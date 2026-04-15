Габриел Вълков: Цените на горивата ни карат да се чувстваме като капитани на частен самолет

„Днес минах да заредя автомобила си през столична бензиностанция. Бензин – 1,51 евро, дизел – 1,78 евро. Оказва се, че при средно голям резервоар едно зареждане на колите ни струва към 80 – 100 евро.“

С тези думи Габриел Вълков днес постави акцент върху нарастващия натиск върху домакинствата заради високите цени на горивата.

„За момент, зареждайки, осъзнах, че вече имам лукса да се чувствам като капитан на частен самолет. Ако не друго, то със сигурност разходите ни за гориво в момента отговарят на тази детска фантазия.“

Според него поскъпването на горивата има пряко отражение върху стандарта на живот, като води до верижно увеличение на цените в цялата икономика.

„Вдигането на цената на горивата бърка в джоба на всеки български гражданин. Когато се покачват горивата, с тях растат и всички останали стоки и услуги.“

Вълков отправя критика към служебното правителство за липсата на адекватни мерки в последните месеци.

„Служебното правителство вече близо два месеца не дава реални решения на хората. Аз не искам да карам частен самолет. А вие?“

От „БСП – Обединена левица“ още преди две седмици предложиха конкретни мерки за овладяване на цените на горивата, включително намаляване на ДДС и акциза, както и въвеждане на компенсации в размер на 15–20 евроцента на литър.

От коалицията подчертават, че за реализирането на тези мерки са необходими законодателни промени. В тази връзка БСП свика извънредно заседание на Народното събрание с цел да бъдат разгледани и приети необходимите решения, като кворумът на заседанието бе саботиран от част от политическите сили.

Левицата изрази своята критика и към кабинета. От БСП-ОЛ заявяват, че вместо да внесе конкретни предложения за справяне с кризата в парламента, служебното правителство е предприело външнополитически ангажименти, включително подписването на 10-годишно споразумение с Украйна за отбранителна, икономическа и финансова помощ.

По думите на Вълков, нарастващите цени засягат най-силно домакинствата с по-ниски доходи, тъй като увеличението на разходите за горива, енергия и основни стоки има пряко отражение върху ежедневния им бюджет.

От БСП-ОЛ заявяват, че ще продължат да настояват за политики, насочени към защита на потребителите и повишаване на жизнения стандарт.

„Една справедлива България е възможна“, посочи Вълков, подчертавайки необходимостта от навременни и ефективни решения в интерес на гражданите.