за хора със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор. В крайна сметка демокрацията работи тогава, когато работи за всички".

Гюров отчете и добрата работа по отношение на купуването на гласове. "Резултатите са не само повече разследвания, но и по-високо доверие. Резултатът е и 1 милион конфискувани евро, като акциите на полицията продължават до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да скрият тези, които искат да опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще. Тази сутрин главният секретар на МВР ми докладва, че има оператовна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на гласове. Тоест целта е не само изкривяване на вота на българските граждани, но и да ги измамят", предупреди министър-председателят.

"Мисията, с която правителството пое управлението - е да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях. В крайна сметка демокрацията работи само тогава, когато хората вярват в нея. Приближаваме се към момента, в който ще предадем щафетата на Централната избирателна комисия. Ще я предадем на съвестта на всички членове на Секционните комисии и на вниманието на гражданите и организациите, които ще следят вота на 19 април", допълни премиерът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    15 2 Отговор
    А вашите хора с ала-бала-та ще ги преследвате ли?
    Или охраняващото ВАШЕ МВР ще си затвори очите за разни влизащи нощем с флашка при машините?

    Коментиран от #31

    12:02 15.04.2026

  • 2 военен неможач

    9 1 Отговор
    ДПА: Крайнодясната “Алтернатива за Германия“ излиза начело по рейтинг


    Според социологическо проучване на “ЮГав“ подкрепата за партията се е увеличила на 27%:
    ДПА: Крайнодясната “Алтернатива за Германия“ излиза начело по рейтинг

    0 | 15 апр. 2026 | 11:53

    Недоволството от коалиционното правителство се увеличава, като 79% от анкетираните казват, че не са доволни от неговото представяне, в сравнение с 55% през месец юни 2025 година, отбелязва ДПА.


    Крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“ (АзГ) се е превърнала в най-силната партия в Германия, предаде ДПА, като се позова на данни от социологическо проучване на “ЮГав“. Подкрепата за партията се е увеличила с един процентен пункт - до 27%.

    Подкрепата за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц е спаднала с три процентни пункта до 23%, което е най-ниското ниво за него в проучванията на “ЮГав“ от декември 2021 г. насам. Германската социалдемократическа партия, коалиционният партньор на Мерц, бележи спад с един процентен пункт - до 13%.


    Трийте месири

    12:03 15.04.2026

  • 3 провинциалист

    9 3 Отговор
    Иска да каже, че алабала-та с машините ще хване дикиш.

    12:04 15.04.2026

  • 4 Maйора

    13 2 Отговор
    Гюров , много лесно се прави това след като незаконно овладяхте цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби , както искаше лидера ви Кокорчо!

    12:05 15.04.2026

  • 5 ХАХАХА

    14 1 Отговор
    Да, сл. правителство много "синхронизирано" върши глупост след глупост, и наистина се е заело да опорочи изборите.

    12:06 15.04.2026

  • 6 Хахаха

    9 1 Отговор
    В голяма заблуда си лошо няма

    12:07 15.04.2026

  • 7 Споко , уе !

    6 1 Отговор
    Те купувачите на гласове купуват за вашите атлантически партии , основно ДПС Ново Начало и ГЕРБ . И те са проУкраински , като теб .

    12:08 15.04.2026

  • 8 леля Асенка Василева🌈🌈

    4 0 Отговор
    Гюрче, обичкам та!💋💋

    12:08 15.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ДА ХВАНЕШ 1 МИЛИОН ОТ 100 МИЛИОНА
    .....
    СИ Е РЕЗИЛ , СТИГА САМОРЕКЛАМИ :)

    12:08 15.04.2026

  • 10 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Единственото, което показа, че те е грижа за украинските нацисти, паветно.

    12:11 15.04.2026

  • 11 Българин

    4 2 Отговор
    Най-голямите търговци на гласове са дебелака Пеевски и тиквата Борисов.

    12:17 15.04.2026

  • 12 Тоя папагал

    7 1 Отговор
    Е един долнопробен палячо.

