17-годишно момче загина в пътен инцидент

15 Април, 2026 13:11 1 597 16

Колата управлявал 18-годишен младеж с двумесечен стаж зад волана

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

17-годишно момче загина в пътен инцидент край Розино в посока Карлово, съобщават от полицията в Пловдив.

Сигналът за лек автомобил "БМВ", който излязъл извън платното за движение и се блъснал в мантинела и дърво, е получен на тел. 112 около 18.30 ч. вчера.

Колата управлявал 18-годишен младеж с двумесечен стаж зад волана. Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница.

Малко по-късно оттам е съобщено за настъпилата смърт на 17-годишното момче.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студопор

    20 0 Отговор
    Как пък веднъж не е Лада или Алфа Ромео...?

    Коментиран от #2, #14

    13:28 15.04.2026

  • 2 За лада и алфа се иска интелект

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    За БМВ не трябват гънки

    Особено в родителския мозък

    13:35 15.04.2026

  • 3 адаша

    30 1 Отговор
    Забележете - 15, 17 и18 годишни в колата. Без възрастен. Как така, родителите са позволили това? Шофьора - с два месеца стаж. Какъв е тоя баща, или майка, които са позволили на това дете, да му дадът ключовете на колата. Убеден съм, че колата, не е лично негова. Всичко това е плод на чалгарщината и циганизацията. Вярвайте, че родителите са гласували за дпс или итн. Тези две партийки съсипаха живота ни. Те трябва да бъдат премахнати. С революция ако трябва.

    Коментиран от #15

    13:40 15.04.2026

  • 4 бмв-вето

    14 0 Отговор
    си е бмв ама друго си е голф
    о....

    13:40 15.04.2026

  • 5 бмв-вето

    23 0 Отговор
    тъмнозеленко ли е чаве-то в бмвето

    Коментиран от #16

    13:41 15.04.2026

  • 6 както е модерно

    3 0 Отговор
    пуъснах СаЛза

    13:42 15.04.2026

  • 7 Много закъснял

    14 1 Отговор
    Чак на 2 месец като взел книжката се размазал 🤣🤣🤣🤣🤣но поне жертвата компенсира забавянето до катастрофата🤣🤣🤣🤣

    13:50 15.04.2026

  • 8 така е

    14 0 Отговор
    18 годишния начинаещ шофьор цял живот е събирал от закуските в училище за да възседне 26 годишно BMW.

    14:07 15.04.2026

  • 9 Хи хи

    13 0 Отговор
    Дървото как е, добре ли е ??

    14:09 15.04.2026

  • 10 Цвете

    7 0 Отговор
    САМО ДВА МЕСЕЦА И КАКВА СМЕЛОСТ. УБИ ПРИЯТЕЛ. КОЛКО СА ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА УБИТИТЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ?

    14:13 15.04.2026

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 0 Отговор
    БМВ + малко стаж + малко мозък = смърт... за съжаление...

    14:16 15.04.2026

  • 12 Анонимен

    8 0 Отговор
    От това село няма нито един европеец,всички са със силен слънчев загар.Техните деди са живяли далеч на юг.Строяли са храмове и пирамиди.Гласувайте за светлото бъдеще на страната ни ,която вече е завладяна от марокански скакалци.

    14:28 15.04.2026

  • 13 Шкиф

    6 0 Отговор
    Там у Розино е пълно с цинги, къде не умеят да ходят както трябва камо ли да шофират и то БМВ.

    14:31 15.04.2026

  • 14 Много кофти

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    Сигурно имаше предвид Лада или Масквич... Алфа Ромео е на светлинни гонини от изостаналите руски автомобили.

    14:35 15.04.2026

  • 15 Дидо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "адаша":

    Боята няма предубеждения и родителски кахъри! Днес едно го няма, след 9 месеца е новия тираж!!

    14:52 15.04.2026

  • 16 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "бмв-вето":

    Тъмнолилаво е , почти црно , но сега поради отток на кръвъснабдяване посиве . Към тъмносиво де ...

    14:58 15.04.2026

