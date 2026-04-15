Асен Василев: Икономическите програми на ГЕРБ, БСП и Радев ни връщат към „постната пица“

15 Април, 2026 15:45 632 15

България има нужда от силен антикризисен пакет, каза лидерът на ПП

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев разкритикува остро икономическите предложения на основните си политически опоненти, като ги определи като неадекватни на задаващата се криза. Това стана при участието му вчера в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“, където той обясни какво е станало ясно от дебата с Мария Цънцарова в „Извън ефир“ по икономическите програми на партиите.

„ГЕРБ са ясни – постна пица и замразяване на доходите, и в идващата криза всеки сам да се оправя. Не трябва да се харчат пари, всичко трябва да е както Симеон Дянков го направи. БСП пък искат да вдигат данъците с въвеждане на прогресивен данък. Това щяло да помогне на някои семейства, пък другите да плащат повече“, каза Асен Василев.

„Но Прогресивна България ме учудиха. На тях пицата им беше по-постна от тази на ГЕРБ – мерките трябвало да бъдат прицелени, хората с автомобили не били бедни и нямало нужда да им се помага. Не трябвало на всички бизнеси да се помага с таван на цената на електроенергията, а само на някои бизнеси. И как ще ги определим тези бизнеси, не стана ясно. А олигархията щяла да се бори, като намалим бюджетния дефицит. Това са несвързани послания, крайнодесни, по-десни от постната пица на Дянков“, заяви Василев. И предупреди, че ако тези хора вземат управлението, периодът 2009–2011 г. със замразените заплати и пенсии ще ни се стори благодат.

По думите му икономическите виждания на Румен Радев са проблематични: „Виждаме сбъркана икономическа философия и сбъркани национални приоритети. Най-важно за България е да има силна Европа, защото там ни е пазарът, защото тя може да ни защити. Важно е Европа да има силна армия, с която може да защити интересите си. И България трябва да бъде в центъра на тази дискусия, а не да играе ролята на троянски кон и да си говори с Москва и Путин.“

Темата за Унгария също беше във фокуса на коментара му. Според него случилото се там е ясен урок за България. „Унгарците разбраха, че „евтиният“ газ и петрол не са толкова евтини. В крайна сметка Орбан ги направи най-бедните в Европа и хората го наказаха. Това показва, че когато достатъчно хора излязат да гласуват, промяната е възможна“, посочи Василев.

Той предупреди, че при нова енергийна и инфлационна вълна България трябва да реагира с решителни мерки: „Ако цената на петрола тръгне нагоре, ще ни трябва нов широк антикризисен пакет – таван на електроенергията за бизнеса, по-бърза актуализация на пенсии и доходи и силна подкрепа за семействата.“ Василев припомни, че подобен модел вече е работил успешно:

„През 2022 г. направихме пакет, който позволи доходите да растат изпреварващо на инфлацията – компенсации за бизнеса, увеличение на пенсиите, подкрепа за младите семейства. Това е моделът, който трябва да следваме.“

Според него ключовият избор пред избирателите е ясен: „Хората си задават два въпроса – как най-ефективно да махнем модела на Борисов и Пеевски и кой може да преведе страната през кризата, без да обеднеем. За да се махнат Борисов и Пеевски, трябва да им се вземе бухалката, която е главният прокурор, и да им се вземат паричните потоци.“

По отношение на съдебната реформа Василев беше категоричен, че тя е предварително условие за всякакво управление: „Първо трябва да се приемат конкретните мерки – избор на нов Висш съдебен съвет, нов прокурор и ограничаване на правомощията на главния прокурор, реална отговорност на магистратите. За това трябват 160 депутати, без ДПС и ГЕРБ. Чак след това може да се говори за правителство.“

В заключение Асен Василев подчерта, че изходът от кризата минава през активна държава и ясни приоритети: „Или ще изберем политика, която защитава доходите и бизнеса, или ще се върнем към модел, който води до обедняване. Изборът е пред българските граждани.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 3 Отговор
    ...речи СГЛОБЕНАТА Тиква Новоначалска и вГЗраждана...

