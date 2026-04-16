Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
„Действате по сценарий“: Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване

„Действате по сценарий“: Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване

16 Април, 2026 18:25 1 291 28

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия

„Действате по сценарий": Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред журналисти по време на демонстрация на машина в склада, в който се съхраняват устройствата, предават от БТА. По думите ѝ всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване. На събитието присъства и служебният министър на електронното управление Георги Шарков.

Всяка от машините се проверява от държавните служители, осигурени от Министерството на електронното управление (МЕУ). Сега ще бъдат проверени всички машини, защото за първи път имаме осигурени достатъчно държавни служители, каза Матева в отговор на въпрос защо досега са били проверявани около 30% от машините за гласуване. По думите ѝ след проверката машините се верифицират, прибират се в куфар, палетизират се и се транспортират. Досега не са открити проблеми по машините, всяка машина е с удостоверен софтуер.

В събота машините ще бъдат изпробвани предварително, за да се види дали работят, ще се разпечата диагностичен доклад. Ако в събота някоя от машините не работи, в неделя ще бъде направен нов опит да бъде пусната, каза тя. Матева напомни, че машината непрекъснато трябва да е включена в електрическата мрежа.

Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на „Сиела Норма“ не може да я отстрани, тогава районната избирателна комисия може да реши да се преустанови машинното гласуване. Докато се извършва проверка от техника, продължава гласуването с хартиени бюлетини. Когато се вземе решението от районната комисия, продължава гласуването само с хартиени бюлетини, каза Матева.

Профилактиката на машините е отговорност на собственика, но всеки път, във всяка обществена поръчка, която ние обявяваме за дейности по машинното гласуване, свързани с конкретни избори, първата дейност, която извършва спечелилият обществената поръчка, е профилактика, обясни Матева.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков каза, че най-напред ще бъдат транспортирани машините за по-отдалечените райони в страната. По думите му дейностите са по план, създадена е организация за инсталиране на машините, служители работят на три смени. На всяка от машините се проверява дали е инсталиран оригиналният код, а след това машината се опакова и се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Тя се поставя в отделението, в което са флашките. По думите на Шарков няма риск за хакерски атаки в машините и на трафика на видеонаблюдението. На предишните избори около 98,5% от секциите са предавали на живо, а след предаване на устройствата и свалянето на записите от тях покритието е било 99,5%, посочи той.

Пломбата трябва да бъде отворена чак след приключване на изборния ден, за да бъдат извадени флашките от секционната избирателна комисия, обясни Матева.

За техническото осигуряване на видеонаблюдението отговаря „Информационно обслужване“ и имаме информация от тях, че всички устройства са тествани и работят, каза тя. В населените места, в които има проблем с интернет връзката, устройствата записват и където няма излъчване в реално време, ще се свали записът от тях. Матева напомни, че трябва да бъде записан целият процес по броене на гласовете, попълването на протокола, опаковане на книжата и прибирането им в чувалите.

По време на демонстрацията, на която присъстваха и упълномощени представители на коалиции, регистрирани за участие в изборите, се стигна до конфликт. Упълномощени представители на ГЕРБ-СДС отвориха с отвертка част от машината. Според тях има възможност за поставяне на други устройства в машините, батерията не би издържала повече от 30 мин., софтуерът им е стар, с изтекъл срок на годност през 2025 г.

Представител на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов каза, че не вижда проблем с машините.

Матева се обърна към твърдящите за проблеми в машините, казвайки, че действията им са по сценарий, както и че поставят под съмнение дейността на независимия държавен орган по управление на избори, както и на държавните експерти, които проверяват машините. Поставяте под съмнение целия изборен процес абсолютно целенасочено, защото внушавате, че някой може да направи нещо в машините, добави Матева.

Министър Шарков посочи, че след като се инсталира софтуерът в машината, тя се пломбира, както и че дори и да се сложат други флашки в машината, тя няма да заработи. Софтуерът е изграден криптирано, всяка машина се отключва със специални карти към нея и няма как нещо да се манипулира след пломбирането, добави той. По думите му машините се транспортират до секциите с охрана и до началото на изборния ден те са охранявани.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отверТка

    11 1 Отговор
    А стига уе

    Коментиран от #13, #28

    18:29 16.04.2026

  • 2 Ройтерс

    16 6 Отговор
    Упълномощени представители на ГЕРБ-СДС отвориха с отвертка част от машината,търсейки кюлчета за вожда си,но намериха само един гол У. за него !

    Коментиран от #7, #10

    18:32 16.04.2026

  • 3 Трябвало

    13 7 Отговор
    е тая отверка да му я набутат там дето слънце не огрява. И айсберга на компютърните технологии, тутутката се изтъпани в "Лице в лице" да казва как отверката го убедила, че машините са компрометирани

    Коментиран от #18

    18:33 16.04.2026

  • 4 ПЛЮШКИН И КОРОБУЧКА

    8 2 Отговор
    СЛЕД Т.НАР.ВОТ В НЕДЕЛЯ
    МАШИНИТЕ ДА ГИ СЛАДИРАТ
    ВЪВ ФИЗ КУЛТУРНИЯ САЛОН....
    НЯМА СМИСЪЛ НА ЕСЕН НА ИЗБ. ДВЕ В 1 ПАК
    ДА ГИ ТЪРКАЛЯТ ПО ПЪТИЩАТА

    18:33 16.04.2026

  • 5 19 април

    6 16 Отговор
    Аз няма да гласувам с машина.Само с бюлетина и за 15.

