Правителството обяви какви са мерките за държавна подкрепа в земеделието

16 Април, 2026 17:08 357 0

"Растениевъдството има стратегически характер за страната ни. Затова още в началото на войната в Иран започнахме разговори за подкрепа на този сектор", коментира служебният министър на икономиката Ирина Щонова

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След заявката на зърнопроизводители за протест заради високите цени на горивата и торовете се проведе среща в Министерство на икономиката. Според представители на бранша разходите им сериозно се увеличават и поставят под риск част от земеделските стопанства, включително с фалит. След срещата стана ясно, че решения на исканията им се търсят, а протест на този етап няма да има.
"Растениевъдството има стратегически характер за страната ни. Затова още в началото на войната в Иран започнахме разговори за подкрепа на този сектор. Вече обявихме, че изтегляме по-рано плащанията и връщаме част от акциза на горивата. В транспортния сектор, който е важен за земеделските производители, има одобрени 50 милиона евро, отложено е вдигането на тол таксите." Това каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова на брифинг пред журналисти, цитирана от Нова телевизия.

По отношение на ликвидността са предприети няколко мерки. Отлагат се лизинговите плащания по земеделска техника. Т.е. до края на годината, хората ще плащат вместо пълните вноски, само от 5 до 10% от тях. Предвиждат се оборотни кредити, където самоучастието ще бъде намалено на 50%. Има и оборотни кредити за производители, които се занимават с експортна дейност, обясни още Щонова.

По отношение на електроенергията – „за предприятия, които са енергоинтензивни, над 63 евро е одобрена държавна помощ”, посочи зам.-министърът. Такива са заводите за торове. „За всички небитови потребители, включително земеделците, над 122 евро има 50% помощ от държавата, ако цените вървят натам”, допълни тя. Целта е бизнесът да има предвидимост.
Служебният министър на земеделието Иван Христанов обясни, че е проведена среща с представители на земеделския сектор. Той посочи, че в сила влиза нотификацията за газьола, където от 21 цента държавната подкрепа става 31 цента на литър гориво. До края на юни ще бъдат разплатени 303 милиона евро по директните плащания. Това ще се случи по-рано от заложения график.

Христанов обясни, че подкрепата за земеделците е въпрос на суверенитет и оцеляването на сектора.

Председателят на Асоциацията на овощарите у нас Живка Грозева каза, че е представила на срещата проблемите пред сектора. Цветан Цеков, председател на Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци", от своя страна заяви, че имат сериозни опасения за производството на плодове и зеленчуци, които датират от много време насам.

Радослав Христов от Националната асоциация на зърнопроизводителите заяви, че не е доволен от резултата на срещата днес, тъй като не е дадена ясна финансова рамка. Той посочи, че е предложено въпросната рамка да бъде разширена и изрази надежда, че до края другата седмица ще стане ясно какви точно средства ще бъдат отпуснати за растениевъдството.

Христанов обясни, че преди да бъдат обявени цифрите, трябва да бъде събрана цялата информация.


Подобни новини


