Двама млади кандидати от 23 МИР- София търсят прагматичния път за България
16 Април, 2026 17:23 902 35

И макар да говорят по различни теми – външна политика и икономика – между техните позиции се очертава ясна връзка - идеята, че България трябва да действа разумно, балансирано и в защита на собствения си интерес.

Снимка: БСП
В момент, когато политическият разговор в България често се движи между крайности, в столичния 23 МИР се откроява по-различен тон – по-умерен, по-прагматичен и насочен към конкретните проблеми на хората. Двама млади кандидати от листата на „БСП – Обединена левица“ – Филип Стойчев и Георги Ангелов – предлагат именно такъв подход: далеч от лозунгите, по-близо до реалността.
Стойчев поставя акцент върху голямата картина – мястото на страната в един все по-нестабилен свят. „Светът живее в период на тежки конфликти, разделение и задълбочаваща се международна нестабилност“, отбелязва той и предупреждава, че „малките държави не могат да си позволят външна политика, основана на крайности, емоции или чужди внушения“. Според него България трябва да бъде „глас за мир, за преговори и за възстановяване на нормалността в международните отношения“.
Този призив за баланс не означава отказ от съюзите, а по-скоро тяхното зряло осмисляне. „България е част от Европейския съюз и НАТО и това е стратегическа рамка, която не подлежи на съмнение. Но зрелият политически подход не изисква да прекъснеш способността си да разговаряш с останалия свят“, подчертава той, очертавайки визия за държава, която едновременно отстоява позициите си в ЕС и НАТО и поддържа прагматични отношения с глобалните фактори.
Тази външнополитическа линия, според Стойчев, има пряко отражение върху ежедневието на хората. „Всяка международна криза много бързо се превръща във вътрешен проблем за българските семейства – чрез по-скъп ток, по-скъпи горива, по-скъпа храна“, пише той, поставяйки логична връзка между дипломацията и стандарта на живот.
Именно от тази точка започва и анализът на Георги Ангелов – но вече през погледа на потребителя. „Хората не живеят в статистиката. Те живеят в магазина и в заведението“, казва той, описвайки инфлацията не като абстрактен процент, а като „директен удар върху стандарта на живот“.
Данните, които посочва, са конкретни: 3.5% годишна инфлация към януари 2026 г. и над 40% натрупано поскъпване за пет години. Но по-важното според него е усещането за несправедливост. „Когато не виждаш как се формира цената, когато малко играчи диктуват пазара… тогава спекулата се превръща в бизнес модел.“
Ако при Стойчев ключовата дума е „дипломация“, при Ангелов тя е „правила“. Решенията, които предлага, са насочени към възстановяване на доверието в пазара: пълна прозрачност с двойно обозначаване на цените, публичен мониторинг на основните храни, реален контрол със санкции, които „надвишават печалбата от нарушението“, и активна борба с картелите.
Особено внимание той обръща на предстоящото въвеждане на еврото: „Еврото не прави цените по-високи. Но дава удобен момент за ‘закръгляне’. И ако държавата не действа, това ‘закръгляне’ остава завинаги в джоба на потребителя.“
В по-широк план Ангелов също излиза извън рамките на вътрешната политика и търси решения на регионално ниво – идея, която любопитно кореспондира с визията на Стойчев за активна външна роля на България. „Балканите не са просто география – те са икономическа възможност“, пише той и очертава перспектива за пазар от близо 140 милиона души, способен да „преговаря равностойно със световните играчи“.
Така, макар да тръгват от различни посоки, двамата кандидати стигат до сходна теза - България не трябва да бъде пасивен участник – нито в международната политика, нито в икономиката. Държавата, според тях, трябва да бъде активен фактор – но не агресивен, а разумен.
„Политика, която не руши мостове, а отваря възможности“, както формулира Стойчев.
И „държава, която е разумен арбитър и стратегически инвеститор“, както допълва Ангелов.
В контекста на предстоящите избори този тип говорене – по-скоро експертно, отколкото лозунгово – остава по-рядко срещано. Но именно в него мнозина търсят отговор на натрупаното усещане за нестабилност – както навън, така и у дома.
Георги Ангелов се явява под номер 105 в листата на „БСП – Обединена левица“, а Филип Стойчев е с преференция 109. БСП – ОЛ се явява на тези избори под номер 5 бюлетината.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм Хм

    4 7 Отговор
    Забравихте да изключите коментарите. Сега ще ви налазят. Не казвам, че е платена публикация. Нито, че има продуктово позициониране.

    17:34 16.04.2026

  • 2 Кирпич

    24 1 Отговор
    ТЕЗИ знаят ли за каква партия с тава на въпрос Баба ми казваше за такива < ОЩЕ ПИКАЯТ НА ЛОПУШ

    17:34 16.04.2026

  • 3 Някой

    19 1 Отговор
    знае ли, колко взимат психолозите на час? В момента.

    17:35 16.04.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    19 1 Отговор
    БеСоП-ОЛи! Можем и без тях!

    17:36 16.04.2026

  • 5 Пуфи

    14 2 Отговор
    Това, вече и имаме и джендърпартия

    17:38 16.04.2026

  • 6 два броя либерални червени пе...

    16 2 Отговор
    ...дерунгелчета от бес-новоначало

    17:41 16.04.2026

  • 7 Миме

    12 0 Отговор
    тия двата мазни гейзъра нясно ли са че окончателно ше погребат столетницата ако не изкарат България от ес и нато

    17:46 16.04.2026

  • 8 си дзън

    5 14 Отговор
    Радев бил българският Орбан - не - той е българският Лукашенко бе.

    Коментиран от #9, #10, #32

    17:49 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ефрейтор

    12 0 Отговор
    Тоя отдясно не знае на кой Свят се намира..

