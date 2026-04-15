Новини
България »
София »
НАП и КЗП отчитат ръст в продажбите на горива въпреки поскъпването

НАП и КЗП отчитат ръст в продажбите на горива въпреки поскъпването

15 Април, 2026 17:41 516 17

  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел-
  • бензиностанция

В страната са регистрирани 3686 бензиностанции, като през последния месец са извършени над 820 проверки

НАП и КЗП отчитат ръст в продажбите на горива въпреки поскъпването - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цените на стоките и услугите - на прицел пред КЗП и НАП. Двете институции направиха съвместен брифинг относно проверки за необосновано увеличение на цените, обобщи "Нова телевизия".

Националната агенция за приходите е започнала ежедневно наблюдение на пазара за търговия с горива на дребно. Данните показват, че през март, въпреки по-високите цени, се наблюдава увеличение на продадените количества. Общо са продадени 353 милиона и 300 хиляди литра горива, което е с 23% повече спрямо февруари. Най-голям ръст е отчетен при дизела – 25,2%, следван от бензин А-95 – 23,6%, и пропан-бутан – 17,9%.

През първите 14 дни на април спрямо последните 14 дни на март се наблюдава намаление на продажбите на дизел с 10%, но увеличение при бензина и пропан-бутана. По последните данни цената на литър бензин е 1,48 евро, а на дизела – 1,77 евро. В сравнение с 28 февруари цената на бензина се е увеличила с 19,9%, а дизелът е поскъпнал с 38,8%. Само през март дизелът отчита ръст от 19,6% спрямо февруари, бензин А-95 – 11,01%, а пропан-бутан – 12%.

Приходите от ДДС от продажба на горива през март възлизат на 86,8 милиона евро, което е с 23,9% повече спрямо същия период на миналата година и с 44,3% повече спрямо февруари.

В страната са регистрирани 3686 бензиностанции, като през последния месец са извършени над 820 проверки. При 475 търговци е установено увеличение на маржа при поне един вид гориво, като са изискани допълнителни документи за обосновка на ценовите промени. Проверки се извършват и в десетте най-големи вериги. При 48 обекта е отчетено увеличение на цените при трите вида горива, а при 88 обекта – при дизела и бензина. В повечето случаи бензиностанциите увеличават цената само на един вид гориво и намаляват маржа при останалите.

От НАП предупреждават, че при установяване на необосновано повишение ще бъдат съставяни актове по Закона за въвеждане на еврото.

Паралелно с това текат и засилени проверки в търговската мрежа. В периода 6–13 април са извършени 639 проверки, като резултатите ще бъдат обявени до около 15 дни.

От Комисията за защита на потребителите съобщават, че съвместно с НАП са извършени близо 9 хиляди проверки, при които са съставени 863 акта, или около 10% нарушения. Най-чести нарушения има при сезонни стоки като плодове, зеленчуци, кафе, шоколад и колбаси.

Постъпилите жалби от потребители са 16 100, като тенденцията е към намаляване. Допълнително са направени 133 проверки на бензиностанции, при които са установени 6 случая на необосновано повишение на цените.

В рамките на великденската кампания са проверени над 400 обекта, като най-сериозни увеличения са отчетени при услуги и хранителни продукти. Цените на обществените паркинги са се повишили със 100%, във фитнес центровете – с около 160%, транспортните услуги – до 67%, а при фризьорските и козметичните услуги – между 17% и 100%. В заведенията за хранене увеличенията варират между 10% и 40%.

При храните най-голям ръст има при доматите – 61,9% за периода от 1 март до 15 април. Бялото зеле поскъпва с близо 30%, колбасите – с 20%, прясното свинско месо – с над 10%, сиренето – също с над 10%, кашкавалът и киселото мляко – с около 8%, белият хляб – с 7%, а яйцата – с над 5%.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Хората се запасяват

    Коментиран от #7

    17:42 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Имаше празници

    4 1 Отговор
    Затова пътувах, сега ша са кротнат

    17:48 15.04.2026

  • 4 тия кога ще ги закриват?

    5 0 Отговор
    поредните статисти на големи заплати

    то и ние отчитаме че има ръст но не получавам заплата за това

    17:53 15.04.2026

  • 5 оня с коня

    0 3 Отговор
    дано скоро бензина стигне 5€

    17:53 15.04.2026

  • 6 Горски

    7 1 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    Коментиран от #17

    17:54 15.04.2026

  • 7 сава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Или може би, Бай Ганя обича да е мазохист!?

    17:55 15.04.2026

  • 8 Ганчо Ганев

    4 1 Отговор
    До 50€/литър ще си карам колата в задръстването, след това ще си търся място за паркиране един час. Като стане бензинът 51€ се качвам на метрото.

    17:55 15.04.2026

  • 9 хаха

    1 1 Отговор
    Добре, вадят статистики за увеличения по 30-40, 100%. Колко ще е инфлацията според НСИ? Увеличените цени ЩЕ зависят и от горивата. За периода в статията са зависими от прехода към еврото и нищо друго.
    Нали беше конспирация и руска дезинформация това за двойно повишение на цените за първата година-година и нещо от еврото? Нали щяхме да сме единствената(Е, освен Хърватска, където замразиха със закон цени...) страна без такова поскъпване? Сега къде са експертите, политиците и мисирките да кажат какво става?
    Последно гледах баничка с айрян в бензиностанция 8 евро, кафе с лъжичка млечен протеин 8 евро, нормално кафе 4 евро. Е, това някак си не ми изглежда да няма поскъпване. 16лв ли струваха баничка и айрян в началото на 2025 преди да се каже, че приемаме еврото?

    18:01 15.04.2026

  • 10 Хм Хм

    2 0 Отговор
    "Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! "

    При капитализма държавата се грижи за икономиката. При социализма държавата подкрепя хората в ущърб на бизнеса, но това води до фалити, обедняване и социализмът иска да помага, но вече не може, защото няма откъде да вземе пари.
    Затова се редуват десни правителства - натрупва се капитал, на народът му писва, че е беден и сменя управлението с ляво правителство. То изхарчва капитала, за хората отново няма пари и народът казва "Тия не стават!".
    И те така.

    18:03 15.04.2026

  • 11 Разбирач

    2 2 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Имаме пари угаждаме си

    18:03 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емигрант

    2 0 Отговор
    А така, купувайте и не чакайте намаление прооссти българи ! А тук има вече намаление и първата причина е спад на клиентите на бензиностанциите ! С горивата е същия "цирк" като с цените на апартаментите ви, те растат постоянно, но клиентите не намаляват, антилогично и по-важното е АНТИЧОВЕШКО ! Не сте нация вие за тази планета населена с човешки същества, вие освен с човешки образи по нищо друго не наподобявате на хомосапиенс !

    18:08 15.04.2026

  • 14 Абе

    1 0 Отговор
    Продажбите тоя с Х5 Р 04 64 КВ не го интересуват след смяна гушва 2 туби в сака и прецаква шефа - т-п-ка

    18:08 15.04.2026

  • 15 МП4

    1 1 Отговор
    Нормално да пълнят , бензина ще стигне 5 лв , а нафтата 6 лв , още малко (обръщам го в.лв за неграмотните)

    18:13 15.04.2026

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор
    От статията е видно че въпреки пскъпването,горивата се продават като топъл хляб,като при това БАШ първенецът по поскъпване - Дизела държи първенството.А ЗАЩО Е ТАКА/"кооой ще ми каже..."/?Ами защото сме не само в ЕС,ами и в Шенген и румънци,Гърци и ВСЯКАКВИ транзитно преминаващи пълнят догоре Резервоара от НАЙ-ЕВТИНИТЕ ГОРИВА в ЕС!Има тука едни Полуидиоти/те се водят Идиоти-Инвалиди,затова и са най-опасни особено когато се ядосат/,ксоито призовават НЕИСТОВО да смъкнем Акциза и ДДС-то на Горивата...Ама откога чакат тая Манна небесна изредените отмен комшии,които ако сега влизат и пълнят Резервоара 1 път на ден,ще го правят вече 2 пъти,че даже и туби ще пълнят за да продават в държавите си,което значи че БГ ще субсидира не нас,а Тях!

    18:17 15.04.2026

  • 17 Това не бях срещал тук

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    и това срещнах, не те ли досрамя бе "горски" да ми копираш коментарът от преди няколко дни и да го пуснеш тук от твое име ? Ка сега да не си помисля, че си от лесно манипулираните, поне една дума да беше сложил твоя ей така за разнообразие, как да се научи българинът да мисли сам и да не му влияе друг, така никога никой няма да може да направи правилния избор......всеки ще зависи от друг и кашата забъркана ще бъде добре дошла за мутрите.....

    18:23 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове