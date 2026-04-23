Част от ПВО ракета и цял дрон изплуваха край Слънчев бряг

23 Април, 2026 19:32 2 594 32

Военни изследваха съмнителните находки в морето

Снимка: МО
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е реагирал на сигнал за съмнителен обект в морето в района Слънчев бряг.

Военнослужещите установяват, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон). Военнослужещите предприемат обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като продължават в 6.30 ч. днес, 23 април, с участието на катер от състава на ВМС. В 10.55 ч. екипажът на катера открива и идентифицира безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.

За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили действат след искане на Областна администрация Бургас, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.


Бургас / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агеа 51

    42 0 Отговор
    Нашите учени военни да го изучат и придобият технологията.

    19:36 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    53 0 Отговор
    Добре дошли туристи!

    19:37 23.04.2026

  • 3 Сапьор

    39 7 Отговор
    А пък веднъж, изплува цяла украинка! Веднага я обезвредих. Няколко пъти, всички взриватели!

    Коментиран от #9

    19:37 23.04.2026

  • 4 Чичо

    40 0 Отговор
    Ще има нови водни атракциони лятото.

    19:41 23.04.2026

  • 5 дядо дръмпир-пита плахо....

    38 5 Отговор
    какво стана с убитите наши рибари от украински дрон !семействата им няма ли да получат компенсации от украйна или от бг-държава???ПС.Както се казва ще се мре ,ще се мре ама ...друг да е......

    Коментиран от #15

    19:42 23.04.2026

  • 6 Продължавайте да съобщавате

    21 3 Отговор
    за такива обекти в близост до плажната ивица на българското черноморие и ще видите западни туристи през крив макарон. Ако не ми свирките не е ясно какво искам да им кажа да се допитат до селския бик и той ще му обясн.

    Коментиран от #10, #31

    19:47 23.04.2026

  • 7 Да знаеш

    28 4 Отговор
    Украинка не можеш да я обезвредиш напълно, ако ще и 10 пъти да го направиш!

    Коментиран от #11, #17, #21

    19:50 23.04.2026

  • 8 Дудов

    41 5 Отговор
    Подарък от украинския народ за българския народ.За подръжката която оказва България

    19:50 23.04.2026

  • 9 Ком. 7 е до ком. 3

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сапьор":

    Ком. 7 е до ком. 3

    19:50 23.04.2026

  • 10 Сталин

    39 5 Отговор

    До коментар #6 от "Продължавайте да съобщавате":

    И водата на лайноморието е замърсена от укрите които изхвърлят всякакви химикали от оръжията които складират в Одеса

    19:51 23.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 4 Отговор
    Гнусните укробацили ще ни съсипят лятото...

    19:52 23.04.2026

  • 13 Надър Вен

    23 4 Отговор
    Украинките са като полякините - никога не оказват съпротива.Все едно - куче със салам да плашиш

    19:52 23.04.2026

  • 14 Освен

    24 0 Отговор
    плаващите фекалии , сега и тия чудеса на войната . Само за релаксиране на морето !

    19:53 23.04.2026

  • 15 маке

    20 6 Отговор

    До коментар #5 от "дядо дръмпир-пита плахо....":

    Виж, че медийте извадиха вода от девет кладенци, само и само да не признаят истината. Но, дайте им още помощи на украинците и ще имат по модерни дронове, които ще намираме по нашите плажове

    19:59 23.04.2026

  • 16 Тъпа съм, не съм руса.

    23 0 Отговор
    Дроновете не изплуват. Те доплуват, носени от теченията.

    19:59 23.04.2026

  • 17 Сапьор

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    Е.....никоя жена не може да се обезвреди напълно! Все остава нещо вредно! Но давам всичко от себе си, не се стискам!

    20:01 23.04.2026

  • 18 Хохо Бохо

    15 1 Отговор
    Дано всички алчни хотелиери и ресторантьори фалират безкрайно

    20:03 23.04.2026

  • 19 Колко пъти

    10 0 Отговор
    Ме пита за ракетен двигател от ново поколение и гориво.
    Ето на дойдоха само да има някой от водещите учени да го разчете гориво новости и дрона също.

    20:08 23.04.2026

  • 20 Пламен

    13 0 Отговор
    Правилно е да се пише ,,изплАваха" , мисирки. :)

    20:26 23.04.2026

  • 21 коко

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    Дронът е руски,бягайда го целуваш!

    20:34 23.04.2026

  • 22 Амиии

    15 2 Отговор
    Продължавайте да му давате пари на клоyна укрофюрер!

    20:39 23.04.2026

  • 23 Сандо

    5 0 Отговор
    Събираме използваните боклуци от партньорите.Е,може и да стане някой сакатлък,но нали ще е от "приятели"?

    20:42 23.04.2026

  • 24 Журналисти без граница

    7 1 Отговор
    руски ли са или си траете?

    20:43 23.04.2026

  • 25 Зейфод Бийблброкс

    8 1 Отговор
    украински морски дрон MAGURA V5

    20:55 23.04.2026

  • 26 Спиро

    4 0 Отговор
    На снимката на акула ми прилича ..

    21:02 23.04.2026

  • 27 ясно е,

    13 1 Отговор
    че тази година летен сезон по нашето Черноморие няма да има. Информацията за всекидневно изхвърлените на брега дронове и ракети се разпространява от чуждите медии. Кой сървайвър ще реши да почива у нас на високите цени и обслужване от събран от цял свят персонал, който не говори английски? Така, значи приходи от туризъм не се очакват. А от какво се очакват? Но пък се очакват огромни разходи - от една страна ще плащаме над милиард и половина евро за заема, който ЕС взе за Украйна, от друга ще плащаме 3 милиарда обезщетение на Лукоил, а от трета ще покриваме само лихвите по кредитите, с които ни набутаха управлявалите в последните 30 години. То хубаво, ама по коланите не останаха места за нови дупки, цените на тока, парното и топлата вода от юли скачат драстично, храната, макар и долнокачествена, става все по-недостъпна, а новото правителство ще трябва да решава нерешими задачи. Значи трябва да се вземат непопулярни решения - със закон незабавно да се конфискуват всички активи на управляващите в послелдните 30 години, без съд, без разследване. Отнемат се от днес за утре, а те после да ходят с години да се жалят по съдилищата и да доказват с какъв неимоверен труд са заработили милионите си. А ЕС да си реве колкото си иска, парите в милионерите са нашите пари и имаме право да си ги вземем обратно.

    Коментиран от #32

    21:12 23.04.2026

  • 28 ИНТЕРЕСНО

    5 1 Отговор
    ВСИЧКИ КОМЕНТАТОРИ ...ЕРБАП САПЬОРЕ
    АМА ПРЕД МУТРО КОНЦЕСИОНЕР...😤
    С ЦЕНИ НА ШЕЗЛОНГ И ЧАДРЧЕ...МУШИЧКИ

    Коментиран от #30

    21:31 23.04.2026

  • 29 Чики-Рики

    3 1 Отговор
    Не пишат умишлено,какви отличителни знаци има, защото е украински!

    22:02 23.04.2026

  • 30 Сапьор

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ИНТЕРЕСНО":

    Като ти е интересно, ела да видиш как троша шезлонгите на концесионерите в тъмнината с красавиците, и се попипвай!

    22:37 23.04.2026

  • 31 Кънчо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Продължавайте да съобщавате":

    Ами да си траят ли? Да не би вече да има цензура.

    22:56 23.04.2026

  • 32 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ясно е,":

    Спасибо, скъпа матрьошко за политинформацията! Ти събори прогнилия евросъюз, отивай да почиваш в леещата се в морето нафта на Туапсе!

    23:23 23.04.2026

