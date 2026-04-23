Част от ПВО ракета и цял дрон изплуваха край Слънчев бряг

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е реагирал на сигнал за съмнителен обект в морето в района Слънчев бряг.
Военнослужещите установяват, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон). Военнослужещите предприемат обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като продължават в 6.30 ч. днес, 23 април, с участието на катер от състава на ВМС. В 10.55 ч. екипажът на катера открива и идентифицира безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.
За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили действат след искане на Областна администрация Бургас, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.
1 Агеа 51
19:36 23.04.2026
2 Последния Софиянец
19:37 23.04.2026
3 Сапьор
Коментиран от #9
19:37 23.04.2026
4 Чичо
19:41 23.04.2026
5 дядо дръмпир-пита плахо....
Коментиран от #15
19:42 23.04.2026
6 Продължавайте да съобщавате
Коментиран от #10, #31
19:47 23.04.2026
7 Да знаеш
Коментиран от #11, #17, #21
19:50 23.04.2026
8 Дудов
19:50 23.04.2026
9 Ком. 7 е до ком. 3
До коментар #3 от "Сапьор":Ком. 7 е до ком. 3
19:50 23.04.2026
10 Сталин
До коментар #6 от "Продължавайте да съобщавате":И водата на лайноморието е замърсена от укрите които изхвърлят всякакви химикали от оръжията които складират в Одеса
19:51 23.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:52 23.04.2026
13 Надър Вен
19:52 23.04.2026
14 Освен
19:53 23.04.2026
15 маке
До коментар #5 от "дядо дръмпир-пита плахо....":Виж, че медийте извадиха вода от девет кладенци, само и само да не признаят истината. Но, дайте им още помощи на украинците и ще имат по модерни дронове, които ще намираме по нашите плажове
19:59 23.04.2026
16 Тъпа съм, не съм руса.
19:59 23.04.2026
17 Сапьор
До коментар #7 от "Да знаеш":Е.....никоя жена не може да се обезвреди напълно! Все остава нещо вредно! Но давам всичко от себе си, не се стискам!
20:01 23.04.2026
18 Хохо Бохо
20:03 23.04.2026
19 Колко пъти
Ето на дойдоха само да има някой от водещите учени да го разчете гориво новости и дрона също.
20:08 23.04.2026
20 Пламен
20:26 23.04.2026
21 коко
До коментар #7 от "Да знаеш":Дронът е руски,бягайда го целуваш!
20:34 23.04.2026
22 Амиии
20:39 23.04.2026
23 Сандо
20:42 23.04.2026
24 Журналисти без граница
20:43 23.04.2026
25 Зейфод Бийблброкс
20:55 23.04.2026
26 Спиро
21:02 23.04.2026
27 ясно е,
Коментиран от #32
21:12 23.04.2026
28 ИНТЕРЕСНО
АМА ПРЕД МУТРО КОНЦЕСИОНЕР...😤
С ЦЕНИ НА ШЕЗЛОНГ И ЧАДРЧЕ...МУШИЧКИ
Коментиран от #30
21:31 23.04.2026
29 Чики-Рики
22:02 23.04.2026
30 Сапьор
До коментар #28 от "ИНТЕРЕСНО":Като ти е интересно, ела да видиш как троша шезлонгите на концесионерите в тъмнината с красавиците, и се попипвай!
22:37 23.04.2026
31 Кънчо
До коментар #6 от "Продължавайте да съобщавате":Ами да си траят ли? Да не би вече да има цензура.
22:56 23.04.2026
32 коко
До коментар #27 от "ясно е,":Спасибо, скъпа матрьошко за политинформацията! Ти събори прогнилия евросъюз, отивай да почиваш в леещата се в морето нафта на Туапсе!
23:23 23.04.2026