Андрей Гюров: Няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация

Андрей Гюров: Няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация

16 Април, 2026 16:41 649 59

За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен, и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси, коментира още служебният премиер

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, цитиран от БНТ.

"За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен, и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси. И отново цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве", посочи премиерът.

"Оказва се, че докато лекари и медицински сестри съвсем осъзнато очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана и с тези пари да няма възможност да помага на българските граждани. Здравният министър доц. Околийски ми докладва за болници, които използват вратички в закона – не, за да лекуват по-добре, а за да печелят повече. Например болница, в която едно лекарство струва 23 000 лв., а на друго място – 125 000 лв. Разликата е една нова кола. Това е само от едно лекарство, само от един пациент. Можете да си представите – от всички пациенти това означава един цял автомобилен парк", отбеляза Гюров.

По думите му, най-тъжното от цялата история е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. И това не е съвпадение – това е система, която позволява да се печели от болката и от здравето на българските граждани, добави той.

"В такъв случай проблемът е не само икономически, не само финансов, дори не е само политически проблем. Това е един морален проблем. И това е една червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана. Точно затова сме тук, в тази сграда, и затова имаме извънредни избори след три дни. Затова нека да бъде ясно – ако наистина има възможност този проблем да бъде разрешен с едно изречение, промяна в една наредба или няколко наредби, тогава те трябва да бъдат написани, те трябва да бъдат предложени тук и очаквам това да се случи възможно най-бързо", подчерта още премиерът Андрей Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    18 2 Отговор
    Демокрацията ни е демокрация колкото и комунизмът ни беше комунизъм.

    Коментиран от #24, #43

    16:46 16.04.2026

  • 2 хехе

    20 6 Отговор
    поредните кухи приказки на наш Гюро.

    16:46 16.04.2026

  • 3 Умник Гюро, министър-председател

    22 5 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или нямаше?

    16:46 16.04.2026

  • 4 провинциалист

    14 4 Отговор
    Няма как да е престъпление да си продадеш гласа, след като не е престъпление да си продадеш тялото...

    16:46 16.04.2026

  • 5 провинциалист

    15 4 Отговор
    "Няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация" - има и това е днешната либерална демокрация.

    16:47 16.04.2026

  • 6 Трол

    12 3 Отговор
    В България свръхпроизводство на демокрация и завишените излишъци се продават на черния пазар.

    16:47 16.04.2026

  • 7 Гробар

    14 7 Отговор
    Лама Гюро с лилавите бърни.

    16:47 16.04.2026

  • 8 очевидец

    13 2 Отговор
    Решението на КС от 7 април потвърди очевидното: и.ф. главен прокурор може да стои на поста максимум 6 месеца.
    Сарафов е там от 2023 г.
    Това отдавна не е правен казус. Това е тест дали Конституцията още съществува - или е просто декор.

    16:47 16.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Днес Гюров одобри 3 000 000 000 помощ за Украйна.

    Коментиран от #12

    16:48 16.04.2026

  • 10 ХиХи

    13 4 Отговор
    Гюро изтъргува 16 млн ойро за Зелю и евтин ток, срещу хубаво местенце някъде след края на служебния. Ъхъ туй не са брои за търговия с демокрация щото е от нашите

    16:48 16.04.2026

  • 11 az СВО Победа80

    11 3 Отговор
    Ами що търгуваш бе?!?

    16:49 16.04.2026

  • 12 Гробар

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Откога одобрява без решение на нс? Парите да не са на баща му?

    Коментиран от #55

    16:49 16.04.2026

  • 13 Някой

    11 6 Отговор
    Демокрацията вече я погазиха с потъпкването на референдума. Демокрация в превод значи народно управление и референдума е реално приложение на това. Освен че потъпкаха конституцията (член 1 алинеи 2 и 3), закона за прякото участие и договора за функциониране на ЕС (член 140 за еврото параграфи 1 и 3).
    Тези антидемократи повече за демокрация никога да не говорят!

