Новини
България »
Сигнал за бомба в столично училище

16 Април, 2026 14:46 718 7

  • сигнал за бомба-
  • кв. малинова долина-
  • бомба

Заплахите са изпратени на електронна поща и се искат пари

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за поставено взривно устройство е получен в софийска гимназия, съобщи NOVA. Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“.

По неофициална информация подобни заплахи са постъпили и в още три училища в София. Органите на реда извършват проверки на място и действат по установените процедури. По непотвърдени данни заплахите са изпратени на електронна поща и тях се настоява за плащане на голяма сума в криптовалута.

Припомняме, че след промените в протокола за реакция при бомбени заплахи от 2023 г. евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, а не автоматично при всеки сигнал.

По-рано през деня бе подаден сигнал за бомба и в Съдебната палата в София, но при извършената проверка не беше открито взривно устройство. Всички заседания за деня бяха отменени, а достъпът до сградата - строго ограничен.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Вуна

    1 8 Отговор
    Защо ми се струва,че скоро време ще има буууум без предупреждение.

    14:50 16.04.2026

  • 2 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Пак ли контролно по математикааааа......
    😉😂😂

    14:53 16.04.2026

  • 3 прокопи

    0 2 Отговор
    Ко да ги праиш? Дечица.Играят си.

    15:08 16.04.2026

  • 4 Някой не си е научил урока

    0 2 Отговор
    Или са имали класно както се казваше на времето и са го провалили. Нищо ново под слънцето

    15:12 16.04.2026

  • 5 Цвете

    4 0 Отговор
    ТАКА ЛИ НЯКОИ ПРИВЕТСТВАТ НАСТЪПВАЩИТЕ ИЗБОРИ? МНОГО ИДИОТ НА КЛОНА, НО НЯКОЙ ПО СМЕЛ ТРЯБВА ДА ИМ ГО ОТРЕЖЕ.🤔🇧🇬😠

    15:13 16.04.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА ЛИ НЯКОИ ПРИВЕТСТВАТ НАСТЪПВАЩИТЕ ИЗБОРИ? МНОГО ИДИОТ НА КЛОНА, НО НЯКОЙ ПО СМЕЛ ТРЯБВА ДА ИМ ГО ОТРЕЖЕ.🤔🇧🇬😠

    15:21 16.04.2026

    15:21 16.04.2026

  • 7 Малинова долина,

    0 0 Отговор
    няма училище. Ползват най-близките в Дървеница, Дианабад и Мусагеница. Днес има пробви матури в 55 СУ, та сега къде е бил сигнала за бомбата?

    15:43 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове