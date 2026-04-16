Двама млади кандидати от 23 МИР- София търсят прагматичния път за България

В момент, когато политическият разговор в България често се движи между крайности, в столичния 23 МИР се откроява по-различен тон – по-умерен, по-прагматичен и насочен към конкретните проблеми на хората. Двама млади кандидати от листата на „БСП – Обединена левица“ – Филип Стойчев и Георги Ангелов – предлагат именно такъв подход: далеч от лозунгите, по-близо до реалността.
И макар да говорят по различни теми – външна политика и икономика – между техните позиции се очертава ясна връзка - идеята, че България трябва да действа разумно, балансирано и в защита на собствения си интерес.
Стойчев поставя акцент върху голямата картина – мястото на страната в един все по-нестабилен свят. „Светът живее в период на тежки конфликти, разделение и задълбочаваща се международна нестабилност“, отбелязва той и предупреждава, че „малките държави не могат да си позволят външна политика, основана на крайности, емоции или чужди внушения“. Според него България трябва да бъде „глас за мир, за преговори и за възстановяване на нормалността в международните отношения“.
Този призив за баланс не означава отказ от съюзите, а по-скоро тяхното зряло осмисляне. „България е част от Европейския съюз и НАТО и това е стратегическа рамка, която не подлежи на съмнение. Но зрелият политически подход не изисква да прекъснеш способността си да разговаряш с останалия свят“, подчертава той, очертавайки визия за държава, която едновременно отстоява позициите си в ЕС и НАТО и поддържа прагматични отношения с глобалните фактори.
Тази външнополитическа линия, според Стойчев, има пряко отражение върху ежедневието на хората. „Всяка международна криза много бързо се превръща във вътрешен проблем за българските семейства – чрез по-скъп ток, по-скъпи горива, по-скъпа храна“, пише той, поставяйки логична връзка между дипломацията и стандарта на живот.
Именно от тази точка започва и анализът на Георги Ангелов – но вече през погледа на потребителя. „Хората не живеят в статистиката. Те живеят в магазина и в заведението“, казва той, описвайки инфлацията не като абстрактен процент, а като „директен удар върху стандарта на живот“.
Данните, които посочва, са конкретни: 3.5% годишна инфлация към януари 2026 г. и над 40% натрупано поскъпване за пет години. Но по-важното според него е усещането за несправедливост. „Когато не виждаш как се формира цената, когато малко играчи диктуват пазара… тогава спекулата се превръща в бизнес модел.“
Ако при Стойчев ключовата дума е „дипломация“, при Ангелов тя е „правила“. Решенията, които предлага, са насочени към възстановяване на доверието в пазара: пълна прозрачност с двойно обозначаване на цените, публичен мониторинг на основните храни, реален контрол със санкции, които „надвишават печалбата от нарушението“, и активна борба с картелите.
Особено внимание той обръща на предстоящото въвеждане на еврото: „Еврото не прави цените по-високи. Но дава удобен момент за ‘закръгляне’. И ако държавата не действа, това ‘закръгляне’ остава завинаги в джоба на потребителя.“
В по-широк план Ангелов също излиза извън рамките на вътрешната политика и търси решения на регионално ниво – идея, която любопитно кореспондира с визията на Стойчев за активна външна роля на България. „Балканите не са просто география – те са икономическа възможност“, пише той и очертава перспектива за пазар от близо 140 милиона души, способен да „преговаря равностойно със световните играчи“.
Така, макар да тръгват от различни посоки, двамата кандидати стигат до сходна теза - България не трябва да бъде пасивен участник – нито в международната политика, нито в икономиката. Държавата, според тях, трябва да бъде активен фактор – но не агресивен, а разумен.
„Политика, която не руши мостове, а отваря възможности“, както формулира Стойчев.
И „държава, която е разумен арбитър и стратегически инвеститор“, както допълва Ангелов.
В контекста на предстоящите избори този тип говорене – по-скоро експертно, отколкото лозунгово – остава по-рядко срещано. Но именно в него мнозина търсят отговор на натрупаното усещане за нестабилност – както навън, така и у дома.
Георги Ангелов се явява под номер 105 в листата на „БСП – Обединена левица“, а Филип Стойчев е с преференция 109. БСП – ОЛ се явява на тези избори под номер 5 бюлетината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм Хм
17:34 16.04.2026
2 Кирпич
17:34 16.04.2026
3 Някой
17:35 16.04.2026
4 Ъхъ!!!
17:36 16.04.2026
5 Пуфи
17:38 16.04.2026
6 два броя либерални червени пе...
17:41 16.04.2026
7 Миме
17:46 16.04.2026
8 си дзън
Коментиран от #9, #10, #32
17:49 16.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ефрейтор
Коментиран от #33
17:56 16.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Единственото останло ляво в БСП-НН
17:58 16.04.2026
14 Ако бесепето
17:59 16.04.2026
15 Хм...
Коментиран от #17
18:00 16.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Покрайнината е руска. бе пе...
До коментар #15 от "Хм...":...дал уж не разбрал.
18:02 16.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
18:03 16.04.2026
20 Плюмка
18:04 16.04.2026
21 Двама млади гладни кандидати
18:07 16.04.2026
22 Напред
18:09 16.04.2026
23 Устата
18:09 16.04.2026
24 Факти
18:13 16.04.2026
25 Цвете
18:13 16.04.2026
26 Цвете
18:15 16.04.2026
27 не може да бъде
18:16 16.04.2026
28 Миме
18:28 16.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дядо
Жа падна от смях....
Путинягите те изстриха, А?
Боли ги че Фо Ло Са е символ на която се кланят всеки ден
Как хубаво свети а? Висящ БOЗДУГАН със закачени МЪPДОЛАНИ
Петолъчниците в Кремъл!
18:41 16.04.2026
31 това звучи
18:43 16.04.2026
32 Мнение
До коментар #8 от "си дзън":Не! Той е българският Зеленски!
Всички го тикат към Русия, а той заяви при среща с хората ,че бил си рискувал живота за нато!!!
Прогресивният ппдб-ец Румен Радев, го дундуркат също като Стефан Янев да вземе протестният вот и да стане поредната патерица на шорош и неговите бг калинки (герб, дпс и ппдб)!!!
Само Възраждане!
Гласувам с номер 8!!!
18:45 16.04.2026
33 и другия вляво
До коментар #11 от "ефрейтор":е същия нищоправец
18:45 16.04.2026
34 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите!
18:52 16.04.2026
35 Кажи честно ... 🤣
18:55 16.04.2026