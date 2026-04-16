Сигнал за бомба в столично училище

Сигнал за поставено взривно устройство е получен в софийска гимназия, съобщи NOVA. Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“.

По неофициална информация подобни заплахи са постъпили и в още три училища в София. Органите на реда извършват проверки на място и действат по установените процедури. По непотвърдени данни заплахите са изпратени на електронна поща и тях се настоява за плащане на голяма сума в криптовалута.

Припомняме, че след промените в протокола за реакция при бомбени заплахи от 2023 г. евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, а не автоматично при всеки сигнал.

По-рано през деня бе подаден сигнал за бомба и в Съдебната палата в София, но при извършената проверка не беше открито взривно устройство. Всички заседания за деня бяха отменени, а достъпът до сградата - строго ограничен.