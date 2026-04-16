Полицаи задържаха четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и взривни вещества при специализирана акция срещу изборната търговия. Паралелно с това в Кюстендил е арестуван мъж с над 5000 евро, подготвени за манипулиране на предстоящия вот.

При извършваните проверки в административната сграда на ТЕЦ "Бобов дол" разследващите са се натъкнали на шокираща находка. В каса в един от кабинетите са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с експлозив, всяка с тегло от 200 грама, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – КюстендилКатя Табачка. За притежанието на килограм от опасното вещество не е имало законово разрешение.

Наред с взривните материали, полицаите са конфискували счетоводни документи, предложения за награди и предварително изготвени списъци с имена на служители. Действията на униформените са предизвикани от оперативен сигнал, според който в централата са приготвени големи суми пари с цел оказване на натиск над избиратели да гласуват за определена политическа партия. Четиримата служители са прибрани в ареста с полицейска заповед.

Акцията срещу купуването на гласове е обхванала и Кюстендил, където криминалисти са действали по предварителна информация за подготвяно престъпление. Обект на проверката е станал 48-годишен местен жител, за когото е имало оперативни данни, че разполага със солиден финансов ресурс, за да склонява избиратели.

При претърсване на автомобила му полицаите са открили 5450 евро. В колата са намерени също тетрадка и тефтер, пълни с имена, ЕГН-та и записани срещу тях парични суми. Мъжът и неговата 22-годишна спътничка са задържани, а по случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.

Операциите в Кюстендилско са част от мащабна офанзива на полицията срещу нарушаването на изборното законодателство. Подобни действия се провеждат и в други райони на страната, като по-рано през деня жандармерия блокира квартал "Калтинец" в Горна Оряховица. Там разследващите претърсват адреси по сигнали за търговия с вот и масови промени в адресните регистрации на граждани без тяхно съгласие.