    16:50 16.04.2026

  • 14 Цвете

    7 12 Отговор
    ДОСТОЕН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ И НЕ АНГАЖИРАМ НИКОГО.ОТСТОЯВА ПРИНЦИПИТЕ СИ. ❤️🇧🇬❤️

    Коментиран от #22, #56

    16:51 16.04.2026

  • 15 андрешко кат разтягаш високопарни локуми

    10 4 Отговор
    я кажи по твоето управление сега все ги пускат продавачите на гласове
    след като са им взели париците

    16:53 16.04.2026

  • 16 Цвете

    8 10 Отговор
    ДОСТОЕН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ И НЕ АНГАЖИРАМ НИКОГО.ОТСТОЯВА ПРИНЦИПИТЕ СИ. ❤️🇧🇬❤️

    Коментиран от #18

    16:53 16.04.2026

    Коментиран от #18

    16:53 16.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор
    И тоА бърка ДЕКОРацията с демокрацията❗
    Само смениха ДЕКОРА, първите комунисти станаха първи антикомунисти❗

    16:54 16.04.2026

  • 18 Гробар

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Така е. Добър циганин. Пълни касичката на пепедебейските фашисти.

    16:55 16.04.2026

  • 19 ганя български

    9 4 Отговор
    каква демокрация пак си е същото но сега на власт са ситовете дъщеприте и внуците на ония от преди 10 ноември 89 г

    16:55 16.04.2026

  • 20 Премиер

    7 9 Отговор
    на българи, които искат модерна уредена държава в обединена Европа

    16:55 16.04.2026

  • 21 Цвете

    5 6 Отговор
    ДО НОМЕР 7. ПРАВИЛНО СИ ИЗБРАЛ ИМЕТО СИ.ГЛЕДАЙ ДА НЕ ТЕ НАБИЯТ НЯКОИ ЗА МЪРСОТИЯТА ,КОЯТО СИ НАПИСЪЛ.

    16:55 16.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    " В Ада дяволът е положителен герой!"
    /Ст. Лец/

    16:55 16.04.2026

  • 23 Цвете

    3 6 Отговор
    ДО НОМЕР 7. ПРАВИЛНО СИ ИЗБРАЛ ИМЕТО СИ.ГЛЕДАЙ ДА НЕ ТЕ НАБИЯТ НЯКОИ ЗА МЪРСОТИЯТА ,КОЯТО СИ НАПИСЪЛ.

    16:56 16.04.2026

    16:56 16.04.2026

  • 24 Разликата

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    От комунизма остана нещо за народа.
    Демокрацията какво дава - корупция, инфлация, федофили, война?

    16:57 16.04.2026

  • 25 Пак ли тоя пасквил за тоя

    12 5 Отговор
    гнусния 0краински циганин?! Спри се вече ма дърта реститутке!

    17:00 16.04.2026

  • 26 ццц

    8 4 Отговор
    "Мъдрости" от еднодневки не щем.

    17:02 16.04.2026

  • 27 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    8 7 Отговор
    Абе, някой може ли да ми каже дали Зелен чорап е мъцнал нещо за купуването на гласове и незаконния Сараф ?!

    Коментиран от #29

    17:03 16.04.2026

  • 28 Демокрацията

    8 4 Отговор
    е власт на хората с пари.

    Коментиран от #45

    17:04 16.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 референдум

    9 3 Отговор
    Точно така Гюров , да подарите оръжия от нашата армия на Украйна , да подариш плизо 20 милиона изобщо не е заплаха нито за държавта , нито за демокрацията.Изобщо не искам да споменвам дали Перохан е заплаха за демокрацията .Лицемери ! Каква демкрация може да има когато има подписи за рефендум , а го спирате .Защо ? Нали има закон за референдумите , нали има събрани подписи ? Сега излез да обясняваш , защо 1 лев стана 1 евро , а не се апзи курса

    17:06 16.04.2026

  • 31 Дядо дръмпир-чака на орлово гнездо

    2 4 Отговор
    Не мога да разбера ,защо не искате търговия с гласове и какво печелите от това да няма търговия с гласове.Да кажем гюров иска да гласува за ппдб ,той ще си гласува ,но ще бъде по обнадежден ако му се подхвърли някоя благинка ,нали.на кучетата ,които търсят наркотик или поср..ни гаши как дават награда ,така примерно и на лицето гюро!може ли някой простифесор да ме обори в тези ми съждения?

