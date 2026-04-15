Задържаха румънец за тежката катастрофа с четирима пострадали на магистрала „Струма“
  Тема: Войната на пътя

15 Април, 2026 21:06 701 5

Пострадалите са настанени в болница в Дупница

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил е задържан 25-годишният румънец, обвинен за тежката катастрофа, при която пострадаха две жени и две деца.

Инцидентът се е случил при 50-и км на магистрала "Струма". Обвиняемият е шофирал румънски бус, когато се е блъснал в спрялата кола.

Пострадалите са настанени в болница в Дупница. Двете жени са в кома, а 11-годишното дете е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Бебето е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не са

    4 0 Отговор
    го застреляли?

    Коментиран от #4

    21:11 15.04.2026

  • 2 Бай Георги

    5 0 Отговор
    Страшно МВР имаме,изкарали всички камери и небрандирани коли,снемат в несвяст но само българи,румънци,украинци и турци са царе на пътя.

    21:17 15.04.2026

  • 3 ами

    4 0 Отговор
    Толкова години КАТ не взеха никакви мерки против тия бесни мамалигари по бг пътищата! Ще попитате, защо, ами защото блюстителите на реда 2 лафа на английски не могат да вържат, ако ги спрат за нарушение, както и да им напишат акт и ония го знаят и си правят, каквото си искат! Дай им да трият нарушения на батките от герб-нн и да бутат на обикновените хора фалшивоположителни тестове?

    21:19 15.04.2026

  • 4 Защото няма да мине

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що не са":

    За самозащита и ще лежиш мамалигата като за човек. Хубаво е да се мисли за нещастен случай- глътнат език, инфаркт...

    21:21 15.04.2026

  • 5 Мамалигарите са най- отвратителните

    4 0 Отговор
    Шофьори .Забелязал съм го неведнъж.Изпреварват в населено място на двойна непрекъсната и пред завой ,изпреварва колона от 5-6 автомобила и при насрещно идващи автомобили се натиска да и правят място ( жена беше- мамалигарка) друг с няква умряла Дачия пак изпреварва колона коли и пак се натиска да му правиш място като види зора и му свириш и му святкаш и пълен тепигьози . Наистина са за трепване....

    21:26 15.04.2026

