Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в София

Сигнал за поставено взривно устройство наложи спешна евакуация на "Съдебната палата" в София тази сутрин. На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които са извели безопасно всички служители и посетители от сградата, предаде БГНЕС.

Към момента районът около институцията е напълно блокиран. Органите на реда извършват щателна проверка на всички зали и коридори в палатата за наличие на подозрителни или опасни предмети. По първоначална информация анонимното обаждане е получено по-рано днес, което е задействало задължителния протокол за бърза реакция на службите за сигурност.

Това не е първият подобен инцидент през тази седмица. Само преди два дни беше подаден идентичен сигнал, който също блокира работата на магистратите. При предишната проверка взривно устройство не беше открито, но правилата за сигурност изискват пълно изпразване на обекта при всяко обаждане. Нормалният ритъм на работа в институцията ще бъде възстановен едва след пълното приключване на днешната полицейска акция.