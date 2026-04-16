Гюров: Търновската конституция е израз на стремежа на българския народ да живее в свободно и справедливо общество

16 Април, 2026 12:18 322 11

Пътят, който България измина след Освобождението и възстановяването на своята държавност, беше труден и изпълнен с тежки предизвикателства, каза премиерът

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Търновската конституция и Конституцията на демократичните промени след 1989 година изразяват един и същ дълбок стремеж на българския народ - да живее в свободно и справедливо общество, основано на разумни правила и честно правосъдие, в общество, в което никой не стои над закона, и в което правото защитава свободата и достойнството на всеки“. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров във Велико Търново по време на официалното честване на 147-ата годишнина от приемането на Първата българска конституция и 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България.

„Пътят, който България измина след Освобождението и възстановяването на своята държавност, беше труден и изпълнен с тежки предизвикателства. И вероятно трябва честно да признаем, че не успяхме напълно да достигнем всички високи цели, които Българското Възраждане постави и които намериха своя израз както в Търновската конституция, така и в тази от 1991 година“, отбеляза Гюров. Според премиера най-ясният знак за това е, че днес, повече от 35 години след началото на демократичния преход, основният проблем на българското общество продължава да бъде усещането за липса на справедливост, че правото не винаги се прилага обективно, че идеалът за истинска правова държава все още не е осъществен докрай. „Ако някой се съмнява в това, достатъчно е да погледне назад последните 10-15 години от развитието на страната ни“, посочи Гюров и добави – „казвам това, не за да звуча мрачно в празничен ден, а защото вярвам, че именно в такива дни трябва да бъдем честни със себе си“.

Министър-председателят изрази надежда, че когато има решения, към които може да бъде проявена критичност, Конституционният съд ще продължи да стои на висотата на своята мисия и отговорност. Гюров беше категоричен, че без такъв гарант една държава лесно може да поеме по пътища, които нямат нищо общо с идеалите на Възраждането нито с надеждите за свобода и демокрация, белязали времето след 10 ноември 1989 година. Премиерът припомни, че Търновската конституция е една от най-напредничавите за времето си и днешният празничен ден не е свързан единствено с отбелязване на исторически дати и институционални факти. „Това е ден, в който си даваме сметка за нещо по-голямо: за принадлежността ни към европейското цивилизационно развитие, за избора ни да бъдем европейска демокрация, за стремежа ни да бъдем по думите и завета на Васил Левски - равни с другите европейски народи“, отбеляза премиерът Андрей Гюров.

В словото си министър-председателят акцентира върху значението на юридическата професия за върховенството на правото и за мястото на Конституцията в живота на едно свободно общество. Премиерът специално отправи обръщение и към младите хора, които са избрали правото за свой професионален и житейски път. „Те са избрали една наистина достойна професия, но заедно с това са приели и едно огромно предизвикателство - да доказват всеки ден, че думите, които определят правото като изкуство за доброто и справедливото, все още носят истински смисъл. Именно те ще бъдат сред хората, които могат да превърнат България в онази справедлива, добре уредена и достойна държава, за която мечтаем още от Възраждането и чак до днес“, заяви Гюров. На всички млади юристи и на всички, които празнуват днес, министър-председателят пожела да не спират да придават смисъл на призванието да бъдеш юрист.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    И точно вие ѝ разказахте играта .......барабар с тиквеник и дебелян......

    12:20 16.04.2026

  • 2 Българин

    4 0 Отговор
    Никой не ви иска измислената "свобода и справдливост". Хората искат да имат пари, да нямат проблеми и да има безплатно свободни парко места!
    А тия евроатлантически цености и общочовешки хуманизъм, си ги запази за жълтопаветните пеаси!

    12:21 16.04.2026

  • 3 Див селянин

    5 0 Отговор
    Яла бърже да та издрънча и тебе с аннъ лопата

    12:22 16.04.2026

  • 4 осраински

    4 0 Отговор
    Ук.аински БОкЛУК

    12:22 16.04.2026

  • 5 Слава на НРБ

    5 0 Отговор
    Изчезни бе, амбреаж мазен

    12:23 16.04.2026

  • 6 Не,че нещо, ама...

    4 1 Отговор
    Не помня в историята на България, да е имало толкова много предатели .

    12:23 16.04.2026

  • 7 СЕР@ на евро-атлантизЪма

    4 0 Отговор
    Гюро, чакал, думкай са в изхода

    12:24 16.04.2026

  • 8 Сталин

    2 0 Отговор
    Марш бе чukuджия,само празни приказки в България,а 11 годишни деца се самоубиват

    12:29 16.04.2026

  • 9 ОЩЕ ЕДИН

    3 0 Отговор
    ШАРЛАТАНИН ДА СЕ ИЗКАЗВА ПО КОНСТИТУЦИЯТА -СРАМОТА

    12:29 16.04.2026

  • 10 Сталин

    2 1 Отговор
    Да направим разбор на така наречените "избори " в България,значи примитивните цървули ще гласуват за Тиквата ,анадолските свини за Прасето,г€йтаци и п€дерунгели за Кукорчу и глупаците ще гласуват за Пилота и останалите шушумиги ,и всичко това с любезното съдействие на посолството за корекция на процентите ,и който ви каже че това не е вярно е мошеник, крадец и лъжец

    12:29 16.04.2026

  • 11 Пълен Провал

    2 0 Отговор
    Разкарайте този клонинг....

    12:30 16.04.2026

