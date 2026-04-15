Въздушната линейка транспортира жена с тежко мозъчно заболяване от Панагюрище до София

Въздушната линейка транспортира жена с тежко мозъчно заболяване от Панагюрище до София

15 Април, 2026 22:07 589 2

В координация с Център за спешна медицинска помощ по въздуха е организиран въздушен транспорт, който да осигури възможно най-бързо прехвърляне на пациентката до столицата

Въздушната линейка транспортира жена с тежко мозъчно заболяване от Панагюрище до София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пациентка в тежко състояние с мозъчна аневризма и масивен мозъчен кръвоизлив е транспортирана по спешност с въздушна линейка до лечебно заведение в София. Жената постъпила късно през нощта в болница в Панагюрище, където след извършена диагностика е проведен спешен консилиум с участието на специалисти по неврология, неврохирургия и анестезиология. В обсъждането се включили и медици от УМБАЛ „Св. Анна“ в София, предаде DarikNews.

Лекарите преценили, че състоянието ѝ изисква незабавен транспорт, за да бъде извършено своевременно специализирано лечение. В координация с Център за спешна медицинска помощ по въздуха е организиран въздушен транспорт, който да осигури възможно най-бързо прехвърляне на пациентката до столицата.

Според медиците при подобни случаи времето е от ключово значение, тъй като бързият достъп до високоспециализирана помощ може да бъде решаващ за изхода от лечението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    2 0 Отговор
    Това в нормална държава не е новина,а рутина.Жалка история,все едно хеликоптерите са създадени вчера,че даже са използвани още във виетнамската война и за тази цел.

    Коментиран от #2

    22:35 15.04.2026

  • 2 …………

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Така е във банановите републики които досега са нямали въздушна медицинска помощ …

    23:07 15.04.2026