    17:06 16.04.2026

  • 32 Джукондо

    8 2 Отговор
    Дреме ти, Сиелата и той пееедроханц. Ще ги нагласите машинките. 2 място ще си наредите.

    17:06 16.04.2026

  • 33 Никой не го интерестинг

    8 1 Отговор
    Какво бръщолевиш.
    Кажи какво прави правителствения самолет на затвореното летище в Бургас?!
    Ваща кожа на два ножа, вонящи говньовци!

    17:08 16.04.2026

  • 34 Баце ЕООД

    11 1 Отговор
    Гюрка, стягай си багажа и в затвора

    17:08 16.04.2026

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    0 7 Отговор
    101 години от най-големият терористичен акт в историята ни. Никога не забравяй червения кошмар.
    А днес идеологическите наследници на организаторите се облизват мазно за гласовете на хората.
    Излез и гласувай! Не ги допускай да се върнат.

    "Братя, възобновяването на нашата славна държава, отърването ни от проклетите агаряне, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество България, най-после, да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. " Васил Левски

    17:09 16.04.2026

  • 36 хмммм

    9 1 Отговор
    Тоя и той голям демократ се извъди.

    17:11 16.04.2026

  • 37 Заплахата е , че

    6 1 Отговор
    простите са начело.
    А те "знаят" всичко.

    17:11 16.04.2026

  • 38 1488

    6 0 Отговор
    за да ви уважават трябва да си знаете цената
    освен на избори, когато ако претендирате че животът ви струва нещо сте престъпник

    тогаз лъсва истинското лице на демокрацията

    17:12 16.04.2026

  • 39 Дзак

    7 0 Отговор
    Точно това се прави от управляващите!

    17:15 16.04.2026

  • 40 ши...

    9 1 Отговор
    ...бан 0краински кюмюр!!!

    17:15 16.04.2026

  • 41 Грабител

    9 0 Отговор
    И това го казва човечеца превишил пълномощията си и подписал престъпни и заробващи договори без дори да се допитвадо НС.
    Ми то е същото като Дончо Ментата да иска Нобелова награда за мир ...

    17:15 16.04.2026

  • 42 Петрова

    3 12 Отговор
    За първи път да имаме толкова стойностно Правителство. Браво !

    Коментиран от #44, #49

    17:15 16.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ИСТИНАТА

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "Петрова":

    Пряко доказателство, че социологическите агенции им плащат, за да лъжат
    е он-лайн анкетата на OFFNews


    За кого ще гласувате на парламентарните избори на 19 април

    Общо гласували : 14835
    Период за гласуване 2026-03-23 до 2026-04-17

    №1 ПП Има такъв народ
    1,03% (153)
    №2. ПП Пряка демокрация
    0,24% (35)
    №3. КП Синя България
    2,03% (301)
    №4. ПП Морал единство чест
    1,78% (264)
    №5. КП БСП-Обединена левица
    1,06% (157)
    №6. ПП Народна партия истината и само истината
    0,10% (15)
    №7. КП Продължаваме промяната - Демократична България
    33,10% (4911)
    №8. ПП Възраждане
    1,58% (235)
    №9. КП Моя България
    0,01% (2)
    №10. ПП Движение на непартийните кандидати
    0,48% (71)
    №11. КП Алианс за права и свободи
    0,13% (19)
    №12. КП Антикорупционен блок
    2,07% (307)
    №13. ПП Национално движение Непокорна България
    0,24% (36)
    №14. ПП Величие
    38,15% (5660)
    №15. КП ГЕРБ-СДС
    5,15% (764)
    №16. КП Трети март
    0,02% (3)
    №17. ПП Движение за права и свободи
    0,37% (55)
    №18. ПП Нация
    0,21% (31)
    №19. ПП България може
    0,35% (52)
    №20. КП Сияние
    1,36% (202)
    №21 КП ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
    7,69% (1141)
    №22. ПП Съпротива
    0,01% (1)
    №23. ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    0,08% (12)
    №24. ПП Глас народен
    0,32% (47)
    Независим кандидат в Смолян Тодор Тодоров Батков
    0,22% (33)


    Не подкрепям никого
    1,08% (160)


    Няма да гласувам
    1,13% (168)

    Видьо Видев и безпартийни приятели на слънцето

    Коментиран от #47, #48

    17:17 16.04.2026

  • 45 Ами..

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Демокрацията":

    За съжаление точно това се получава

    17:17 16.04.2026

  • 46 Плюмка

    9 2 Отговор
    Този сам, като цар включи България във война. И се изтъква като борец за справедливост вътре в страната? На Зеления комик каза "ще доставим реакторите на Белене". Не продадем, а подарим, до входната врата.. липсва му ДНК на Бенковски, Ботев, Левски. Изглежда в България създаваме деца с плюнка!

    17:19 16.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "ИСТИНАТА":

    Това са платени лъжи алабалите са тук постоянни от лъжи печелят милиони

    17:22 16.04.2026

  • 49 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Петрова":

    От никого не избирано назначено слугинажно неригитимно незаконници

    Коментиран от #53

    17:23 16.04.2026

  • 50 Развитие

    6 1 Отговор
    С алабалата мадуровките чупени полуразглобени залепени с пластелин алабалата е готова Касиране на тези избори с тези нелигитимници

    17:25 16.04.2026

  • 51 Миме

    7 2 Отговор
    най-хубавото е,че гюро ламата амбреаж има само още един единствен работен ден

    17:26 16.04.2026

  • 52 Знаеща

    6 1 Отговор
    Този смешник от Петрохан, ще ми говори за демокрация и честност .Айде да се маха

    17:29 16.04.2026

  • 53 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Друго си е избраните от Радев да ни заробват с години с Боташ, нали?

    Коментиран от #58

    17:30 16.04.2026

  • 54 Студопор

    5 0 Отговор
    Абе хораъа вече кръв продават пред спешните отделения, тоя говори за търговия с демокрация...

    17:32 16.04.2026

  • 55 Хм Хм

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    Тролът те тролва, а ти дори не разбираш. Така е и при изборите.

    17:32 16.04.2026

  • 56 Знаеща

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Цвете ли си, трън ли си . Но не си добре с главата и мисленето. Или си от тия които направиха кинти от далаверите на Гюро

    Коментиран от #57

    17:33 16.04.2026

  • 57 Това май е оная френската откачалка

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Знаеща":

    соважа

    17:35 16.04.2026

  • 58 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хм...":

    ми нали си купувахме руски газ, що им требеше на еврогеюве да налагат санкция та фатмака да беше принуден да подписва със султана?

    17:35 16.04.2026

  • 59 Горски

    3 0 Отговор
    Герб, дпс и ппдб трябва да са по затворите, а не в управлението на държавата ни! Крайно време е престъпниците на България да бъдат тикнати по затворите! Гюров е незаконен служебен премиер, щото бил уволнен от ръководството на БНБ. Кирчо също бе незаконен служебен премиер, защото има двойно гражданство. Тия "евроатлантици" са сбирщина престъпници, изпълняващи чужди поръчки и следващи чужди интерес. Ще ми говори за Търновска Конституция? Показа на цял свят, какво е национално предателство. 10 г договор за васално подчинение на неква си фашистка хунта!! Ние, страна с 1400 г история да се подчиняваме на неква покрайнина, която е станала държава 91-ва година.

    17:37 16.04.2026

