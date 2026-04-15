17-годишно момче загина в пътен инцидент край Розино в посока Карлово, съобщават от полицията в Пловдив.

Сигналът за лек автомобил "БМВ", който излязъл извън платното за движение и се блъснал в мантинела и дърво, е получен на тел. 112 около 18.30 ч. вчера.

Колата управлявал 18-годишен младеж с двумесечен стаж зад волана. Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница.

Малко по-късно оттам е съобщено за настъпилата смърт на 17-годишното момче.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна.