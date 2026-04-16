Двама млади кандидати от 23 МИР- София търсят прагматичния път за България

В момент, когато политическият разговор в България често се движи между крайности, в столичния 23 МИР се откроява по-различен тон – по-умерен, по-прагматичен и насочен към конкретните проблеми на хората. Двама млади кандидати от листата на „БСП – Обединена левица“ – Филип Стойчев и Георги Ангелов – предлагат именно такъв подход: далеч от лозунгите, по-близо до реалността.

И макар да говорят по различни теми – външна политика и икономика – между техните позиции се очертава ясна връзка - идеята, че България трябва да действа разумно, балансирано и в защита на собствения си интерес.

Стойчев поставя акцент върху голямата картина – мястото на страната в един все по-нестабилен свят. „Светът живее в период на тежки конфликти, разделение и задълбочаваща се международна нестабилност“, отбелязва той и предупреждава, че „малките държави не могат да си позволят външна политика, основана на крайности, емоции или чужди внушения“. Според него България трябва да бъде „глас за мир, за преговори и за възстановяване на нормалността в международните отношения“.

Този призив за баланс не означава отказ от съюзите, а по-скоро тяхното зряло осмисляне. „България е част от Европейския съюз и НАТО и това е стратегическа рамка, която не подлежи на съмнение. Но зрелият политически подход не изисква да прекъснеш способността си да разговаряш с останалия свят“, подчертава той, очертавайки визия за държава, която едновременно отстоява позициите си в ЕС и НАТО и поддържа прагматични отношения с глобалните фактори.

Тази външнополитическа линия, според Стойчев, има пряко отражение върху ежедневието на хората. „Всяка международна криза много бързо се превръща във вътрешен проблем за българските семейства – чрез по-скъп ток, по-скъпи горива, по-скъпа храна“, пише той, поставяйки логична връзка между дипломацията и стандарта на живот.

Именно от тази точка започва и анализът на Георги Ангелов – но вече през погледа на потребителя. „Хората не живеят в статистиката. Те живеят в магазина и в заведението“, казва той, описвайки инфлацията не като абстрактен процент, а като „директен удар върху стандарта на живот“.

Данните, които посочва, са конкретни: 3.5% годишна инфлация към януари 2026 г. и над 40% натрупано поскъпване за пет години. Но по-важното според него е усещането за несправедливост. „Когато не виждаш как се формира цената, когато малко играчи диктуват пазара… тогава спекулата се превръща в бизнес модел.“

Ако при Стойчев ключовата дума е „дипломация“, при Ангелов тя е „правила“. Решенията, които предлага, са насочени към възстановяване на доверието в пазара: пълна прозрачност с двойно обозначаване на цените, публичен мониторинг на основните храни, реален контрол със санкции, които „надвишават печалбата от нарушението“, и активна борба с картелите.

Особено внимание той обръща на предстоящото въвеждане на еврото: „Еврото не прави цените по-високи. Но дава удобен момент за ‘закръгляне’. И ако държавата не действа, това ‘закръгляне’ остава завинаги в джоба на потребителя.“

В по-широк план Ангелов също излиза извън рамките на вътрешната политика и търси решения на регионално ниво – идея, която любопитно кореспондира с визията на Стойчев за активна външна роля на България. „Балканите не са просто география – те са икономическа възможност“, пише той и очертава перспектива за пазар от близо 140 милиона души, способен да „преговаря равностойно със световните играчи“.

Така, макар да тръгват от различни посоки, двамата кандидати стигат до сходна теза - България не трябва да бъде пасивен участник – нито в международната политика, нито в икономиката. Държавата, според тях, трябва да бъде активен фактор – но не агресивен, а разумен.

„Политика, която не руши мостове, а отваря възможности“, както формулира Стойчев.

И „държава, която е разумен арбитър и стратегически инвеститор“, както допълва Ангелов.

В контекста на предстоящите избори този тип говорене – по-скоро експертно, отколкото лозунгово – остава по-рядко срещано. Но именно в него мнозина търсят отговор на натрупаното усещане за нестабилност – както навън, така и у дома.

Георги Ангелов се явява под номер 105 в листата на „БСП – Обединена левица“, а Филип Стойчев е с преференция 109. БСП – ОЛ се явява на тези избори под номер 5 бюлетината.

