Глоби за 2 млн. евро за търговци, вдигнали цените без причина след приемането на еврото

Санкции за 2 млн. евро са наложили Националната агенцията за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) от началото на годината, когато преминахме към еврото, заради необосновано поскъпване на стоки и услуги, изброи бТВ.
Част от глобите търговците обжалват, други са сключили споразумения, за да платят по-малки суми. От КЗП отчитат, че около 10 на сто от проверените търговци за хванати в нарушение и необосновано покачване на цените и при проверките не са могли да представят документи, че ръста в цените им е свързан с ръст на нетните разходи.
23,58% около 10% от стоките, при които има увеличение се оказва че то е било необосновано. Най-често нарушения има при сезоните стоки – плодове, зеленчуци краставици, домати, ябълки, също така при кафе, шоколад, захарни изделия, колбаси, риба, млечни продукти.
От Комисията за защита на потребителите са установили само 6 случая на необосновано поскъпване при горивата.
От Агенцията за приходите пък още искат документи от търговци на горива, за да са категорични в оценките си има ли нарушения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
21:44 15.04.2026
2 Лъжат ни, че вършат работа
21:45 15.04.2026
3 ООрана държава
21:48 15.04.2026
4 Последния Софиянец
21:49 15.04.2026
5 Анонимен
Коментиран от #15, #16, #17
21:50 15.04.2026
6 Гост
21:50 15.04.2026
7 ДрайвингПлежър
Въпрос 2: а ще намалят ли цените
Въпрос 3: гаражни магазинчета ли можахте да хванете само!
21:55 15.04.2026
8 Страшни мерки
Коментиран от #10
21:55 15.04.2026
9 Когато ги съберат
Люспи
21:57 15.04.2026
10 Изпревари ме...
До коментар #8 от "Страшни мерки":Тъкмо щях да пиша същото...!
21:58 15.04.2026
11 Кольо
21:59 15.04.2026
12 12...34
22:00 15.04.2026
13 Значи , ние
22:04 15.04.2026
14 безпартиен
22:04 15.04.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Анонимен":Абсолютно си прав! Заплатите паднаха буквално на половина вместо 1000 лева заплата днес получаваш 500 левова заплата но в евро. Покупателната способност беше буквално ограбена половината от доходите ни откраднати!
22:08 15.04.2026
16 Бай Хой
До коментар #5 от "Анонимен":Ако върнеш коментарите от миналата година ....ами аз ви казах един лев -едно еуро ....ама някой ме наричаха копейка други тъъ ъпа нар ....ама нищо ,да живей димукрасията и евроатлантизъмъ няма дъ ривети ...
22:11 15.04.2026
17 Европеец
До коментар #5 от "Анонимен":Така е ,прав си ... Всичко стана двойно..... Но заглавието е интересно-уж бяхме пазарна икономика, конкуренция и други подобни глупости, ха-ха-ха...... Как е тръгнало ще търсим времето на бай Тошо, ама има банани де..........
22:18 15.04.2026
18 Перо
22:24 15.04.2026
19 Край
22:26 15.04.2026
20 Пране на пари
След глобата цените ще се вдигнат още повече!
22:38 15.04.2026
21 Бай Ганьо
Но се радвам на стабилността на заплатите, че си останаха същите!
22:41 15.04.2026
22 1 връзка зелен лук = 1 евро
В задачата за третокласници се пита: С колко процента е увеличена цената на една връзка лук?
22:47 15.04.2026
23 истината
23:11 15.04.2026