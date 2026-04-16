Новини
България »
МС ще обсъди приемането на Национална програма за превенция на туберкулоза до 2030 г.

16 Април, 2026 07:16 658 23

  • мс-
  • превенция-
  • туберкулоза

В дневния ред на заседанието са включени общо 18 точки

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет (МС) ще обсъди Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 - 2030 г. Това предвижда дневният ред на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Вносител на предложението е министърът на здравеопазването.

Ранна и бърза диагностика, скрининг сред уязвими групи, навременно лечение, обучения на медици, повишена осведоменост сред населението са част от мерките, които се предвиждат в проекта на Национална програма за превенция на туберкулозата, който беше публикуван за обществено обсъждане.

В дневния ред на заседанието на Министерския съвет са включени общо 18 точки. Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Министрите ще обсъдят и Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по "Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България".

Очаква се заседанието да започне в 16:00 ч. 

 


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така работим ние

    6 0 Отговор
    Ще се приеме нещо, което си го имаме.

    07:22 16.04.2026

  • 2 Обяснявам жизнено важно за бъдещето на

    2 4 Отговор
    България, че песента на иван динев фУстата е предизборна пропаганда и агитация за преброяване на овцете, по-точно за лесно манипулативните хора, за това се пуска целенасоченов този момент, така работят жалките копейки. Кви братушки бе иване, твоя господар шарлатанина радев продаде българския народ за едно ремарке турски лири и с борисов и пеевски, вече подготвя още договори за внос на още работна ръка в България от Филипините и Узбекистан

    Коментиран от #5, #12, #14

    07:25 16.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Добре е ,че дойде ДЕКОрацията...че то при соца и туберкулоза нямаше❗

    07:26 16.04.2026

  • 4 смок

    1 3 Отговор
    МС ще обсъжда приемането на програмата до 2030-та година.

    07:27 16.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Обяснявам жизнено важно за бъдещето на":

    Как обясняваш НЕЩО, като нямаш НИЩО в обяснителя си 🤔❓
    Дори не си разбрал кои са НОВИТЕ БРАТУШКИ, за които става дума в песента❗

    07:29 16.04.2026

  • 6 Тубeкулозатa?!?

    6 0 Отговор
    Юpoатлантическитe кoмунисти то ППДБ, ГЕРБСДС, ДПС, АПС, БСП и патериците им ИТН. Възраждане и Величие ни върнаха в 19-ти век!

    На 19-ти пак идете да гласувате за тия боклуци!

    Коментиран от #17

    07:32 16.04.2026

  • 7 дано всички педроханци

    8 0 Отговор
    ви тръшне туберкулозата!

    Коментиран от #15

    07:34 16.04.2026

  • 8 ЛИБЕРАЛИТЕ ЛИ ВЪРТЯТ ПЕДАЛИТЕ

    5 0 Отговор
    Или обратно?

    07:35 16.04.2026

  • 9 Доктор Сър Пичук

    1 5 Отговор
    Защо не се обсъди премахването на българската БЦЖ ваксина? Никъде в цивилизования свят не се използва тази остаряла и неефетивна технология от 19-ти век, която не предпазва никого. България има повече заболели от туберколоза от страни където никой не се ваксинира срещу нея... Докога ще тровим децата си с нещо защото е българско??

    Коментиран от #13

    07:46 16.04.2026

  • 10 Лекар

    5 1 Отговор
    А на рак кога?! По 30 хиляди българи умират годишно, а от туберколоза има по 2-3 болни годишно и винаги са от маалите😆😝

    Коментиран от #16

    07:50 16.04.2026

  • 11 Лицето на демокрадцията

    7 0 Отговор
    Почти всички почти забравени болести се върнаха в проклетата демокрация и благодарение на здравната реформа и невероятните усилия на ЕС и ЕК и СЗО.

    07:51 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лекар

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Доктор Сър Пичук":

    А така иди и се дупкай с американската на мерк да се напомпаш със живак малко 😏

    07:53 16.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всички много ги обичат

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "дано всички педроханци":

    Дори повече от гробарите и седесарите но пак им дават някакви 10/12 процента. От къде идват това не мога да си го обясня кой нормален човек би гласувал за тях ?!?

    Коментиран от #23

    07:55 16.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лекар":

    Ракът е лечим от преди сто години❗ Д-р Райф откри честотно-резонансен метод, който е много ефективен❗
    Но точно "ЛЕКАР-и" от БЯЛАТА МАФИЯ заличиха него и неговия метод❗
    От химео и лъче терапията се печели повеч❗
    Няма значение, че и се умира повече😡

    Коментиран от #18

    07:57 16.04.2026

  • 17 Че на всичкото отгоре

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тубeкулозатa?!?":

    Седнали и програма да пишат но явно пак за едни пари става на въпрос.

    Коментиран от #19

    07:59 16.04.2026

  • 18 Ако не делиш парите и времето си с тях и

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те те убиват това е факт абсолютно доказан.

    08:03 16.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Че на всичкото отгоре":

    Какво е това, да ти остават ТРИ дни да си на работа
    и да пишеш програма за ГОДИНИ напред .....🤔

    08:05 16.04.2026

  • 20 АМАH OT ИДИOTИ

    2 1 Отговор
    ГЮPУ СЕ СПРАВИ С ВСИЧКО ДО ТУК ПРЕКРАСНО
    РЕД Е НА ТУБЕРКУЛОЗАTA
    🤣😝😆

    08:10 16.04.2026

  • 21 Заседанието на МС не е ли в сряда или

    4 0 Отговор
    Са почнали и в четвъртък да заседават.

    08:11 16.04.2026

  • 22 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТАЗИ ДЕМОКРАЦИЯ НИ ВЪРНА В ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

    08:38 16.04.2026

  • 23 Процентите на евроукраинските педроханци

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всички много ги обичат":

    идват само от ала-бала с мадуровките. Не сте ли забелзали, че винаги щом от останалите аналогови партийни шайки повдигнат въпроса за премахването на изаммите с мадуровските компютри, Ивомирчевиците, Асенвасилевците и Некъпанобожановците изпадат в дива истерия и ярост.

    08:43 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове