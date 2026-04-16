ЦИК ще покаже как се инсталират машините за вота

Централната избирателна комисия ще покаже пред медиите как се инсталират машините за гласуване за предстоящия в неделя предсрочен парламентарен вот.

Журналисти ще бъдат допуснати в склада, където екипите на "Сиела Норма" подготвят устройствата, а процесът се контролира от държавни експерти. Те проверяват генерирания хеш код, който е гаранция за автентичност на софтуера.

Още в петък машините за най-отдалечените райони на страната ще потеглят под охраната на МВР. Последни ще се инсталират тези, които ще се ползват в трите столични многомандатни района.

Секциите в страната с машинен вот са 9 354.