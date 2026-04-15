Задържаха румънец за тежката катастрофа с четирима пострадали на магистрала „Струма“

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил е задържан 25-годишният румънец, обвинен за тежката катастрофа, при която пострадаха две жени и две деца.

Инцидентът се е случил при 50-и км на магистрала "Струма". Обвиняемият е шофирал румънски бус, когато се е блъснал в спрялата кола.

Пострадалите са настанени в болница в Дупница. Двете жени са в кома, а 11-годишното дете е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Бебето е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.