Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в София

Сигнал за поставено взривно устройство наложи спешна евакуация на "Съдебната палата" в София тази сутрин. На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които са извели безопасно всички служители и посетители от сградата, предаде БГНЕС.
Към момента районът около институцията е напълно блокиран. Органите на реда извършват щателна проверка на всички зали и коридори в палатата за наличие на подозрителни или опасни предмети. По първоначална информация анонимното обаждане е получено по-рано днес, което е задействало задължителния протокол за бърза реакция на службите за сигурност.
Това не е първият подобен инцидент през тази седмица. Само преди два дни беше подаден идентичен сигнал, който също блокира работата на магистратите. При предишната проверка взривно устройство не беше открито, но правилата за сигурност изискват пълно изпразване на обекта при всяко обаждане. Нормалният ритъм на работа в институцията ще бъде възстановен едва след пълното приключване на днешната полицейска акция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
11:05 16.04.2026
2 Само
11:06 16.04.2026
3 Тояжка
11:07 16.04.2026
4 ИСТИНАТА
11:08 16.04.2026
5 Няма никаква бомба
Банкета е в тържествената зала!
Юруш на кетеринга!
11:09 16.04.2026
6 Младия Ленин министър на кривосъдиото
11:09 16.04.2026
7 Трол
11:09 16.04.2026
8 А как е вкарана “бомбата”
11:11 16.04.2026
9 АГАТ а Кристи
"Комунист, това звучи гордо !!!
Коментиран от #12
11:12 16.04.2026
10 Е-ха
11:23 16.04.2026
11 Хе-хе
Коментиран от #18
11:32 16.04.2026
12 прокопи
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":"Оня" атентат са го направили тесни социалисти. Сегашните са широки социалисти. "Съешават" се с когото им падне.
11:40 16.04.2026
13 Фен
Дами на години имат нужда от ПЪЛНО ИЗПРАЗВАНЕ.
Правят си купон с неуморният.Да е жив и здрав!
11:45 16.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ройтерс
по иформация на вездесъщата Соня К....
11:49 16.04.2026
16 мамник
11:52 16.04.2026
17 Ако Нямаще ! Защо !
Нямаше !
Да Слагат Бомба !
Или поне !
Да Плашат !
С Такава !
12:08 16.04.2026
18 Ден !
До коментар #11 от "Хе-хе":Като Всеки !
Друг !
Дай Боже !
По - Често !
12:11 16.04.2026
19 СПРАВЕДЛИВ
То има ли изобщо доволни и дали само от тази институция?!
12:15 16.04.2026