    ХАХАХА

    15:54 15.04.2026

  • 2 Горски

    4 8 Отговор
    И като ударим примерно 70%-80%, какво по различно ще получим от сегашното! Още и още от ППДП, ДПС, ГЕРБ, Радев и всички останали псевдо патриоти! Който и да дойде ще ни управляват брюкселските старци, който изсмукват жизнените сили на хората в Европа! Брюксел и мръсниците там управляват хората единствено и само от икономически интерес. Гледат да си пълнят гушите и бетонират власта си, като контролират финансите на все повече държави. За това им трябва и Украйна сега. За да смучат и от нейните ресурси. Та защо и ние да не си гледаме интересите като държава!? Защото сме с продажни политици и който и да изберем ще трябва да се молим за пари и ресурси на брюкселските старци. Ако имахме държавници и държава, можеше да пазаруваме от където ни е изгодно, без да вкарваме политики в самото пазаруване и т.н и т.н.

    15:56 15.04.2026

  • 3 щок

    11 4 Отговор
    То и вие с Кирчо канадеца дадохте на българите тонове постни пици. Не си ли спомняш,какви смешници бяхте?!

    15:59 15.04.2026

  • 4 кирцата

    9 3 Отговор
    ти ще ни дадеш ли пица с кристали, уиски, и мазно турско кафе?

    16:02 15.04.2026

  • 5 Обикн. читател

    8 4 Отговор
    Асене,премини на постна пица,защото си се ошопарил.Стига си ровил под краката на Р.Радев.Знаеш за волът който ровил в пръста и е хвърлял на гърба си.Ти пръв ще почукаш на вратата на "Прогресивна България",в противен случай,се обричаш на пълна изолация в 52-то НС.

    16:03 15.04.2026

  • 6 Ококоряк

    10 2 Отговор
    А моята програма ни дава огромна пица с всичко отгоре - ма на кредит за следващите 30 години...

    16:03 15.04.2026

  • 7 Асенчу

    5 2 Отговор
    Повтарайте без да спирте:

    Светът е едно чудовищно място, Защитниците са Асен!

    16:04 15.04.2026

  • 8 Пица без кръчмаря

    3 3 Отговор
    Следващите години май ще се храним "постно".
    Природосъобразно и здравословно. Който има възможност, разбира се никой не му пречи, да блажи. Като Асенчо - отпускай ремъка дупка след дупка, над него оформи педя тлъстинка и пей черво. Кой няма възможност ще се съобразява с реалностите, които най-малко зависят от ГЕРБ, Радев и БСП.

    16:08 15.04.2026

  • 9 Ми той

    4 2 Отговор
    Асенчо е жива реклама на държавата на Бойко... събрала мазнинка...

    16:15 15.04.2026

  • 10 бфбж

    2 4 Отговор
    Тук само хора на Костя и Баце.

    16:15 15.04.2026

  • 11 Асенкъ Хиперинфлациова

    5 1 Отговор
    Мазньоч популист

    16:18 15.04.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ПЕНЬОАРА ЩЕ ОТМЕНИ .................. "ПОСТНАТА ПИЦА" С "ДЪЛГОВА ПИЦА" ...................... И ПОСЛЕ БЕДНОТИЯ КАТО В ГЪРЦИЯ ................... ФАКТ !

    16:25 15.04.2026

  • 13 Красимир

    4 0 Отговор
    Този мазник е единствения партиен водач в България, чието одобрение е по-ниско от това на партията която оглавява. Не спира да се излага и да отблъска хората със своята арогантност.

    16:30 15.04.2026

  • 14 Че аз От Държавата !

    1 0 Отговор
    Че аз От Държавата !
    Освен "

    Ти ПОСТНА ПИЦА" !

    Друго !
    Не съм Видял !


    Тя ме Кряде !
    Отвсякъде !

    Дори !
    Не Признава !

    Правата ми Постановени !

    От Канституцията !
    И Закона !

    Дори Краде от Пенсията ми !

    Като Резултат !

    От Разбойническия чл. 75 от Кодекса са Социалното Осигуряване !

    Озаконена Форма на Крадене !

    ОЖт Народното Събрание !

    В Разрез С постановеното От Конституцията и Закона !

    В България !

    И Краде Не само Мен !

    Но И Всеки От Вас !

    И Вие Си Затваряте Очите Вече 36 Години !

    16:38 15.04.2026

  • 15 Ми то след кражбите на

    1 0 Отговор
    Шарлатаните ще е добре ако ИЗОБЩО има пица, макар и постна!
    Икономиката на Кокорчи се състои във взимане на заеми, краденето им и подхвърляне по някое евро на пенсионерите.

    16:41 15.04.2026

