Габриел Вълков: Цените на горивата ни карат да се чувстваме като капитани на частен самолет

„Днес минах да заредя автомобила си през столична бензиностанция. Бензин – 1,51 евро, дизел – 1,78 евро. Оказва се, че при средно голям резервоар едно зареждане на колите ни струва към 80 – 100 евро.“
С тези думи Габриел Вълков днес постави акцент върху нарастващия натиск върху домакинствата заради високите цени на горивата.
„За момент, зареждайки, осъзнах, че вече имам лукса да се чувствам като капитан на частен самолет. Ако не друго, то със сигурност разходите ни за гориво в момента отговарят на тази детска фантазия.“
Според него поскъпването на горивата има пряко отражение върху стандарта на живот, като води до верижно увеличение на цените в цялата икономика.
„Вдигането на цената на горивата бърка в джоба на всеки български гражданин. Когато се покачват горивата, с тях растат и всички останали стоки и услуги.“
Вълков отправя критика към служебното правителство за липсата на адекватни мерки в последните месеци.
„Служебното правителство вече близо два месеца не дава реални решения на хората. Аз не искам да карам частен самолет. А вие?“
От „БСП – Обединена левица“ още преди две седмици предложиха конкретни мерки за овладяване на цените на горивата, включително намаляване на ДДС и акциза, както и въвеждане на компенсации в размер на 15–20 евроцента на литър.
От коалицията подчертават, че за реализирането на тези мерки са необходими законодателни промени. В тази връзка БСП свика извънредно заседание на Народното събрание с цел да бъдат разгледани и приети необходимите решения, като кворумът на заседанието бе саботиран от част от политическите сили.
Левицата изрази своята критика и към кабинета. От БСП-ОЛ заявяват, че вместо да внесе конкретни предложения за справяне с кризата в парламента, служебното правителство е предприело външнополитически ангажименти, включително подписването на 10-годишно споразумение с Украйна за отбранителна, икономическа и финансова помощ.
По думите на Вълков, нарастващите цени засягат най-силно домакинствата с по-ниски доходи, тъй като увеличението на разходите за горива, енергия и основни стоки има пряко отражение върху ежедневния им бюджет.
От БСП-ОЛ заявяват, че ще продължат да настояват за политики, насочени към защита на потребителите и повишаване на жизнения стандарт.
„Една справедлива България е възможна“, посочи Вълков, подчертавайки необходимостта от навременни и ефективни решения в интерес на гражданите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
17:51 15.04.2026
2 1488
17:53 15.04.2026
3 Смях
17:54 15.04.2026
4 Гергевски
17:54 15.04.2026
5 оня с коня
Коментиран от #26
17:55 15.04.2026
6 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #10, #12
17:55 15.04.2026
7 Вашето мнение
17:56 15.04.2026
8 И НИЕ....
КОИТО НЯМАМЕ АВТОМОБИЛИ
НАПРАВО СМЕ ЗА ЗАВИЖДАНЕ,МАЙ.....
17:56 15.04.2026
9 ПеПо
17:57 15.04.2026
10 Вашето мнение
До коментар #6 от "оня с коня":Тебе те знаем, герб, дпс или ппдб няма разлика. Все продажници като теб.
Коментиран от #13
17:57 15.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1488
До коментар #6 от "оня с коня":стига ме преписва бе
за аеца всеки ден по сто пъти, ся и туй ли
Коментиран от #17
18:00 15.04.2026
13 Затова
До коментар #10 от "Вашето мнение":с 8 на 19 - ти за "Алтернатива за България" !!!!
18:01 15.04.2026
14 Много капитани има в БСП
18:02 15.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нагъл натегач
18:06 15.04.2026
17 само питам
До коментар #12 от "1488":ти кой си?
18:06 15.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 име
18:08 15.04.2026
20 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #22, #28
18:08 15.04.2026
21 Горски
18:10 15.04.2026
22 Ходи
До коментар #20 от "оня с коня":се реди на касата !
Коментиран от #27
18:10 15.04.2026
23 Нагъл натегач
18:15 15.04.2026
24 Тоя
18:16 15.04.2026
25 Прегледайте си главите!
18:19 15.04.2026
26 мда
До коментар #5 от "оня с коня":Както ти си връзваш коня на улицата!
18:22 15.04.2026
27 оня с коня
До коментар #22 от "Ходи":моля кажете къде е касата иначе няма да гласувам без пари
18:22 15.04.2026
28 СПОКО!
До коментар #20 от "оня с коня":Ние ще гласуваме безплатно, ЗА ДА ВИ ВЗЕМАТ ВЛАСТТА! Цървуландери!
18:23 15.04.2026