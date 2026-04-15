Гюров: Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове

Не мога да изброя всичко, което министерствата направиха през последните седмици, но има три неща, които мисля, че всеки ще запомни, защото не са били правени досега. Първи - сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. Второ - направихме крачка към истинска достъпност. И трето, може би най-видимото - показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Това заяви премиерът Андрей Гюров по време на последния брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Той призова за висока избирателна активност, тъй като "от българските граждани зависи да обезсмислят тези усилия на купувачите на гласове". "Защото високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", категоричен е Гюров.
И подчерта, че в неделя за първи път ще се гласува с паравани. "И това не е само техническа подробност - това е граница между свободния избор и контролиран вот. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за отбелязване на правилното квадратче на бюлетината", подчерта той.
Премиерът допълни: "Разработихме приложение за хора със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор. В крайна сметка демокрацията работи тогава, когато работи за всички".
Гюров отчете и добрата работа по отношение на купуването на гласове. "Резултатите са не само повече разследвания, но и по-високо доверие. Резултатът е и 1 милион конфискувани евро, като акциите на полицията продължават до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да скрият тези, които искат да опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще. Тази сутрин главният секретар на МВР ми докладва, че има оператовна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на гласове. Тоест целта е не само изкривяване на вота на българските граждани, но и да ги измамят", предупреди министър-председателят.
"Мисията, с която правителството пое управлението - е да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях. В крайна сметка демокрацията работи само тогава, когато хората вярват в нея. Приближаваме се към момента, в който ще предадем щафетата на Централната избирателна комисия. Ще я предадем на съвестта на всички членове на Секционните комисии и на вниманието на гражданите и организациите, които ще следят вота на 19 април", допълни премиерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нехис
Или охраняващото ВАШЕ МВР ще си затвори очите за разни влизащи нощем с флашка при машините?
Коментиран от #31
12:02 15.04.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИ Е РЕЗИЛ , СТИГА САМОРЕКЛАМИ :)
18 аре ве смеше връмвар
дано радев има мнозинство те те махнат скоро от службицата ти дето хариза 12 милиона на зелката
12:33 15.04.2026
21 хихи
Не си ли се запитал, от къде са парите? В името на какво се дават?
Трябва да рарестуваш тримата големи и да питаш защо купуват гласове?
12:49 15.04.2026
22 Умник Гюро с умници юнаци
12:49 15.04.2026
23 хихи
До коментар #22 от "Умник Гюро с умници юнаци":как шъ има глава, като няма шапка
12:51 15.04.2026
24 Горд българин
Жалка картинка.
12:51 15.04.2026
25 ЦСКА София
12:53 15.04.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Горд българин":И петрохански отпадъци като теб
12:54 15.04.2026
31 Вярно
До коментар #1 от "Нехис":Показахте организация, събрахте оборотните пари на магазинчетата в махалите и списъците с вересиите.
13:01 15.04.2026