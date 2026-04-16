Антон Кутев: Съдебната реформа и борбата с олигархията са ключови за „Прогресивна България“
  Тема: Избори

16 Април, 2026 12:16 367 15

  • антон кутев-
  • прогресивна българия-
  • олигархия-
  • съдебна реформа

Ако главният прокурор си свърши работата, за една седмица ще промени държавата, заяви кандидат-депутатът

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кандидатът за народен представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев коментира финалната права на предизборната кампания, липсата на лидерски дебати и основните приоритети на формацията. „Изморително е. Надявам се обаче в крайна сметка да е полезно за гражданите“, заяви Кутев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS и допълни, че в настоящия политически процес липсва реален дебат между лидерите. По думите му в този случай той дори не е възможен, а политическите фигури вече са показали достатъчно ясно своите позиции през годините.

Кутев акцентира върху необходимостта от дълбоки промени в съдебната система и прокуратурата. Според него смяната на главния прокурор е ключова, тъй като от това зависи отпушването на редица забавени дела и ограничаването на възможността за натиск чрез институциите.

„Ако главният прокурор си свърши работата, за една седмица ще промени държавата“, заяви кандидат-депутатът, като подчерта, че част от делата се задържат умишлено и това създава системни проблеми в правосъдието. Той допълни, че формацията му би подкрепила както законодателни промени, така и институционални действия, включително чрез МВР и службите, ако това е необходимо.

По отношение на възможни арести в хода на подобни реформи Кутев уточни, че не бива да се правят предварителни внушения, но разплитането на натрупаните дела няма как да мине без сериозни последствия.

Той защити позицията на „Прогресивна България“ за борба с олигархичните модели. „Не искаме смяна на една олигархия с друга, а разграждане на самата система“, заяви Кутев, като подчерта, че това включва както политически, така и икономически зависимости.

Кутев коментира войната в Украйна, като отново подчерта значението на дипломацията. По думите му конфликтът не може да бъде решен военно и е необходим „реален дипломатически процес, основан на търсене на общи интереси“.

Кандидатът заяви увереност в резултата на предстоящия вот. „Убеден съм, че ще спечелим и ще направим правителство“, каза той.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алеко Константинов

    6 2 Отговор
    Всички сте маскари

    12:20 16.04.2026

  • 2 хихи

    3 2 Отговор
    Гласуваш за Генерал получаваш Генерал и Кокорчо

    Коментиран от #5

    12:20 16.04.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    "Всяка крива, успоредна на Партията е права ! "

    12:20 16.04.2026

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Ар ю шур, Тонка?

    12:21 16.04.2026

  • 5 Неее,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Получаваш ОРБАН !!!

    Коментиран от #7

    12:21 16.04.2026

  • 6 Димо

    4 0 Отговор
    Кутев и Радев ще се борят с олигархията,но ги е страх да назоват един олигарх! Как ще стане? Гълъб Донев мънка по телевизията,мишки пълни,никакво мъжество! Радев е зависим изцяло от ТИМ и Георги Гергов,комунист да дрънка! ПП ДБ са истинската опозиция със стойностни личности!

    12:22 16.04.2026

  • 7 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Неее,":

    ОБРАН-и!? Съгласен
    хих

    12:23 16.04.2026

  • 8 Хи,хи,хи...

    3 0 Отговор
    Смех в залата! Та нали Вие сте олигархията, бе!

    12:23 16.04.2026

  • 9 Аз съм кутев - паразит непотребен

    2 0 Отговор
    искам да уредя дъщеря си като голема клечка в съдебната система и нищо да не прави ,но да има власт и да лапа огромни пари ...дали съм в пд или в бсп нема значение ,ние сме на всеки километър и искаме кеш без да работим

    12:23 16.04.2026

  • 10 Сталин

    1 0 Отговор
    Да направим разбор на така наречените "избори " в България,значи примитивните цървули ще гласуват за Тиквата ,анадолските свини за Прасето,г€йтаци и п€дерунгели за Кукорчу и глупаците ще гласуват за Пилота и останалите шушумиги ,и всичко това с любезното съдействие на посолството за корекция на процентите ,и който ви каже че това не е вярно е мошеник, крадец и лъжец

    12:23 16.04.2026

  • 11 Любопитен

    1 0 Отговор
    Смешно ми е как бивш директор в ЧЕЗ назначен там без да има никаква експертиза в енергетиката ще бори олигархията при положение, че той я е обслужвал в миналото си. Лично попитах Антон Кутев на улицата да обясни как се е озовал като мениджър в ЧЕЗ и той моля ви се избяга като попарено коте и не каза нищо...

    12:25 16.04.2026

  • 12 За какъв площад

    1 0 Отговор
    се пенявиш, нямаше те там и по-добре, че можеше да го отнесеш като куцо пиле домат. Муньото е хитър и се скри в политиката да го пази депутатски имунитет, затова бута такива палячовци да му наливат вода в мелницата. Кутка зашемлатена

    12:28 16.04.2026

  • 13 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Пуделчето изчезна някъде, сега на фронтовата линия се появи Овчарката ! Голяма защита, голямо обяснение кое как е... А истината си е една - ,, братята" стоят зад ,, Спаси тел чеее ттто "! Честито на Ст ААА до ттто !

    12:30 16.04.2026

  • 14 Голям зор

    0 0 Отговор
    Всичките градите демокрация и всички си казвате че другият е олигарх,кой са олигарсите поименно,нека народа да ги знае.30 години се едно и също се дъвче.

    12:30 16.04.2026

  • 15 Тоя

    1 0 Отговор
    "кокорчо" вече го сънувате. Друг ще ви изкокори вас, ке ви отнесе зъркелите

    12:31 16.04.2026