    Коментиран от #12

    18:34 16.04.2026

  • 6 Който Иска !

    6 0 Отговор
    Намира !

    Начин !

    18:35 16.04.2026

  • 7 И това

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ройтерс":

    не намериха , не четеш ли ? Допускам , че някой като теб вече се възползвал от голия .

    18:37 16.04.2026

  • 8 гражданин

    15 5 Отговор
    ГРАБ и тиквун направиха повече бели за 20 год. , колкото турците за пет века не успяха !!! Убиха държавата и народа ,и продължават да убиват!!

    Коментиран от #15

    18:37 16.04.2026

  • 9 Анонимен

    6 5 Отговор
    Всичко е проверено и нагласено от наши хора, пломбите са неповторими... абе без 100% контролно броене от хора, които нямат достъп до данните от машините, няма как да работи тази система.

    18:39 16.04.2026

  • 10 С Отвертка Ли Бе ?

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ройтерс":

    Стига Бе !


    Не се Ли Отварят !


    С Два !

    Щперца ?

    18:41 16.04.2026

  • 11 Те герберастите

    6 3 Отговор
    са си мошета!

    18:41 16.04.2026

  • 12 Ние всички пък

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "19 април":

    Ние всички ще гласуваме с машини, с номер 21

    Коментиран от #17

    18:41 16.04.2026

  • 13 Хихи

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "отверТка":

    Какво друго може да се очаква от гербери и чалгари?

    18:41 16.04.2026

  • 14 Пунта Мара

    7 0 Отговор
    е всичко в територията!

    18:41 16.04.2026

  • 15 Миме

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    нали ПеПеДеБерасите шехте да чегъртате бойко токаз що се сглобихте с него,че даже в скута на пеДелян седнахте

    18:45 16.04.2026

  • 16 Силиций

    4 0 Отговор
    Значи да си носим отверка за гласуването,а?

    18:54 16.04.2026

  • 17 Ицо Багера

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ние всички пък":

    Аз ще гласувам с две узи - 13 и две гранати за потвърждение.

    18:57 16.04.2026

  • 18 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трябвало":

    Мадуровките са потрошени ИЗВЪН строя са но за алабалата са подготвени Касиране на изборите

    Коментиран от #24

    19:02 16.04.2026

  • 19 Развитие

    3 1 Отговор
    В Унгария се гласувасамо с хартия

    19:03 16.04.2026

  • 20 Симо драката

    3 1 Отговор
    Божанков защитава машинките.Той се появи с тях във властта.Ако не бяха те никой нямаше да знае ,че съществува.Очакваме голям скандал след изборите.Те да не си мислят,че посолствата не знаят какво се върши?Ще има и международен отзвук.

    19:04 16.04.2026

  • 21 Анонимни

    3 0 Отговор
    Държавни служители на Гюровите ли хахахахаха ама че открита алабала

    19:05 16.04.2026

  • 22 въобще никой

    2 0 Отговор
    въобще никой няма да гласува щом няма пари кака файда да гласуваме без туй няма файда от тези в свинската кочина поне с тези 50 Евро щяхме да си платим тока

    19:06 16.04.2026

  • 23 Анонимни

    1 0 Отговор
    Държавни служители на Гюровите ли хахахахаха ама че открита алабала Божанката е там и се е хвърлил да защитава мадуровките КАСИРАНЕ ТОВА Е ВЕЧЕ АКЦИЯ ОТКРИТА

    19:08 16.04.2026

  • 24 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Е па да не забравяме, че ,,мадуровките" ги купи баце, а и урните с бюлетини можеш да ги отвориш и без отверка а за протокола ти трябва само една химикалка.

    19:09 16.04.2026

  • 25 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 0 Отговор
    Феновете на Бойко и Шиши и техните тролски армии обичат да дрънкат глупости, като всяват дезинформация.
    Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
    Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
    По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!

    19:09 16.04.2026

  • 26 Долни пеевски подлоги !

    0 0 Отговор
    ГЕРБ Ново начало си искат алабала с химикала :)

    19:10 16.04.2026

  • 27 Мери

    0 0 Отговор
    А в Унгария гласуваха с хартия.Та питам,те по-прости ли са от нас?Защо унгарците не въведоха машините които ни излязоха златни и продължават да гълтат милиони на година за съхранение и охрана.Милиони!!!Защо бе?Някой може ли да обясни?След Боташ това е другото набутване.

    19:12 16.04.2026

  • 28 555

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "отверТка":

    С тоя материал тая държава е умряла от всякъде.

    19:14 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол