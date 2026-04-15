Габриел Вълков: Цените на горивата ни карат да се чувстваме като капитани на частен самолет

15 Април, 2026 17:48 641 28

Поскъпването на горивата има пряко отражение върху стандарта на живот, като води до верижно увеличение на цените в цялата икономика

Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Днес минах да заредя автомобила си през столична бензиностанция. Бензин – 1,51 евро, дизел – 1,78 евро. Оказва се, че при средно голям резервоар едно зареждане на колите ни струва към 80 – 100 евро.“

С тези думи Габриел Вълков днес постави акцент върху нарастващия натиск върху домакинствата заради високите цени на горивата.

„За момент, зареждайки, осъзнах, че вече имам лукса да се чувствам като капитан на частен самолет. Ако не друго, то със сигурност разходите ни за гориво в момента отговарят на тази детска фантазия.“

Според него поскъпването на горивата има пряко отражение върху стандарта на живот, като води до верижно увеличение на цените в цялата икономика.

„Вдигането на цената на горивата бърка в джоба на всеки български гражданин. Когато се покачват горивата, с тях растат и всички останали стоки и услуги.“

Вълков отправя критика към служебното правителство за липсата на адекватни мерки в последните месеци.

„Служебното правителство вече близо два месеца не дава реални решения на хората. Аз не искам да карам частен самолет. А вие?“

От „БСП – Обединена левица“ още преди две седмици предложиха конкретни мерки за овладяване на цените на горивата, включително намаляване на ДДС и акциза, както и въвеждане на компенсации в размер на 15–20 евроцента на литър.

От коалицията подчертават, че за реализирането на тези мерки са необходими законодателни промени. В тази връзка БСП свика извънредно заседание на Народното събрание с цел да бъдат разгледани и приети необходимите решения, като кворумът на заседанието бе саботиран от част от политическите сили.

Левицата изрази своята критика и към кабинета. От БСП-ОЛ заявяват, че вместо да внесе конкретни предложения за справяне с кризата в парламента, служебното правителство е предприело външнополитически ангажименти, включително подписването на 10-годишно споразумение с Украйна за отбранителна, икономическа и финансова помощ.

По думите на Вълков, нарастващите цени засягат най-силно домакинствата с по-ниски доходи, тъй като увеличението на разходите за горива, енергия и основни стоки има пряко отражение върху ежедневния им бюджет.

От БСП-ОЛ заявяват, че ще продължат да настояват за политики, насочени към защита на потребителите и повишаване на жизнения стандарт.

„Една справедлива България е възможна“, посочи Вълков, подчертавайки необходимостта от навременни и ефективни решения в интерес на гражданите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Да няма някакви забрани умни хора да влизат в политически партии.....?! По Конституция нещо........ не съм прочел, сигурно.....

    17:51 15.04.2026

  • 2 1488

    7 2 Отговор
    политик е най сладката и най благородната професия

    17:53 15.04.2026

  • 3 Смях

    8 1 Отговор
    Синът на автокрадеца Жоро Пясъка говори за кражби

    17:54 15.04.2026

  • 4 Гергевски

    9 0 Отговор
    плевел, некадърник. Вместо свестни хора в листите, Зарков ги е пуснал тия чуми да обикалят по студиата

    17:54 15.04.2026

  • 5 оня с коня

    9 3 Отговор
    габриеле един съвет бе просяко, купи си магаре с каруца и го връзвай пред блока да пасе като нямаш пари за бензин

    Коментиран от #26

    17:55 15.04.2026

  • 6 оня с коня

    5 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #10, #12

    17:55 15.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    Бяхте ли днес на бензиностанция, а в магазина? В неделя благодарете за това на ппдб, герб, дпс, бсп и итн.

    17:56 15.04.2026

  • 8 И НИЕ....

    2 0 Отговор
    НА ОПАШКАТА ПРЕД 25 М.И.Р. СОФИЯ
    КОИТО НЯМАМЕ АВТОМОБИЛИ
    НАПРАВО СМЕ ЗА ЗАВИЖДАНЕ,МАЙ.....

    17:56 15.04.2026

  • 9 ПеПо

    3 1 Отговор
    кой се отказа да купува газ и петрол от Русия и тръгна да играе по свирката на шантавата акушерка и нейните ментори в Брюксел.... Кой разпореди това безобразие....

    17:57 15.04.2026

  • 10 Вашето мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Тебе те знаем, герб, дпс или ппдб няма разлика. Все продажници като теб.

    Коментиран от #13

    17:57 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    стига ме преписва бе
    за аеца всеки ден по сто пъти, ся и туй ли

    Коментиран от #17

    18:00 15.04.2026

  • 13 Затова

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    с 8 на 19 - ти за "Алтернатива за България" !!!!

    18:01 15.04.2026

  • 14 Много капитани има в БСП

    2 0 Отговор
    Жалко че няма толкова ала,, Титаник"

    18:02 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нагъл натегач

    1 0 Отговор
    Кариерист безотказно на каква цена

    18:06 15.04.2026

  • 17 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    ти кой си?

    18:06 15.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 име

    0 0 Отговор
    Първоначално щях да кажа, че е странно, но същност е нормално, че не чуваме как Тръмп ни изнудва и ограбва с високите цени на газ и петрол. Не чувам нещо краварите да са заляли пазара в ЕССР с евтин газ и петрол, че да не страдаме. Не чувам сopocоиден вой за разлика от 2021, когато сopocнята ни наду главата как Путин ни ограбва и извива ръцете със скъпа газ. Нищо, че тогава краварите държаха 35% от пазара на газ в ЕССР и пак не заляха пазара с евтина втечнена газ.

    18:08 15.04.2026

  • 20 оня с коня

    1 2 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #22, #28

    18:08 15.04.2026

  • 21 Горски

    2 0 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    18:10 15.04.2026

  • 22 Ходи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    се реди на касата !

    Коментиран от #27

    18:10 15.04.2026

  • 23 Нагъл натегач

    1 0 Отговор
    Кариерист безотказно на каква цена

    18:15 15.04.2026

  • 24 Тоя

    0 0 Отговор
    нагльо запъртъшки , се чуди каква стръв да хвърля , но никой не кълве ! Марш , на село , бе и се хващай на работа !

    18:16 15.04.2026

  • 25 Прегледайте си главите!

    0 0 Отговор
    Нали и вие искахте в еврозоната? Без вас ГЕРБ нямаше да успее да ни тикне там!

    18:19 15.04.2026

  • 26 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Както ти си връзваш коня на улицата!

    18:22 15.04.2026

  • 27 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ходи":

    моля кажете къде е касата иначе няма да гласувам без пари

    18:22 15.04.2026

  • 28 СПОКО!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Ние ще гласуваме безплатно, ЗА ДА ВИ ВЗЕМАТ ВЛАСТТА! Цървуландери!

    18:23 15.04.2026

