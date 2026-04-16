Андрей Гюров: Няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, цитиран от БНТ.
"За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен, и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси. И отново цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве", посочи премиерът.
"Оказва се, че докато лекари и медицински сестри съвсем осъзнато очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана и с тези пари да няма възможност да помага на българските граждани. Здравният министър доц. Околийски ми докладва за болници, които използват вратички в закона – не, за да лекуват по-добре, а за да печелят повече. Например болница, в която едно лекарство струва 23 000 лв., а на друго място – 125 000 лв. Разликата е една нова кола. Това е само от едно лекарство, само от един пациент. Можете да си представите – от всички пациенти това означава един цял автомобилен парк", отбеляза Гюров.
По думите му, най-тъжното от цялата история е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. И това не е съвпадение – това е система, която позволява да се печели от болката и от здравето на българските граждани, добави той.
"В такъв случай проблемът е не само икономически, не само финансов, дори не е само политически проблем. Това е един морален проблем. И това е една червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана. Точно затова сме тук, в тази сграда, и затова имаме извънредни избори след три дни. Затова нека да бъде ясно – ако наистина има възможност този проблем да бъде разрешен с едно изречение, промяна в една наредба или няколко наредби, тогава те трябва да бъдат написани, те трябва да бъдат предложени тук и очаквам това да се случи възможно най-бързо", подчерта още премиерът Андрей Гюров.
16:46 16.04.2026
8 очевидец
Сарафов е там от 2023 г.
Това отдавна не е правен казус. Това е тест дали Конституцията още съществува - или е просто декор.
16:47 16.04.2026
12 Гробар
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Откога одобрява без решение на нс? Парите да не са на баща му?
Коментиран от #55
16:49 16.04.2026
Тези антидемократи повече за демокрация никога да не говорят!
след като са им взели париците
16:53 16.04.2026
Само смениха ДЕКОРА, първите комунисти станаха първи антикомунисти❗
16:54 16.04.2026
18 Гробар
До коментар #16 от "Цвете":Така е. Добър циганин. Пълни касичката на пепедебейските фашисти.
16:55 16.04.2026
До коментар #14 от "Цвете":" В Ада дяволът е положителен герой!"
/Ст. Лец/
16:55 16.04.2026
24 Разликата
До коментар #1 от "провинциалист":От комунизма остана нещо за народа.
Демокрацията какво дава - корупция, инфлация, федофили, война?
16:57 16.04.2026
33 Никой не го интерестинг
Кажи какво прави правителствения самолет на затвореното летище в Бургас?!
Ваща кожа на два ножа, вонящи говньовци!
17:08 16.04.2026
35 Възpожденец 🇧🇬
А днес идеологическите наследници на организаторите се облизват мазно за гласовете на хората.
Излез и гласувай! Не ги допускай да се върнат.
"Братя, възобновяването на нашата славна държава, отърването ни от проклетите агаряне, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество България, най-после, да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. " Васил Левски
17:09 16.04.2026
37 Заплахата е , че
А те "знаят" всичко.
17:11 16.04.2026
38 1488
освен на избори, когато ако претендирате че животът ви струва нещо сте престъпник
тогаз лъсва истинското лице на демокрацията
17:12 16.04.2026
Ми то е същото като Дончо Ментата да иска Нобелова награда за мир ...
17:15 16.04.2026
44 ИСТИНАТА
До коментар #42 от "Петрова":Пряко доказателство, че социологическите агенции им плащат, за да лъжат
е он-лайн анкетата на OFFNews
За кого ще гласувате на парламентарните избори на 19 април
Общо гласували : 14835
Период за гласуване 2026-03-23 до 2026-04-17
№1 ПП Има такъв народ
1,03% (153)
№2. ПП Пряка демокрация
0,24% (35)
№3. КП Синя България
2,03% (301)
№4. ПП Морал единство чест
1,78% (264)
№5. КП БСП-Обединена левица
1,06% (157)
№6. ПП Народна партия истината и само истината
0,10% (15)
№7. КП Продължаваме промяната - Демократична България
33,10% (4911)
№8. ПП Възраждане
1,58% (235)
№9. КП Моя България
0,01% (2)
№10. ПП Движение на непартийните кандидати
0,48% (71)
№11. КП Алианс за права и свободи
0,13% (19)
№12. КП Антикорупционен блок
2,07% (307)
№13. ПП Национално движение Непокорна България
0,24% (36)
№14. ПП Величие
38,15% (5660)
№15. КП ГЕРБ-СДС
5,15% (764)
№16. КП Трети март
0,02% (3)
№17. ПП Движение за права и свободи
0,37% (55)
№18. ПП Нация
0,21% (31)
№19. ПП България може
0,35% (52)
№20. КП Сияние
1,36% (202)
№21 КП ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
7,69% (1141)
№22. ПП Съпротива
0,01% (1)
№23. ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
0,08% (12)
№24. ПП Глас народен
0,32% (47)
Независим кандидат в Смолян Тодор Тодоров Батков
0,22% (33)
Не подкрепям никого
1,08% (160)
Няма да гласувам
1,13% (168)
До коментар #28 от "Демокрацията":За съжаление точно това се получава
17:17 16.04.2026
48 Анонимен
До коментар #44 от "ИСТИНАТА":Това са платени лъжи алабалите са тук постоянни от лъжи печелят милиони
17:22 16.04.2026
До коментар #42 от "Петрова":От никого не избирано назначено слугинажно неригитимно незаконници
Коментиран от #53
17:23 16.04.2026
53 Хм...
До коментар #49 от "Анонимен":Друго си е избраните от Радев да ни заробват с години с Боташ, нали?
Коментиран от #58
17:30 16.04.2026
55 Хм Хм
До коментар #12 от "Гробар":Тролът те тролва, а ти дори не разбираш. Така е и при изборите.
17:32 16.04.2026
До коментар #14 от "Цвете":Цвете ли си, трън ли си . Но не си добре с главата и мисленето. Или си от тия които направиха кинти от далаверите на Гюро
Коментиран от #57
17:33 16.04.2026
57 Това май е оная френската откачалка
17:35 16.04.2026
58 Миме
17:35 16.04.2026
