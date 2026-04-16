Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в София

16 Април, 2026 11:02 938 19

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за поставено взривно устройство наложи спешна евакуация на "Съдебната палата" в София тази сутрин. На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които са извели безопасно всички служители и посетители от сградата, предаде БГНЕС.

Към момента районът около институцията е напълно блокиран. Органите на реда извършват щателна проверка на всички зали и коридори в палатата за наличие на подозрителни или опасни предмети. По първоначална информация анонимното обаждане е получено по-рано днес, което е задействало задължителния протокол за бърза реакция на службите за сигурност.

Това не е първият подобен инцидент през тази седмица. Само преди два дни беше подаден идентичен сигнал, който също блокира работата на магистратите. При предишната проверка взривно устройство не беше открито, но правилата за сигурност изискват пълно изпразване на обекта при всяко обаждане. Нормалният ритъм на работа в институцията ще бъде възстановен едва след пълното приключване на днешната полицейска акция.


  • 1 ХиХи

    8 1 Отговор
    Паветниците са били

    11:05 16.04.2026

  • 2 Само

    16 2 Отговор
    За там трябва един Ескендер

    11:06 16.04.2026

  • 3 Тояжка

    15 2 Отговор
    Ами, че те не са ли във Великденски отпуск, магистратите 😀

    11:07 16.04.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    11 4 Отговор
    Подателят на сигнала лесно се локализира. Сигналите ги подава един и същи човек- нелигитимният прокурор Сарафов! Защо не го арестуват?

    11:08 16.04.2026

  • 5 Няма никаква бомба

    16 1 Отговор
    Днес е ден на Конституцията и юриста и вече им се пие, та две не виждат!
    Банкета е в тържествената зала!
    Юруш на кетеринга!

    11:09 16.04.2026

  • 6 Младия Ленин министър на кривосъдиото

    6 3 Отговор
    Помооощ! Сарафите, Шишитата и Буцитата ни устройват тероризъъъъм!

    11:09 16.04.2026

  • 7 Трол

    9 1 Отговор
    На тези им пращат периодично сигнали за бомби, за да не си забравят поръчките.

    11:09 16.04.2026

  • 8 А как е вкарана “бомбата”

    13 1 Отговор
    след като в Съдебната палата не можеш да вкараш и нокторезачка?

    11:11 16.04.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    8 5 Отговор
    Датата нещо да ви напомня за един ат@нтат на ДНЕШНИЯТ ден ???

    "Комунист, това звучи гордо !!!

    Коментиран от #12

    11:12 16.04.2026

  • 10 Е-ха

    11 0 Отговор
    Сега очакваме да се отцепи целият център. Нали довечера има шествие, организирано от ПП/ДБ. Като не стана блокажът на тунела на магистрала Тракия, сега да се пробва нещо друго.

    11:23 16.04.2026

  • 11 Хе-хе

    5 1 Отговор
    16 април, нормално! Ден за взривове, анархия и атентат!

    Коментиран от #18

    11:32 16.04.2026

  • 12 прокопи

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    "Оня" атентат са го направили тесни социалисти. Сегашните са широки социалисти. "Съешават" се с когото им падне.

    11:40 16.04.2026

  • 13 Фен

    1 0 Отговор
    Това не е първият подобен инцидент през тази седмица. Само преди два дни беше подаден идентичен сигнал, който също блокира работата на магистратите. При предишната проверка взривно устройство не беше открито, но правилата за сигурност изискват пълно изпразване на обекта при всяко обаждане.
    Дами на години имат нужда от ПЪЛНО ИЗПРАЗВАНЕ.
    Правят си купон с неуморният.Да е жив и здрав!

    11:45 16.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ройтерс

    1 1 Отговор
    Румен Радев е забелязан да се навърта там,с черна маска и гранати в джоба...
    по иформация на вездесъщата Соня К....

    11:49 16.04.2026

  • 16 мамник

    1 0 Отговор
    Е, и?????😕😕😕

    11:52 16.04.2026

  • 17 Ако Нямаще ! Защо !

    2 0 Отговор
    Ако Нямаще ! Защо !

    Нямаше !

    Да Слагат Бомба !

    Или поне !

    Да Плашат !

    С Такава !

    12:08 16.04.2026

  • 18 Ден !

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хе-хе":

    Като Всеки !

    Друг !

    Дай Боже !


    По - Често !

    12:11 16.04.2026

  • 19 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Специално, за днешната дата, ми се струва, че е поздрав-шега с наказателна същност от хора, които са недоволни от съдебната система.
    То има ли изобщо доволни и дали само от тази институция?!

    12:15 16.04.2026