    Коментиран от #33

    17:56 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Единственото останло ляво в БСП-НН

    12 0 Отговор
    е резбата на членовете ѝ

    17:58 16.04.2026

  • 14 Ако бесепето

    9 0 Отговор
    честно и почтено е търсело "път за България" нямаше да го намери при двете дебелета. Младежите да си намерят път за собственото си образователно развитие, а не да дрънкат дрънкалата на червените бандюги

    17:59 16.04.2026

  • 15 Хм...

    7 6 Отговор
    Казвайте дали подкрепяте путин и да приключваме! Трябва да е ясно кой заема страната на гресора и кой на жертвата. Без ала-бала мазни обяснения за нашият интерес. Защото вероятно са мълчали, когато Радев ни зароби с Боташ или Борисов построи руска тръба с наши пари.

    Коментиран от #17

    18:00 16.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Покрайнината е руска. бе пе...

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хм...":

    ...дал уж не разбрал.

    18:02 16.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Два дебила это сила

    18:03 16.04.2026

  • 20 Плюмка

    8 0 Отговор
    Както винаги прагматичната практика на неостаряващата партия е много красива и звучна. Галеща ухото на слушащия. И после всичко за малцинствата и нищо за бедните работещи. БСП - обединено Ново Начало с лидер от Дубай.

    18:04 16.04.2026

  • 21 Двама млади гладни кандидати

    10 0 Отговор
    търсят прагматичния път към кьор софрата

    18:07 16.04.2026

  • 22 Напред

    6 1 Отговор
    Двама млади кандидати от листата на „БСП – Обединена левица“ – Филип Стойчев и Георги Ангелов – предлагат именно такъв подход: далеч от лозунгите, по-близо до реалността на БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО!

    18:09 16.04.2026

  • 23 Устата

    5 0 Отговор
    Черпя ги с новата ми песничка НОВИТЕ БРАТУШКИ! Ай да сте" живи и здрави" ! 3573 пол!

    18:09 16.04.2026

  • 24 Факти

    5 1 Отговор
    Депутатите и кандидат депутатите в бг , “ търсят “ прагматичния път за бг вече 36 години и още не са го намерили ! Явно с избори нещата не се получават .

    18:13 16.04.2026

  • 25 Цвете

    2 2 Отговор
    БСП ОЛ? ОЛ ИНКЛУЗИВ ЛИ? ИДЕЯТА ПО ДУМИТЕ ИМ РАЗБИРАМ ,ДА СЕ " ВЪРНЕМ " НА МАСАТА НА ПРЕГОВОРИ И С РУСИЯ ЛИ? ДОБРЕ Е ДА ИМА МЛАДИ ХОРА ВЪВ ВСИЧКИ ПАРТИИ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТЕ СА ДАЛЕЧ ОТ ИСТИНАТА, КАКВО ПРЕДСТЪВЛЯВА С ДНЕШНА ДАТА БИВШЕТО СССР? КРИМ ИМА ЖЕЛАНИЕТО ДА СИ ВЪРНЕ БИВШИТЕ СОЦ.ДЪРЖАВИ ,НО ПОД НЕЙНО КОМАНДВАНЕ.ТАКА ,ЧЕ НИЩО НЕ Е ТАКА ПРОСТО И ЛЕСНО.ТЕ НЕЗНАЯТ КАК С ЧАСОВЕ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ХОРАТА СЕ " РЕДЯХА " ПРЕД ПОСОЛСТВАТА ЗА ВИЗА И КОЛКО МНОГО ТРУДНО БЕ, НЯКОЙ ДА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ?! ДА СЕ ПОЗАИНТЕРЕСУВАТ ИНАЧЕ ИДЕИТЕ ИМ НЕ СА ЛОШИ.🇧🇬

    18:13 16.04.2026

  • 26 Цвете

    2 3 Отговор
  • 27 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Има един малък проблем -в новия български език примесен с най-различни чужди думи и понятия прагматизъм означава нагаждачество....даже и нещо повече !?А в БСП и не само в нея - в ГЕРБ напр.- нагаждачеството се превърна в идеология !?

    18:16 16.04.2026

  • 28 Миме

    2 2 Отговор
    мазните гейзъри на снимката мязат на жълтопаветни жензи активисчета на ПеПеДеБерасите вече окончателно инфектирани тая партия

    18:28 16.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дядо

    0 0 Отговор
    До коментар 29....

    Жа падна от смях....

    Путинягите те изстриха, А?

    Боли ги че Фо Ло Са е символ на която се кланят всеки ден

    Как хубаво свети а? Висящ БOЗДУГАН със закачени МЪPДОЛАНИ

    Петолъчниците в Кремъл!

    18:41 16.04.2026

  • 31 това звучи

    1 0 Отговор
    като реклама за перилен препарат ариел от времето на куманизъма..

    18:43 16.04.2026

  • 32 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Не! Той е българският Зеленски!
    Всички го тикат към Русия, а той заяви при среща с хората ,че бил си рискувал живота за нато!!!

    Прогресивният ппдб-ец Румен Радев, го дундуркат също като Стефан Янев да вземе протестният вот и да стане поредната патерица на шорош и неговите бг калинки (герб, дпс и ппдб)!!!

    Само Възраждане!
    Гласувам с номер 8!!!

    18:45 16.04.2026

  • 33 и другия вляво

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ефрейтор":

    е същия нищоправец

    18:45 16.04.2026

  • 34 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите!

    18:52 16.04.2026

  • 35 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Тези двамата пращят от тестостерон, по същия начин както косе късото и цомчо мекото 🤣🤣🤣🤣

    18:55 16.04.2026