    12:18 15.04.2026

  • 13 Аууу

    3 0 Отговор
    Всички партии търгуват едните в кеш другите в картите трети с назначаване на работа.Тоя открил в циганските махали няколко купени гласове и се хвали как ще намери тези които работодатели са вкарали като боноси в картите или тези които ще бъдат назначени.всички партии са боклуци.

    12:20 15.04.2026

  • 14 Циониста

    4 1 Отговор
    Гюров-циониста ОБЛАДА МВР, а сега иска да обладае и държавата ...

    12:22 15.04.2026

  • 15 Хмм

    5 1 Отговор
    показахте, че сте слугинаж и мразите България

    12:23 15.04.2026

  • 16 Иво Мирчев паважник от с.Крушари

    4 2 Отговор
    Браво, Гюро! В неделя мачкаме по украинския сценарий през мадуровките!

    12:25 15.04.2026

  • 17 фцокас

    1 1 Отговор
    Гюро глупака от ПП и ДБ педофили, в Тубата има филмче от Величие как са хванали ГЕРБ и свинята как са печатали бюлетини кои колкото иска и са си ги раздали вече. Сега в сряда мафията си е нагласила изборите в неделя. Ти какво си хванал бре??? Нито се знае колко са напечатани нито колко са в момента по места??? Ти какво се хвалиш??? Какво си хванал??? Устата е пуснал хубава нова песен- здраствуите братушки, с която да се поздравите всички от ПП и ДБ педофили и останалите мафиоти. Калпаазанин си и ти Гюро глупака. Христос Воскресе. Едни честни избори имаше да осигуриш и това не успя. Да връщаш парите дето си ял от българите.

    12:27 15.04.2026

  • 18 аре ве смеше връмвар

    3 0 Отговор
    кво се пъчиш с на гол тумбак чифте пищови
    дано радев има мнозинство те те махнат скоро от службицата ти дето хариза 12 милиона на зелката

    12:33 15.04.2026

  • 19 Имитация

    3 0 Отговор
    Продължават масово да се купуват гласове. Не казахте за кои партии са действали или те са независими самодейци.

    12:38 15.04.2026

  • 20 шаа

    2 0 Отговор
    Гюров: Показахме, че държавата е по-организиран търговец на гласове от търговците на гласове

    12:42 15.04.2026

  • 21 хихи

    1 1 Отговор
    доказал си трънки!??
    Не си ли се запитал, от къде са парите? В името на какво се дават?
    Трябва да рарестуваш тримата големи и да питаш защо купуват гласове?

    12:49 15.04.2026

  • 22 Умник Гюро с умници юнаци

    4 0 Отговор
    Имаха ли Гюро и неговите юнаци глави или нямаха?

    Коментиран от #23

    12:49 15.04.2026

  • 23 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Умник Гюро с умници юнаци":

    как шъ има глава, като няма шапка

    12:51 15.04.2026

  • 24 Горд българин

    0 5 Отговор
    Само като погледнеш коментарите можеш да си направиш изводите какви са повечето читатели на този сайт.Само копейки и платени амеби от герб-дпс.
    Жалка картинка.

    Коментиран от #26

    12:51 15.04.2026

  • 25 ЦСКА София

    0 4 Отговор
    Отлично правителство.Жалко,че са само временно.

    Коментиран от #27

    12:53 15.04.2026

  • 26 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Горд българин":

    И петрохански отпадъци като теб

    12:54 15.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    рома Гюров.....

    12:55 15.04.2026

  • 29 Гюро Петроханецо

    0 0 Отговор
    Този фалшив, лицемерен манекен, дето сътвори толкова глупости и предателства срещу България и въобще не му пука. Като някоя мъжка, празноглава кифла е - постоянно иска да е в ефир и всички го плюват, а Гюро мисли че дъжд вали и се хили тъпо и нагло. Просто вдигам 200 кръвно, като му видя наглата муцуна.

    12:59 15.04.2026

  • 30 Тома

    0 0 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи в тази държава

    13:00 15.04.2026

  • 31 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Показахте организация, събрахте оборотните пари на магазинчетата в махалите и списъците с вересиите.

    13:01 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове