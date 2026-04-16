„Действате по сценарий“: Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред журналисти по време на демонстрация на машина в склада, в който се съхраняват устройствата, предават от БТА. По думите ѝ всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване. На събитието присъства и служебният министър на електронното управление Георги Шарков.

Всяка от машините се проверява от държавните служители, осигурени от Министерството на електронното управление (МЕУ). Сега ще бъдат проверени всички машини, защото за първи път имаме осигурени достатъчно държавни служители, каза Матева в отговор на въпрос защо досега са били проверявани около 30% от машините за гласуване. По думите ѝ след проверката машините се верифицират, прибират се в куфар, палетизират се и се транспортират. Досега не са открити проблеми по машините, всяка машина е с удостоверен софтуер.

В събота машините ще бъдат изпробвани предварително, за да се види дали работят, ще се разпечата диагностичен доклад. Ако в събота някоя от машините не работи, в неделя ще бъде направен нов опит да бъде пусната, каза тя. Матева напомни, че машината непрекъснато трябва да е включена в електрическата мрежа.

Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на „Сиела Норма“ не може да я отстрани, тогава районната избирателна комисия може да реши да се преустанови машинното гласуване. Докато се извършва проверка от техника, продължава гласуването с хартиени бюлетини. Когато се вземе решението от районната комисия, продължава гласуването само с хартиени бюлетини, каза Матева.

Профилактиката на машините е отговорност на собственика, но всеки път, във всяка обществена поръчка, която ние обявяваме за дейности по машинното гласуване, свързани с конкретни избори, първата дейност, която извършва спечелилият обществената поръчка, е профилактика, обясни Матева.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков каза, че най-напред ще бъдат транспортирани машините за по-отдалечените райони в страната. По думите му дейностите са по план, създадена е организация за инсталиране на машините, служители работят на три смени. На всяка от машините се проверява дали е инсталиран оригиналният код, а след това машината се опакова и се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Тя се поставя в отделението, в което са флашките. По думите на Шарков няма риск за хакерски атаки в машините и на трафика на видеонаблюдението. На предишните избори около 98,5% от секциите са предавали на живо, а след предаване на устройствата и свалянето на записите от тях покритието е било 99,5%, посочи той.

Пломбата трябва да бъде отворена чак след приключване на изборния ден, за да бъдат извадени флашките от секционната избирателна комисия, обясни Матева.

За техническото осигуряване на видеонаблюдението отговаря „Информационно обслужване“ и имаме информация от тях, че всички устройства са тествани и работят, каза тя. В населените места, в които има проблем с интернет връзката, устройствата записват и където няма излъчване в реално време, ще се свали записът от тях. Матева напомни, че трябва да бъде записан целият процес по броене на гласовете, попълването на протокола, опаковане на книжата и прибирането им в чувалите.

По време на демонстрацията, на която присъстваха и упълномощени представители на коалиции, регистрирани за участие в изборите, се стигна до конфликт. Упълномощени представители на ГЕРБ-СДС отвориха с отвертка част от машината. Според тях има възможност за поставяне на други устройства в машините, батерията не би издържала повече от 30 мин., софтуерът им е стар, с изтекъл срок на годност през 2025 г.

Представител на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов каза, че не вижда проблем с машините.

Матева се обърна към твърдящите за проблеми в машините, казвайки, че действията им са по сценарий, както и че поставят под съмнение дейността на независимия държавен орган по управление на избори, както и на държавните експерти, които проверяват машините. Поставяте под съмнение целия изборен процес абсолютно целенасочено, защото внушавате, че някой може да направи нещо в машините, добави Матева.

Министър Шарков посочи, че след като се инсталира софтуерът в машината, тя се пломбира, както и че дори и да се сложат други флашки в машината, тя няма да заработи. Софтуерът е изграден криптирано, всяка машина се отключва със специални карти към нея и няма как нещо да се манипулира след пломбирането, добави той. По думите му машините се транспортират до секциите с охрана и до началото на изборния ден те са охранявани.