МС ще обсъди приемането на Национална програма за превенция на туберкулоза до 2030 г.

Министерският съвет (МС) ще обсъди Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 - 2030 г. Това предвижда дневният ред на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Вносител на предложението е министърът на здравеопазването.
Ранна и бърза диагностика, скрининг сред уязвими групи, навременно лечение, обучения на медици, повишена осведоменост сред населението са част от мерките, които се предвиждат в проекта на Национална програма за превенция на туберкулозата, който беше публикуван за обществено обсъждане.
В дневния ред на заседанието на Министерския съвет са включени общо 18 точки. Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Министрите ще обсъдят и Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.
На заседанието ще бъде разгледано и предложение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по "Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България".
Очаква се заседанието да започне в 16:00 ч.
1 Така работим ние
07:22 16.04.2026
2 Обяснявам жизнено важно за бъдещето на
Коментиран от #5, #12, #14
07:25 16.04.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:26 16.04.2026
4 смок
07:27 16.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Обяснявам жизнено важно за бъдещето на":Как обясняваш НЕЩО, като нямаш НИЩО в обяснителя си 🤔❓
Дори не си разбрал кои са НОВИТЕ БРАТУШКИ, за които става дума в песента❗
07:29 16.04.2026
6 Тубeкулозатa?!?
На 19-ти пак идете да гласувате за тия боклуци!
Коментиран от #17
07:32 16.04.2026
7 дано всички педроханци
Коментиран от #15
07:34 16.04.2026
8 ЛИБЕРАЛИТЕ ЛИ ВЪРТЯТ ПЕДАЛИТЕ
07:35 16.04.2026
9 Доктор Сър Пичук
Коментиран от #13
07:46 16.04.2026
10 Лекар
Коментиран от #16
07:50 16.04.2026
11 Лицето на демокрадцията
07:51 16.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лекар
До коментар #9 от "Доктор Сър Пичук":А така иди и се дупкай с американската на мерк да се напомпаш със живак малко 😏
07:53 16.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всички много ги обичат
До коментар #7 от "дано всички педроханци":Дори повече от гробарите и седесарите но пак им дават някакви 10/12 процента. От къде идват това не мога да си го обясня кой нормален човек би гласувал за тях ?!?
Коментиран от #23
07:55 16.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Лекар":Ракът е лечим от преди сто години❗ Д-р Райф откри честотно-резонансен метод, който е много ефективен❗
Но точно "ЛЕКАР-и" от БЯЛАТА МАФИЯ заличиха него и неговия метод❗
От химео и лъче терапията се печели повеч❗
Няма значение, че и се умира повече😡
Коментиран от #18
07:57 16.04.2026
17 Че на всичкото отгоре
До коментар #6 от "Тубeкулозатa?!?":Седнали и програма да пишат но явно пак за едни пари става на въпрос.
Коментиран от #19
07:59 16.04.2026
18 Ако не делиш парите и времето си с тях и
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те те убиват това е факт абсолютно доказан.
08:03 16.04.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Че на всичкото отгоре":Какво е това, да ти остават ТРИ дни да си на работа
и да пишеш програма за ГОДИНИ напред .....🤔
08:05 16.04.2026
20 АМАH OT ИДИOTИ
РЕД Е НА ТУБЕРКУЛОЗАTA
🤣😝😆
08:10 16.04.2026
21 Заседанието на МС не е ли в сряда или
08:11 16.04.2026
22 Боруна Лом
08:38 16.04.2026
23 Процентите на евроукраинските педроханци
До коментар #15 от "Всички много ги обичат":идват само от ала-бала с мадуровките. Не сте ли забелзали, че винаги щом от останалите аналогови партийни шайки повдигнат въпроса за премахването на изаммите с мадуровските компютри, Ивомирчевиците, Асенвасилевците и Некъпанобожановците изпадат в дива истерия и ярост.
08:43 16.04.2026