Глоби за 2 млн. евро за търговци, вдигнали цените без причина след приемането на еврото

Санкции за 2 млн. евро са наложили Националната агенцията за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) от началото на годината, когато преминахме към еврото, заради необосновано поскъпване на стоки и услуги, изброи бТВ.

Част от глобите търговците обжалват, други са сключили споразумения, за да платят по-малки суми. От КЗП отчитат, че около 10 на сто от проверените търговци за хванати в нарушение и необосновано покачване на цените и при проверките не са могли да представят документи, че ръста в цените им е свързан с ръст на нетните разходи.

23,58% около 10% от стоките, при които има увеличение се оказва че то е било необосновано. Най-често нарушения има при сезоните стоки – плодове, зеленчуци краставици, домати, ябълки, също така при кафе, шоколад, захарни изделия, колбаси, риба, млечни продукти.

От Комисията за защита на потребителите са установили само 6 случая на необосновано поскъпване при горивата.

От Агенцията за приходите пък още искат документи от търговци на горива, за да са категорични в оценките си има ли нарушения.