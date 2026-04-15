Въздушната линейка транспортира жена с тежко мозъчно заболяване от Панагюрище до София

Пациентка в тежко състояние с мозъчна аневризма и масивен мозъчен кръвоизлив е транспортирана по спешност с въздушна линейка до лечебно заведение в София. Жената постъпила късно през нощта в болница в Панагюрище, където след извършена диагностика е проведен спешен консилиум с участието на специалисти по неврология, неврохирургия и анестезиология. В обсъждането се включили и медици от УМБАЛ „Св. Анна“ в София, предаде DarikNews.
Лекарите преценили, че състоянието ѝ изисква незабавен транспорт, за да бъде извършено своевременно специализирано лечение. В координация с Център за спешна медицинска помощ по въздуха е организиран въздушен транспорт, който да осигури възможно най-бързо прехвърляне на пациентката до столицата.
Според медиците при подобни случаи времето е от ключово значение, тъй като бързият достъп до високоспециализирана помощ може да бъде решаващ за изхода от лечението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #2
22:35 15.04.2026
2 …………
До коментар #1 от "Да,бе":Така е във банановите републики които досега са нямали въздушна медицинска помощ …
23:07 15.04.2026