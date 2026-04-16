Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“

16 Април, 2026 14:12 1 280 8

В каса в един от кабинетите са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с експлозив, всяка с тегло от 200 грама

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаи задържаха четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и взривни вещества при специализирана акция срещу изборната търговия. Паралелно с това в Кюстендил е арестуван мъж с над 5000 евро, подготвени за манипулиране на предстоящия вот.

При извършваните проверки в административната сграда на ТЕЦ "Бобов дол" разследващите са се натъкнали на шокираща находка. В каса в един от кабинетите са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с експлозив, всяка с тегло от 200 грама, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – КюстендилКатя Табачка. За притежанието на килограм от опасното вещество не е имало законово разрешение.

Наред с взривните материали, полицаите са конфискували счетоводни документи, предложения за награди и предварително изготвени списъци с имена на служители. Действията на униформените са предизвикани от оперативен сигнал, според който в централата са приготвени големи суми пари с цел оказване на натиск над избиратели да гласуват за определена политическа партия. Четиримата служители са прибрани в ареста с полицейска заповед.

Акцията срещу купуването на гласове е обхванала и Кюстендил, където криминалисти са действали по предварителна информация за подготвяно престъпление. Обект на проверката е станал 48-годишен местен жител, за когото е имало оперативни данни, че разполага със солиден финансов ресурс, за да склонява избиратели.

При претърсване на автомобила му полицаите са открили 5450 евро. В колата са намерени също тетрадка и тефтер, пълни с имена, ЕГН-та и записани срещу тях парични суми. Мъжът и неговата 22-годишна спътничка са задържани, а по случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.

Операциите в Кюстендилско са част от мащабна офанзива на полицията срещу нарушаването на изборното законодателство. Подобни действия се провеждат и в други райони на страната, като по-рано през деня жандармерия блокира квартал "Калтинец" в Горна Оряховица. Там разследващите претърсват адреси по сигнали за търговия с вот и масови промени в адресните регистрации на граждани без тяхно съгласие.


Оценка 4.2 от 20 гласа.
Подобни новини


  • 1 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Ковачки купува гласове за Радев.

    Коментиран от #3

    14:18 16.04.2026

  • 2 Все

    3 0 Отговор
    купуват ли купуват гласове, а само тиквите на влас. И какво полезно свършиха еничарите за обществото и кой въобще го е грижа за тяхните си далавери: взривни вещества, наркотици и кви ли не още глупости. ОМРЪЗНА МИ ДА ПЛАЩАМ, омръзнаха ми безумията на тия където са се нарекли „държава“.

    14:38 16.04.2026

  • 3 Доказано

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ,,Последният..." е човек от редакцията !

    14:45 16.04.2026

  • 4 Кирил

    2 1 Отговор
    Сплашват Ковачки за да не промени вота към Радев а да остане с тиквата. Той притежава огромен вот (платен естествено) и гори отпадъка на Европа незаконно в ТЕЦ-овете. Но това е обществена тайна, бочко го пази защото се отчита.

    15:16 16.04.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ПЪЛНО РАЗЛОЖЕНИЕ.КАЖЕТЕ ИМЕНАТА НА ТОЗИ БОГАТАШ.ДА ГО ТИКНАТ В ПАНДЕЛАТА И ДА ГО " ПУСНАТ " СЛЕД ИЗБОРИТЕ.

    15:17 16.04.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    ПЪЛНО РАЗЛОЖЕНИЕ.КАЖЕТЕ ИМЕНАТА НА ТОЗИ БОГАТАШ.ДА ГО ТИКНАТ В ПАНДЕЛАТА И ДА ГО " ПУСНАТ " КОГАТО ПРИКЛЮЧАТ ИЗБОРИТЕ. 🙄🤔😠🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #7

    15:20 16.04.2026

  • 7 Кирил

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Христо Ковачки

    15:31 16.04.2026

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Повечето се купуват на вересия. Обещания, че гласуващият ще получи нещо положително/пари след като партията за която е гласувал започне да управлява. Обикновено, гласуването на вересия е измама. Друг вид е купуване с предварително даване на пари. Това е сигурна придобивка. Дават ти пари и ти си доволен, че нещо си спечелил. След това, поради тайното гласуване, не си длъжен да гласуваш за партията, която ти е дала парите.30 % от гласовете са купени - 20 % от Шиши и 10 % от Буци. И плащат на цоциолозите да им нагаждат резултатите.

    15:54 16.04.2026

