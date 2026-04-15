Новини
България »
София »
Глоби за 2 млн. евро за търговци, вдигнали цените без причина след приемането на еврото

Глоби за 2 млн. евро за търговци, вдигнали цените без причина след приемането на еврото

15 Април, 2026 21:43 821 23

  • поскъпване-
  • цени-
  • храни-
  • скъпотия-
  • магазин-
  • българия

Част от глобите търговците обжалват, други са сключили споразумения, за да платят по-малки суми

Глоби за 2 млн. евро за търговци, вдигнали цените без причина след приемането на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Санкции за 2 млн. евро са наложили Националната агенцията за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) от началото на годината, когато преминахме към еврото, заради необосновано поскъпване на стоки и услуги, изброи бТВ.

Част от глобите търговците обжалват, други са сключили споразумения, за да платят по-малки суми. От КЗП отчитат, че около 10 на сто от проверените търговци за хванати в нарушение и необосновано покачване на цените и при проверките не са могли да представят документи, че ръста в цените им е свързан с ръст на нетните разходи.

23,58% около 10% от стоките, при които има увеличение се оказва че то е било необосновано. Най-често нарушения има при сезоните стоки – плодове, зеленчуци краставици, домати, ябълки, също така при кафе, шоколад, захарни изделия, колбаси, риба, млечни продукти.

От Комисията за защита на потребителите са установили само 6 случая на необосновано поскъпване при горивата.

От Агенцията за приходите пък още искат документи от търговци на горива, за да са категорични в оценките си има ли нарушения.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    17 1 Отговор
    А за общинарите, надули двойно данъци и такси?

    21:44 15.04.2026

  • 2 Лъжат ни, че вършат работа

    17 1 Отговор
    За кидъл, Кауфланда и била има ли глоби? И да има пука че им дреме на тея, защото печалбата има е милиарди. Тоя милион ще си го направи за 1 - 2 дена

    21:45 15.04.2026

  • 3 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Останалите които не сте глобили са свалили качеството за да запазят цената, ама това никой не го гледа, месо пълно с вода и зеленчуци хидропонки с вкус на пластмаса

    21:48 15.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Най големите нарушители на закона за еврото са държавните и общинските такси.Дигнаха се двойно.Да се глобят!

    21:49 15.04.2026

  • 5 Анонимен

    12 1 Отговор
    Навсякъде бившия един лев вече е едно евро. за стоките в магазините ..спрямо миналата година всичко е двойно

    Коментиран от #15, #16, #17

    21:50 15.04.2026

  • 6 Гост

    5 0 Отговор
    Шъ Фанете, на Бай Ставри CV то!!! Ни със Знай кой е по големия гешефтар от страните посочени по горе!!!

    21:50 15.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Въпрос 1: а колко са спечелили от това
    Въпрос 2: а ще намалят ли цените

    Въпрос 3: гаражни магазинчета ли можахте да хванете само!

    21:55 15.04.2026

  • 8 Страшни мерки

    9 1 Отговор
    Бълха ги охапала като ги разделят тия 2 000 000 на няколко десетки хиляди спекулиращи едри монополи, фирми и фирмички.

    Коментиран от #10

    21:55 15.04.2026

  • 9 Когато ги съберат

    5 0 Отговор
    Тогава ще говорим!
    Люспи

    21:57 15.04.2026

  • 10 Изпревари ме...

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Страшни мерки":

    Тъкмо щях да пиша същото...!

    21:58 15.04.2026

  • 11 Кольо

    5 1 Отговор
    Добре де, хвали сте ги, ама хората не само ядат. В автосервизите цените не са се променили, само валутата, във фризьорските салони по същия начин, цените на платените паркинги, козметични процедури, и още, и още...

    21:59 15.04.2026

  • 12 12...34

    3 0 Отговор
    Както в Италия,няма право да се занимава с такава и подобна дейност,за винаги.

    22:00 15.04.2026

  • 13 Значи , ние

    1 0 Отговор
    Плаща ме и двата ката на стана 😂честито 👋

    22:04 15.04.2026

  • 14 безпартиен

    1 0 Отговор
    Вече сме пазарна икономика и щом има купувачи на висока цена,защо да я намалява?Нали си плащат данъците!?Пазарна икономика,но регулирана!Нещо като дървено желязо.Вместо да се следи за картел и да се наказват големите,връщат нещата към времето преди 10.11.1989 !Ако няма кой да му купи стоката на такъв търговец,той сам ще свали цената! Хванете ги за неплатени или укрити данъци!Как едни чиновници ще принудят някой който си ПЛАЩА ДАНЪЦИТЕ да свали цената на стоки и услуги!!!Нали и тези чиновници на данъците и осигуровките на работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР разчитат! Икономиката пазарна,но по социалистически регулирана!

    22:04 15.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Абсолютно си прав! Заплатите паднаха буквално на половина вместо 1000 лева заплата днес получаваш 500 левова заплата но в евро. Покупателната способност беше буквално ограбена половината от доходите ни откраднати!

    22:08 15.04.2026

  • 16 Бай Хой

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Ако върнеш коментарите от миналата година ....ами аз ви казах един лев -едно еуро ....ама някой ме наричаха копейка други тъъ ъпа нар ....ама нищо ,да живей димукрасията и евроатлантизъмъ няма дъ ривети ...

    22:11 15.04.2026

  • 17 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Така е ,прав си ... Всичко стана двойно..... Но заглавието е интересно-уж бяхме пазарна икономика, конкуренция и други подобни глупости, ха-ха-ха...... Как е тръгнало ще търсим времето на бай Тошо, ама има банани де..........

    22:18 15.04.2026

  • 18 Перо

    3 0 Отговор
    Нарушенията на търговците са 100%, но няма държава и държавност, какви 10%, какви 5 лв.?

    22:24 15.04.2026

  • 19 Край

    3 0 Отговор
    90% от тях ще паднат в съда но няма да ви го кажат …

    22:26 15.04.2026

  • 20 Пране на пари

    2 0 Отговор
    След глобата цените ще се вдигнат още повече!

    След глобата цените ще се вдигнат още повече!

    22:38 15.04.2026

  • 21 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Много се радвам, че цените се вдигнаха...

    Но се радвам на стабилността на заплатите, че си останаха същите!

    22:41 15.04.2026

  • 22 1 връзка зелен лук = 1 евро

    2 0 Отговор
    Преди година 3 връзки зелен лук струваха 1 лев.

    В задачата за третокласници се пита: С колко процента е увеличена цената на една връзка лук?

    22:47 15.04.2026

  • 23 истината

    0 0 Отговор
    Отиваш на зъболекар да си сложиш мост или имплант и веднага възниква дилема , да продадеш бъбрек или да теглиш кредит .Никой обаче не се сеща да провери всички по веригата за цените . Българина е в клуба на богатите ,ама няма зъби в устата си , така ,че цените на храните не го вълнуват , защото кара на попарки

    23:11 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове