„Действате по сценарий“: Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред журналисти по време на демонстрация на машина в склада, в който се съхраняват устройствата, предават от БТА. По думите ѝ всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване. На събитието присъства и служебният министър на електронното управление Георги Шарков.
Всяка от машините се проверява от държавните служители, осигурени от Министерството на електронното управление (МЕУ). Сега ще бъдат проверени всички машини, защото за първи път имаме осигурени достатъчно държавни служители, каза Матева в отговор на въпрос защо досега са били проверявани около 30% от машините за гласуване. По думите ѝ след проверката машините се верифицират, прибират се в куфар, палетизират се и се транспортират. Досега не са открити проблеми по машините, всяка машина е с удостоверен софтуер.
В събота машините ще бъдат изпробвани предварително, за да се види дали работят, ще се разпечата диагностичен доклад. Ако в събота някоя от машините не работи, в неделя ще бъде направен нов опит да бъде пусната, каза тя. Матева напомни, че машината непрекъснато трябва да е включена в електрическата мрежа.
Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на „Сиела Норма“ не може да я отстрани, тогава районната избирателна комисия може да реши да се преустанови машинното гласуване. Докато се извършва проверка от техника, продължава гласуването с хартиени бюлетини. Когато се вземе решението от районната комисия, продължава гласуването само с хартиени бюлетини, каза Матева.
Профилактиката на машините е отговорност на собственика, но всеки път, във всяка обществена поръчка, която ние обявяваме за дейности по машинното гласуване, свързани с конкретни избори, първата дейност, която извършва спечелилият обществената поръчка, е профилактика, обясни Матева.
Служебният министър на електронното управление Георги Шарков каза, че най-напред ще бъдат транспортирани машините за по-отдалечените райони в страната. По думите му дейностите са по план, създадена е организация за инсталиране на машините, служители работят на три смени. На всяка от машините се проверява дали е инсталиран оригиналният код, а след това машината се опакова и се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Тя се поставя в отделението, в което са флашките. По думите на Шарков няма риск за хакерски атаки в машините и на трафика на видеонаблюдението. На предишните избори около 98,5% от секциите са предавали на живо, а след предаване на устройствата и свалянето на записите от тях покритието е било 99,5%, посочи той.
Пломбата трябва да бъде отворена чак след приключване на изборния ден, за да бъдат извадени флашките от секционната избирателна комисия, обясни Матева.
За техническото осигуряване на видеонаблюдението отговаря „Информационно обслужване“ и имаме информация от тях, че всички устройства са тествани и работят, каза тя. В населените места, в които има проблем с интернет връзката, устройствата записват и където няма излъчване в реално време, ще се свали записът от тях. Матева напомни, че трябва да бъде записан целият процес по броене на гласовете, попълването на протокола, опаковане на книжата и прибирането им в чувалите.
По време на демонстрацията, на която присъстваха и упълномощени представители на коалиции, регистрирани за участие в изборите, се стигна до конфликт. Упълномощени представители на ГЕРБ-СДС отвориха с отвертка част от машината. Според тях има възможност за поставяне на други устройства в машините, батерията не би издържала повече от 30 мин., софтуерът им е стар, с изтекъл срок на годност през 2025 г.
Представител на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов каза, че не вижда проблем с машините.
Матева се обърна към твърдящите за проблеми в машините, казвайки, че действията им са по сценарий, както и че поставят под съмнение дейността на независимия държавен орган по управление на избори, както и на държавните експерти, които проверяват машините. Поставяте под съмнение целия изборен процес абсолютно целенасочено, защото внушавате, че някой може да направи нещо в машините, добави Матева.
Министър Шарков посочи, че след като се инсталира софтуерът в машината, тя се пломбира, както и че дори и да се сложат други флашки в машината, тя няма да заработи. Софтуерът е изграден криптирано, всяка машина се отключва със специални карти към нея и няма как нещо да се манипулира след пломбирането, добави той. По думите му машините се транспортират до секциите с охрана и до началото на изборния ден те са охранявани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отверТка
Коментиран от #13, #28
18:29 16.04.2026
2 Ройтерс
Коментиран от #7, #10
18:32 16.04.2026
3 Трябвало
Коментиран от #18
18:33 16.04.2026
4 ПЛЮШКИН И КОРОБУЧКА
МАШИНИТЕ ДА ГИ СЛАДИРАТ
ВЪВ ФИЗ КУЛТУРНИЯ САЛОН....
НЯМА СМИСЪЛ НА ЕСЕН НА ИЗБ. ДВЕ В 1 ПАК
ДА ГИ ТЪРКАЛЯТ ПО ПЪТИЩАТА
18:33 16.04.2026
5 19 април
Коментиран от #12
18:34 16.04.2026
6 Който Иска !
Начин !
18:35 16.04.2026
7 И това
До коментар #2 от "Ройтерс":не намериха , не четеш ли ? Допускам , че някой като теб вече се възползвал от голия .
18:37 16.04.2026
8 гражданин
Коментиран от #15
18:37 16.04.2026
9 Анонимен
18:39 16.04.2026
10 С Отвертка Ли Бе ?
До коментар #2 от "Ройтерс":Стига Бе !
Не се Ли Отварят !
С Два !
Щперца ?
18:41 16.04.2026
11 Те герберастите
18:41 16.04.2026
12 Ние всички пък
До коментар #5 от "19 април":Ние всички ще гласуваме с машини, с номер 21
Коментиран от #17
18:41 16.04.2026
13 Хихи
До коментар #1 от "отверТка":Какво друго може да се очаква от гербери и чалгари?
18:41 16.04.2026
14 Пунта Мара
18:41 16.04.2026
15 Миме
До коментар #8 от "гражданин":нали ПеПеДеБерасите шехте да чегъртате бойко токаз що се сглобихте с него,че даже в скута на пеДелян седнахте
18:45 16.04.2026
16 Силиций
18:54 16.04.2026
17 Ицо Багера
До коментар #12 от "Ние всички пък":Аз ще гласувам с две узи - 13 и две гранати за потвърждение.
18:57 16.04.2026
18 Анонимен
До коментар #3 от "Трябвало":Мадуровките са потрошени ИЗВЪН строя са но за алабалата са подготвени Касиране на изборите
Коментиран от #24
19:02 16.04.2026
19 Развитие
19:03 16.04.2026
20 Симо драката
19:04 16.04.2026
21 Анонимни
19:05 16.04.2026
22 въобще никой
19:06 16.04.2026
23 Анонимни
19:08 16.04.2026
24 Милен
До коментар #18 от "Анонимен":Е па да не забравяме, че ,,мадуровките" ги купи баце, а и урните с бюлетини можеш да ги отвориш и без отверка а за протокола ти трябва само една химикалка.
19:09 16.04.2026
25 Страната на npaceтата 🐷🐷
Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!
19:09 16.04.2026
26 Долни пеевски подлоги !
19:10 16.04.2026
27 Мери
19:12 16.04.2026
28 555
До коментар #1 от "отверТка":С тоя материал тая държава е умряла от всякъде.
19:14 16.04.2026